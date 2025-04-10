Искажение авторства патчей Rust-обвязок к подсистеме DRM

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|1.2, Ivan_83 (ok), 11:16, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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Да, надо больше драммы!!!
Раст сообщество в очередной раз произвело годный продукт, даёшь ещё больше переписек!
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|2.6, Аноним (-), 11:25, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну, тут хотя бы все в открытую.
Все равно достойнее чем вкрысу выкладывать содержание приватной переписки с Линусом.
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|2.10, Ivan_83 (ok), 11:34, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Ну, тут хотя бы все в открытую.
Необходимо срочно созвать коммитет для сбора комиссии по исследованию ситуации, коммисия должна будет построчно всё оценить и вынести свой вердикт насчёт того кого и как сильно наказать.
Полюбас надо наказать обоих: одного за клевету - потому что некоторые файлы там новые/сильно переписанные, другого за использование чужой работы - потому что некоторые файлы там почти без изменений.
Плюс оба юзают раст, это уже само по себе наказание и повод наказать ещё больше!
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|1.3, Аноним (3), 11:19, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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SJW манипуляция чувства безопасности и основания полагать, что это одно лицо, плюс общее неадекватное поведение...
Может ли метеорит попасть в одно место 100 раз подряд?
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|1.4, Аноним (4), 11:20, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Детский сад. Понимаю конечно что все раст продукты это 300 - 500 строк. Но еще и ругаться из-за них это вообще ....
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|2.15, НяшМяш (ok), 11:41, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты удивишься, но _все_ патчи в ядро линукс - 300-500 строк. Просто потому что кодревью больших кусков очень сложно проводить и меинтейнеры сами просят разбивать патчи на части. Исключение составляют разве что автогенерированные файлы (привет amdgpu).
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|3.47, Аноним (47), 12:44, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть код amdgpu никто не смотрит? Амд может коммитить что хочет?
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|2.22, Аноним (22), 11:49, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В тексте новости сказано
> кода, над которым она работала много лет.
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|3.33, Аноним (33), 12:09, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, раст этим прямо славится. 10000 строк за день не напишешь, надо минимум 10 лет.
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|2.36, Аноним (36), 12:13, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спрашивается, нельзя ли было написать автороство в комментариях? Просто прямо в файле прописать // @author Lina Asahi.
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|2.37, Аноним (-), 12:13, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Детский сад. Понимаю конечно что все раст продукты это 300 - 500
> строк. Но еще и ругаться из-за них это вообще ....
Это патч на 300-500 строк.
Потому что ядерщики больше не осиливают и отказываются принимать.
Напр. отказались принимать патч для Bcachefs, потому что там было целых 1309 строк добавлено и 671 удалена. opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61761
(Для тех кто начнет прикапываться что это был rc5 - Торвальд сам пишет что "Последний pull-запрос также был большим" и к предыдущим тоже были претензии из-за "огромного" размера)
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|2.67, Аноним (67), 13:28, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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300-500 строк - это один из файлов. Уверен, там есть и другие файлы. Иначе получится, что Лина 10 лет писала 500 строк и весь свой код клала в один-единственный файл.
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|3.95, Аноним (4), 14:28, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это нормально. Основное время уходит на размышления как побороть боров-чекер
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|1.5, Аноним (5), 11:23, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Какая-то деградация полная в сообществе. Виртуальные девочки разработчики. Споры из-за авторских прав на обвязку объемом 300 строк. Обиды, драма, хлопанье дверями. Раньше бородатые деды просто работали, а сейчас черт-те что.
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|2.8, llolik (ok), 11:29, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, скажем так, не во всём сообществе, а в конкретно взятых истеричках. Которые, да, стоит признать, очень продуктивны и вклад их заметен, но, в тоже время, частенько очень эмоционально нестабильны и могут обидеться и закатить истерику по любому поводу.
Не только Rust-а, касается. Вот хотя-бы Кент с bcachefs чем хуже: такая же истеричка. Но истеричка продуктивная, не отнять.
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|3.18, Аноним (18), 11:46, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аутисты, такие. (Не оскорбление, если что.) А "виртуальные девочки" - такой симптом у них по статистике чаще встречается.
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|3.41, Аноним (41), 12:24, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что Overstrit? Он не ныл, что его ущемляют. Дверью не хлопал, а его устранили за то, что прямо посылал кого следует.
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|4.59, llolik (ok), 13:06, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага.
"Я вывалил кучу кода, куда и когда захотел, я крутой, а как оно там соберётся (после его патчей бывало, что и ядро не собиралось) и вообще работает-ли - это пусть другие разбираются. А если нахрен посылают, то громко обижусь". Работник мечты, просто.
На один цикл выкинули - вроде пришёл в себя. Надолго-ли, хороший вопрос.
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|2.29, Аноним (29), 11:59, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как то писал уже здесь, свои аналогичные мысли насчет линукса в целом. Я тогда еще писал, что подумываю на винду уйти.
Мне ведь надо тупо софт запускать. И если лет 20 назад я ради идей и хорошего сообщества мог позволить себе неделями красноглазить, то сейчас когда есть, пусть и закрытая, но система где софт просто работает, и система с сомнительным сообществом, стоит ли пердолинг того?
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|3.34, asaaddxasaadd (ok), 12:10, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел, вот я на винде сижу и вот ровно то же самое красноглазье, единственное с принтерами попроще.
Например, месяц назад отвалилась панель задач. Перезапуск проводника через диспетчер задач решил проблему, но бак периодически повторяется. Вот сижу теперь, читаю форумы как это исправить без переустановки.
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|2.39, Аноним (41), 12:18, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И началось это всё с замен "оскорбительных" master/slave, whitelist/blacklist на "политкорректные" термины.
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|2.64, Аноним (64), 13:12, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше бородатые деды просто работали, а сейчас черт-те что.
Они и сейчас работают. Ты же знал, что более 95% изменеий в ядро идет от корпораций? Там у дедов и порядок, и график работы, и зарплата.
А в "свободном солбществе", о которого пользы, примерно как с козла молока - вот этот весь убогий цирк.
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|1.7, Аноним (-), 11:26, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Меня даже немного восхищает, что аффтар новости не поленился найти эту переписку в десятках или даже сотнях других среди lore.kernel.org, разобраться кто что требует, и написать такую большую новость с проставленными ссылками.
Это ж как должно задеть, чтобы этим заниматься!
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|2.9, Шарп (ok), 11:31, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Меня больше удивляет, что автору было не лень разбираться в гендерах и местоимениях этих не стабильных. Можно было просто обозвать трансухой.
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|3.11, Аноним (-), 11:35, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ха, да, и это тоже.
Или написал бы "виртуал" и все. Или тульпа.
Хотя все тульповоды вроде вымерли еще лет 10 назад))
В общем кому-то очень-очень хочется привлечь внимание к этому обсуждению.
При это новости про мердж самих патчей по сути нет.
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|1.14, Аноним (14), 11:41, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Указание автора кода - полная дурость!
Человек #1 написал целиком код модуля #1.
Человек #2, #3 подправили код там и тут.
Человек #4, а так же люди #5–#999 переделали часть модуля #1 с учетом новых реалий из-за изменений интерфейсов взаимодействия с другими модулями, новыми требованиями к коду и т.п.
В итоге кода от автора (Человек #1) в этом модуле нет.
В последствии Человек #1000 переписал челиком весь модуль #1 на Язык #2.
Теперь вопрос. Нужно ли указывать всех людей учавствовавщих в разработке этого модуля от Человек #1 до Человек #999? Или нужно указать только Человека #1000, так как только он написал 100% кода этого модуля? Да, модуль по названию тот же #1, но код то полностью новый от единственного нового человека.
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|2.20, L10N (?), 11:47, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно, потому что кто-то придумал идею, без которой человек #1000 ничего бы не переписал на другой язык из того, что наработали люди ##2-999.
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|3.30, Аноним (22), 12:00, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня была такая же проблема - нужно было взять идею. Решил ее так. Добавил фразу, что код основан (based on) на таком-то коде такого-то автора.
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|2.21, Аноним (-), 11:49, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В итоге кода от автора (Человек #1) в этом модуле нет.
Так это же классический пример корабля Тесея!
Возможно тут нужно не авторство указывать, а вклад.
"В этот файл когда-то коммитил Вася. Строк его авторства тут уже нет, но в том чилсе благодаря ему мы получили то что имеем на данный момент"
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|2.38, Аноним (33), 12:15, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор тот, кто публикует и сопровождает. Или пишет сейчас. Кто там что писал когда-то дело десятое, пусть предыдущие авторы довольствуются упоминанием.
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|4.97, Аноним (33), 14:28, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Значит Линуса вычёркиваем из авторства ядра Linux
Технически он публикует и сопровождает, хоть и паршиво, но вычеркнуть давно пора.
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|2.96, Ivan_83 (ok), 14:28, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради для этого давно есть устоявшая практика:
в начале файла идёт на каждого автора/кто не поленился себя добавить идёт по строчке: вида
* Copyright (c) 2024-2025 FirstName LastName <email>
и всё.
Новые участники просто добавляются ниже.
Старые просто правят год на текущий.
И всем понятно что начал тот кто первый, в понятно каком году, потом закончил, потом пришли другие и тоже поработали.
Даже git blame / git log не нужен.
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|1.23, Аноним (23), 11:50, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А куда они все уходят? Разве есть какие-то другие проекты кроме kernel.org?
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|1.31, Sunderland93 (ok), 12:01, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По-человечески рад за Linux, что из него свалили подобные, кхм, персонажи. Желаю остальным подобным снежинкам последовать их примеру.
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|2.49, Аноним (49), 12:46, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Linux пишут дяди на зарплатах. Без корпораций линукс стал бы GNU Hard, который так обожают фанаты опенсорса!
