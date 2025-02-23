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Выпуск текстового редактора GNU Emacs 30

23.02.2025 22:08

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 30.1 (первый выпуск серии 30.x, ветка 30.0 использовалась для разработки). Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года. Код проекта написан на языках Си и Lisp и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди изменений:

  • Включена по умолчанию возможность компиляции Lisp-файлов в исполняемый код при помощи библиотеки libgccjit, вместо использования JIT-компиляции. Для отключения встроенной компиляции при сборке необходимо указать опцию '--with-native-compilation=no', иначе все поставляемые с Emacs пакеты Elisp будут заранее скомпилированы в исполняемый код.
  • Подготовлен порт редактора для платформы Android.
  • Включена встроенная поддержка формата JSON, не привязанная к библиотеке libjansson.
  • На платформах NetBSD и OpenBSD пр умолчанию для работы со звуком задействована библиотека ossaudio.
  • Добавлена опция '--disable-gc-mark-trace' для отключения буфера трассировки сборщика мусора. Отключение позволяет ускорить примерно на 5% сборку мусора, но усложняет отладку проблем.
  • Добавлена поддержка спецификации Unicode 15.1.
  • Реализация режима Org обновлена до версии 9.7.
  • Улучшена работа на устройствах с сенсорными экранами. Реализована поддержка многих управляющих жестов.
  • Добавлены атрибуты для управления стилем подчёркивания (например, подчёркивание двойной линией, точками и чёрточками). Реализована поддержка цветных подчёркиваний.
  • На всех платформах, кроме macOS и GNUstep (Nextstep), реализована возможность перемещения панели инструментов вниз.
  • Устранена уязвимость CVE-2025-1244 в обработчике man-страниц, допускающая подстановку shell-команд.
  • Устранена уязвимость CVE-2024-53920 в системе проверки синтаксиса Flymake, позволяющая добиться выполнения произвольного кода при просмотре или редактировании специально оформленного Lisp-кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: В GNU Emacs 29.4 устранена уязвимость, приводящая к выполнению кода при открытии специально оформленного файла
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.3 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.2
  5. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.1 с поддержкой Wayland
  6. OpenNews: Оконный менеджер на основе Emacs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62787-emacs
Ключевые слова: emacs
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Страдивариус (?), 22:53, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хорошая ОС. Только текстовый редактор в ней не очень.
     
     
  • 2.4, мяв (?), 23:30, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему, к слову, emacs - это ОС, а условный micro или neovim(не уверена на его счет) с неограниченными плагинами на lua - нет ?
     
     
  • 3.6, Bottle (?), 23:39, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что никто не пишет плагины под vim, кроме умершего автора вима.
     
     
  • 4.7, мяв (?), 23:42, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы разницу между neovim и vim не знаете ?
    в vim не на lua плагины.
     
     
  • 5.8, hshhhhh (ok), 23:55, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    насколько удобно в (neo)vim проверять почту поигрывая в тетрис?
     
     
  • 6.9, мяв (?), 23:58, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, т.е. отличие только в том, что для емакса такое уже написно (если написано) ?
     
     
  • 7.11, Аноним (11), 00:20, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет отличие что емакс это ос, а вим нет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:15, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 30.1
    >На платформах NetBSD и OpenBSD пр умолчанию для работы со звуком задействована библиотека ossaudio.

    Принцип KISS в действии.

     
     
  • 2.3, чатжпт (?), 23:19, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поперхнулся чаем на этом месте
     

  • 1.5, мяв (?), 23:36, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Устранена уязвимость CVE-2024-53920
    >Устранена уязвимость CVE-2025-1244

    это у них фишка что-ли - по несколько ACE в каждом релизе ?
    что забавно, с обеими какой-нибудь selinux из фндоры или suse в расхваливаемом любителями атомарщины targeted mcs не сделает __ничего__.

     

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