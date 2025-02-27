В ядре Linux 6.15 намерены удалить файловую систему SystemV

2.12 , Аноним ( 11 ), 23:20, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И где теперь читать старые дискеты? На швинде или искать в музеях древнее ядро. То что фс для дискет только показывает что никакие бенчмарки ей ненужны.

3.15 , Alladin ( ? ), 23:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дискеты читать на древних осях,

либо прямым потоком в raw, а конечные данные через userspace по или драйвер

3.16 , Аноним ( 16 ), 23:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не "где", а "как" через оплату денежками или собственным трудом за патчи с поддержкой этой фс в новости ясно написано, что сопровождающих не нашлось с 2024 года, у тебя есть шанс стать таковым

4.17 , Аноним ( 16 ), 23:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сопровождающих не нашлось с 2024 года сорян, с 2023

4.30 , пох. ( ? ), 00:04, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не "где", а "как"

> через оплату денежками или собственным трудом за патчи с поддержкой этой фс кто-то один раз уже заплатил собственным трудом. А теперь чужой труд выкинули в помойку, просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали. Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше.



5.33 , Аноним ( 16 ), 00:09, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кто-то один раз уже заплатил собственным трудом ну дак пусть пользуется его плодами - ставит то самое ядро, за внедрение в которое этого кода было уплачено > просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали пруфы что "ниасилили" напоминаю, что в новости написано, что сопровождающих не нашлось или ты хочешь сказать, что где-то кто-то обещал держать апи ядра для фс стабильным? > Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше. я так понимаю, ты же для себя работаешь? у тебя уже есть свое ядро со своей фс, на поддержку которой у тебя есть деньги, и, как следствие, разработка полностью подконтрольна тебе? даже интересно, что она умеет, кроме запуска ненужной фс

5.36 , Аноним ( - ), 00:12, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А теперь чужой труд выкинули в помойку, просто

> потому что ниасилили починить то что сами же и сломали. Делать им больше нечего - разбираться в древних кодах никому не нужной ФС.

Тратить на это свое время - себя не уважать, тратить деньги работодателя - быть редиской.

Всегда можно заняться чем-то более интересным или полезным.

5.38 , Аноним ( - ), 00:20, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кто-то один раз уже заплатил собственным трудом. И наверняка получил за это шекели, или признание, или ценный опыт) > А теперь чужой труд выкинули в помойку, У любого труда есть ценность. И она со временем снижается.

Думаю моя бабушка тоже бы расстроилась, увидя как я югославскую "стенку" выношу на помойку.

И не важно, что лак (или чем ее мазали) уже облупился, а дсп рассохлось.

За ней же три года в очереди стояли! > просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали. Некоторые вещи просто уже не нужны.

Типа старых галош. > Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше. Да я не против.

Особенно получать деньгами прямо сейчас.

Особенно если оно уже работает и приносит пользу.

А что потом заказчик сделает, лет через 20, мне уже не так важно, пусть хоть на перфокарты распечатает и в туалете положит.