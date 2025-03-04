Релиз проекта Memsafe для безопасной работы с памятью в С++

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|1.1, Аноним (1), 22:03, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Прикольно, С++ превращается в уродливый Rust. Т.е. судя по вайбу (последним новостям), диды таки признали что это реально проблема, а на раст перейти нельзя из-за кучи легаси кода и лени учить новый язык.
Ну кто бы сомневался, все заминусованые местными хомячками давно об этом говорили. Грядётъ.
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|2.4, Дед (??), 22:11, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>а на раст перейти нельзя из-за кучи легаси кода и лени учить новый язык.
Всё это требует зарплату и не одну (по времени), и не на одного.
Мораль: работает - не трогай, иначе сам за всё ответишь.
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|3.19, НяшМяш (ok), 22:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> работает - не трогай
Но ведь не работает же. Особенно когда потрогал (а трогать надо - движение это жизнь) и сразу словил кучу CVE.
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|4.39, Dima (??), 23:16, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как только что то на уровне С и С++ пишешь на рс, везде ансейф
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|3.37, Аноним (37), 23:02, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Мораль: работает - не трогай
Это самое опасное заблуждение, которые засело в головах. Потому что оно консервирует техдолг. Вот так оно "работает не трогали" 30 лет, а потом новое поколение хватается за голову как этот кусок копролита развивать и масштабировать. В условиях, что половина стека передохла, ага.
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|2.7, Bottle (?), 22:12, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Название Rust говорит само за себя - ржавление. Смысл языка в том, чтобы саботировать чужую работу через сообщество переписывателей и свидетелей безопасности в язычке без спецификации.
Они бы ещё гнилью назвали свой проект, было бы точнее.
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|3.13, Аноним (-), 22:25, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Название Rust говорит само за себя - ржавление.
Удивительно, но хейтерочки не знают, что Rust назван в честь очень живучих грибков.
> Смысл языка в том, чтобы саботировать чужую работу через сообщество
> переписывателей и свидетелей безопасности в язычке без спецификации.
Смысл языка в том, чтобы показать тyпopылым дидам, что за 50 лет модели угроз изменились и из омнокоду не место в этом мире. А в перерывах можно их натыкать мордочкой в очередную CVE.
> Они бы ещё гнилью назвали свой проект, было бы точнее.
Тебя Иван покусал?
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|4.17, НяшМяш (ok), 22:27, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может его с работы выгнали, а вместо него взяли зумера с растом. Вот и борется так, как лучше всего умеет - в интернете.
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|4.40, maximnik0 (?), 23:16, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что за 50 лет модели угроз изменились и из омнокоду
Диды как раз и придумали аппаратную защиту памяти- атрибутная (контекстная) защита.Да да, Эльбрус мягко говоря позаимствовал идею с Барроза.А тут разработчики риск-5 обнаружил что патенты то истекли и внедрили защиту.У арм подгорело и в арм64 они тоже внедрили такую же защиту.А вот x64 грустно, приходится изобретать Раст,Яву и. Net.
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|5.54, Карлос Сношайтилис (ok), 00:19, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эльбрус смог, Арм смог, а Интел и АМД не смогли. Пришлось изобрести Раст и Яву.
Не знаю, кто твой дилер, но товар у него отборный, это прям заметно.
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|3.27, Аноним (-), 22:42, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Название Rust говорит само за себя - ржавление.
Все намного хуже! Цитата с википедии про Rust:
Rust began as a personal project in 2006 by Mozilla employee Graydon Hoare.[16] Hoare has stated that Rust was named for the group of fungi that are "over-engineered for survival".
Т.е. это инфекционное паразитическое заболевание, во как!
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|2.8, Аноним (8), 22:13, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а на раст перейти нельзя из-за
Из-за отсутствия lts версий rustc. И не надо заливать про эндианы. Они фиксируют не компилятор, а язык.
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|3.18, НяшМяш (ok), 22:28, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За lts можно брать версию, которую в дебиане или сентоси заплесневели.
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|4.29, Аноним (-), 22:43, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> За lts можно брать версию, которую в дебиане или сентоси заплесневели.
При этом всегда найдется какой-нибудь bcachefs'ный тул который им не компилится. Не могут хайпующие хипстики - в LTS. Не их это.
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|5.42, Карлос Сношайтилис (ok), 23:48, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что у тебя bcachefs не компилируется из-за того что сишники не могут в lts это печально, но причём тут Раст?
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|2.9, Ivan_83 (ok), 22:13, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минусы/плюсы ничего не значат.
Не проблема это когда там чото с памятью не то.
Проблема это когда совсем кода нет, или когда нужного функционала нет.
А когда код есть, но бывает падает - это уже то с чем можно жить, но конечно хочется совсем без этого.
Насчёт легаси кода - забавный подход с навешиванием ярлыков.
Ну типа щас уберём резко весь "легаси" на С и крестах - и что останется? - НИЧЕГО.
Даже хруст не чем будет собрать и где запускать.
Так что это не легаси а меинстрим получается по факту.
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|3.43, Карлос Сношайтилис (ok), 23:52, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но бывает падает - это уже то с чем можно жить
Жить, когда падает, можно. С современным подходом к отказоустойчивости это как раз не проблема.
Проблема когда не падает, а даёт доступ к памяти из-за уязвимости.
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|2.35, Аноним (35), 22:56, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы знаете, дорогие друзья по растосрачу, я пришёл к выводу что секрет успеха сижки в том, что там правильно поставлен приоритет в отличие от плюсов и прочих брейнфаков.
Поясню: брейнфаки приоритетят безопасность, мол а как же так, а что если ты не туда присунешь переменную, или там вообще за границу уедешь. Это как бы факт. Их это волнует, и вот они городят свой забор с защитой от всего что попало.
