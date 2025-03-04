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Релиз проекта Memsafe для безопасной работы с памятью в С++

04.03.2025 21:13

Опубликован релиз проекта Memsafe, реализующего механизм безопасной работы со ссылочными типами и динамической памятью в коде на языке С++. Защита может быть добавлена без нарушения обратной совместимости со старым С++ кодом. Проект оформлен в виде одного заголовочного файла memsafe.h и плагина для компилятора Clang. Код распространяется под лицензией LGPL 2.1.

Для безопасной работы с памятью использована концепция защиты из языка NewLang, адаптированная для С++ и дополненная контролем инвалидации ссылочных типов. В основе безопасного управления динамической памятью лежит использование сильных и слабых указателей, а также контроль времени жизни копий переменных с сильными указателями во время компиляции исходного кода программы.

Предложенная техника защиты походит на концепцию владения и заимствования из языка Rust, но реализована на базе сильных и слабых ссылок (стандартных механизмов С++ shared_ptr и weak_ptr). Любые операции с данными для переменной по ссылке возможны только после её захвата, т.е. после преобразования слабой ссылки (weak_ptr) в сильную (shared_ptr).

Способ маркировки объектов в коде библиотеки реализован с помощью С++ атрибутов "[[memsafe(...)]]", что напоминает способ из спецификаций P3038 и P3081 с профилями безопасности (предложены Бьёрном Страуструпом (Bjarne Stroustrup) и Гербом Саттером (Herb Sutter)), но не требует разработки нового стандарта С++ (достаточно использовать уже существующий С++20).

Пример работы плагина анализатора для кода: 


     std::vector<int> vec(100000, 0);
     auto x = vec.begin();
     auto y = vec.end();
     vec = {};
     vec.shrink_to_fit(); 
     std::sort(x, y); // malloc(): unaligned tcache chunk detected or Segmentation fault

Командная строка для запуска компилятора с плагином: 


     clang++ -std=c++20 -Xclang -load -Xclang ./memsafe_clang.so -Xclang -add-plugin -Xclang memsafe _example.cpp

Фрагмент вывода плагина компилятора с сообщениями об ошибках, связанных с недействительностью ссылочных переменных после изменения данных в основной переменной: 


     _example.cpp:29:17: warning: using main variable 'vect'
        29 |                 vect = {};
           |                 ^
     _example.cpp:30:17: warning: using main variable 'vect'
        30 |                 vect.shrink_to_fit();
           |                 ^
     _example.cpp:31:27: error: Using the dependent variable 'beg' after changing the main variable 'vect'!
        31 |                 std::sort(beg, vect.end()); // malloc(): unaligned tcache chunk detected or Segmentation fault 
           |                           ^

Уровень сообщений плагина можно ограничить в коде с помощью макроса или аргументом командной строки. После проверки исходного кода, плагин можно вообще не использовать, так как он только анализирует AST, но не вносит в него никаких исправлений. С использованием пространства имён "memsafe" и разделением защищённого и незащищённого (unsafe) кода можно познакомиться в данном примере.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rsashka/mem...)
  2. OpenNews: C++ Alliance продвигает в C++ механизмы безопасной работы с памятью, опробованные в Rust
  3. OpenNews: DARPA развивает AI-транслятор для переписывания Си-кода на Rust
  4. OpenNews: Проект TrapC развивает Си-подобный язык, безопасно работающий с памятью
  5. OpenNews: Fil-C - компилятор для языков C и C++, гарантирующий безопасную работу с памятью
  6. OpenNews: Бьёрн Страуструп призвал стандартизировать профили C++ для безопасной работы с памятью
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62830-memsafe
Ключевые слова: memsafe, cpp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Прикольно, С++ превращается в уродливый Rust. Т.е. судя по вайбу (последним новостям), диды таки признали что это реально проблема, а на раст перейти нельзя из-за кучи легаси кода и лени учить новый язык.

    Ну кто бы сомневался, все заминусованые местными хомячками давно об этом говорили. Грядётъ.

