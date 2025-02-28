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Компания IBM завершила сделку по покупке HashiCorp

28.02.2025 14:47

Корпорация IBM объявила о завершении сделки по покупке компании HashiCorp, занимающейся разработкой инструментариев Vagrant, Packer, Hermes, Nomad и Terraform. Размер сделки составил 6.4 млрд долларов. Сделка была одобрена советами директоров IBM и HashiCorp ещё в апреле прошого года, но на согласования с акционерами и получение одобрения от регулирующих органов потребовался почти год.

После поглощения HashiCorp продолжит работу под своим именем в качестве отдельного подразделения IBM. Компания IBM намерена использовать разработки HashiCorp для создания комплексной гибридной облачной платформы, предоставляющей инструменты для управления жизненным циклом ПО с поддержкой разных облачных окружений, как внешних, так и развёрнутых на своих серверах. Платформа будет построена с учётом увеличения сложности современных облачных внедрений и продвижения систем машинного обучения.

Terraform, Vault и другие продукты HashiCorp помогут IBM укрепить свои позиции в таких областях, как автоматизация IT-процессов, защита данных и консалтинг, а также будут содействовать развитию платформы Watsonx и продуктов Red Hat. Комбинация возможностей платформы управления конфигурацией Red Hat Ansible Automation со средствами автоматизации процессов HashiCorp Terraform станет основой более продвинутого решения для гибридных облачных систем, упрощающего доставку и настройку приложений. Возможности HashiCorp Vault расширят продукт Red Hat OpenShift средствами для управления безопасностью и конфиденциальными данными (сертификаты, ключи, API-токены и пароли) в гибридных облачных системах.

Предполагается, что IBM сможет вернуть проекты HashiCorp на открытую модель лицензирования. Изначально продукты HashiCorp развивались под открытой лицензией MPL, но в августе 2023 года были переведены на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp. Cмена лицензии объяснялась желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке.

Изменение лицензии привело к созданию форков OpenTofu и OpenBao, которые продолжили развитие открытых кодовых баз платформы автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform и хранилища Vault. Разработка форков переведена на нейтральную площадку организации Linux Foundation и ведётся с использованием открытой модели управления при участии сообщества, сформированного из заинтересованных в проекте компаний и энтузиастов. О поддержке OpenTofu и намерении участвовать в разработке форка объявили 163 компании, которые выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.ibm.com/2025-...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenTofu 1.7, форка платформы управления конфигурацией Terraform
  3. OpenNews: Проект OpenBao начал развитие форка Hashicorp Vault
  4. OpenNews: OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu
  5. OpenNews: Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1
  6. OpenNews: HashiCorp представил открытую систему управления документами Hermes
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62809-hashicorp
Ключевые слова: hashicorp, ibm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:13, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прощай терраформ и волт уже окончательно. Да здравствует тофу и бао!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:21, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да здравствует тофу

    Terrafork.

     

  • 1.4, Жироватт (ok), 15:31, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Купить
    Поглотить
    Освоить наработки.
    Выкинуть на мороз оригинальных авторов.
    Продавать по своей торговой маркой, внося косметические улуДшения.

    DeadDeveloperClub (с) has one (1) new member!

     
  • 1.5, Аноним (5), 15:38, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Купили какие-то хеллоувролды на Go за 6.4млрд долларов.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 16:28, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты совершенно не внимательно читал)
    Они за 6.4млрд долларов купили тех, кто умеет продавать хеллоувролды на Go на 500 млн в revenue год.
    А это уже совсем другой разговор.
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:55, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Как так вышло, что на эти хеллоуворлды завязано столько критической инфраструктуры остаётся загадкой. Видимо опять кругом все дураки и не лечатся, один опеннетный аноним стоит в пальто красивом.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:39, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рад за работников HashiCorp. Они неплохо заработали на этой сделке.
    И за клиентов ИБМ тоже можно порадоваться - они получат хороший софт.

    > 163 компании, которые выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня

    НИЧОСИ! Какая невероятная щедрость.
    Это же по 9 компаний скинулись на одного инженера.

    ps для справки
    HashiCorp had 2,200 employees as of January 31, 2024.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 16:29, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же по 9 компаний скинулись на одного инженера.

    Не. Компании находятся в разных странах. В разных странах разные зарплаты. И даже в разных мастах этих стран. Если они наняли 9 разрабов в Сан Хосе, то считай просто сожгли деньги.

    Кому-то платят 400000 евро в год. Кому-то 40000.

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 16:34, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это же по 9 компаний скинулись на одного инженера.
    > Не.

    Что значит "не"?
    Я просто разделил 163 компании на 18 инженеров.

    > Компании находятся в разных странах. В разных странах разные зарплаты.

    Тут же речь не о деньгах. А о невероятном количестве.

    > Кому-то платят 400000 евро в год. Кому-то 40000.

    Ну так наняли бы 100 индусов по 500 баксов в месяц)


     
  • 2.17, User (??), 16:46, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну автоматом приравнивать employeers к engeneers это прям по opennet'ному. Не сильно удивлюсь, если последних там процентов 20 на пяток продуктов и те большей частью в саппорте да тестировании...
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 17:41, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, ну автоматом приравнивать employeers к engeneers это прям по opennet'ному.

    Я предположил, что тут сидят люди, которые могут прикинуть сколько инженеров из общего числа.
    Неужели зря?

    > Не сильно удивлюсь, если последних там процентов 20

    О! Все таки не зря)
    А теперь возьми 20% от 2.2к и сравни с 18.
    Спойлер: это будет примерно 440:18

    > на пяток продуктов и те большей частью в саппорте

    Саппрот (по крайней мере первая линия) это вообще не сильно инженеры)

    > да тестировании...

    А, точно тестировать нам не нужно, код сразу получается хорошим))


     

  • 1.7, Аноним (7), 15:46, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хехе, сначала ты просто пишешь код.
    Потом он становится нужен всем.
    Потом заводятся паразиты, которые его используют, но ничего не дают взамен.
    Потом ты их травишь д̶у̶с̶т̶о̶м̶ BSL.
    А потом тебя покупает лидер рынка и опенсорса за много миллиардов.

    Просто история успеха в СПО.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:02, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит радоваться учитывая что купил IBM.
    Проекты уйдут в небытие под весом бюрократии уровня кари.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 16:15, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не стоит радоваться учитывая что купил IBM.

    Назови компанию такого уровня, которая справится лучше)

    > Проекты уйдут в небытие под весом бюрократии уровня кари.

    У них некоторые проекты по 30 лет живут.
    Если что-то уходит в небытие, то наверное просто пришло их время.

     
     
  • 4.18, User (??), 16:47, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С похоронами? Ну вот oracle или там broadcomm вполне )
     
     
  • 5.25, Аноним (27), 17:47, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выручка Oracle и Broadcom в 2024 составила > 50 миллиардов долларов. Кого ты там хоронить собрался?
     
  • 2.20, дАнон (?), 17:38, 28/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Ося Бендер (?), 15:57, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будь я Хашимото, нажрался-бы сейчас в хлам!

    Завидую белой завистью.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:44, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mitchell Hashimoto resigned from the company in December 2023
     
     
  • 3.19, Ахз (?), 17:20, 28/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.26, Аноним (27), 17:53, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Resigned != отказался от всех активов. А активов компании у него >8%. Богатый человек, миллиардер. В тридцать лет с таким чемоданом денег можно и на пенсию, пчёл разводить и садоводством заниматься.
     

  • 1.22, WE (?), 17:41, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В целом не важно кто владеет если CE версии будут доступны.
     
  • 1.24, анонд (?), 17:45, 28/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прощай Hashicorp (как и RedHat до этого) и здравствуй OpenTofu (и Ubuntu)
     

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