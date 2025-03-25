WindowsDefender блокирует свободный драйвер WinRing0, используемый в официальном OEM-ПО

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|1.1, Ivan_83 (ok), 07:53, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И чо?
Там драйверный террор начался с висты: надо дрова обязательно подписью мс заверять а иначе их можно грузить только в особом тестовом режиме ОС.
Это они так с руткитами посторонними борятся и просто кривыми дровами от васянов.
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|2.5, Аноним (5), 08:11, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что старая версия имеет подпись, но в ней уязвимость. Для версии с исправлением уязвимости подпись по новыми правилам уже не получить, поэтому уже несколько лет оставалась дырявая версия. Сейчас эту дырявую версию заблокировали.
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|2.17, n00by (ok), 09:11, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в том и фишка. Микрософт заносит в ЧС далеко не первый подобный драйвер. Создаются они с целью упростить жизнь энтузиастам, кому сложно решать вопросы с подписью. Но следом садятся на шею комерсанты, почему-то решившие сэкономить. Могли бы заказать автору особый вариант и подписать.
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|3.19, нах. (?), 09:34, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Создаются они с целью упростить жизнь энтузиастам, кому сложно решать вопросы с подписью.
энтузиасты могли бы в дебаг-режиме грузиться. Создаются они для неосиляторов в WDK скорее (там надо либо купить msvc, либо включить в нем логин..ааааааа майкрософт за нами будет слидить!!!! нетененет, вон какой хороший васянский драйверочек есть, уже и подписанный!).
> Могли бы заказать автору особый вариант и подписать.
хорошо что они этого не сделали, а то б у нас был не один трамплинчик для троянцев а сотни.
А вот этих альтернативно-одаренных п-сов заблокировать вовремя не успели:
https://www.picussecurity.com/resource/blog/blackbyte-ransomware-bypasses-edr-
и они таки пришли к частичному успеху в паре российских банков из первой десятки и не только там.
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|2.18, нах. (?), 09:11, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И чо?
The WinRing0.sys and WinRing0x64.sys drivers 1.2.0 in EVGA Precision X1 through 1.0.6 allow local users, including low integrity processes, to read and write to arbitrary memory locations.
Ну ничо же, милая шуточка. Аппармор у себя ты уже оторвал, надеюсь, и curl | sudo неглядя запускаешь?
> надо дрова обязательно подписью мс заверять а иначе
А иначе получишь троянца через такую вот васянскую рукозадую поделку.
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|1.2, User (??), 08:01, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Отмеченная Microsoft проблема, из-за которой произведена блокировка, связана с тем, что доступ к установленному в системе драйверу может получить любая программа, и посредством драйвера программа может манипулировать любым устройством в системе или повысить свои привилегии (CVE-2020-14979).
Ачотакова? Мы в своей Свободной Хипстерской Коммуне всегда так делаем! Selinux отключаем, firewall отключаем, acl-для-слабаков (И всё равно ничего полезного не сделаешь) - 777, и вот на всякий случай еще и от root'а бы запустить - и алга!
Ну, если очень попросите - можем для безопасТности вот, в docker запаковать.
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|2.9, Жироватт (ok), 08:35, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Проблема административного доступа к компьютеру заключается в том, что любой, кто добавлен в группу "Администраторы" может УКРАСТЬ ВАШИ ДАННЫЕ и ПОВЫСИТЬ ПРИВИЛЕГИИ ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ! В качестве решения в Шиндошс 25Н2 отключает любые административные функции у пользователей - теперь залогиниться под админом может только Авторизованный Сервисный Центр(тм) после аттестации MVP-специалистом и принесением в жертву трёх девственниц
> Проблема хранения пользовательских данных и паролей не в облаке аутлук...
> Проблема разрешения запуска отладчика в среде шиндошс (debug.exe/drwatson.exe/...)...
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|2.20, нах. (?), 09:40, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и вот на всякий случай еще и от root'а бы запустить
шо значит - на всякий случай?! curl | sudo sudo sudo ! (говорят чем больше напихаешь sudo тем сильней магия) - по другому мы даже и не думали! А то ж что-нибудь может не заработать!
> Ну, если очень попросите - можем для безопасТности вот, в docker запаковать.
главное не забыть -v / куда-нибудь
И чтоб магия надежней работала - еще чмод 666 /run/docker* !
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|1.3, iCat (ok), 08:05, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ответственная коммерческая компания, заботящаяся о своих ПОКУПАТЕЛЯХ.
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|2.7, Жироватт (ok), 08:25, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...перед блокировкой выкатила бы свой аналог, специально заострив внимание на поддержке оборудования их секции "Другой с жёлтым вопросиком", причём такой аналог, что софт не заметил бы подмены.
А так как мы имеем дело с насквозь проиндусеной конторой, которая паразитирует (о б-же, я это сказал! Дожили!) на реально титаническом наследии Баалмера и Ко, то вот вам блок, вот вам квест по подписанию нового, ипитесь, мы же за опенсорс!
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|3.29, Аноним (-), 10:22, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> перед блокировкой выкатила бы свой аналог,
Но зачем? (с)
Практика показывает, что начнется нытье "вы его не так сделали" и прочие жалобы.
Причем дыры в васяноподелке никто из аффторов чинить не будет.
А если сначала отключить - то все резко забегали)
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|2.16, n00by (ok), 09:06, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Обломала ответственные коммерческие компании, решившие сэкономить на драйвере. ;)
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|2.21, нах. (?), 09:43, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же только покупателях? О васяне с поломанной активацией - тоже позаботились.
Даже с windows7 без поддержки пятый год.
Потому что ответственная компания совершенно не заинтересована в вале легкодоступных троянцев.
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|1.8, Аноним (8), 08:33, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так-то defender стал сильно умным: на исключения забивает. Приходится отключать.
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|2.10, Жироватт (ok), 08:41, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ишь, чего удумал, ОТНЕВИРОСУ исключения ставить! Или ты, эта, как там его, ТИРРАРИСТ???
Ну или кто там сегодня главный штатовский villain-of-the-day, от кого будут спасать мир напомаженные наманикюренные херои в лосинах?
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|1.12, Аноним (12), 08:54, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Китайская компания HYTE, разрабатывающая ПО для мониторинга оборудования HYTE Nexus, в котором также используется этот драйвер, вызвалась взять бюрократическую процедуру на себя, и анонсировала, что опубликует подписанную сборку для свободного использования.
А что от себя китайцы в сборку добавят? ;)
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|2.15, Жироватт (ok), 09:06, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не думаю, что более чем заказ еды через вичат прямо из КристалДискМарк.
Инфа - соточка.
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|1.14, n00by (ok), 09:03, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> как Steelseries полностью отключили в своём ПО функциональность
> для вывода показателей системы на встроенные экраны их оборудования.
То есть лицензировать драйвер, изменить под себя и подписать -- им в голову не пришло. Привычка к халяве отключает мозг.
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|1.22, Аноним (22), 10:06, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так а где он, механизм, который бы ограничивал работу с драйвером только указанным программам? Есть ли он вообще в Windows?
Запускать от админа RGB-свистелки явно не решение.
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|2.24, Аноним (24), 10:09, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сведению, работа от админа в Windows - это норма. И старт компьютера без ввода пароля (при работе от админа) - тоже норма. А чтобы сабжа не сильно ругать, кстати, в Astra (причем SE) такое тоже есть. :)
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|3.31, Афроним (?), 10:24, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем паленую Винду ставили где контроль учетных записей отключен? Оно вот и в 11 имеется. Со времен Висты по умолчанию работает.
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|2.26, нах. (?), 10:13, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то ли дело-то у вас в lin00psе ?
> Запускать от админа RGB-свистелки явно не решение.
ну конечно, это ж не доступ в ring0 для управления этой свистоперделкой, это другоэ, понимать надоть. Каждый васянский cmdшник должен туда уметь попасть.
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