Выпуск текстового редактора GNU Emacs 30

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|2.4, мяв (?), 23:30, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему, к слову, emacs - это ОС, а условный micro или neovim(не уверена на его счет) с неограниченными плагинами на lua - нет ?
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|3.6, Bottle (?), 23:39, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что никто не пишет плагины под vim, кроме умершего автора вима.
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|4.7, мяв (?), 23:42, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы разницу между neovim и vim не знаете ?
в vim не на lua плагины.
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|5.8, hshhhhh (ok), 23:55, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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насколько удобно в (neo)vim проверять почту поигрывая в тетрис?
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|6.9, мяв (?), 23:58, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, т.е. отличие только в том, что для емакса такое уже написно (если написано) ?
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|1.2, Аноним (2), 23:15, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 30.1
>На платформах NetBSD и OpenBSD пр умолчанию для работы со звуком задействована библиотека ossaudio.
Принцип KISS в действии.
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|1.5, мяв (?), 23:36, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Устранена уязвимость CVE-2024-53920
>Устранена уязвимость CVE-2025-1244
это у них фишка что-ли - по несколько ACE в каждом релизе ?
что забавно, с обеими какой-нибудь selinux из фндоры или suse в расхваливаемом любителями атомарщины targeted mcs не сделает __ничего__.
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