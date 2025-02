Релиз языка программирования Rust 2024 (1.85)

3.11 , Жироватт ( ok ), 17:04, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы если у падает растовый код, то падал осмысленно, а не в панике.

Хотя...

Может боятся, что будет try{ unsafe{ try{ ... } } } ?

4.23 , Соль земли ( ? ), 17:23, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Rust итак обязывает обрабатывать все возможные ситуации поведения кода. Добавить смысла можно через match возможных значений.

4.30 , Аноним ( - ), 17:35, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы если у падает растовый код, то падал осмысленно, а не в панике. Так он осмысленно падает. Даже в лог может записать где и что.

А вот продолжать выполнение программы после паники нельзя - никто не знает что произошло, где память в ансейфе попортили, т.е. в общем стейт неконсистентный. А если стейт все еще консистентный, то это не паника и вы что-то не так сделали в обработке ошибки.

3.14 , Аноним ( 2 ), 17:09, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Смешивание в одной функции работу с разными библиотеками, возвращающими разные ошибки. Сейчас если основная функция возвращает определенный тип ошибок, а ты хочешь использовать внутри этой функции какие-то другие функции, которые возвращают другой тип ошибок, то приходится или для каждого вызова функции возвращающей неверный тип ошибок кастовать их к верному при помощи map_err или выносить в отдельную функцию, или костылить самовызывающуюся ламбду.

4.46 , pashev.ru ( ? ), 18:00, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – cargo add thiserror