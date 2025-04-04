Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.28

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|1.3, Аноним (-), 13:21, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv3.
Вот так надо. Учитесь господа.
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|1.4, Аноним (2), 13:21, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С сайтов с сериалами можно получить ссылку на видео, но поток не воспроизводится. Как?
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|2.6, Аноним (-), 13:24, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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DRM? Хочешь бесплтано? Тебя не учили что надо платить за контент?
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|3.9, Аноним (-), 13:35, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, а если написать что у людей (за те деньги что ты платишь коперастам) домашний сервер стоит с библиотекой цифровых продуктов в FPS360 8К HDR-12bit с несколькими языками дорожками и несколькими языковыми субтитрами... Вам совсем нехорошо станет?
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|2.10, НяшМяш (ok), 13:51, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробовать сначала в консоли mpv ссылканапоток и посмотреть что он расскажет.
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|1.7, Аноним (7), 13:25, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот объясните мне как там задать размер кэша для файлов не на локальном диске? В vlc для этого есть настройка в гуе, а здесь надо в конфиг mpv лезть?
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|2.16, Аноним (15), 15:05, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот объясните мне как там задать размер кэша для файлов не на локальном диске? В vlc для этого есть настройка в гуе, а здесь надо в конфиг mpv лезть?
Возможно авторы других player ов, этого не предусмотрели, и у них он является бесконечным.
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|3.19, Kerr (ok), 15:28, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы видите тиринг, это означает, что вы используете X11. Для решения этой проблемы переключитесь на Wayland, ибо там тиринга быть не может по определению.
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|6.25, Измазался в цифровых продуктах (?), 16:29, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посоветуйте ещё новый комп ему купить с комплектующими от определённой компании. Правда моему компу уже эдак 15 лет и там отродясь не было никакого тиринга. Кроме тех коротких периодов, когда туда по шизофазе устанавливался линукс. Но пациент уже давно выздоровел, так что никакого тиринга снова.
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|2.14, Аноним (15), 14:54, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чем же отличие всех этих Celluloid, Dragon Player, Mpv, Mplayer. Вот Vlc, понимаю.
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|3.17, Омномнимус (?), 15:17, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличие всех этих проигрывателей от vlc в том, что в vlc есть квадраты в mkv и некоторых других форматах.
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|4.26, Измазался в цифровых продуктах (?), 16:33, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Квадратов в влс под виндой или андроидом не видел, но он и по другим параметрам компост. Он кругом компост. Любой корейско-китайский плеер лучше.
Ну или чтобы увидеть квадраты нужно контент ниже fhd смотреть? Я таким не пользуюсь.
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|1.18, Аноним (18), 15:23, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кому-то не от большого ума однажды пришла в голову "гениальная" мысль спрятать ползунок громкости под кнопку - и теперь это чудовищно неудобное UI-решение насаждают в доброй половине плееров.
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|2.21, Ivan_83 (ok), 15:47, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В MPV достаточно курсор навести на значёк динамика и крутить колёсико чтобы громкость поменять.
Правда щас там по дефолту это так работает с колёсиком вообще в любом месте экрана, а когда я только начинал пользоватся это была перемотка видосика на скролле. Сейчас такое поведение возвращается через правку конфига.
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