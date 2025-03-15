В KDE реализован график для оценки скорости копирования файлов

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Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, добавленных в ветку, на основе которых формируется релиз KDE Plasma 6.4.0:
- Реализован график для наглядной оценки изменения скорости копирования файлов. График доступен на странице "Детали", на которую можно перейти из уведомления о копировании файла.
- Добавлена настройка для принудительного отключения пиктограмм определённых приложений в системном лотке. Новая возможность может оказаться полезной, когда приложения не содержат внутренних настроек для прекращения показа индикаторов (например, Discord).
- В KRunner улучшена группировка результатов поиска - действия, связанные с сеансом и загрузкой, теперь включены в приоритетный список, выводимый в первую очередь. Улучшена навигация в KRunner с использованием клавиатуры.
- Оптимизирована эвристика центровки всплывающих окон виджетов, относительно экрана или панели.
- В диалоге настройки панели визуализация макетов размещения панели теперь отражает фактическое положение панели на экране.
- Добавлена поддержка использования для каждого виртуального рабочего стола своей мозаичной раскладки окон.
- Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.
- Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.
- Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify.
- Увеличена надёжность определения и показа виджетом Power & Battery
информации о состоянии аккумуляторов Bluetooth-устройств.
- Запрещено использование EncFS для создания новых хранилищ Plasma Vault (ранее созданные хранилища на базе EncFS продолжат работать).
В качестве причины упоминается прекращение разработки EncFS и наличие уязвимостей в EncFS .
В ветке KDE Frameworks 6.13 реализована поддержка прокрутки в диалогах сохранения или открытия файлов, используя экранные жесты.
В кодовой базе, на основе которого будет сформирован выпуск KDE Plasma 6.3.4, элементы интерфейса, реализованные в стиле боковых панелей, такие как Activity Switcher, теперь перекрывают обычные горизонтальные панели (если в панели не активен режим редактирования).