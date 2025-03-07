Опубликованы Linux From Scratch 12.3 и Beyond Linux From Scratch 12.3

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.3 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.3 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 12.3 обновлено 48 пакетов, среди которых ядро Linux 6.13.4, Glibc 2.41, Systemd 257.3, SysVinit 3.14, Bash 5.2.37, Binutils 2.44, Coreutils 9.6, OpenSSL 3.4.1, Perl 5.40.1, Python 3.13.2 и Util-linux 2.40.4. В версии с системой инициализации SysVinit вместо eudev задействован Udev из systemd 257.3. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 12.3 отмечено 1560 обновлений, среди которых KDE Plasma 6.3.2, KDE Gears 24.12.2, GNOME 47, Xfce 4.20, LXQt 2.1.0, LibreOffice 25.2.1, FFmpeg 7.1, Inkscape 1.4, Thunderbird 128.7, Firefox 127.7.0, SeaMonkey 2.53.20, GIMP 3.0.0-RC3, IceWM 3.7.1, Mesa 24.3.4, GTK 4.16.12, MariaDB 11.4.5, PostgreSQL 17.4, SQLite 3.49.1, Postfix 3.10.1, Exim 4.98.1, BIND 9.20.6, Apache httpd 2.4.63. Добавлены новые пакеты: sysmon3/sysmond, zxing-cpp, kdsoap-ws-discovery-client, plasma-activities-stats, docbook-xsl-ns, libgstgtk4, cargo-c, LuaJIT и glslc. Удалён пакет qt5.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: