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Опубликованы Linux From Scratch 12.3 и Beyond Linux From Scratch 12.3

07.03.2025 10:23

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.3 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.3 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 12.3 обновлено 48 пакетов, среди которых ядро Linux 6.13.4, Glibc 2.41, Systemd 257.3, SysVinit 3.14, Bash 5.2.37, Binutils 2.44, Coreutils 9.6, OpenSSL 3.4.1, Perl 5.40.1, Python 3.13.2 и Util-linux 2.40.4. В версии с системой инициализации SysVinit вместо eudev задействован Udev из systemd 257.3. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 12.3 отмечено 1560 обновлений, среди которых KDE Plasma 6.3.2, KDE Gears 24.12.2, GNOME 47, Xfce 4.20, LXQt 2.1.0, LibreOffice 25.2.1, FFmpeg 7.1, Inkscape 1.4, Thunderbird 128.7, Firefox 127.7.0, SeaMonkey 2.53.20, GIMP 3.0.0-RC3, IceWM 3.7.1, Mesa 24.3.4, GTK 4.16.12, MariaDB 11.4.5, PostgreSQL 17.4, SQLite 3.49.1, Postfix 3.10.1, Exim 4.98.1, BIND 9.20.6, Apache httpd 2.4.63. Добавлены новые пакеты: sysmon3/sysmond, zxing-cpp, kdsoap-ws-discovery-client, plasma-activities-stats, docbook-xsl-ns, libgstgtk4, cargo-c, LuaJIT и glslc. Удалён пакет qt5.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxfromscratch...)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 12.2 и Beyond Linux From Scratch 12.2
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 12.1 и Beyond Linux From Scratch 12.1
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 12.0 и Beyond Linux From Scratch 12.0
  5. OpenNews: Первый выпуск самостоятельного русскоязычного ответвления Linux From Scratch
  6. Переводы прошлых выпусков Linux From Scratch на русский язык
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62845-lfs
Ключевые слова: lfs
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:27, 07/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Весьма полезно, низкий поклон разрабам.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:35, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хозяин воистину свободной ОС не кланится, а выражает благодарность.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:50, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем оно для тебя "полезно"? Оно даст тебе хорошую работу, или что? В чём польза?
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:54, 07/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не содержит детальных инструкций, как конфигурировать ядро. По этой причине нахожу книжку бесполезной. По большей части она напичкана инструкциями, как собирать те или иные пакеты. Но эту инфу в более актуальном состоянии можно получить из репозиториев дистров.

    Казалось бы, "линукс" фром скрач. Не "пакеты фром скрач", не "еще какая-нибудь фигня фром скрач", а линукс. Но вот именно про линукс там ни слова. Настоящий автоматизированный линукс фром скрач - это гента и никсось.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:07, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что, в никСоси надо собирать ядро с нуля?
     

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