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Выпуск Cozystack 0.30, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

10.04.2025 23:21

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.30.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

За последние полтора месяца команда проекта выпустила семь новых версий: 0.24-0.30. Среди изменений в данных выпусках:

  • Стабилизация платформы для использования в мульти-ЦОД-конфигурациях. Проведена большая работа по настройке etcd, Cilium, Kuve-OVN, Linstor и других компонентов.
  • Усиление и улучшение observability-стека. Добавлены дашборды для ряда компонентов и оптимизированы настройки Grafana, которые ускорили её работу.
  • Релиз дополнительной утилиты cozy-proxy, позволяющей выдавать IP-адреса виртуальным машинам в K8s.
  • Появление Vertical Pod Autoscaler. VPA автоматически выставляет лимиты на ресурсы, которые может потреблять приложение. Лимиты определяются на основе исторических метрик.
  • Рефакторинг и добавление новых разделов в документацию.
  • Переезд репозитория платформы и вспомогательных утилит из организации aenix-io в организацию cozystack после передачи проекта в CNCF Sandbox.
  • Cozystack 0.30: Представлен GPU-operator и добавлена поддержка GPU в виртуальных машинах. Поддержка GPU позволяет использовать платформу для запуска задач, связанных с машинным обучением.
  • Cozystack 0.29: Проведена работа по повышению стабильности и надежности платформы. Устранена уязвимость CVE-2025-1974 в ingress-nginx. Добавлен набор пресетов, ограничивающих потребление ресурсов. Реализован автоматический перевыпуск сертификатов. Добавлен Cilium host firewall. Добавлен процесс для запуска e2e-тестов в GitHub CI.
  • Cozystack 0.28: Появления Vertical Pod Autoscaler, который автоматически выставляет лимиты на ресурсы, доступные различным приложениям. Включена по умолчанию изоляция tenant-ов. Ответственность за валидацию source-ip передана от Cilium в Kube-OVN.
  • Cozystack 0.27: Предложен набор скриптов linstor plunger для автоматического исправления ошибок в LINSTOR (например, DRBD lost connection, зависшее loop-устройство и т.п.). Добавлена возможность распределения реплик PostgreSQL по разным узлам. Появились дашборды для мониторинга ClickHouse и Piraeus.
  • Cozystack 0.26: Повышена стабильность при работе в мульти-ДЦ-конфигурациях. Добавлен мониторинг сетевой связности. Добавлена возможность ограничивать ресурсы для отдельных tenant-ов внутри кластера. Добавлен инструмент Goldpinger для мониторинга задержек между дата-центрами. Включена по умолчанию Live-миграция виртуальных машин. Появилась возможность создавать снапшоты томов LINSTOR.
  • Cozystack 0.25: Добавлен вспомогательный инструмент cozy-proxy, который позволяет выделять IP-адреса виртуальным машинам - причём не отдельные порты, а адрес целиком. В Cosyastack виртуальные машины базируются на KubeVirt и управляются примерно так же, как и поды. А Kubernetes не предусматривает выделение подам IP-адресов целиком. cozy-proxy эту проблему решает, что важно, например, для клиентов сервис-провайдеров, приложения которых работают в виртуальных машинах и которым необходим отдельный IP-адрес. Улучшен мониторинг etcd, Flux, Kafka и добавлены соответствующие дашборды. У пользователей которые имеют доступ только к отдельным tenant-ам, появилась возможность скачивать kubeconfig.
  • Cozystack 0.24: Появилась возможность развёртывания через PXE, чтобы автоматически загружать на узлы Talos Linux. В состав добавлен пакет smee (dhcp+pxe server) из набора Tinkerbell. Darkhttp заменён на собственную разработку cozystack-assets-server. В образ Grafana вшиты плагины, чтобы Grafana запускалась быстрее.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aenix.io/updates-...)
  2. OpenNews: Проект Cozystack принят в организацию CNCF
  3. OpenNews: Выпуск Cozystack 0.22, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
  4. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
  5. OpenNews: Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра
  6. OpenNews: Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63047-cozystack
Ключевые слова: cozystack, kubernetes
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 00:15, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смысл в бесконечных форках?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 06:01, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы разработчиками не 1 приложение как на win и mac пилить, а на 100500 дистрибутивов.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 06:35, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
    Почему нормально нельзя делать?
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:57, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем kubernetes, когда уже есть rust
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:19, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем раст когда есть выключатель питания
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 03:53, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст безопаснее
     

  • 1.7, Аноним (7), 02:59, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD.

    Обновиться бы уже до Flux DVD.

     
  • 1.8, CSRedRat (ok), 03:41, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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