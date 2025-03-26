Выпуск Zorin OS 17.3, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

После 6 месяцев разработки опубликован релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17.3, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.4 ГБ. В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. В новой версии: Расширена встроенная база данных для определения установщиков популярных Windows-приложений, охватывающая более 150 программ. Улучшен вывод информации о наличии альтернатив. Например, при попытке запуска инсталлятора Windows-версии Obsidian будет показан диалог о наличии в репозитории сборки для Linux, а при попытке установки Adobe Acrobat Reader будет предложено использовать Document Viewer.

В качестве web-браузера по умолчанию вместо Firefox задействован Brave. В качестве причины замены упоминается недовольство изменением политики Mozilla. Brave выбран из-за наличия встроенной блокировки рекламы и трекеров, защиты от пассивной идентификации, встроенной возможности работы через Tor, автоматической блокировки сторонних Cookie и баннеров с запросами подтверждений, связанных с Cookie.

Расширены возможности интеграции рабочего стола со смартфоном при помощи приложения Zorin Connect (ответвление от KDE Connect). Изменено оформление интерфейса мобильного приложения, устанавливаемого на смартфон. Добавлена функция "Удалённый ввод" для управления клавиатурой и мышью со смартфона. Добавлены такие возможности, как передача ссылок и обложек музыкальных альбомов, фильтрация уведомлений, размещение отличающихся ярлыков для разных компьютеров.

Улучшена поддержка устройств с сенсорными экранами. Повышено удобство работы панелью задач с сенсорного экрана. Добавлена поддержка вызова экранной клавиатуры через нажатие кнопки на панели, помимо автоматического показа при переходе в формы ввода текста.

Обновлены версии предустановленных приложений и пакетов. В состав включена новая ветка драйверов NVIDIA 570.



