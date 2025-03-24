Выпуск игры The Dark Mod 2.13, созданной по мотивам Thief

После года разработки вышел релиз свободно распространяемой игры с открытым исходным кодом The Dark Mod 2.13, созданной в жанре "стелс" по мотивам игрового мира и серии игр Thief. Игровой движок TDM основан на движке Id Tech 4 и распространяется под лицензией GPLv3.

Основное внимание в версии 2.13 уделено улучшению работы игрового AI, добавлена поддержка Parallax Occlusion Mapping, исправлено около 70 ошибок, переработана система локализации миссий. На русский язык переведено больше 100 игровых миссий (из 210). Установочные пакеты подготовлены для Linux и Windows.