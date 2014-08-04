Выпуск дистрибутива Tails 6.13

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.13 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии в интерфейсе Tor Connection реализован вывод предупреждения о проблемах с определением беспроводной карты в случае отсутствия сетевого соединения. При первой загрузке добавлено определение проблем с дисковыми разделами, что позволило исключить некоторые сбои при создании постоянного хранилища (Persistent Storage) на USB-накопителях. Обновлены версии Tor Browser 14.0.7 и Tor 0.4.8.14.