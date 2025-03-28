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GitHub вводит лимит в сто тысяч репозиториев для одной организации

28.03.2025 20:16

Компания GitHub объявила о введении ограничения в 100 тысяч репозиториев для одной учётной записи пользователя или организации. Ограничение вступит в силу 28 апреля. После преодоления рубежа в 50 тысяч репозиториев владельцу начнёт выводиться баннер с предупреждением, а на email администратора будет направлено уведомление. Изменение призвано не допустить замедления работы учётных записей с очень большим числом репозиториев, а также исключить их негативное влияние на инфраструктуру. При необходимости поддержания очень большого числа репозиториев рекомендовано разносить их на несколько организаций.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/changelog/...)
  2. OpenNews: Компрометация GitHub Actions-обработчика changed-files, применяемого в 23 тысячах репозиториев
  3. OpenNews: Доступ к данным из удалённых и приватных репозиториев на GitHub, имеющих форки
  4. OpenNews: Python сместил JavaScript с 1 места в рейтинге GitHub. Статистика GitHub за 2024 год
  5. OpenNews: Инициатива GitHub по финансированию повышения безопасности открытых проектов
  6. OpenNews: Ошибка в обработчике GitHub Actions привела к публикации вредоносных релизов Ultralytics
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62969-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1 0 0 0 0 0 ?
    Лефтпады выходят на новый уровень?
    На каждый файл свой репозиторий?
    Репозиторий на одну строку?

    Что за ужас тут творится? (с)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:41, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это уловка для просточков. Окно овертона. Сначала 100000 ты скажешь ой кому это надо. Потом 10000 ты такой больше никому не надо. А потом ты входишь на гитхаб через госуслуги после биометрической верификацией перед камерой.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:03, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:15, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У США есть аналог госуслуг?
     
     
  • 4.23, Аноним (6), 23:12, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпустят закон шитхаб через госуслуги. Сделают на раз майки хорошо прогибаются.
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:48, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сразу видно, что ты не был на гитхабе. Куча ботоводов форкают все подряд, фоловятся за всеми подряд, звездочки на все подряд ставят, хз с какой целью, ради пиара профиля возможно
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 21:04, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, просто создают "легитимность" своему профилю для внелрения бэкдоров и фейковых чуть-чуть модифицированных зеркал.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:31, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хах... Поэтому и создал для себя отдельный сервер. Поэтому проблем нет.
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:38, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное нАчать, а потом ухлубить
     
  • 1.5, Аноним (6), 20:39, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жёсткие репрессии режима Майкрософт а. Пора вырвать опенсорс из рук захватчиков.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:45, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, дружище! Выкупи у них гитхаб и да будет халява.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:42, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для сравнения:

    Microsoft ~ 6.7k:
    https://github.com/microsoft
    IBM ~ 3.5k:
    https://github.com/IBM
    Google ~ 2.7k:
    https://github.com/google
    Canonical ~ 1.7k:
    https://github.com/canonical
    Intel ~ 1.3k:
    https://github.com/intel
    Linus Torvalds = 8:
    https://github.com/torvalds

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:46, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что? Уверен, это не помешает местным комментаторам ныть о том, как подлая корпорация угнетает из свободу.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:29, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Литерали 1984 же
     
  • 2.10, Ося Бендер (?), 20:47, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Добавлю свой шилинг:

    Rust = 65
    https://github.com/rust

    Glory to Rust!

     
     
  • 3.12, Аноним (7), 20:59, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/rust-lang
     

  • 1.13, Аноним (14), 21:01, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, с чего бы это вдруг. Наверное какой-то любитель солонок через API насоздавал, а потом получил bug bounty? Всё равно многовато. Могли бы и тысячей ограничить, и ограничение за плату снимать. Всё равно даже тысяча - это abuse.
     
     
  • 2.18, 12yoexpert (ok), 21:31, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любители солонок всё ещё могут пушить гигантские текстовые файлы рандомного содержания

    так до сих пор делают после очередного удаления эмулятора какой-нибудь консоли вместе с форками

     

  • 1.16, Феодосий (?), 21:11, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аааа, вот оно чо, а то я на днях залогинился под старой учеткой, а эта помойка и говорит: "почисти уведомления, а то мне херовато"

    Пришли эффективные менеджеры, будут повышать прибыли.

     
     
  • 2.24, Аноним (6), 23:13, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Майки зло.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 00:03, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это? У маек кроме всякого щита типа игровых подразделений и гитхабов есть крайне мощные научные подразделения типа Microsoft Research. Которые для CS сделали реально очень много полезного.
     

  • 1.19, Tron is Whistling (?), 21:32, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:19, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо было переписать все 100500 репозиториев на раст. Тогда бы этого не случилось
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:57, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздно, теперь только 100000 дают
     

  • 1.22, Аноним (-), 22:36, 28/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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