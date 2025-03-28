GitHub вводит лимит в сто тысяч репозиториев для одной организации

Компания GitHub объявила о введении ограничения в 100 тысяч репозиториев для одной учётной записи пользователя или организации. Ограничение вступит в силу 28 апреля. После преодоления рубежа в 50 тысяч репозиториев владельцу начнёт выводиться баннер с предупреждением, а на email администратора будет направлено уведомление. Изменение призвано не допустить замедления работы учётных записей с очень большим числом репозиториев, а также исключить их негативное влияние на инфраструктуру. При необходимости поддержания очень большого числа репозиториев рекомендовано разносить их на несколько организаций.