     
     
  • 2.4, Дед (??), 22:11, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а на раст перейти нельзя из-за кучи легаси кода и лени учить новый язык.

    Всё это требует зарплату и не одну (по времени), и не на одного.
    Мораль: работает - не трогай, иначе сам за всё ответишь.

     
     
  • 3.19, НяшМяш (ok), 22:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > работает - не трогай

    Но ведь не работает же. Особенно когда потрогал (а трогать надо - движение это жизнь) и сразу словил кучу CVE.

     
     
  • 4.39, Dima (??), 23:16, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только что то на уровне С и С++ пишешь на рс, везде ансейф
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 23:35, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ансейф по определению архитектура памяти твоей
     
  • 5.44, px (??), 23:52, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня совсем другой опыт
     
  • 3.37, Аноним (37), 23:02, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Мораль: работает - не трогай

    Это самое опасное заблуждение, которые засело в головах. Потому что оно консервирует техдолг. Вот так оно "работает не трогали" 30 лет, а потом новое поколение хватается за голову как этот кусок копролита развивать и масштабировать. В условиях, что половина стека передохла, ага.

     
  • 2.7, Bottle (?), 22:12, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Название Rust говорит само за себя - ржавление. Смысл языка в том, чтобы саботировать чужую работу через сообщество переписывателей и свидетелей безопасности в язычке без спецификации.
    Они бы ещё гнилью назвали свой проект, было бы точнее.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 22:25, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Название Rust говорит само за себя - ржавление.

    Удивительно, но хейтерочки не знают, что Rust назван в честь очень живучих грибков.

    > Смысл языка в том, чтобы саботировать чужую работу через сообщество
    > переписывателей и свидетелей безопасности в язычке без спецификации.

    Смысл языка в том, чтобы показать тyпopылым дидам, что за 50 лет модели угроз изменились и из омнокоду не место в этом мире. А в перерывах можно их натыкать мордочкой в очередную CVE.

    > Они бы ещё гнилью назвали свой проект, было бы точнее.

    Тебя Иван покусал?

     
     
  • 4.17, НяшМяш (ok), 22:27, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может его с работы выгнали, а вместо него взяли зумера с растом. Вот и борется так, как лучше всего умеет - в интернете.
     
  • 4.40, maximnik0 (?), 23:16, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что за 50 лет модели угроз изменились и из омнокоду

    Диды как раз и придумали аппаратную защиту памяти- атрибутная (контекстная)  защита.Да да, Эльбрус мягко говоря позаимствовал идею с Барроза.А тут разработчики  риск-5 обнаружил что патенты то истекли и внедрили защиту.У арм подгорело и в арм64 они тоже внедрили такую же защиту.А вот x64 грустно, приходится изобретать Раст,Яву и. Net.

     
     
  • 5.54, Карлос Сношайтилис (ok), 00:19, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эльбрус смог, Арм смог, а Интел и АМД не смогли. Пришлось изобрести Раст и Яву.

    Не знаю, кто твой дилер, но товар у него отборный, это прям заметно.

     
  • 3.27, Аноним (-), 22:42, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Название Rust говорит само за себя - ржавление.

    Все намного хуже! Цитата с википедии про Rust:



    Rust began as a personal project in 2006 by Mozilla employee Graydon Hoare.[16] Hoare has stated that Rust was named for the group of fungi that are "over-engineered for survival".

    Т.е. это инфекционное паразитическое заболевание, во как!

     
  • 2.8, Аноним (8), 22:13, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > а на раст перейти нельзя из-за

    Из-за отсутствия lts версий rustc. И не надо заливать про эндианы. Они фиксируют не компилятор, а язык.

     
     
  • 3.18, НяшМяш (ok), 22:28, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За lts можно брать версию, которую в дебиане или сентоси заплесневели.
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 22:43, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За lts можно брать версию, которую в дебиане или сентоси заплесневели.

    При этом всегда найдется какой-нибудь bcachefs'ный тул который им не компилится. Не могут хайпующие хипстики - в LTS. Не их это.

