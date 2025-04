Релиз операционной системы FreeDOS 1.4

После трёх лет разработки опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.4, развивающей свободную альтернативу DOS с окружением из утилит GNU. Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2. Для загрузки доступны сборки для загрузки с дискет, CD и USB Flash, размером от 17 МБ до 638МБ Проект FreeDOS был основан в 1994 году и в текущих реалиях может применяться в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, POS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в эмуляторах, создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы. Основные возможности FreeDOS: Поддержка FAT32 и длинных имен файлов.

Возможность запуска сетевых приложений.

Реализация дискового кэша.

Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386.

Поддержка системы печати; драйверы для CD-ROM, мыши.

Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме.

В комплекте имеется медиаплеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv.

XDMA и XDVD - UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-приводов.

Драйвер мыши CUTEMOUSE.

Утилиты для работы с архивами 7Zip, INFO-ZIP zip и unzip.

Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG.

FreeCOM - командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов.

Поддержка сети, веб-браузеры Links и Dillo, BitTorrent-клиент.

Наличие оболочки FDTUI (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса.

Наличие пакетного менеджера.

Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).

Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp.

Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash. Среди изменений в новой версии: В командной оболочке FreeCOM улучшена совместимость с классическим command.com.

В командах Xcopy и Move переработана реализация рекурсивного копирования и перемещения каталогов, а также оптимизировано использование стека.

В программе для управления дисковыми разделами Fdisk решены критические проблемы, которые могли привести к потере данных при работе с некоторыми разделами.

Повышена надёжность работы набора сетевых приложений mTCP.

Полностью переписана программа для показа справочных руководств FDHelp.

Из графических оболочек в дистрибутиве оставлен только OpenGEM, а оболочки Seal и oZone исключены из поставки из-за нестабильной работы.

Обновлён инсталлятор.

Обновлены приложения JEMM, 7Zip, FORMAT, FASM, MORE и RUNTIME.

Утилита BMP2PNG заменена на просмотрщик изображений DOSVIEW, среди прочего поддерживающий преобразование разных форматов.

Проведена реорганизация распределения пакетов по установочным носителям. Благодаря исключению дубликатов размер Live CD удалось сократить с 400 MB до 301 MB, а Bonus CD c 633 MB до 392 MB. Live CD теперь включает стандартные программы DOS, пользовательские приложения, архиваторы, драйверы, игры, сетевые приложения и программы работы со звуком, а Bonus CD - инструменты для разработки, редакторы, загрузчики, расширенные утилиты и графический интерфейс OpenGEM.

Ведётся работа над новым ядром FreeDOS, но оно пока не готово для релиза и поэтому в выпуске FreeDOS 1.4 продолжает поставляться старое ядро, такое же как версии FreeDOS 1.3. Например, новое ядро уже может выполнять Windows 3.1 в стандартном режиме, но пока не пригодно для запуска Windows for Workgroups в расширенном режиме.