Компания IBM завершила сделку по покупке HashiCorp

Корпорация IBM объявила о завершении сделки по покупке компании HashiCorp, занимающейся разработкой инструментариев Vagrant, Packer, Hermes, Nomad и Terraform. Размер сделки составил 6.4 млрд долларов. Сделка была одобрена советами директоров IBM и HashiCorp ещё в апреле прошого года, но на согласования с акционерами и получение одобрения от регулирующих органов потребовался почти год.

После поглощения HashiCorp продолжит работу под своим именем в качестве отдельного подразделения IBM. Компания IBM намерена использовать разработки HashiCorp для создания комплексной гибридной облачной платформы, предоставляющей инструменты для управления жизненным циклом ПО с поддержкой разных облачных окружений, как внешних, так и развёрнутых на своих серверах. Платформа будет построена с учётом увеличения сложности современных облачных внедрений и продвижения систем машинного обучения.

Terraform, Vault и другие продукты HashiCorp помогут IBM укрепить свои позиции в таких областях, как автоматизация IT-процессов, защита данных и консалтинг, а также будут содействовать развитию платформы Watsonx и продуктов Red Hat. Комбинация возможностей платформы управления конфигурацией Red Hat Ansible Automation со средствами автоматизации процессов HashiCorp Terraform станет основой более продвинутого решения для гибридных облачных систем, упрощающего доставку и настройку приложений. Возможности HashiCorp Vault расширят продукт Red Hat OpenShift средствами для управления безопасностью и конфиденциальными данными (сертификаты, ключи, API-токены и пароли) в гибридных облачных системах.

Предполагается, что IBM сможет вернуть проекты HashiCorp на открытую модель лицензирования. Изначально продукты HashiCorp развивались под открытой лицензией MPL, но в августе 2023 года были переведены на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp. Cмена лицензии объяснялась желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке.

Изменение лицензии привело к созданию форков OpenTofu и OpenBao, которые продолжили развитие открытых кодовых баз платформы автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform и хранилища Vault. Разработка форков переведена на нейтральную площадку организации Linux Foundation и ведётся с использованием открытой модели управления при участии сообщества, сформированного из заинтересованных в проекте компаний и энтузиастов. О поддержке OpenTofu и намерении участвовать в разработке форка объявили 163 компании, которые выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет.



