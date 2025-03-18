Началось бета-тестирование Fedora Linux 42

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|1.1, Аноним (1), 21:12, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вот это дистр всем дсистрам дистр. Не то что какие-то там Дебианы/дурианы.
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|2.6, Аноним (6), 21:20, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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В федоре нормально видео не посмотришь, аноны говорят надо ставить какой-то фьюжен (юристы сыкуны - не хотят включать всякие кодеки).
Хром виснет на весёлом оранжевом сайте (опеннете), при пролистывании длинных тредов.
Федора не пригодна к использованию.
Только убунту и её пророк - снап.
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|3.12, Аноним (12), 21:35, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю ни одного человека пользующегося сабжем. А вот Ubuntu в каждой вакансии девопс.
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|3.22, Teocally (?), 22:37, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только убунту и её пророк - снап.
Категорически поддерживаю (кроме снапа)...
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|3.32, Аноним (-), 23:18, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Войда есть одна особенность, заметная на ХДД: при удалении obsolete-пакетов, т. е. тех, которые только что обновили до новой версии, а предыдущие удаляются, - слышится треск работы винта. В обычном режиме работы, при установке новых пакетов, - всё нормально. Создаётся впечатление, что головки бешенно гоняют по пластинам или что-то вроде того. За Дебом, Минтом, Арчем такого не замечал. Даже Винда, по крайней мере ХР, 7, 8.1 во время дефрагментации (75%) раздела такого себе не позволяет - шуршит себе тихо да и всё.
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|2.16, Аноним (16), 22:18, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сравнивать платформу для альфа-теста RHEL и Debian - это, конечно, мощно. Да даже Tumbleweed понадежнее будет, а он rolling release, на секундочку.
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|3.36, пп (?), 23:55, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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такая себе платформа для тестировани, например в федоре есть бтрфс, а рхел его выпилил, и что же они тестируют?
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|1.5, ыть (ok), 21:20, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пользуюсь fedora 42 kde c 17 февраля до всяких бет - проблем не замечено
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|1.8, anonymous (??), 21:24, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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калибровку цвета совсем сломали, вообще кнопка "калибровать" неактивна. Только старые профили работают.
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|1.9, Аноним (-), 21:24, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Сборка Fedora KDE Plasma Desktop получила статуса базовой редакции
> дистрибутива, идентичной по уровню поддержки с Fedora Workstation.
> Таким образом, варианты дистрибутива с GNOME и KDE отныне имеют
> идентичный статус и преподносятся на равных.
Действительно историческое решение.
Может в и RHEL (лет через 10) кеды завезут.
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|1.14, Аноним (14), 22:03, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до ветки GNOME 48, релиз которой намечен на завтра.
Так релиз завтра или в апреле?
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|1.15, Аноним (15), 22:06, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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EROFS ? - Huawei одобряет ! т.е теперь mount -o remount, rw / - вредное прошлое ?
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|1.18, Аноним (19), 22:24, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скоро планшетное непотребство выкинут на свалку истории. Первый шаг уже сделан.
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|2.21, Kloun (?), 22:28, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не выкинут. Виндофилизм надо выкидывать на свалку истории и корпирующую его муть.
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|3.27, Аноним (19), 22:58, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумные люди десятилетиями оттачивали удобство интерфейса. Да, в каких-то пределах можно варьировать, делая красивее или экспериментальнее. Но принципиально удобнее условно-маздайного интерфейса ничего нет. А вопли "лишь бы не как в Винде" звучат смешно на фоне того, что Шляпа постепенно разворачивается в сторону КДЕ. Интерфейс, как и сама ОС, это инструмент. Можно превратить молоток в подобие отвёртки, но зачем?
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|3.37, Аноним (-), 00:05, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Виндофилизм надо выкидывать на свалку истории и корпирующую его муть.
Ну разумеется! Нужно просто забить на десятилетия привычек юзеров ради того чтобы НиКаКвВинДе! Притом что нитакусики-четырепроцентники так ничего толкового придумать не смогли за все годы существования линукса - два единственных нормальных ДЕ копируют или винду или макось, остальные или пытаются нахватать "фич" из обеих осей, или вообще наркоманская дичь.
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|1.23, Ulrih (ok), 22:44, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно хотелось уже слезть с Федоры и вот неделю назад обновилась на стареньком ноуте до 42ой, после перезагрузки просто ничего не загрузилось, и прям как специально повод - снёс все и поставил арч ;)
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|2.30, Минона (ok), 23:15, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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— Сорок два! — взвизгнул Лунккуоол. — И это всё, что ты можешь сказать после семи с половиной миллионов лет работы?
— Я всё очень тщательно проверил, — сказал компьютер, — и со всей определённостью заявляю, что это и есть ответ. Мне кажется, если уж быть с вами абсолютно честным, то всё дело в том, что вы сами не знали, в чем вопрос.
— Но это же великий вопрос! Окончательный вопрос жизни, Вселенной и всего такого! — почти завыл Лунккуоол.
— Да, — сказал компьютер голосом страдальца, просвещающего круглого дурака. — И что же это за вопрос?
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|2.31, Аноним (14), 23:18, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> неделю назад обновилась на стареньком ноуте до 42ой.
Нет, не обновилась, а сам решил бету накатить, сам сломал, сам возмутился, но не на того.
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|3.34, Ulrih (ok), 23:48, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да ога, dnf все накатил как обычно, как-то с 37ой версии 2 года это все жило практически без каких либо проблем а тут конечно сам все сломал.
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|1.35, Алконим (?), 23:51, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А ведь можно перестать грызть кактусы и пользоваться системой где все работает - windows. Linux за 30 лет так до десктопов и не дошёл... Нашёл свою нишу - серверы там и шевелится ещё как-то. И не надо мне тут про "я пользую проблем не заметил" сказок. Ведь любому человеку будет понятно что гном, что кде что другие это как чистить зубы полированной щёткой для чистки туалетов.
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|2.38, Neon (??), 00:07, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И главная беда, что за 30 лет так и не выработались единые стандарты. Никому не нужно сотни дистрибутивов, десятки разных DE и прочее разной степени кривости. Это не свобода, а хаос.
До сих пор в линуксах правит идея одинокого ремесленника, который лабает свои поделия на глазок, в то время как весь остальной мир живет в индустриальную эпоху. Даже до мануфактур линукса не дошли. Никто не изобретает свою собственную резьбу. Любая гайка M4 налезет на любой болт и винт M4
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|2.39, Аноним (39), 00:17, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое ощущение будто ты бот. Зачем ты пришёл под новость под линухом и высказался?
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|3.40, Алконим (?), 00:26, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё один мученик... Тебе говорят есть чудесный дивный мир где не нужно себя пытать чтобы пользоваться компьютером... С WSL так вообще у тебе вся сила линкса плюс нормальный десктоп...
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|2.42, Аноним (42), 00:43, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ниши:
- суперкомпьютеры: только линукс
- сервер: уверенно лидирует линукс
- мобилы: линукс с айосью делят рынок, но большинство на линуксе
- десктоп: единственная ниша, в которой присутствует вантуз. Еле-еле конкурирует с макосью.
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|1.43, Аноним (43), 00:47, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> COSMIC, разрабатываемой компанией System76 на языке Rust
А что, редокс уже бросили?
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