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Выпуск игры The Dark Mod 2.13, созданной по мотивам Thief

24.03.2025 16:57

После года разработки вышел релиз свободно распространяемой игры с открытым исходным кодом The Dark Mod 2.13, созданной в жанре "стелс" по мотивам игрового мира и серии игр Thief. Игровой движок TDM основан на движке Id Tech 4 и распространяется под лицензией GPLv3.

Основное внимание в версии 2.13 уделено улучшению работы игрового AI, добавлена поддержка Parallax Occlusion Mapping, исправлено около 70 ошибок, переработана система локализации миссий. На русский язык переведено больше 100 игровых миссий (из 210). Установочные пакеты подготовлены для Linux и Windows.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.thedarkmod.com/pos...)
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Автор новости: kalinovka
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62939-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:27, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто играл, поделитесь впечатлениями.
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:28, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    игра Thief своего рода культовая, ориентир самый что ни наесть благородный
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:30, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра на ооочень большого любителя.
     
  • 2.10, Bottle (?), 17:40, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Геймдизайн проверку временем не выдержал. Тупой ИИ вкупе с низкой вариативностью.
    Более экшен-ориентированный Dishonored справился с задачей лучше и даже хорошо обставил тупизну болванчиков (давая нам скрыться на высоких уступах и в глубоких расщелинах).
    Но при всех недостатках это всё ещё хороший ориентир.
     

  • 1.6, Аноним (7), 17:30, 24/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там со вторым героями уже закрылись?
     
     
  • 2.11, pkdr (ok), 17:44, 24/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, выпустили месяц назад очередную версию и закрылись из за the dark mod. Ведь в мире не может быть больше одной опенсорс игры.
     

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