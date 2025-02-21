Обновление Shotstars 2.1, инструмента для отслеживания убывающих звёзд на GitHub

Обновлён инструмент Shotstars 2.1, решающий проблему с отслеживанием исчезновения "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+ Изменения: Добавлена поддержка Python 3.14.

Ослаблены зависимости от версий Python-библиотек.

Изменён формат таблицы "история сканирований": добавлен столбец "звезды", создан бэкап ранее сканируемых проектов, таблица очищена, добавлено оповещение пользователю о новом формате и о том, где искать бэкап.

На Android/Termux в Shotstars из-за небольшого размера терминала реализован компактный режим отображения таблицы "история сканирований".

В CLI- и HTML-отчёты добавлены новые метрики: размер репозитория и дата последнего обновления репозитория (в том числе определяется дата скрытых обновлений, что позволяет наблюдателю отследить переписываемые коммиты с поддельной датой).

Для лучшей визуализации данных в HTML-отчёт добавлены смайлики.

Пакет Shotstars устанавливается с помощью pip. Для пользователей, у которых не установлен Python, для Windows7+, GNU/Linux и Android/Termux (arm, aarch64) сформированы самодостаточные сборки ".bin/.exe", не требующие установки зависимостей. Добавлена экспериментальная поддержка macOS.



