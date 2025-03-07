The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Tinygo 0.36, компилятора для языка Go

07.03.2025 10:07

Опубликован выпуск проекта Tinygo 0.36, развивающего компилятор для языка Go. Компилятор подходит для генерации компактных исполняемых файлов для маломощных систем, таких как микроконтроллеры и встраиваемые устройства, программы для которых должны минимально потреблять память и вычислительные ресурсы. Компиляция для поддерживаемых целевых платформ реализована при помощи LLVM, а библиотеки функций заимствованы из основного инструментария проекта Go. Код распространяется под лицензией BSD.

Скомпилированная программа напрямую может запускаться на микроконтроллерах, что позволяет применять подмножество языка Go для написания сценариев автоматизации. Поддерживается более ста моделей микроконтроллеров, включая различные платы Adafruit, Arduino, BBC micro, ESP32, M5Stack, ST Micro, Digispark, Raspberry Pi Pico, Nordic Semiconductor, SiFive HiFive1, STM32, Makerdiary и Phytec. Для взаимодействия с датчиками и подключёнными внешними устройствами, а также для поддержки интерфейсов, таких как I2C, GPIO и SPI, предоставляются специальные драйверы.

В отличие от похожего компилятора emgo, не обновлявшегося последние четыре года, в tinygo сохранена оригинальная модель управления памятью Go с использованием сборщика мусора, а вместо компиляции в представление на языке Си, задействован LLVM для прямой генерации машинного кода. В программах может без изменений использоваться уже существующий типовой код на языке Go, а также большая часть стандартных пакетов. Помимо генерации машинного кода, в tinygo доступна поддержка формирования байткода WebAssembly с возможностью создания обособленных WebAssembly-приложений, используя интерфейс WASI (WebAssembly System Interface).

В новой версии:

  • Реализована поддержка инструментария LLVM 19.
  • Добавлена начальная поддержка языка Go 1.24.
  • Расширены возможности для сборки в формате WebAssembly и добавлен новый режим сборки "buildmode=wasi-legacy" для совместимости со старыми модулями wasi, не передающими код возврата.
  • В стандартную библиотеку добавлены функции file.Chmod и file.Chdir.
  • Обеспечена совместимость с новыми ветками Ubuntu.
  • Добавлена поддержка плат: Pimoroni Pico Plus2, Elecrow Pico rp2350 W5, Elecrow Pico rp2040 W5, NRF51 HW-651, esp32c3-supermini и waveshare-rp2040-tiny.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tinygo-org/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.24
  3. OpenNews: Оценка потребления памяти при одновременном запуске миллиона задач
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.23 с поддержкой телеметрии
  5. OpenNews: Лидер проекта Go принял решение покинуть пост
  6. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62844-tinygo
Ключевые слова: tinygo, go
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, u235 (ok), 10:35, 07/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ого, даже для Atmega328 можно скомпилять. Надо попробовать.
     
     
  • 2, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:43, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скомпилять-то можно, но вот сколько кода туда влезет
     
     
  • 4, Аноним (4), 11:04, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    достаточно, чтобы обозначить твою бурную деятельность, можно будет даже премию просить
     

  • 3, Facemaker (?), 10:55, 07/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Еретический проект. Одна из (немногих) сильных сторон Go — то, что его создатели отринули зависимость от LLVM и развивают собственный переносимый ассемблер.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру