Релиз языка программирования Rust 2024 (1.85)

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|1.2, Аноним (2), 16:56, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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К сожалению, try блоки так и не добавили. Сколько лет уже с такой мелочью тянут.
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|3.11, Жироватт (ok), 17:04, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы если у падает растовый код, то падал осмысленно, а не в панике.
Хотя...
Может боятся, что будет try{ unsafe{ try{ ... } } } ?
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|4.23, Соль земли (?), 17:23, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Rust итак обязывает обрабатывать все возможные ситуации поведения кода. Добавить смысла можно через match возможных значений.
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|4.30, Аноним (-), 17:35, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы если у падает растовый код, то падал осмысленно, а не в панике.
Так он осмысленно падает. Даже в лог может записать где и что.
А вот продолжать выполнение программы после паники нельзя - никто не знает что произошло, где память в ансейфе попортили, т.е. в общем стейт неконсистентный.
А если стейт все еще консистентный, то это не паника и вы что-то не так сделали в обработке ошибки.
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|3.14, Аноним (2), 17:09, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смешивание в одной функции работу с разными библиотеками, возвращающими разные ошибки.
Сейчас если основная функция возвращает определенный тип ошибок, а ты хочешь использовать внутри этой функции какие-то другие функции, которые возвращают другой тип ошибок, то приходится или для каждого вызова функции возвращающей неверный тип ошибок кастовать их к верному при помощи map_err или выносить в отдельную функцию, или костылить самовызывающуюся ламбду.
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|2.12, Жироватт (ok), 17:06, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По хорошему, надо бы еще в хруст добавить монады.
Язык без монад - слишком примитивный и непригодный для использования язык.
Только монады спасут вашу память от проверяльщика боровов, который спасает её от указателей.
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|1.5, Bottle (?), 16:59, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спецификации как не было, так и нет до сих пор, вместо этого "ну типа, держитесь на старой версии, что баг, что нет - неважно, мы/они не определились".
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|2.18, Карлос Сношайтилис (ok), 17:13, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, а как ты умудрился написать комментарий на этом сайте? Ведь нет же стандарта на интернет! Он как-то работает, а стандартов - нетути. Загадка!
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|1.6, Аноним (6), 16:59, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Реализован второй уровень поддержки платформы powerpc64le-unknown-linux-musl. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.
А причем тут раст, если это делается исключительно средствами LLVM?
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|2.32, Аноним (-), 17:38, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чем тут llvm, если llvm только перегоняет llvm-ir в машинные коды?
А сам llvm-ir генерирует rustc через цепочку преобразований.
Ну и уровень поддержки - это в первую очередь тестирование.
А оно делается на стороне раста, а не llvm.
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|2.19, Карлос Сношайтилис (ok), 17:14, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как собрать приложение на C++ из исходников, если приложение состоит из компонентов, которые поддерживают разные версии стандарта?
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|3.35, Аноним (35), 17:43, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В большинстве случаев - просто собрать эти компоненты в своей версии стандарта. Как вариант - можно собрать в последней версии. Изменения C++, ломающие обратную совместимость, довольно редки, и на практике пости не роляют.
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|5.42, Аноним (42), 17:52, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у человека фаерфокс, а там код на расте так вмешивается в свою критику
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|2.28, r2d0 (?), 17:30, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Действительно, ведь го должен быть востребованнее больше всего в Голланди, а rust в Russia.
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|1.21, Уууууъъъ (?), 17:16, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне не нравится, что релизы Rust выходят так часто. C C++ все ясно — он обновляется раз в несколько лет.
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|2.25, Карлос Сношайтилис (ok), 17:25, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Релизы раста: выходят раз в несколько лет
Релизы C++: выходят раз в несколько лет
Аноним с опенета: релизы раста выходят слишком часто, то ли дело С++!
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|3.40, Аноним (-), 17:48, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Релизы C++: выходят раз в несколько лет
Ну так это сейчас. А аноним возможно знает только про переход с C++03 на C++11.
Пссс... там еще есть 14, 17, 20, 23 и будущий 26. И не сложно заметить некую закономерность в этих числах - новый стандарт каждые 3 года.
А теперь попробуй посмотреть на rust editions - 2015, 2018, 2021, 2024.
Что мы тут видим? Ну, постарайся подумать!
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|1.31, Уууууъъъ (?), 17:38, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне не нравится, что надо его ставить через rustup, с Golang всё проще!
rm -rf /usr/local/go && tar -C /usr/local -xzf go1.24.0.linux-amd64.tar.gz
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
Мне не нравится, что Rust и его экосистема на моём лэптопе занимает большое пространство, Golang меньше и шустрее!
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|1.34, Аноним (34), 17:43, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем он нужен - ничего полезного на нём не написано, всё безопасное ПО на С написано, ракеты Маска на Linux 3.x где раста и в помине нет.
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|1.43, Аноним (43), 17:58, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не надо нам эти ваши ни Rust 1.85, ни Rust 2024.
Rust 2502 - чётко и понятно.
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