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|3.62, Sunderland93 (ok), 13:11, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выдыхай. Дяди на зарплатах - не сплошь и рядом истерички как Гектор Мартин или его трансотвинк. Полно и адекватных людей, для которых важна в первую очередь работа.
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|4.84, Аноним (42), 14:07, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гектор Мартин
Гектор Мартин это такой политик, оффициальное лицо, для виду.
Ну так сказать, свой парень.
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|3.73, _kp (ok), 13:54, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или делятся частью наработок, полученными в ходе основной работы. А просто так, например ковыряться с драйверами, да ещё и довести работу до конца, это почти фантастика.
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|1.45, Аноним (41), 12:39, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Предполагается, что Лина Асахи является виртуальным персонажем, созданным Гектором Мартином.
Я так надеялся взглянуть на фотку этой Лины. Разочарование. :( :))
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|2.48, Аноним (49), 12:45, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Женщины не настолько глупы, чтобы программировать в опенсорсе. В итоге, всякий опенсорс пишут ни такусики, косящие и под женщин, и под мужиков!
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|3.92, Аноним (41), 14:26, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но нидругусики, почему-то, ненавидя этот самый опенсорс, пользуются им.
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|1.50, Аноним (50), 12:49, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> так как она больше не чувствует себя в безопасности, работая в экосистеме Linux
А что это означает?
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|1.51, Аноним (49), 12:51, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А этот Hector Martin (Asahi Lina) сильно похож на молодого Андрея Губина.
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|1.53, Аноним (53), 12:56, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вообще не принципиально кто у них сверху. Стараюсь не использовать rust, особенно когда работаю с bare metal.
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|2.90, Аноним (41), 14:24, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для bare metal проще простого не использовать Rust - просто не использовать. Ведь, в этом случае никто не может навязать.
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|2.75, Аноним (42), 13:57, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тео и в Haiku OS
Haiku os, илиRunTu, PyppyLinux, с ихними самодеятельными репозиториями в виде архивов, как реплзитории на CD, а-ля Linux в 2000.
Новый вызов.
Или Haiku, с отдельным архивом репозиториев, который можно назвать весьинтернет.tar.
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|1.72, Аноним (72), 13:49, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У Лины ПМС похоже. Прямо же сказали, что сделаем как ты хочешь, но нет -- нужно продолжить препираться.
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|1.77, Dullish (?), 14:01, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне её почему-то жалко. Потратила кучу времени и прочих ресурсов на мертворожденный проект и теперь пытается найти виноватых. Можно сколько угодно ржать, но, подозреваю, на её месте большинство из нас вели бы себя ещё менее адекватно.
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|2.87, Аноним (-), 14:15, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потратила кучу времени и прочих ресурсов
Именно так. Тяжело быть первопроходцем.
> на мертворожденный проект
Нет. Скандал как раз произошел на этапе мерджа в мейнлайн.
Очень странно если бы туда затягивали мертвый код.
> и теперь пытается найти виноватых
Чел вполне логично возмутился тем, что его считай выкинули из авторов.
Можно кивать на то что это трап, или шизик, или снежинка, но "Дэйв Эйрли (Dave Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM", который ни в чем этом не замечен, тоже почему-то посчитал, что авторство нужно сохранить.
Возможно какой-то другой терпила просто это проглотил бы и довольствовался бы "Co-developed-by". Но не все такие терпилы :)
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|1.79, Аноним (79), 14:02, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почти как голивудский триллер, боевичёк.
Спасибо, подняли настроение с утра :D
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|1.89, mos87 (ok), 14:19, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Максим, рацпредложение: завязывать с шизофренией в новостях, и писать вместо фетиш-фантазии реального человека - Гектор Мартин.
Как минимум, так удобнее. И в нормальном обществе не принято потакать психическим расстройствам.
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|2.93, Аноним (-), 14:27, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И в нормальном обществе не принято потакать психическим расстройствам.
Тогда нужно запретить писать про FSF и прочих комми-шизиков.
И про Латиноамериканский фонд СПО. И про прочих "ничего что оно не работает, зато шво6одно!"
Ну и писать от имени противоположного пола это не психическое расстройство само по себе - много писателей так делали.
ЗЫ: смешно что про психические расстройства расстройства рассуждают на форуме меньшинства четырехпроцентников.
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|2.94, Аноним (-), 14:28, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Максим, рацпредложение: завязывать с шизофренией в новостях, и писать вместо фетиш-фантазии реального человека - Гектор Мартин.
Ага, а вместо Макс Фрай писать "их там двое", Макса Горького переименовать в Пешкова, Горшок так это вообще нахальство...
В общем заставить всех называться по ФИО и проверять пасспорт на вход.
> Как минимум, так удобнее.
Удобнее кому?)
> И в нормальном обществе не принято потакать психическим расстройствам.
А какое общество сейчас нормальное)?
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