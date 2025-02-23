Выпуск текстового редактора GNU Emacs 30

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 30.1 (первый выпуск серии 30.x, ветка 30.0 использовалась для разработки). Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года. Код проекта написан на языках Си и Lisp и распространяется под лицензией GPLv3. Среди изменений: Включена по умолчанию возможность компиляции Lisp-файлов в исполняемый код при помощи библиотеки libgccjit, вместо использования JIT-компиляции. Для отключения встроенной компиляции при сборке необходимо указать опцию '--with-native-compilation=no', иначе все поставляемые с Emacs пакеты Elisp будут заранее скомпилированы в исполняемый код.

Подготовлен порт редактора для платформы Android.

Включена встроенная поддержка формата JSON, не привязанная к библиотеке libjansson.

На платформах NetBSD и OpenBSD пр умолчанию для работы со звуком задействована библиотека ossaudio.

Добавлена опция '--disable-gc-mark-trace' для отключения буфера трассировки сборщика мусора. Отключение позволяет ускорить примерно на 5% сборку мусора, но усложняет отладку проблем.

Добавлена поддержка спецификации Unicode 15.1.

Реализация режима Org обновлена до версии 9.7.

Улучшена работа на устройствах с сенсорными экранами. Реализована поддержка многих управляющих жестов.

Добавлены атрибуты для управления стилем подчёркивания (например, подчёркивание двойной линией, точками и чёрточками). Реализована поддержка цветных подчёркиваний.

На всех платформах, кроме macOS и GNUstep (Nextstep), реализована возможность перемещения панели инструментов вниз.

Устранена уязвимость CVE-2025-1244 в обработчике man-страниц, допускающая подстановку shell-команд.

Устранена уязвимость CVE-2024-53920 в системе проверки синтаксиса Flymake, позволяющая добиться выполнения произвольного кода при просмотре или редактировании специально оформленного Lisp-кода.



