Искажение авторства патчей Rust-обвязок к подсистеме DRM

2.16 , НяшМяш ( ok ), 11:42, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да

2.20 , L10N ( ? ), 11:47, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужно, потому что кто-то придумал идею, без которой человек #1000 ничего бы не переписал на другой язык из того, что наработали люди ##2-999.

3.30 , Аноним ( 22 ), 12:00, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У меня была такая же проблема - нужно было взять идею. Решил ее так. Добавил фразу, что код основан (based on) на таком-то коде такого-то автора.

4.86 , Аноним ( 86 ), 14:11, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это уже форк.

2.21 , Аноним ( - ), 11:49, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В итоге кода от автора (Человек #1) в этом модуле нет. Так это же классический пример корабля Тесея!

Возможно тут нужно не авторство указывать, а вклад. "В этот файл когда-то коммитил Вася. Строк его авторства тут уже нет, но в том чилсе благодаря ему мы получили то что имеем на данный момент"

2.38 , Аноним ( 33 ), 12:15, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор тот, кто публикует и сопровождает. Или пишет сейчас. Кто там что писал когда-то дело десятое, пусть предыдущие авторы довольствуются упоминанием.

3.85 , Аноним ( 86 ), 14:07, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит Линуса вычёркиваем из авторства ядра Linux

4.97 , Аноним ( 33 ), 14:28, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Значит Линуса вычёркиваем из авторства ядра Linux Технически он публикует и сопровождает, хоть и паршиво, но вычеркнуть давно пора.

2.96 , Ivan_83 ( ok ), 14:28, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Справедливости ради для этого давно есть устоявшая практика:

в начале файла идёт на каждого автора/кто не поленился себя добавить идёт по строчке: вида

* Copyright (c) 2024-2025 FirstName LastName <email> и всё.

Новые участники просто добавляются ниже.

Старые просто правят год на текущий. И всем понятно что начал тот кто первый, в понятно каком году, потом закончил, потом пришли другие и тоже поработали.

Даже git blame / git log не нужен.