Сижка же говорит: да и хрен с ним. И фокусируется на том чтобы быть простой и прозрачной без лишних вывертов.
Результат: весь код на сижке и с багами. Брейнфакеры крякают, но мы то знаем
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|3.38, Аноним (38), 23:08, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Его сделали таким, что даже умственно отсталые могут как-то писать Логично Есл... большой текст свёрнут, показать
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|1.2, SL_RU (?), 22:09, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для начала пусть сделают правило чтобы нельзя было значение optional использовать без проверки
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|1.5, Аноним (8), 22:11, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть вся ценность rust свелась к одному заголовочному файлу для C++? Или я что-то не так понял?
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|2.10, Bottle (?), 22:17, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё правильно понял. А ещё любители ржавчины почему-то думают, что если весь код завернуть в unsafe, этот ансейф будет безопаснее сишного. Если язык позволяет что-то сломать, это обязательно произойдёт.
Поэтому Rust небезопасен by design, потому что позволяет небезопасные вещи. Подобно Джаве, которая позволяет делать небезопасные и некорректные вещи (линковка с C/C++ через JNI, платформозависимая арифметика), язык Rust со временем будет также признан "недостаточно безопасным", а затем придумают ещё один язык, в этот раз точно супербезопасный, мамой клянусь! И будут на него переписывать небезопасные программы на небезопасном Расте.
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|3.34, Аноним (38), 22:54, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У ржавых просто сделано по человечески вот мускорка, мы туда складываем всякие ... большой текст свёрнут, показать
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|2.14, НяшМяш (ok), 22:26, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, заголовочный файл включи, команды компилятору передай, С++20 перейди. Сколько дидов этим будет реально заморачиваться? А в расте это есть из коробки и по-умолчанию - тем он и хорош.
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|3.20, Аноним (8), 22:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А диды будут пользоваться растом? Так пишите будто бы да.
А молодняк будет обязательно соблюдать все требования раста? Или всё-таки будет вилять и пытаться обойти ограничения? Это пока растом интересуются более-менее понимающие люди, код нормальный. А как пойдёт в массы (если), то массы будут писать овнокод с обходом ограничений раста, лишь бы запускалось.
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|4.22, Аноним (-), 22:31, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> о массы будут писать овнокод с обходом ограничений раста, лишь бы запускалось.
Фишка в том, что обход ограничений виден за версту!
И ты можешь просто прогрепать сколько строк внутри ансефа.
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|5.23, Аноним (8), 22:33, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жду спортивное программирование на расте на голом unsafe, без единого safe.
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|2.15, Аноним (-), 22:26, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То есть вся ценность rust свелась к одному заголовочному файлу для C++?
Нет. "реализована на базе сильных и слабых ссылок"
Т.е. то что в расте реализовано в компайлтайме, в плюсах будет проверяться в рантайме.
С соответствующими накладными расходами на исполнения.
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|3.26, Аноним (26), 22:40, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет. Тут другая модель управления память. Не как в Rust, когда компилятор отслеживает единственного владельца сильной за счет "заимствования", а стандартный shared_ptr, которых может быть несколько.
Вот эти "несколько" и отслеживаются плагином во время компиляции, чтобы не было циклических и зависших ссылок. А в рантайме проверяется только счетчик владений в shared_ptr с атомарными инкрементами и декрементами.
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|4.33, Аноним (-), 22:52, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в рантайме проверяется только счетчик владений в shared_ptr
> с атомарными инкрементами и декрементами.
Этого вполне достаточно для замедления программы :)
Гугел и не только уже экспериментировали со всякими miracle_ptr и оно реально тормозило.
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|4.50, Карлос Сношайтилис (ok), 00:07, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаменитое zero-cost из C++: оно как бы zero, но не совсем.
— У нас есть классы и оно zero-cost! (vtable не считается)
— У нас есть умные указатели и они zero-cost! (игнорируем счётчик ссылок)
— А как получить настоящий zero-cost?
— Это к С, мальчик. Иди, не мешай дядям.
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|2.31, Аноним (26), 22:46, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заголовочный файл + плагин для компилятора.
> ... но после проверки исходного кода плагин можно вообще не использовать, поскольку он только анализирует AST, но не вносит в него никаких исправлений.
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|2.11, Bottle (?), 22:18, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аналогия изначально хорошая, поскольку при попытке приживить новую ногу всю жизнь придётся пользоваться имунноподавляющими лекарствами. Костыль или протез подобного не требуют.
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|1.16, Аноним (16), 22:27, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Походу особо одаренным, просто религия не позволяет использовать и/или С++ и/или Rust. Хз, в чём проблема то? - жесть!
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|2.36, Аноним (35), 22:59, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема-то проста. Изучи и то и другое на норм уровень и не вырви мозгом
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|3.51, Аноним (49), 00:09, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно знать программирование на «норм» уровне, и язык программирования перестанет иметь такое большое значение и становится всего лишь средством достижения цели. Да, какие-то языки лучше подходят для решения каких-то задач в каких-то доменах, какие-то меньше. К каким-то душа лежит, а к каким-то не лежит. На каких-то писать можно только за зарплату, а на каких-то ещё и для души. Но это сиюминутные мелочи. Скилл — он совсем в другой плоскости лежит.
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|1.21, Аноним (-), 22:30, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ахаха!
Как забегали, как засуетились!
Теперь ждем гору различных и при том несовместимых решений для плюсов. В идеале - чтобы они еще конфликтовали друг с другом))
Вот это будет представление! Уже запасаюсь попкорном))
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|1.46, Аноним (47), 23:59, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чтобы растовики отстали, но пользоваться все равно никто этим не будет.
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