     
     
  • 5.42, Карлос Сношайтилис (ok), 23:48, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что у тебя bcachefs не компилируется из-за того что сишники не могут в lts это печально, но причём тут Раст?
     
  • 3.49, Аноним (49), 00:02, 05/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Ivan_83 (ok), 22:13, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусы/плюсы ничего не значат.

    Не проблема это когда там чото с памятью не то.
    Проблема это когда совсем кода нет, или когда нужного функционала нет.
    А когда код есть, но бывает падает - это уже то с чем можно жить, но конечно хочется совсем без этого.

    Насчёт легаси кода - забавный подход с навешиванием ярлыков.
    Ну типа щас уберём резко весь "легаси" на С и крестах - и что останется? - НИЧЕГО.
    Даже хруст не чем будет собрать и где запускать.
    Так что это не легаси а меинстрим получается по факту.

     
     
  • 3.43, Карлос Сношайтилис (ok), 23:52, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но бывает падает - это уже то с чем можно жить

    Жить, когда падает, можно. С современным подходом к отказоустойчивости это как раз не проблема.

    Проблема когда не падает, а даёт доступ к памяти из-за уязвимости.

     
  • 2.35, Аноним (35), 22:56, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы знаете, дорогие друзья по растосрачу, я пришёл к выводу что секрет успеха сижки в том, что там правильно поставлен приоритет в отличие от плюсов и прочих брейнфаков.
    Поясню: брейнфаки приоритетят безопасность, мол а как же так, а что если ты не туда присунешь переменную, или там вообще за границу уедешь. Это как бы факт. Их это волнует, и вот они городят свой забор с защитой от всего что попало.
    Сижка же говорит: да и хрен с ним. И фокусируется на том чтобы быть простой и прозрачной без лишних вывертов.
    Результат: весь код на сижке и с багами. Брейнфакеры крякают, но мы то знаем
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 23:08, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его сделали таким, что даже умственно отсталые могут как-то писать Логично Есл... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.55, Аноним (35), 00:21, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай убеждать себя
     
  • 3.45, Карлос Сношайтилис (ok), 23:59, 04/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (48), 00:01, 05/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, SL_RU (?), 22:09, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для начала пусть сделают правило чтобы нельзя было значение optional использовать без проверки
     
     
  • 2.56, Карлос Сношайтилис (ok), 00:21, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой optional, окстись! Тут на одних только указателях два новых стандарта наваять можно.
    Точнее – нужно.
     

  • 1.5, Аноним (8), 22:11, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть вся ценность rust свелась к одному заголовочному файлу для C++? Или я что-то не так понял?
     
     
  • 2.10, Bottle (?), 22:17, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно понял. А ещё любители ржавчины почему-то думают, что если весь код завернуть в unsafe, этот ансейф будет безопаснее сишного. Если язык позволяет что-то сломать, это обязательно произойдёт.
    Поэтому Rust небезопасен by design, потому что позволяет небезопасные вещи. Подобно Джаве, которая позволяет делать небезопасные и некорректные вещи (линковка с C/C++ через JNI, платформозависимая арифметика), язык Rust со временем будет также признан "недостаточно безопасным", а затем придумают ещё один язык, в этот раз точно супербезопасный, мамой клянусь! И будут на него переписывать небезопасные программы на небезопасном Расте.
     
     
  • 3.34, Аноним (38), 22:54, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У ржавых просто сделано по человечески вот мускорка, мы туда складываем всякие ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 22:26, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, заголовочный файл включи, команды компилятору передай, С++20 перейди. Сколько дидов этим будет реально заморачиваться? А в расте это есть из коробки и по-умолчанию - тем он и хорош.
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 22:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А диды будут пользоваться растом? Так пишите будто бы да.
    А молодняк будет обязательно соблюдать все требования раста? Или всё-таки будет вилять и пытаться обойти ограничения? Это пока растом интересуются более-менее понимающие люди, код нормальный. А как пойдёт в массы (если), то массы будут писать овнокод с обходом ограничений раста, лишь бы запускалось.
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 22:31, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о массы будут писать овнокод с обходом ограничений раста, лишь бы запускалось.

