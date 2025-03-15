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В KDE реализован график для оценки скорости копирования файлов

15.03.2025 12:30

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, добавленных в ветку, на основе которых формируется релиз KDE Plasma 6.4.0:

  • Реализован график для наглядной оценки изменения скорости копирования файлов. График доступен на странице "Детали", на которую можно перейти из уведомления о копировании файла.
  • Добавлена настройка для принудительного отключения пиктограмм определённых приложений в системном лотке. Новая возможность может оказаться полезной, когда приложения не содержат внутренних настроек для прекращения показа индикаторов (например, Discord).
  • В KRunner улучшена группировка результатов поиска - действия, связанные с сеансом и загрузкой, теперь включены в приоритетный список, выводимый в первую очередь. Улучшена навигация в KRunner с использованием клавиатуры.
  • Оптимизирована эвристика центровки всплывающих окон виджетов, относительно экрана или панели.
  • В диалоге настройки панели визуализация макетов размещения панели теперь отражает фактическое положение панели на экране.
  • Добавлена поддержка использования для каждого виртуального рабочего стола своей мозаичной раскладки окон.
  • Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.
  • Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify.
  • Увеличена надёжность определения и показа виджетом Power & Battery информации о состоянии аккумуляторов Bluetooth-устройств.
  • Запрещено использование EncFS для создания новых хранилищ Plasma Vault (ранее созданные хранилища на базе EncFS продолжат работать). В качестве причины упоминается прекращение разработки EncFS и наличие уязвимостей в EncFS .

В ветке KDE Frameworks 6.13 реализована поддержка прокрутки в диалогах сохранения или открытия файлов, используя экранные жесты.

В кодовой базе, на основе которого будет сформирован выпуск KDE Plasma 6.3.4, элементы интерфейса, реализованные в стиле боковых панелей, такие как Activity Switcher, теперь перекрывают обычные горизонтальные панели (если в панели не активен режим редактирования).



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/03/...)
  2. OpenNews: Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7
  3. OpenNews: Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
  5. OpenNews: Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62890-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноним (2), 12:42, 15/03/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Неплохо, реализовали возможность как в десятке, которая вышла 10 лет назад
     
  • 3, 12yoexpert (ok), 12:47, 15/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Нейт Грэм

    продолжает пиарить личный бренд, дальше можно не читать

     

  • 4, Аноним (4), 12:48, 15/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Наконец то стали реализовывать фичи Windows 10.
    Можно еще потребление ресурсов на запуске 1g озу сделать.
     

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