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Выпуск дистрибутива Tails 6.13

07.03.2025 09:49

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.13 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии в интерфейсе Tor Connection реализован вывод предупреждения о проблемах с определением беспроводной карты в случае отсутствия сетевого соединения. При первой загрузке добавлено определение проблем с дисковыми разделами, что позволило исключить некоторые сбои при создании постоянного хранилища (Persistent Storage) на USB-накопителях. Обновлены версии Tor Browser 14.0.7 и Tor 0.4.8.14.



  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.12
  3. OpenNews: Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.4.0, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Релиз Tor Browser 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62843-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:13, 07/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Оно работает?
     
  • 2, Аноним (1), 10:14, 07/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Не могу найти на сайте образ в формате ISO. Вопрос как его закинуть в Ventoy?
     
     
  • 3, Омномнимус (?), 10:20, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно так же как и iso.
     
  • 4, Anonymous_001 (?), 10:48, 07/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На странице https://tails.net/install/download/index.en.html

    >> To burn a Tails DVD, download our ISO image instead.

    https://tails.net/install/download-iso/index.en.html

    Ну или просто ходить на https://mirrors.edge.kernel.org/tails/stable/

     
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