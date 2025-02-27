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В ядре Linux 6.15 намерены удалить файловую систему SystemV

27.02.2025 21:56

Разработчик Ян Кара (Jan Kara) из компании SUSE предложил патч, удаляющий из ядра Linux код с поддержкой файловых систем Xenix, SystemV/386 и Coherent. Данный код помечен как неподдерживаемый (orphaned) с 2023 года, и желающих сопровождать его с тех пор так и не нашлось. Мэйнтейнер Кристиан Браунер (Christian Brauner), отвечающий за файловые системы в ядре, согласился с предложением и принял патч в ветку vfs-6.15. Несколько часов назад содержимое vfs-6.15 было перенесено в ветку linux-next, в которой ведётся подготовка изменений для будущего ядра 6.15.

История началась в 2002 году, когда ядро Linux было избавлено от глобальной блокировки (BKL - Big Kernel Lock) в пользу более гранулярных блокировок. Тогда в файловой системе SystemV был выполнен переход на rwlock, но это привело к проблемам, из-за которых процессор не мог переходить в спящий режим в течение вызова всей функции, читавшей метаданные inode. Проблема была замечена только в 2023 году в результате стресс-тестирования инструментарием SyzBot. Подобный инцидент показывает, что ФС SystemV никто не пользуется и её можно удалить.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск отказоустойчивой файловой системы LittleFS 2.10
  3. OpenNews: Из ядра Linux удалена файловая система ReiserFS
  4. OpenNews: Драйвер для файловой системы Ext2 объявлен устаревшим
  5. OpenNews: Отставка сопровождающего файловой системы XFS
  6. OpenNews: Компания Cisco предложила файловую систему PuzzleFS для ядра Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62803-systemv
Ключевые слова: systemv, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, name (??), 23:01, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Только поставишь System V fs на все бобины и тут на тебе.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:04, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Подобный инцидент показывает, что ФС SystemV никто не пользуется

    Что за бред. То что никто не замерял загрузку проца и не репортал баги ни о чём не говорит.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно об этом и говорит. У нуждающихся ещё есть шанс, впрочем, успеть предложить патч, исправляющий все недостатки.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:18, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего не говорит. Это значит что по производительности их все устраивает. Когда фс появилась. Никаких бенчмарков не было.
     
  • 2.22, пох. (?), 23:46, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно. Тому, кому нужно было раз-другой скопировать пару ценных файлов с образа системпяточного или ксениксового диска (вряд ли сам диск еще вообще найдется куда пихать) - совершенно похрен на какой-то там спящий режим (и еще и "во время чтения", самое время ж поспать).

    Ну хрен с ним, этот линукс скоро вообще только одобренную rhbm единственно-верную фс будет читать уметь.

     
     
  • 3.24, Аноним (-), 23:53, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тому, кому нужно было раз-другой скопировать пару
    > ценных файлов с образа системпяточного или ксениксового диска

    Да-да, и ему для сего действа нужно вот кровь из носа распоследнее ядро.
    Какую еще офигительную историю расскажешь?

    > Ну хрен с ним, этот линукс скоро вообще только одобренную rhbm
    > единственно-верную фс будет читать уметь.

    Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.

     
     
  • 4.28, пох. (?), 23:59, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да-да, и ему для сего действа нужно вот кровь из носа распоследнее ядро.

    ну разумеется он пойдет искать дискетку с тем самым 0.95, а потом - компьютер, на котором это 0.95 еще загружается... впрочем, на нем наверное загружается xenix/386, а там и дискету можно прочитать прямо на нем.

    > Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.

    У вас уже никогда и ничего не будет работать нормально, дешевые рабы корпораций.

    Это вот - делали не потому что шибко надо было прочитать ту дискету, а потому что люди хотели сделать универсальный инструмент, и гордились своей работой, что вот, посмотрите - мы умеем читать совершенно дикие форматы, без лишней возни и эмуляторов - просто потому что - можем.
    Но чтоб им не мешать - нееее, так мы не договаривались.

     
     
  • 5.32, Аноним (-), 00:08, 28/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.35, Аноним (-), 00:10, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.
    > У вас уже никогда и ничего не будет работать нормально, дешевые рабы корпораций.

    А ты наверное пишешь это с Хурда наш не-раб?))

    > Это вот - делали не потому что шибко надо было прочитать ту дискету,

    неужто с жиру бесились?

    > а потому что люди хотели сделать универсальный инструмент,

    Т.е хренотень которая умеет все но погано?

    > и гордились своей работой, что вот, посмотрите - мы умеем читать совершенно дикие форматы, без лишней возни и эмуляторов - просто потому что - можем.

    Т.е просто от нефиг делать поддерживать абсолютную ненужность?

    > Но чтоб им не мешать - нееее, так мы не договаривались.

    А где они сейчас? Ну чтобы свое детище "защитить".
    Если даже им пофиг - то можно выкидывать как старый дедовский матрац.


     
  • 4.34, Аноним (34), 00:09, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.

    А в линуксе такая точно есть?

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:08, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "which corresponds to the beginning of track 1 on floppy disks. No support for this FS on hard disk yet."

    Очень нужная ФС. Как же я без sysv флоппи?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:20, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где теперь читать старые дискеты? На швинде или искать в музеях древнее ядро. То что фс для дискет только показывает что никакие бенчмарки ей ненужны.
     
     
  • 3.15, Alladin (?), 23:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дискеты читать на древних осях,
    либо прямым потоком в raw, а конечные данные через userspace по или драйвер
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не "где", а "как"

    через оплату денежками или собственным трудом за патчи с поддержкой этой фс

    в новости ясно написано, что сопровождающих не нашлось с 2024 года, у тебя есть шанс стать таковым

     
     
  • 4.17, Аноним (16), 23:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сопровождающих не нашлось с 2024 года

    сорян, с 2023

     
  • 4.30, пох. (?), 00:04, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не "где", а "как"
    > через оплату денежками или собственным трудом за патчи с поддержкой этой фс

    кто-то один раз уже заплатил собственным трудом. А теперь чужой труд выкинули в помойку, просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали.

    Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше.

     
     
  • 5.33, Аноним (16), 00:09, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто-то один раз уже заплатил собственным трудом

    ну дак пусть пользуется его плодами - ставит то самое ядро, за внедрение в которое этого кода было уплачено

    > просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали

    пруфы что "ниасилили"

    напоминаю, что в новости написано, что сопровождающих не нашлось

    или ты хочешь сказать, что где-то кто-то обещал держать апи ядра для фс стабильным?

    > Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше.

    я так понимаю, ты же для себя работаешь? у тебя уже есть свое ядро со своей фс, на поддержку которой у тебя есть деньги, и, как следствие, разработка полностью подконтрольна тебе?

    даже интересно, что она умеет, кроме запуска ненужной фс

     
  • 5.36, Аноним (-), 00:12, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь чужой труд выкинули в помойку, просто
    > потому что ниасилили починить то что сами же и сломали.

    Делать им больше нечего - разбираться в древних кодах никому не нужной ФС.
    Тратить на это свое время - себя не уважать, тратить деньги работодателя - быть редиской.
    Всегда можно заняться чем-то более интересным или полезным.

     
  • 5.38, Аноним (-), 00:20, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто-то один раз уже заплатил собственным трудом.

    И наверняка получил за это шекели, или признание, или ценный опыт)

    > А теперь чужой труд выкинули в помойку,

    У любого труда есть ценность. И она со временем снижается.
    Думаю моя бабушка тоже бы расстроилась, увидя как я югославскую "стенку" выношу на помойку.
    И не важно, что лак (или чем ее мазали) уже облупился, а дсп рассохлось.
    За ней же три года в очереди стояли!

    > просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали.

    Некоторые вещи просто уже не нужны.
    Типа старых галош.

    > Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше.

    Да я не против.
    Особенно получать деньгами прямо сейчас.
    Особенно если оно уже работает и приносит пользу.
    А что потом заказчик сделает, лет через 20, мне уже не так важно, пусть хоть на перфокарты распечатает и в туалете положит.

     

  • 1.10, Tron is Whistling (?), 23:17, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там интереснее по x86 прилететь грозиться, наконец-то выпилят монструозное удолбище HIGHMEM64G может быть.
     

  • 1.13, dim4k (ok), 23:30, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда узнаешь о существовании файловой системы SystemV из таких новостей...
     
  • 1.14, Alladin (?), 23:33, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SystemV? нет, не слышал, но

    "из-за которых процессор не мог переходить в спящий режим в течение вызова всей функции, читавшей метаданные inod" странный аргумент выкинуть SystemV. ну не спит проц пока он работает с фс, что в этом такое

     
     
  • 2.40, qwe (??), 00:33, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, речь не про сон всей операционки, а про то, что драйвер не отдавал управление ядру, пока ждал данные с диска, а блочил процессор глобальной блокировкой. Это могло сильно торомозить ядро.
     

  • 1.18, НяшМяш (ok), 23:38, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классический опеннет. Как кто-то выкидывает какое-нибудь старьё на помойку, обязательно из-за угла выбегает онаним (или десять) с криками "мне нужно, оставьте".
     
     
  • 2.20, ivan1986 (?), 23:43, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И обычно этот аноним об этом старье сам в первый раз слышит, но ему все равно очень нужно.
     

  • 1.19, Аноним (-), 23:40, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О нет!
    Как они посмели что-то удалять из ядра!!
    Это возмутительно!

    Сейчас наверняка придут сотни расстроенных пользователей, у которых десятки серверов и менфреймов с SystemV и которым неприменно нужно самое свежее ядро.

    И объяснят этим бракоделам, что они обязаны поддерживать ее пока существует хотя бы один пользователь.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 00:00, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня коллега по работе измерял успех рабочего дня количеством удалённого кода. Если удалил больше, чем добавил - день успешный.

    И это правильно. Молодым горячим кажется, что чем больше кода они напишут, тем круче. На самом деле система должна быть максимально простой и понятной, а значит без хлама, ненужных абстракций, старья и так далее.

     
     
  • 3.37, Аноним (-), 00:16, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если удалил больше, чем добавил - день успешный.

    Очень разумный подход. Иначе система может сломаться под весом легаси и всяких свистелок.

    Мне нравится подпись Adam Jackson (gitlab.freedesktop.org/ajax), человека непосредственно приложившего руку к выпиливанию и закапыванию иксов
    "Deleting the Linux graphics stack since 2004"

     
  • 3.39, Аноним (39), 00:22, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненужные абстракции можно сколько угодно удалять. И количество строк можно и нужно сокращать. А вот зачем драйвера трогать - непонятно. С таким подходом лет через 5 какой-нибудь Hurd будет больше железа поддерживать, чем linux.

    P.S. Линукс уже давно стал жирный и наверное только микроядро  спасёт в подобном положении. Тогда и stable api в каком-то виде появится.

     

  • 1.23, Аноним (-), 23:51, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда... это про какую-то древню файлуху SystemV.
    А я уже обрадовался.

    > Проблема была замечена только в 2023 году

    Всего год никто не замечал проблему. Обычно оно годами не работает, потому что пользователи железа не ставят новые ядра, а пользователи новых даже не догадываются о существовании такого старья.

     
     
  • 2.31, пох. (?), 00:05, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что пользователи железа не ставят новые ядра, а пользователи новых даже

    А потом оно дохнет, или тебя ломают. И ты вынужден апгрейдиться, хочешь ты этого или нет.
    А там опа - все попереломано.

     
  • 2.41, qwe (??), 00:36, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "История началась в 2002 году", так что не один год.
     

  • 1.25, _ (??), 23:58, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо переписать на раст жи!
    ... и только потом - выкинуть :)
     
  • 1.26, Аноним (34), 23:58, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы стабильное ядерное АПИ/АБИ, лежало бы модулем, нужно было бы поддерживать один код для всех. Нет же, нужно всё в ядро втащить. Ещё и говорят, что сами поддерживать будут, а потом начинается, то сопровождающих нет, то коммитеры из не той юрисдикции, то выгорание, то автобус неожиданный, то раст не туда и не так.
     
  • 1.27, Аноним (27), 23:59, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поспать это приятно , папочка уже поспал , папа не устал.
     

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