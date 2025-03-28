GitHub вводит лимит в сто тысяч репозиториев для одной организации

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|1.1, Аноним (1), 20:23, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1 0 0 0 0 0 ?
Лефтпады выходят на новый уровень?
На каждый файл свой репозиторий?
Репозиторий на одну строку?
Что за ужас тут творится? (с)
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|2.6, Аноним (6), 20:41, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Это уловка для просточков. Окно овертона. Сначала 100000 ты скажешь ой кому это надо. Потом 10000 ты такой больше никому не надо. А потом ты входишь на гитхаб через госуслуги после биометрической верификацией перед камерой.
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|4.23, Аноним (6), 23:12, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выпустят закон шитхаб через госуслуги. Сделают на раз майки хорошо прогибаются.
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|2.11, Аноним (11), 20:48, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сразу видно, что ты не был на гитхабе. Куча ботоводов форкают все подряд, фоловятся за всеми подряд, звездочки на все подряд ставят, хз с какой целью, ради пиара профиля возможно
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|3.15, Аноним (14), 21:04, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, просто создают "легитимность" своему профилю для внелрения бэкдоров и фейковых чуть-чуть модифицированных зеркал.
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|1.3, Аноним (3), 20:31, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хах... Поэтому и создал для себя отдельный сервер. Поэтому проблем нет.
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|1.5, Аноним (6), 20:39, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жёсткие репрессии режима Майкрософт а. Пора вырвать опенсорс из рук захватчиков.
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|2.9, Аноним (9), 20:46, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и что? Уверен, это не помешает местным комментаторам ныть о том, как подлая корпорация угнетает из свободу.
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|1.13, Аноним (14), 21:01, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно, с чего бы это вдруг. Наверное какой-то любитель солонок через API насоздавал, а потом получил bug bounty? Всё равно многовато. Могли бы и тысячей ограничить, и ограничение за плату снимать. Всё равно даже тысяча - это abuse.
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|2.18, 12yoexpert (ok), 21:31, 28/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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любители солонок всё ещё могут пушить гигантские текстовые файлы рандомного содержания
так до сих пор делают после очередного удаления эмулятора какой-нибудь консоли вместе с форками
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|1.16, Феодосий (?), 21:11, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Аааа, вот оно чо, а то я на днях залогинился под старой учеткой, а эта помойка и говорит: "почисти уведомления, а то мне херовато"
Пришли эффективные менеджеры, будут повышать прибыли.
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|3.26, Аноним (26), 00:03, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы это? У маек кроме всякого щита типа игровых подразделений и гитхабов есть крайне мощные научные подразделения типа Microsoft Research. Которые для CS сделали реально очень много полезного.
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|1.21, Аноним (21), 22:19, 28/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо было переписать все 100500 репозиториев на раст. Тогда бы этого не случилось
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