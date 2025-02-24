Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 25

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 25, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS. Среди предложенных изменений: В редакторе кода улучшена навигация в инструменте рефакторинга, обеспечено сохранения порядка следования вкладок для проектов, улучшено отслеживание изменений.

Для загрузки SVG вместо Batik задействована более легковесная библиотека JSVG.

Предложены новые пиктограммы в формате SVG.

Улучшен диалог выбора каталогов в файловой системе.





Изменены цвета активных вкладок и выделенных областей.

Улучшена реализация опции для показа родительских каталогов в заголовках вкладок.

В редактор SQL добавлена поддержка автодополнения ввода по отдельным совпадающим отрывкам без привязки к началу слова (например, при вводе "ne" предложит "one").

Улучшена поддержка систем сборки Ant, Gradle и Maven. Для Gradle добавлена возможность запуска тестов в параллельном режиме (nbls.run.test.parallel). Для Maven улучшено определение зависимостей. Для Ant обеспечена совместимость с Payara Server, запущенном в окружении WSL (Windows Subsystem for Linux).

Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol) и применением плагина для VSCode.

Для кода на языке Java улучшено автодополнение элементов в блоках switch. Встроенная версия Apache Tomcat обновлена до версии 9.0.96. Обновлена поддержка грамматик TextMate. Встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) обновлён до версии JDK 24b29. Для JDK >= 15 добавлена поддержка JavaScript-движка Nashorn 15.x. Улучшена обработка закрытия скобок при форматировании кода.

Библиотеки Groovy обновлены до версии 3.0.23.

В окружении для языка PHP появилась поддержка 10 уровня проверок, предоставляемых статическим анализатором PHPStan. Добавлена поддержка новых возможностей, предложенных в выпуске PHP 8.4.

Добавлена поддержка сервера приложений GlassFish 7 (до версии 7.0.21) и GlassFish 8 (до тестовой версии 8.0.0-M9).

Улучшена поддержка платформы Jakarta EE 11.



