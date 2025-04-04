The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.28

04.04.2025 12:37

Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.28 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. Плеер может использовать файлы конфигурации MPV, поддерживает протокол управления воспроизведением MPRIS2, полностью совместим с Wayland. Celluloid применяется в дистрибутивах Linux Mint, Ubuntu MATE, Ubuntu Cinnamon, EasyOS, AntiX и Solus в качестве видеопроигрывателя по умолчанию. Код написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Предложено новое оформление интерфейса, адаптирующееся к размеру экрана.
  • Добавлена поддержка вызова меню нажатием клавиши F10.
  • Осуществлён переход на некоторые новые API библиотеки GTK.
  • Добавлена поддержка загрузки модулей на языке Lua.
  • В списке воспроизведения обеспечено отображение продолжительности контента.
  • Прекращена поддержка сборочного инструментария Autotools (для сборки задействован Meson).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/celluloid-p...)
  2. OpenNews: Доступен видеопроигрыватель Haruna 0.6.0
  3. OpenNews: Видеопроигрыватель Totem переведён на технологии GNOME 3
  4. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.9.0
  5. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.0
  6. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.40
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63018-celluloid
Ключевые слова: celluloid, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 13:15, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:15, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кнопки мелкие, за счёт отступов можно бы на 25% увеличить.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:03, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, кнопки мелкие. Зато интерфейс GNOME.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:13, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы хотите, как в KDE на пол экрана.
     

  • 1.3, Аноним (-), 13:21, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Код написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv3.

    Вот так надо. Учитесь господа.

     
  • 1.4, Аноним (2), 13:21, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С сайтов с сериалами можно получить ссылку на видео, но поток не воспроизводится. Как?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:24, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    DRM? Хочешь бесплтано? Тебя не учили что надо платить за контент?
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:35, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, а если написать что у людей (за те деньги что ты платишь коперастам) домашний сервер стоит с библиотекой цифровых продуктов в FPS360 8К HDR-12bit с несколькими языками дорожками и несколькими языковыми субтитрами... Вам совсем нехорошо станет?
     
     
  • 4.24, Измазался в цифровых продуктах (?), 16:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На* кому ваши "цифровые продукты"? Один раз на нетфлимазонах глянул и забыл. Или в зелёном магазине купил, глянул, удалил, всё.
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 13:51, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попробовать сначала в консоли mpv ссылканапоток и посмотреть что он расскажет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:25, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот объясните мне как там задать размер кэша для файлов не на локальном диске? В vlc для этого есть настройка в гуе, а здесь надо в конфиг mpv лезть?
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 15:05, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот объясните мне как там задать размер кэша для файлов не на локальном диске? В vlc для этого есть настройка в гуе, а здесь надо в конфиг mpv лезть?

    Возможно авторы других player ов, этого не предусмотрели, и у них он является бесконечным.

     

  • 1.11, Омномнимус (?), 14:13, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же он отвратительный... На кой там такие отступы?
     
     
  • 2.12, Омномнимус (?), 14:16, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меню настроек просто капец какой-то
     
  • 2.13, Омномнимус (?), 14:21, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тиринг присутствует как и в mpv, плюс еще и заикается при перемотке.
     
     
  • 3.19, Kerr (ok), 15:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы видите тиринг, это означает, что вы используете X11. Для решения этой проблемы переключитесь на Wayland, ибо там тиринга быть не может по определению.
     
     
  • 4.20, Омномнимус (?), 15:40, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все правильно, но мое окружение пока не поддерживает wayland.
     
     
  • 5.23, Аноним (22), 16:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смените окружение.
     
     
  • 6.25, Измазался в цифровых продуктах (?), 16:29, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуйте ещё новый комп ему купить с комплектующими от определённой компании. Правда моему компу уже эдак 15 лет и там отродясь не было никакого тиринга. Кроме тех коротких периодов, когда туда по шизофазе устанавливался линукс. Но пациент уже давно выздоровел, так что никакого тиринга снова.
     
  • 2.14, Аноним (15), 14:54, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем же отличие всех этих Celluloid, Dragon Player, Mpv, Mplayer. Вот Vlc, понимаю.
     
     
  • 3.17, Омномнимус (?), 15:17, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отличие всех этих проигрывателей от vlc в том, что в vlc есть квадраты в mkv и некоторых других форматах.
     
     
  • 4.26, Измазался в цифровых продуктах (?), 16:33, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Квадратов в влс под виндой или андроидом не видел, но он и по другим параметрам компост. Он кругом компост. Любой корейско-китайский плеер лучше.
    Ну или чтобы увидеть квадраты нужно контент ниже fhd смотреть? Я таким не пользуюсь.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:23, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому-то не от большого ума однажды пришла в голову "гениальная" мысль спрятать ползунок громкости под кнопку - и теперь это чудовищно неудобное UI-решение насаждают в доброй половине плееров.
     
     
  • 2.21, Ivan_83 (ok), 15:47, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В MPV достаточно курсор навести на значёк динамика и крутить колёсико чтобы громкость поменять.
    Правда щас там по дефолту это так работает с колёсиком вообще в любом месте экрана, а когда я только начинал пользоватся это была перемотка видосика на скролле. Сейчас такое поведение возвращается через правку конфига.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру