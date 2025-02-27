В ядре Linux 6.15 намерены удалить файловую систему SystemV

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|1.5, name (??), 23:01, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Только поставишь System V fs на все бобины и тут на тебе.
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|1.6, Аноним (6), 23:04, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>Подобный инцидент показывает, что ФС SystemV никто не пользуется
Что за бред. То что никто не замерял загрузку проца и не репортал баги ни о чём не говорит.
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|2.9, Аноним (9), 23:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно об этом и говорит. У нуждающихся ещё есть шанс, впрочем, успеть предложить патч, исправляющий все недостатки.
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|3.11, Аноним (11), 23:18, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего не говорит. Это значит что по производительности их все устраивает. Когда фс появилась. Никаких бенчмарков не было.
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|2.22, пох. (?), 23:46, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно. Тому, кому нужно было раз-другой скопировать пару ценных файлов с образа системпяточного или ксениксового диска (вряд ли сам диск еще вообще найдется куда пихать) - совершенно похрен на какой-то там спящий режим (и еще и "во время чтения", самое время ж поспать).
Ну хрен с ним, этот линукс скоро вообще только одобренную rhbm единственно-верную фс будет читать уметь.
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|3.24, Аноним (-), 23:53, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тому, кому нужно было раз-другой скопировать пару
> ценных файлов с образа системпяточного или ксениксового диска
Да-да, и ему для сего действа нужно вот кровь из носа распоследнее ядро.
Какую еще офигительную историю расскажешь?
> Ну хрен с ним, этот линукс скоро вообще только одобренную rhbm
> единственно-верную фс будет читать уметь.
Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.
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|4.28, пох. (?), 23:59, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да-да, и ему для сего действа нужно вот кровь из носа распоследнее ядро.
ну разумеется он пойдет искать дискетку с тем самым 0.95, а потом - компьютер, на котором это 0.95 еще загружается... впрочем, на нем наверное загружается xenix/386, а там и дискету можно прочитать прямо на нем.
> Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.
У вас уже никогда и ничего не будет работать нормально, дешевые рабы корпораций.
Это вот - делали не потому что шибко надо было прочитать ту дискету, а потому что люди хотели сделать универсальный инструмент, и гордились своей работой, что вот, посмотрите - мы умеем читать совершенно дикие форматы, без лишней возни и эмуляторов - просто потому что - можем.
Но чтоб им не мешать - нееее, так мы не договаривались.
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|5.35, Аноним (-), 00:10, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.
> У вас уже никогда и ничего не будет работать нормально, дешевые рабы корпораций.
А ты наверное пишешь это с Хурда наш не-раб?))
> Это вот - делали не потому что шибко надо было прочитать ту дискету,
неужто с жиру бесились?
> а потому что люди хотели сделать универсальный инструмент,
Т.е хренотень которая умеет все но погано?
> и гордились своей работой, что вот, посмотрите - мы умеем читать совершенно дикие форматы, без лишней возни и эмуляторов - просто потому что - можем.
Т.е просто от нефиг делать поддерживать абсолютную ненужность?
> Но чтоб им не мешать - нееее, так мы не договаривались.
А где они сейчас? Ну чтобы свое детище "защитить".
Если даже им пофиг - то можно выкидывать как старый дедовский матрац.
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|4.34, Аноним (34), 00:09, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше одна, но нормально работающая, чем зоопарк убогих васяноподелий.
А в линуксе такая точно есть?
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|1.8, Аноним (8), 23:08, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"which corresponds to the beginning of track 1 on floppy disks. No support for this FS on hard disk yet."
Очень нужная ФС. Как же я без sysv флоппи?
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|2.12, Аноним (11), 23:20, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И где теперь читать старые дискеты? На швинде или искать в музеях древнее ядро. То что фс для дискет только показывает что никакие бенчмарки ей ненужны.
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|3.15, Alladin (?), 23:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дискеты читать на древних осях,
либо прямым потоком в raw, а конечные данные через userspace по или драйвер
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|3.16, Аноним (16), 23:36, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не "где", а "как"
через оплату денежками или собственным трудом за патчи с поддержкой этой фс
в новости ясно написано, что сопровождающих не нашлось с 2024 года, у тебя есть шанс стать таковым
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|4.30, пох. (?), 00:04, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не "где", а "как"
> через оплату денежками или собственным трудом за патчи с поддержкой этой фс
кто-то один раз уже заплатил собственным трудом. А теперь чужой труд выкинули в помойку, просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали.
Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше.
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|5.33, Аноним (16), 00:09, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто-то один раз уже заплатил собственным трудом
ну дак пусть пользуется его плодами - ставит то самое ядро, за внедрение в которое этого кода было уплачено
> просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали
пруфы что "ниасилили"
напоминаю, что в новости написано, что сопровождающих не нашлось
или ты хочешь сказать, что где-то кто-то обещал держать апи ядра для фс стабильным?
> Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше.
я так понимаю, ты же для себя работаешь? у тебя уже есть свое ядро со своей фс, на поддержку которой у тебя есть деньги, и, как следствие, разработка полностью подконтрольна тебе?
даже интересно, что она умеет, кроме запуска ненужной фс
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|5.36, Аноним (-), 00:12, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А теперь чужой труд выкинули в помойку, просто
> потому что ниасилили починить то что сами же и сломали.
Делать им больше нечего - разбираться в древних кодах никому не нужной ФС.
Тратить на это свое время - себя не уважать, тратить деньги работодателя - быть редиской.
Всегда можно заняться чем-то более интересным или полезным.
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|5.38, Аноним (-), 00:20, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто-то один раз уже заплатил собственным трудом.
И наверняка получил за это шекели, или признание, или ценный опыт)
> А теперь чужой труд выкинули в помойку,
У любого труда есть ценность. И она со временем снижается.
Думаю моя бабушка тоже бы расстроилась, увидя как я югославскую "стенку" выношу на помойку.
И не важно, что лак (или чем ее мазали) уже облупился, а дсп рассохлось.
За ней же три года в очереди стояли!
> просто потому что ниасилили починить то что сами же и сломали.
Некоторые вещи просто уже не нужны.
Типа старых галош.
> Ну вы работайте, работайте на этих ребят. Они вас отблагодарят. Непременнейше.
Да я не против.
Особенно получать деньгами прямо сейчас.
Особенно если оно уже работает и приносит пользу.
А что потом заказчик сделает, лет через 20, мне уже не так важно, пусть хоть на перфокарты распечатает и в туалете положит.
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|1.13, dim4k (ok), 23:30, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иногда узнаешь о существовании файловой системы SystemV из таких новостей...
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|1.14, Alladin (?), 23:33, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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SystemV? нет, не слышал, но
"из-за которых процессор не мог переходить в спящий режим в течение вызова всей функции, читавшей метаданные inod" странный аргумент выкинуть SystemV. ну не спит проц пока он работает с фс, что в этом такое
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|2.40, qwe (??), 00:33, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего, речь не про сон всей операционки, а про то, что драйвер не отдавал управление ядру, пока ждал данные с диска, а блочил процессор глобальной блокировкой. Это могло сильно торомозить ядро.
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|1.18, НяшМяш (ok), 23:38, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классический опеннет. Как кто-то выкидывает какое-нибудь старьё на помойку, обязательно из-за угла выбегает онаним (или десять) с криками "мне нужно, оставьте".
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|2.20, ivan1986 (?), 23:43, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И обычно этот аноним об этом старье сам в первый раз слышит, но ему все равно очень нужно.
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|1.19, Аноним (-), 23:40, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О нет!
Как они посмели что-то удалять из ядра!!
Это возмутительно!
Сейчас наверняка придут сотни расстроенных пользователей, у которых десятки серверов и менфреймов с SystemV и которым неприменно нужно самое свежее ядро.
И объяснят этим бракоделам, что они обязаны поддерживать ее пока существует хотя бы один пользователь.
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|2.29, Аноним (29), 00:00, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня коллега по работе измерял успех рабочего дня количеством удалённого кода. Если удалил больше, чем добавил - день успешный.
И это правильно. Молодым горячим кажется, что чем больше кода они напишут, тем круче. На самом деле система должна быть максимально простой и понятной, а значит без хлама, ненужных абстракций, старья и так далее.
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|3.37, Аноним (-), 00:16, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если удалил больше, чем добавил - день успешный.
Очень разумный подход. Иначе система может сломаться под весом легаси и всяких свистелок.
Мне нравится подпись Adam Jackson (gitlab.freedesktop.org/ajax), человека непосредственно приложившего руку к выпиливанию и закапыванию иксов
"Deleting the Linux graphics stack since 2004"
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|3.39, Аноним (39), 00:22, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ненужные абстракции можно сколько угодно удалять. И количество строк можно и нужно сокращать. А вот зачем драйвера трогать - непонятно. С таким подходом лет через 5 какой-нибудь Hurd будет больше железа поддерживать, чем linux.
P.S. Линукс уже давно стал жирный и наверное только микроядро спасёт в подобном положении. Тогда и stable api в каком-то виде появится.
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|1.23, Аноним (-), 23:51, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда... это про какую-то древню файлуху SystemV.
А я уже обрадовался.
> Проблема была замечена только в 2023 году
Всего год никто не замечал проблему. Обычно оно годами не работает, потому что пользователи железа не ставят новые ядра, а пользователи новых даже не догадываются о существовании такого старья.
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|2.31, пох. (?), 00:05, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что пользователи железа не ставят новые ядра, а пользователи новых даже
А потом оно дохнет, или тебя ломают. И ты вынужден апгрейдиться, хочешь ты этого или нет.
А там опа - все попереломано.
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|2.41, qwe (??), 00:36, 28/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"История началась в 2002 году", так что не один год.
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|1.25, _ (??), 23:58, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо переписать на раст жи!
... и только потом - выкинуть :)
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|1.26, Аноним (34), 23:58, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Было бы стабильное ядерное АПИ/АБИ, лежало бы модулем, нужно было бы поддерживать один код для всех. Нет же, нужно всё в ядро втащить. Ещё и говорят, что сами поддерживать будут, а потом начинается, то сопровождающих нет, то коммитеры из не той юрисдикции, то выгорание, то автобус неожиданный, то раст не туда и не так.
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