    Фишка в том, что обход ограничений виден за версту!
    И ты можешь просто прогрепать сколько строк внутри ансефа.

     
     
  • 5.23, Аноним (8), 22:33, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жду спортивное программирование на расте на голом unsafe, без единого safe.
     
  • 2.15, Аноним (-), 22:26, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То есть вся ценность rust свелась к одному заголовочному файлу для C++?

    Нет. "реализована на базе сильных и слабых ссылок"
    Т.е. то что в расте реализовано в компайлтайме, в плюсах будет проверяться в рантайме.
    С соответствующими накладными расходами на исполнения.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 22:40, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет. Тут другая модель управления память. Не как в Rust, когда компилятор отслеживает единственного владельца сильной за счет "заимствования", а стандартный shared_ptr, которых может быть несколько.

    Вот эти "несколько" и отслеживаются плагином во время компиляции, чтобы не было циклических и зависших ссылок. А в рантайме проверяется только счетчик владений в shared_ptr с атомарными инкрементами и декрементами.

     
     
  • 4.33, Аноним (-), 22:52, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в рантайме проверяется только счетчик владений в shared_ptr
    > с атомарными инкрементами и декрементами.

    Этого вполне достаточно для замедления программы :)
    Гугел и не только уже экспериментировали со всякими miracle_ptr и оно реально тормозило.

     
  • 4.50, Карлос Сношайтилис (ok), 00:07, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаменитое zero-cost из C++: оно как бы zero, но не совсем.

    — У нас есть классы и оно zero-cost! (vtable не считается)
    — У нас есть умные указатели и они zero-cost! (игнорируем счётчик ссылок)

    — А как получить настоящий zero-cost?
    — Это к С, мальчик. Иди, не мешай дядям.

     
  • 2.31, Аноним (26), 22:46, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заголовочный файл + плагин для компилятора.

    > ... но после проверки исходного кода плагин можно вообще не использовать, поскольку он только анализирует AST, но не вносит в него никаких исправлений.

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:12, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Костыль не принимается, только новая нога.
     
     
  • 2.11, Bottle (?), 22:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналогия изначально хорошая, поскольку при попытке приживить новую ногу всю жизнь придётся пользоваться имунноподавляющими лекарствами. Костыль или протез подобного не требуют.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:19, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но их у ц++ уже и так 20, куда уж больше?
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:27, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу особо одаренным, просто религия не позволяет использовать и/или С++ и/или Rust. Хз, в чём проблема то? - жесть!
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 22:59, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема-то проста. Изучи и то и другое на норм уровень и не вырви мозгом
     
     
  • 3.51, Аноним (49), 00:09, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно знать программирование на «норм» уровне, и язык программирования перестанет иметь такое большое значение и становится всего лишь средством достижения цели. Да, какие-то языки лучше подходят для решения каких-то задач в каких-то доменах, какие-то меньше. К каким-то душа лежит, а к каким-то не лежит. На каких-то писать можно только за зарплату, а на каких-то ещё и для души. Но это сиюминутные мелочи. Скилл — он совсем в другой плоскости лежит.
     

  • 1.21, Аноним (-), 22:30, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ахаха!
    Как забегали, как засуетились!
    Теперь ждем гору различных и при том несовместимых решений для плюсов. В идеале - чтобы они еще конфликтовали друг с другом))
    Вот это будет представление! Уже запасаюсь попкорном))
     
  • 1.32, _erthink (?), 22:48, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ой молодцы, пойду задоначу
     

  • 1.46, Аноним (47), 23:59, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы растовики отстали, но пользоваться все равно никто этим не будет.
     
     
  • 2.53, Карлос Сношайтилис (ok), 00:11, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А растовикам зачем приставать к плюсовикам?
    Их и у себя хорошо кормят
     

  • 1.52, Карлос Сношайтилис (ok), 00:10, 05/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это новый MiraclePtr?
    А что со старым, не взлетел?
     

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