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Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-8 Focal

03.03.2025 20:49

Представлена прошивка OTA-8 Focal (over-the-air), развиваемая проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Это восьмой выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-8 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23 и Xiaomi Poco X3 NFC / X3. По сравнению с прошлым выпуском добавлены сборки для устройств Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus и Volla Tablet.

При разработке нового выпуска основная работа была сосредоточена на подготовке к переходу на более новую LTS-ветку Ubuntu. Среди изменений в Ubuntu Touch OTA-8 Focal:

  • Реализована поддержка VoLTE (Voice over LTE), технологии передачи голоса по сетям LTE. Использование VoLTE пока возможно только на смартфонах Volla Phone X23 и Volla Phone 22, в прошивке для которых задействованы системные компоненты Halium 12.
  • В адресной книге добавлена возможность удаления аватара контакта.
  • Добавлена поддержка подключения к беспроводным сетям, использующим WPA3 (Wi-Fi Protected Access).
  • В конфигураторе обеспечено скрытие неизвестных Bluetooth-устройств.
  • Обновлены версии libgbinder-radio 1.6.0, ofono-binder-plugin 1.1.20 и lineageos-apndb и qtwebengine 5.15.18+dfsg-1.
  • Перенесены патчи с устранением ошибок и уязвимостей в телефоном стеке oFono.
  • Добавлена утилита dmsetup для низкоуровневого управления логическими томами.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-7 Focal
  3. OpenNews: Представлена новая модель формирования релизов Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04
  5. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  6. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62822-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:55, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Они вот лепят эту панель слева вот зачем? Они копирует десктоп на телефоне, но зачем? Хоть кто-то из них на реальном железе такое запускал? Или они только в эмуле запускают и не знают что это одинаково неудобно как для левшей, так и для правшей?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:57, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так логичнее чтобы эта панель была справа, чтобы можно одной рукой запускать программы.
    Чем они думали?
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 21:22, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не знаю что у тебя за руки. Или маленький телефон. Но эта панель на современных телефонах может быть только снизу.
     
  • 3.15, Аноним (-), 22:20, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может разработчик левша
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 23:46, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нибируанец
     
  • 2.8, ЮБНЕТИ (?), 21:17, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unity это полная копия проприетарной системы которая была на Alcatel OT-708.
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:04, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня похожая панель, которая вызывается жестом. Вполне удобно
     

  • 1.3, Аноним (5), 20:56, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Панель специально перенесли налево, чтобы максимально неудобно до неё дотягиваться?
     
     
  • 2.28, keydon (ok), 01:59, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же юнити. На компе она всегда слева была.
    Другое дело что она всегда была неудобной.
     

  • 1.6, Аноним (5), 21:00, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Одни мобильный интерфейс тянут на ПК, другие ПКшный интерфейс в мобилку... Ну вы поняли.
     
  • 1.9, Аноним (2), 21:21, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рока они пытались конкурировать с андроидом. Андроид уже лезет на десктоп. И с выходом арм от нвидии с интеграцией видео и ИИ штук и дровами у них все получится.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:25, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И с выходом арм от нвидии с интеграцией видео и ИИ штук и дровами у них все получится.

    Windows 11. Точно получится.

     
  • 2.29, keydon (ok), 02:01, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ближайшее время ничего у них не выйдет, не парьтесь. Никакого популярного андройда на десктопе в ближайшее 3 года.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:21, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Меня тут вдруг посетила мысля что на мобилках по крайней мере с некоторых пор (после выпуска яТелефона?) GUI состоит из всяких нескучных обоев, анимаций чуть ли не всего, красивых текстур и графически эффектов что скорее всего нерационально в плане расхода оперативки, проца и звряда АКБ.
     
     
  • 2.12, th3m3 (ok), 21:45, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть. Напихали кучу ненужной мишуры, а потом телефон сутки еле держит заряд.
     
  • 2.14, Аноним (13), 22:06, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от использования. Если чатики с музыкой, более чем хватает спустя 3 года. С играми да, хорошо если часов 7 протянет
     
  • 2.21, Аноним (20), 23:26, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в любой вменяемой оболочке перделки отключаемы.
    А остаётся что? Запускалка софта.
     

  • 1.16, Алконим (?), 22:42, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне идея нравилась, реализация на практики оказалось жутко неудобной. Игноря вопросы о стабильности. Все жутко неудобно. И дело не в привычках или опыте, дело в их попытках впихнуть десктопный интерфейс на мобильники. Так же нет гармонизации интерфейсов управления в приложениях: тут так, там по-другому...
     
     
  • 2.17, name (??), 22:47, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Костылить гнулинуксовый юзерспейс поверх андроид ядра? Офигительная идея.
     
  • 2.22, Аноним (20), 23:30, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да были б те приложения, хоть бы с каким интерфейсом.
     
  • 2.30, iPony129412 (?), 03:44, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользовался года два и какого-то неудобства не заметил в этом плане.

    Но ничего нет. По сути лишь браузер, клиент телеграм и аудиоплеер.
    Встроенным почтовиком оказалось невозможно пользоваться из-за глюков.
    Карты тоже такие, что проще было не использовать.

     

  • 1.18, Аноним (18), 23:04, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Железа нет же
     
  • 1.19, Nochi (?), 23:23, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно панель сделать справа сбоку?
     

  • 1.25, Штыбель (?), 00:24, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как насчёт смартфона (коммуникатора) на архитектуре PA-RISC под управлением имбейшего ЮНИКСа HP-UX?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:37, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чемоданы с аккумуляторами в комплекте?
     
  • 2.27, name (??), 00:43, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что такого имбового в проприетарном мёртвом юниксе?
     

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