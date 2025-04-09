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Релиз операционной системы FreeDOS 1.4

09.04.2025 12:09

После трёх лет разработки опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.4, развивающей свободную альтернативу DOS с окружением из утилит GNU. Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2. Для загрузки доступны сборки для загрузки с дискет, CD и USB Flash, размером от 17 МБ до 638МБ

Проект FreeDOS был основан в 1994 году и в текущих реалиях может применяться в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, POS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в эмуляторах, создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы.

Основные возможности FreeDOS:

  • Поддержка FAT32 и длинных имен файлов.
  • Возможность запуска сетевых приложений.
  • Реализация дискового кэша.
  • Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386.
  • Поддержка системы печати; драйверы для CD-ROM, мыши.
  • Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме.
  • В комплекте имеется медиаплеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv.
  • XDMA и XDVD - UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-приводов.
  • Драйвер мыши CUTEMOUSE.
  • Утилиты для работы с архивами 7Zip, INFO-ZIP zip и unzip.
  • Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG.
  • FreeCOM - командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов.
  • Поддержка сети, веб-браузеры Links и Dillo, BitTorrent-клиент.
  • Наличие оболочки FDTUI (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса.
  • Наличие пакетного менеджера.
  • Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).
  • Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp.
  • Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash.

Среди изменений в новой версии:

  • В командной оболочке FreeCOM улучшена совместимость с классическим command.com.
  • В командах Xcopy и Move переработана реализация рекурсивного копирования и перемещения каталогов, а также оптимизировано использование стека.
  • В программе для управления дисковыми разделами Fdisk решены критические проблемы, которые могли привести к потере данных при работе с некоторыми разделами.
  • Повышена надёжность работы набора сетевых приложений mTCP.
  • Полностью переписана программа для показа справочных руководств FDHelp.
  • Из графических оболочек в дистрибутиве оставлен только OpenGEM, а оболочки Seal и oZone исключены из поставки из-за нестабильной работы.
  • Обновлён инсталлятор.
  • Обновлены приложения JEMM, 7Zip, FORMAT, FASM, MORE и RUNTIME.
  • Утилита BMP2PNG заменена на просмотрщик изображений DOSVIEW, среди прочего поддерживающий преобразование разных форматов.
  • Проведена реорганизация распределения пакетов по установочным носителям. Благодаря исключению дубликатов размер Live CD удалось сократить с 400 MB до 301 MB, а Bonus CD c 633 MB до 392 MB. Live CD теперь включает стандартные программы DOS, пользовательские приложения, архиваторы, драйверы, игры, сетевые приложения и программы работы со звуком, а Bonus CD - инструменты для разработки, редакторы, загрузчики, расширенные утилиты и графический интерфейс OpenGEM.
  • Ведётся работа над новым ядром FreeDOS, но оно пока не готово для релиза и поэтому в выпуске FreeDOS 1.4 продолжает поставляться старое ядро, такое же как версии FreeDOS 1.3. Например, новое ядро уже может выполнять Windows 3.1 в стандартном режиме, но пока не пригодно для запуска Windows for Workgroups в расширенном режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/free...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы FreeDOS 1.3
  3. OpenNews: Проекту FreeDOS исполнилось 15 лет
  4. OpenNews: Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT
  5. OpenNews: Проект DSL (DOS Subsystem for Linux) для запуска Linux-приложений из окружения MS-DOS
  6. OpenNews: Microsoft и IBM открыли код операционной системы MS-DOS 4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63041-freedos
Ключевые слова: freedos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 12:25, 09/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Экого мамонта зарелизили. Давно не было тут новостей про него.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:40, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное чтобы старые дос программы запускались.
     

  • 1.2, Аноним на удаленке (-), 12:27, 09/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.3, зомбированный (?), 12:34, 09/04/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы полноценно вернуться в DOS нужны 3 вещи:
    1. на материнках разместить чип для DMA
    2. пропатчить HIMEM, EMM386 и JEMM386 до 128Гб
    3. портировать современный браузер
     
     
  • 2.6, IdeaFix (ok), 12:44, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем арахна плоха?
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:46, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я правильно помню, то emm через окошечко между 640 кб и 1 мбайт работает. А himem расширяет адресное пространство до 4 мбайт. И зачем тут гигабайты если их только чайной ложечкой черпать?

    Насчет чипа для дма непонятки - он там и так есть с незапамятных времен оригинальных pc/at. имеется в виду скорее mmio - чтобы в защищенном режиме работало, а не только в реальном.

    Браузер (и не только) есть, надо только уметь его устанавливать и запускать через lilo.


     

  • 1.4, Аноним (5), 12:39, 09/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Исходники дома ещё давно открыты. Можно юзать оригинал.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:45, 09/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кто интересовался конкурентами Windows 1.0, в комплекте сабжа есть GEM. Можно посмотреть, сравнить и обдумать, что было бы, если ...
     
  • 1.8, анон (?), 12:46, 09/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Дос, черной пеленой экран заполнил чистый дос
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:55, 09/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    В состав дистрибутива включен эмулятор SBEMU. Теперь можно играть в старые игры со звуком.

    http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/repositories/1.4/pkg-

     

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