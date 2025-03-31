Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 10

Опубликован релиз Zulip 10, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Добавлены инструменты для управления правами доступа, позволяющие манипулировать правами на уровне отдельных пользователей, групп пользователей и ролей. Например, в интерфейсе можно разрешить перемещение сообщений пользователям, которым назначена роль модератора, или которые включены в группу менеджеров. При помощи групп можно воссоздать структуру управления организацией, например, начальники могут быть объединены в группу менеджеров, которая может быть разбита на подгруппы, отвечающие за технологии и дизайн.

Добавлены дополнительные возможности управления группами. Появилась поддержка предоставления отдельных прав для создания и администрирования групп, добавления и удаления участников. Также можно определять каким пользователям разрешено самостоятельно присоединяться и покидать группы. Добавлена поддержка подключения пользователей к группе на этапе отправки инвайта. Вместо удаления группы реализована деактивация, при которой для аудита сохраняется вся история группы. В панель с настройками групп добавлены отдельные вкладки для общих настроек, управления составом групп и назначением прав доступа.

В интерфейс администратора добавлены новые настройки для каналов, позволяющие определить для каждого канала администраторов и лиц, имеющих право подключения/отключения пользователей. На уровне отдельных пользователей и групп можно выборочно назначать доступ в режиме только чтения, ограничивать редактирование уже отправленных сообщений, управлять подпиской на приватные каналы, назначать участников, уполномоченных закрывать темы. Добавлена возможность скрытия или оставления архивных каналов.

Добавлена концепция общего чата, в котором отображаются сообщений без привязки к теме.

Реализована поддержка настройки размера шрифта и межстрочных интервалов, позволяющая более гибко адаптировать интерфейс под свои предпочтения, чем изменение масштаба.

В боковую панель со списком пользователей добавлена отдельная секция с недавно подключившимися участниками. В меню панели добавлена опция для показа аватаров в списке. Обновлены индикаторы доступности участников.

Расширены возможности по созданию ссылок на сообщения, каналы и темы обсуждений. Ранее созданные ссылки на темы теперь продолжают действовать после переименования темы или перемещения в другой канал. При вставке через буфер обмена ссылки в программы, поддерживающие формат HTML, обеспечено автоматическое форматирование ссылки в виде "#channel > topic". Аналогично, при вставке полных URL при написании новых сообщений подобные ссылки преобразуются в формат ссылок Zulip. Упрощено создание ссылок на темы обсуждений.

Улучшен интерфейс составления новых сообщений. Добавлена функция сохранения типовых отрывков текста для их быстрой вставки при составлении нового сообщения. В боковую панель добавлены кнопки для отправки сообщения с созданием новой темы и для прямой отправки сообщения другому пользователю. Добавлена опция для перенаправления сообщения или его части в другой чат. Упрощена совместная работа над списками задач (todo).

Проведены оптимизации обработки и хранения сообщений, благодаря которым сообщения в окне просмотра теперь появляются без задержки.

Добавлен индикатор, показываемый когда другой участник приступил к редактированию уже отправленного сообщения (ранее предоставлялся только индикатор написания нового сообщения).

Добавлен модуль интеграции с Zoom, использующий OAuth. В модуле интеграции с BigBlueButton добавлена поддержка голосовых вызовов (без видео). Добавлены модули интеграции для Airbyte и Onyx, и улучшены для GitHub, GitLab, GoCD, Linear, NewRelic и Slack.

Добавлен тестовый модуль для краткого изложения сути обсуждения в теме, используя выбранные пользователем большие языковые модели.

На сервер добавлена поддержка загрузки больших файлов, используя протокол TUS. Проведена оптимизация протокола синхронизации, позволившая сократить трафик и нагрузку на CPU в крупных организациях.

Устранены уязвимости: CVE-2025-27149 - при экспорте публичных данных была возможна утечка метаданных о приватных сообщениях и строк с идентификаторами браузеров клиентов. CVE-2025-30368, CVE-2025-30369: файлы с экспортом и поля в профилях могли быть удалены администраторами других организаций.





