Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-8 Focal

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|1.2, Аноним (2), 20:55, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Они вот лепят эту панель слева вот зачем? Они копирует десктоп на телефоне, но зачем? Хоть кто-то из них на реальном железе такое запускал? Или они только в эмуле запускают и не знают что это одинаково неудобно как для левшей, так и для правшей?
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|2.5, Аноним (5), 20:57, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так логичнее чтобы эта панель была справа, чтобы можно одной рукой запускать программы.
Чем они думали?
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|3.11, Аноним (2), 21:22, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не знаю что у тебя за руки. Или маленький телефон. Но эта панель на современных телефонах может быть только снизу.
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|2.8, ЮБНЕТИ (?), 21:17, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Unity это полная копия проприетарной системы которая была на Alcatel OT-708.
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|2.13, Аноним (13), 22:04, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня похожая панель, которая вызывается жестом. Вполне удобно
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|1.3, Аноним (5), 20:56, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Панель специально перенесли налево, чтобы максимально неудобно до неё дотягиваться?
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|2.28, keydon (ok), 01:59, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же юнити. На компе она всегда слева была.
Другое дело что она всегда была неудобной.
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|1.6, Аноним (5), 21:00, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Одни мобильный интерфейс тянут на ПК, другие ПКшный интерфейс в мобилку... Ну вы поняли.
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|1.9, Аноним (2), 21:21, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рока они пытались конкурировать с андроидом. Андроид уже лезет на десктоп. И с выходом арм от нвидии с интеграцией видео и ИИ штук и дровами у них все получится.
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|2.20, Аноним (20), 23:25, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И с выходом арм от нвидии с интеграцией видео и ИИ штук и дровами у них все получится.
Windows 11. Точно получится.
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|2.29, keydon (ok), 02:01, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ближайшее время ничего у них не выйдет, не парьтесь. Никакого популярного андройда на десктопе в ближайшее 3 года.
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|1.10, Аноним (10), 21:21, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Меня тут вдруг посетила мысля что на мобилках по крайней мере с некоторых пор (после выпуска яТелефона?) GUI состоит из всяких нескучных обоев, анимаций чуть ли не всего, красивых текстур и графически эффектов что скорее всего нерационально в плане расхода оперативки, проца и звряда АКБ.
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|2.12, th3m3 (ok), 21:45, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и есть. Напихали кучу ненужной мишуры, а потом телефон сутки еле держит заряд.
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|2.14, Аноним (13), 22:06, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от использования. Если чатики с музыкой, более чем хватает спустя 3 года. С играми да, хорошо если часов 7 протянет
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|2.21, Аноним (20), 23:26, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в любой вменяемой оболочке перделки отключаемы.
А остаётся что? Запускалка софта.
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|1.16, Алконим (?), 22:42, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мне идея нравилась, реализация на практики оказалось жутко неудобной. Игноря вопросы о стабильности. Все жутко неудобно. И дело не в привычках или опыте, дело в их попытках впихнуть десктопный интерфейс на мобильники. Так же нет гармонизации интерфейсов управления в приложениях: тут так, там по-другому...
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|2.17, name (??), 22:47, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Костылить гнулинуксовый юзерспейс поверх андроид ядра? Офигительная идея.
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|2.30, iPony129412 (?), 03:44, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользовался года два и какого-то неудобства не заметил в этом плане.
Но ничего нет. По сути лишь браузер, клиент телеграм и аудиоплеер.
Встроенным почтовиком оказалось невозможно пользоваться из-за глюков.
Карты тоже такие, что проще было не использовать.
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|1.25, Штыбель (?), 00:24, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как насчёт смартфона (коммуникатора) на архитектуре PA-RISC под управлением имбейшего ЮНИКСа HP-UX?
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