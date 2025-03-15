В KDE реализован график для оценки скорости копирования файлов

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, добавленных в ветку, на основе которых формируется релиз KDE Plasma 6.4.0: Реализован график для наглядной оценки изменения скорости копирования файлов. График доступен на странице "Детали", на которую можно перейти из уведомления о копировании файла.

Добавлена настройка для принудительного отключения пиктограмм определённых приложений в системном лотке. Новая возможность может оказаться полезной, когда приложения не содержат внутренних настроек для прекращения показа индикаторов (например, Discord).

В KRunner улучшена группировка результатов поиска - действия, связанные с сеансом и загрузкой, теперь включены в приоритетный список, выводимый в первую очередь. Улучшена навигация в KRunner с использованием клавиатуры.

Оптимизирована эвристика центровки всплывающих окон виджетов, относительно экрана или панели.

В диалоге настройки панели визуализация макетов размещения панели теперь отражает фактическое положение панели на экране.

Добавлена поддержка использования для каждого виртуального рабочего стола своей мозаичной раскладки окон.

Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.

Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.

Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify.

Увеличена надёжность определения и показа виджетом Power & Battery информации о состоянии аккумуляторов Bluetooth-устройств.

Запрещено использование EncFS для создания новых хранилищ Plasma Vault (ранее созданные хранилища на базе EncFS продолжат работать). В качестве причины упоминается прекращение разработки EncFS и наличие уязвимостей в EncFS . В ветке KDE Frameworks 6.13 реализована поддержка прокрутки в диалогах сохранения или открытия файлов, используя экранные жесты. В кодовой базе, на основе которого будет сформирован выпуск KDE Plasma 6.3.4, элементы интерфейса, реализованные в стиле боковых панелей, такие как Activity Switcher, теперь перекрывают обычные горизонтальные панели (если в панели не активен режим редактирования).



