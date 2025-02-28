Компания IBM завершила сделку по покупке HashiCorp

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|1.2, Аноним (2), 15:13, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Прощай терраформ и волт уже окончательно. Да здравствует тофу и бао!
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|1.4, Жироватт (ok), 15:31, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Купить
Поглотить
Освоить наработки.
Выкинуть на мороз оригинальных авторов.
Продавать по своей торговой маркой, внося косметические улуДшения.
DeadDeveloperClub (с) has one (1) new member!
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|2.13, Аноним (-), 16:28, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты совершенно не внимательно читал)
Они за 6.4млрд долларов купили тех, кто умеет продавать хеллоувролды на Go на 500 млн в revenue год.
А это уже совсем другой разговор.
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|2.27, Аноним (27), 17:55, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно. Как так вышло, что на эти хеллоуворлды завязано столько критической инфраструктуры остаётся загадкой. Видимо опять кругом все дураки и не лечатся, один опеннетный аноним стоит в пальто красивом.
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|1.6, Аноним (6), 15:39, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рад за работников HashiCorp. Они неплохо заработали на этой сделке.
И за клиентов ИБМ тоже можно порадоваться - они получат хороший софт.
> 163 компании, которые выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня
НИЧОСИ! Какая невероятная щедрость.
Это же по 9 компаний скинулись на одного инженера.
ps для справки
HashiCorp had 2,200 employees as of January 31, 2024.
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|2.14, Аноним (12), 16:29, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это же по 9 компаний скинулись на одного инженера.
Не. Компании находятся в разных странах. В разных странах разные зарплаты. И даже в разных мастах этих стран. Если они наняли 9 разрабов в Сан Хосе, то считай просто сожгли деньги.
Кому-то платят 400000 евро в год. Кому-то 40000.
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|3.15, Аноним (-), 16:34, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Это же по 9 компаний скинулись на одного инженера.
> Не.
Что значит "не"?
Я просто разделил 163 компании на 18 инженеров.
> Компании находятся в разных странах. В разных странах разные зарплаты.
Тут же речь не о деньгах. А о невероятном количестве.
> Кому-то платят 400000 евро в год. Кому-то 40000.
Ну так наняли бы 100 индусов по 500 баксов в месяц)
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|2.17, User (??), 16:46, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну автоматом приравнивать employeers к engeneers это прям по opennet'ному. Не сильно удивлюсь, если последних там процентов 20 на пяток продуктов и те большей частью в саппорте да тестировании...
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|3.21, Аноним (-), 17:41, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не, ну автоматом приравнивать employeers к engeneers это прям по opennet'ному.
Я предположил, что тут сидят люди, которые могут прикинуть сколько инженеров из общего числа.
Неужели зря?
> Не сильно удивлюсь, если последних там процентов 20
О! Все таки не зря)
А теперь возьми 20% от 2.2к и сравни с 18.
Спойлер: это будет примерно 440:18
> на пяток продуктов и те большей частью в саппорте
Саппрот (по крайней мере первая линия) это вообще не сильно инженеры)
> да тестировании...
А, точно тестировать нам не нужно, код сразу получается хорошим))
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|1.7, Аноним (7), 15:46, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хехе, сначала ты просто пишешь код.
Потом он становится нужен всем.
Потом заводятся паразиты, которые его используют, но ничего не дают взамен.
Потом ты их травишь д̶у̶с̶т̶о̶м̶ BSL.
А потом тебя покупает лидер рынка и опенсорса за много миллиардов.
Просто история успеха в СПО.
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|2.10, Аноним (10), 16:02, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит радоваться учитывая что купил IBM.
Проекты уйдут в небытие под весом бюрократии уровня кари.
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|3.11, Аноним (-), 16:15, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не стоит радоваться учитывая что купил IBM.
Назови компанию такого уровня, которая справится лучше)
> Проекты уйдут в небытие под весом бюрократии уровня кари.
У них некоторые проекты по 30 лет живут.
Если что-то уходит в небытие, то наверное просто пришло их время.
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|5.25, Аноним (27), 17:47, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выручка Oracle и Broadcom в 2024 составила > 50 миллиардов долларов. Кого ты там хоронить собрался?
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|3.26, Аноним (27), 17:53, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Resigned != отказался от всех активов. А активов компании у него >8%. Богатый человек, миллиардер. В тридцать лет с таким чемоданом денег можно и на пенсию, пчёл разводить и садоводством заниматься.
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|1.22, WE (?), 17:41, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В целом не важно кто владеет если CE версии будут доступны.
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|1.24, анонд (?), 17:45, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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прощай Hashicorp (как и RedHat до этого) и здравствуй OpenTofu (и Ubuntu)
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