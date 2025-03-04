Релиз проекта Memsafe для безопасной работы с памятью в С++

2.10 , Bottle ( ? ), 22:17, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё правильно понял. А ещё любители ржавчины почему-то думают, что если весь код завернуть в unsafe, этот ансейф будет безопаснее сишного. Если язык позволяет что-то сломать, это обязательно произойдёт.

Поэтому Rust небезопасен by design, потому что позволяет небезопасные вещи. Подобно Джаве, которая позволяет делать небезопасные и некорректные вещи (линковка с C/C++ через JNI, платформозависимая арифметика), язык Rust со временем будет также признан "недостаточно безопасным", а затем придумают ещё один язык, в этот раз точно супербезопасный, мамой клянусь! И будут на него переписывать небезопасные программы на небезопасном Расте.

3.34 , Аноним ( 38 ), 22:54, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать У ржавых просто сделано по человечески вот мускорка, мы туда складываем всякие ... 2.14 , НяшМяш ( ok ), 22:26, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, заголовочный файл включи, команды компилятору передай, С++20 перейди. Сколько дидов этим будет реально заморачиваться? А в расте это есть из коробки и по-умолчанию - тем он и хорош.

3.20 , Аноним ( 8 ), 22:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А диды будут пользоваться растом? Так пишите будто бы да.

А молодняк будет обязательно соблюдать все требования раста? Или всё-таки будет вилять и пытаться обойти ограничения? Это пока растом интересуются более-менее понимающие люди, код нормальный. А как пойдёт в массы (если), то массы будут писать овнокод с обходом ограничений раста, лишь бы запускалось.

4.22 , Аноним ( - ), 22:31, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > о массы будут писать овнокод с обходом ограничений раста, лишь бы запускалось. Фишка в том, что обход ограничений виден за версту!

И ты можешь просто прогрепать сколько строк внутри ансефа.

5.23 , Аноним ( 8 ), 22:33, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жду спортивное программирование на расте на голом unsafe, без единого safe.

2.15 , Аноним ( - ), 22:26, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > То есть вся ценность rust свелась к одному заголовочному файлу для C++? Нет. "реализована на базе сильных и слабых ссылок"

Т.е. то что в расте реализовано в компайлтайме, в плюсах будет проверяться в рантайме.

С соответствующими накладными расходами на исполнения.

3.26 , Аноним ( 26 ), 22:40, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет. Тут другая модель управления память. Не как в Rust, когда компилятор отслеживает единственного владельца сильной за счет "заимствования", а стандартный shared_ptr, которых может быть несколько. Вот эти "несколько" и отслеживаются плагином во время компиляции, чтобы не было циклических и зависших ссылок. А в рантайме проверяется только счетчик владений в shared_ptr с атомарными инкрементами и декрементами.

4.33 , Аноним ( - ), 22:52, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А в рантайме проверяется только счетчик владений в shared_ptr

> с атомарными инкрементами и декрементами. Этого вполне достаточно для замедления программы :)

Гугел и не только уже экспериментировали со всякими miracle_ptr и оно реально тормозило.

4.50 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 00:07, 05/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знаменитое zero-cost из C++: оно как бы zero, но не совсем. — У нас есть классы и оно zero-cost! (vtable не считается)

— У нас есть умные указатели и они zero-cost! (игнорируем счётчик ссылок) — А как получить настоящий zero-cost?

— Это к С, мальчик. Иди, не мешай дядям.

2.31 , Аноним ( 26 ), 22:46, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заголовочный файл + плагин для компилятора. > ... но после проверки исходного кода плагин можно вообще не использовать, поскольку он только анализирует AST, но не вносит в него никаких исправлений.