The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 25

24.02.2025 09:35

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 25, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • В редакторе кода улучшена навигация в инструменте рефакторинга, обеспечено сохранения порядка следования вкладок для проектов, улучшено отслеживание изменений.
  • Для загрузки SVG вместо Batik задействована более легковесная библиотека JSVG.
  • Предложены новые пиктограммы в формате SVG.
  • Улучшен диалог выбора каталогов в файловой системе.

  • Изменены цвета активных вкладок и выделенных областей.
  • Улучшена реализация опции для показа родительских каталогов в заголовках вкладок.
  • В редактор SQL добавлена поддержка автодополнения ввода по отдельным совпадающим отрывкам без привязки к началу слова (например, при вводе "ne" предложит "one").
  • Улучшена поддержка систем сборки Ant, Gradle и Maven. Для Gradle добавлена возможность запуска тестов в параллельном режиме (nbls.run.test.parallel). Для Maven улучшено определение зависимостей. Для Ant обеспечена совместимость с Payara Server, запущенном в окружении WSL (Windows Subsystem for Linux).
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol) и применением плагина для VSCode.
  • Для кода на языке Java улучшено автодополнение элементов в блоках switch. Встроенная версия Apache Tomcat обновлена до версии 9.0.96. Обновлена поддержка грамматик TextMate. Встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) обновлён до версии JDK 24b29. Для JDK >= 15 добавлена поддержка JavaScript-движка Nashorn 15.x. Улучшена обработка закрытия скобок при форматировании кода.
  • Библиотеки Groovy обновлены до версии 3.0.23.
  • В окружении для языка PHP появилась поддержка 10 уровня проверок, предоставляемых статическим анализатором PHPStan. Добавлена поддержка новых возможностей, предложенных в выпуске PHP 8.4.
  • Добавлена поддержка сервера приложений GlassFish 7 (до версии 7.0.21) и GlassFish 8 (до тестовой версии 8.0.0-M9).
  • Улучшена поддержка платформы Jakarta EE 11.


  1. Главная ссылка к новости (https://netbeans.apache.org/fr...)
  2. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 24
  3. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  4. OpenNews: Уязвимости в механизме автообновления Apache NetBeans
  5. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
  6. OpenNews: Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62789-netbeans
Ключевые слова: netbeans
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру