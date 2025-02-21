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Релиз языка программирования Rust 2024 (1.85)

21.02.2025 16:37

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.85, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Кроме штатного номера версии 1.85 выпуск обозначен как Rust 2024, что знаменует стабилизацию изменений, предложенных за последние три года. Редакция языка "Rust 2024" станет основой для наращивания функциональности в последующие три года, по аналогии с тем, как выпуск Rust 2021 стал базисом для развития языка в прошедшие три года.

Для сохранения совместимости разработчики могут использовать в своих программах метки "2015", "2018", "2021" и "2024", позволяющие привязать программы к срезам состояния языка, соответствующим выбранным редакциям Rust. Редакции были введены для разделения несовместимых изменений и настраиваются в метаданных cargo-пакетов через поле "edition" в секции "[package]".

Например, редакция "2021" включает стабилизированную на конец 2021 года функциональность и охватывает все дальнейшие изменения, не нарушающие совместимость. Редакция "2024" дополнительно включает нарушающие совместимость новшества, предложенные в текущем выпуске 1.85 и утверждённые для реализации в будущем. Кроме самого языка редакции также учитывают состояние инструментария и документации. Для автоматической адаптации кода к новой редакции языка может использоваться команда "cargo fix".

Основные несовместимости, зафиксированные в Rust 2024:

  • Изменено поведение при захвате параметров в "impl Trait", если не используется новый синтаксис "use<..>", определяющий информацию о скрытых типах. В Rust 2024 если "use<..>" не используется все параметры в области видимости неявно захватываются. Если необходимо ограничить захват параметров, следует использовать "use<..>", например, "impl Trait + use<'x, T>" указывает, что в скрытом типе разрешено использовать только параметры "x" и "T".
  • В выражениях "if let" изменена область видимости временных значений, полученных в результате выполнения выражения. При выполнении "if let $pat = $expr { .. } else { .. }" временные значения, полученные в блоке $expr, теперь будут удалены до переключения на блок "else", а не после обработки "else { .. }".
  • Изменена область видимости временных значениях в хвостовых выражениях, завершающих выполнение функции, блока или замыкания. Подобные значения теперь сбрасываются до локальных переменных (раньше они могли сохраняться дольше, чем сам блок и определённые в нём локальные переменные).
  • Запрещены некоторые неоднозначно трактуемые разработчиками варианты применения mut, ref, ref mut, & и &mut в шаблонах, например, вместо "let [x, mut y] = &[(), ()];" следует писать "let &[ref x, mut y] = &[(), ()];".
  • Блоки "extern" обязательно должны помечаться ключевым словом "unsafe".
  • Атрибуты export_name, link_section и no_mangle должны помечаться ключевым словом "unsafe".
  • Включено по молчанию предупреждение "unsafe_op_in_unsafe_fn" для проверки обрамления блоками "unsafe {}" кода, используемого в unsafe-функциях.
  • Запрещено выставлять ссылки на элементы, определённые как "static mut".
  • Lint-проверка "never_type_fallback_flowing_into_unsafe" по умолчанию переключена в режим "deny".
  • В спецификатор "expr" добавлена поддержка выражений "const" и "_".
  • Lint-проверка "missing_fragment_specifier" переведена в режим вывода ошибки.
  • Зарезервировано ключевое слово "gen", которое в будущем планируют использовать для генераторов.
  • Зарезервирован стиль определения строк '#"foo"#' и токены '##'.
  • В стандартной библиотеке в число автоматически импортируемых типажей добавлены Future и IntoFuture. В структуру "Box<[T]>"добавлен типаж IntoIterator. Помечены ключевым словом unsafe функции std::env::set_var, std::env::remove_var и std::os::unix::process::CommandExt::before_exec.
  • В пакетном менеджере Cargo включён по умолчанию новый механизм обработки зависимостей, выбирающий версии зависимых компонентов с учётом совместимости с версиями компилятора Rust, заявленными как минимально поддерживаемые проектом (MSRV, Minimum Supported Rust Version). Удалены некоторые устаревшие ключи в Cargo.toml. В зависимости запрещено использование режима "default-features = false", если она унаследована от пакета со значением "default-features = true" или без параметра "default-features".
  • В Rustdoc тесты doctest объединены в один исполняемый файл. При включении doctest через "include_str!" файловый путь теперь вычисляется относительно Markdown-файла, а не файла с кодом.
  • В Rustfmt предложена концепция редакций стиля форматирования. Изменена логика сортировки идентификаторов.

Новшества Rust 1.85:

Язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки). Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск Rust 1.84. Ядра Tock и Vekos, написанные на Rust. Диалект Mini-C
  3. OpenNews: Проект Bottles будет переписан на языке Rust с использованием libcosmic
  4. OpenNews: Опубликован эмулятор QEMU 9.2.0 с поддержкой Rust и Vulkan
  5. OpenNews: Инициатива по верификации стандартной библиотеки Rust
  6. OpenNews: C++ Alliance продвигает в C++ механизмы безопасной работы с памятью, опробованные в Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62769-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:56, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    К сожалению, try блоки так и не добавили. Сколько лет уже с такой мелочью тянут.
     
     
  • 2.9, Карлос Сношайтилис (ok), 17:01, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сможешь описать, кратко, какая функциональность будет привнесена try блоками?
     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 17:04, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы если у падает растовый код, то падал осмысленно, а не в панике.
    Хотя...
    Может боятся, что будет try{ unsafe{ try{ ... } } } ?
     
     
  • 4.23, Соль земли (?), 17:23, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rust итак обязывает обрабатывать все возможные ситуации поведения кода. Добавить смысла можно через match возможных значений.
     
  • 4.30, Аноним (-), 17:35, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы если у падает растовый код, то падал осмысленно, а не в панике.

    Так он осмысленно падает. Даже в лог может записать где и что.
    А вот продолжать выполнение программы после паники нельзя - никто не знает что произошло, где память в ансейфе попортили, т.е. в общем стейт неконсистентный.

    А если стейт все еще консистентный, то это не паника и вы что-то не так сделали в обработке ошибки.

     
  • 3.14, Аноним (2), 17:09, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смешивание в одной функции работу с разными библиотеками, возвращающими разные ошибки.

    Сейчас если основная функция возвращает определенный тип ошибок, а ты хочешь использовать внутри этой функции какие-то другие функции, которые возвращают другой тип ошибок, то приходится или для каждого вызова функции возвращающей неверный тип ошибок кастовать их к верному при помощи map_err или выносить в отдельную функцию, или костылить самовызывающуюся ламбду.

     
     
  • 4.46, pashev.ru (?), 18:00, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cargo add thiserror
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 17:06, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По хорошему, надо бы еще в хруст добавить монады.
    Язык без монад - слишком примитивный и непригодный для использования язык.
    Только монады спасут вашу память от проверяльщика боровов, который спасает её от указателей.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:23, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая идея. Завалить раст мусором фич!
     
  • 3.27, Аноним (-), 17:30, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 17:17, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много чести. Проще игнорировать.
     

  • 1.5, Bottle (?), 16:59, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спецификации как не было, так и нет до сих пор, вместо этого "ну типа, держитесь на старой версии, что баг, что нет - неважно, мы/они не определились".
     
     
  • 2.17, Карлос Сношайтилис (ok), 17:13, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О! Раст-бинго работает!
    Как раз в этом тренде перечислял список гениальных вопросов по новой версии: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136086.html#161

    Но нам, конечно очень интересно, в очередной раз, послушать про стандарты С и С++, с извечной оговоркой: "ну да, их никто полностью не поддерживает, но зато есть бумага!"

     
  • 2.18, Карлос Сношайтилис (ok), 17:13, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, а как ты умудрился написать комментарий на этом сайте? Ведь нет же стандарта на интернет! Он как-то работает, а стандартов - нетути. Загадка!
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 17:44, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так тут одна версия сайта. А раст это микс.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:59, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован второй уровень поддержки платформы powerpc64le-unknown-linux-musl. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.

    А причем тут раст, если это делается исключительно средствами LLVM?

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 17:38, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут llvm, если llvm только перегоняет llvm-ir в машинные коды?
    А сам llvm-ir генерирует rustc через цепочку преобразований.

    Ну и уровень поддержки - это в первую очередь тестирование.
    А оно делается на стороне раста, а не llvm.

     

  • 1.7, Аноним (7), 17:00, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем отличается от c++ с трёх летним циклом стандартов?
     
     
  • 2.19, Карлос Сношайтилис (ok), 17:14, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как собрать приложение на C++ из исходников, если приложение состоит из компонентов, которые поддерживают разные версии стандарта?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 17:43, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве случаев - просто собрать эти компоненты в своей версии стандарта. Как вариант - можно собрать в последней версии. Изменения C++, ломающие обратную совместимость, довольно редки, и на практике пости не роляют.
     
     
  • 4.38, MT (ok), 17:46, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пости не роляют

    ?

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 17:52, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у человека фаерфокс, а там код на расте так вмешивается в свою критику
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:06, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему на российском рынке больше востребован Го чем Раст?
     
     
  • 2.28, r2d0 (?), 17:30, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Действительно, ведь го должен быть востребованнее больше всего в Голланди, а rust в Russia.
     

  • 1.21, Уууууъъъ (?), 17:16, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не нравится, что релизы Rust выходят так часто. C C++ все ясно — он обновляется раз в несколько лет.

     
     
  • 2.25, Карлос Сношайтилис (ok), 17:25, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Релизы раста: выходят раз в несколько лет
    Релизы C++: выходят раз в несколько лет

    Аноним с опенета: релизы раста выходят слишком часто, то ли дело С++!

     
     
  • 3.40, Аноним (-), 17:48, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Релизы C++: выходят раз в несколько лет

    Ну так это сейчас. А аноним возможно знает только про переход с C++03 на C++11.
    Пссс... там еще есть 14, 17, 20, 23 и будущий 26. И не сложно заметить некую закономерность в этих числах - новый стандарт каждые 3 года.

    А теперь попробуй посмотреть на rust editions - 2015, 2018, 2021, 2024.
    Что мы тут видим? Ну, постарайся подумать!

     
  • 2.29, Аноним (-), 17:32, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.26, Соль земли (?), 17:28, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь можно писать

    [package]
    edition = '2024'

     
  • 1.31, Уууууъъъ (?), 17:38, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне не нравится, что надо его ставить через rustup, с Golang всё проще!

    rm -rf /usr/local/go && tar -C /usr/local -xzf go1.24.0.linux-amd64.tar.gz

    export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

    Мне не нравится, что Rust и его экосистема на моём лэптопе занимает большое пространство, Golang меньше и шустрее!

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 17:41, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.37, Уууууъъъ (?), 17:44, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтоб управлять несколькими версиями Go есть https://asdf-vm.com/
     

  • 1.34, Аноним (34), 17:43, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем он нужен - ничего полезного на нём не написано, всё безопасное ПО на С написано, ракеты Маска на Linux 3.x где раста и в помине нет.
     
  • 1.39, Аноним (39), 17:47, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.41, Аноним (42), 17:51, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Надо заново переписать Rust-обвязок над подсистемой DMA в ядре
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:59, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывать язык для переписывания.
     
  • 2.48, Аноним (48), 18:08, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.43, Аноним (43), 17:58, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не надо нам эти ваши ни Rust 1.85, ни Rust 2024.
    Rust 2502 - чётко и понятно.
     
  • 1.44, Аноним (45), 17:58, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.47, Аноним (47), 18:07, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О нет, зачем вы это сделали? Да ещё и в пятницу под вечер...
     
  • 1.49, Аноним (49), 18:13, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.50, хрустальный (?), 18:31, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вы и мажьте! Зачем вы НАКЛАДЫВАЕТЕ!?
     

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