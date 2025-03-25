WindowsDefender блокирует свободный драйвер WinRing0, используемый в официальном OEM-ПО

Начиная с 11 марта встроенный в ОС Windows антивирусный пакет WindowsDefender начал блокировать (помещать в карантин) свободный драйвер WinRing0. Драйвер используется для получения доступа из пространства пользователя к различному оборудованию, для которого не предусмотрено другого API в системе.

Драйвер WinRing0 востребован в проектах, управляющих настройками оборудования, как свободных (OpenRGB, Libre Hardware Monitor, FanControl), так и проприетарных (SignalRGB, Razer Synapse 3). Среди программ, использующих драйвер, есть официальное ПО от десятков производителей оборудования, в том числе популярных. Стоит отметить, что драйвер был подписан самостоятельно автором (разработчиком CrystalDiskMark) и принят Microsoft.

Отмеченная Microsoft проблема, из-за которой произведена блокировка, связана с тем, что доступ к установленному в системе драйверу может получить любая программа, и посредством драйвера программа может манипулировать любым устройством в системе или повысить свои привилегии (CVE-2020-14979).

В свете произведённой блокировки, многие компании были вынуждены отреагировать. Например, SignalRGB перевели программу на использование собственной проприетарной замены, в то время как Steelseries полностью отключили в своём ПО функциональность для вывода показателей системы на встроенные экраны их оборудования.

На данный момент для WinRing0 выпущено исправление, ограничивающее использование драйвера только программами, запущенными с правами администратора, однако, из-за изменений политики Microsoft в отношении драйверов, получить для новой сборки подпись является затруднительным.

Китайская компания HYTE, разрабатывающая ПО для мониторинга оборудования HYTE Nexus, в котором также используется этот драйвер, вызвалась взять бюрократическую процедуру на себя, и анонсировала, что опубликует подписанную сборку для свободного использования. Тем не менее, даже если Microsoft примет обновлённый драйвер, множество программ для управления настройками оборудования и мониторинга потребуется запускать с правами администратора или адаптировать для работы с изменённым драйвером.

У драйвера WinRing0 существует единственный аналог под названием inpout32, который на данный момент не блокируется WindowsDefender и антивирусами, однако он блокируется популярными античитами (наиболее известен этим Vanguard от RIOT, используемый в таких играх как Valorant).



