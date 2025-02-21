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Обновление Shotstars 2.1, инструмента для отслеживания убывающих звёзд на GitHub

21.02.2025 07:55

Обновлён инструмент Shotstars 2.1, решающий проблему с отслеживанием исчезновения "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+

Изменения:

  • Добавлена поддержка Python 3.14.
  • Ослаблены зависимости от версий Python-библиотек.
  • Изменён формат таблицы "история сканирований": добавлен столбец "звезды", создан бэкап ранее сканируемых проектов, таблица очищена, добавлено оповещение пользователю о новом формате и о том, где искать бэкап.
  • На Android/Termux в Shotstars из-за небольшого размера терминала реализован компактный режим отображения таблицы "история сканирований".
  • В CLI- и HTML-отчёты добавлены новые метрики: размер репозитория и дата последнего обновления репозитория (в том числе определяется дата скрытых обновлений, что позволяет наблюдателю отследить переписываемые коммиты с поддельной датой).
  • Для лучшей визуализации данных в HTML-отчёт добавлены смайлики.
  • Пакет Shotstars устанавливается с помощью pip. Для пользователей, у которых не установлен Python, для Windows7+, GNU/Linux и Android/Termux (arm, aarch64) сформированы самодостаточные сборки ".bin/.exe", не требующие установки зависимостей. Добавлена экспериментальная поддержка macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://raw.githubusercontent....)
  2. OpenNews: Обновление Shotstars 0.2, инструмента для отслеживания убывающих звёзд на GitHub
Автор новости: snooppr
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62765-shotstars
Ключевые слова: shotstars, github
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.4, Карлос Сношайтилис (ok), 09:21, 21/02/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем оно?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:56, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, чтобы быть в тренде. Если исходить из предположения что звездочки как-то коррелируют с качеством проекта, то нисходящий тренд должен говорить о серьезных проблемах проекта (в том числе и не технических, то есть не из-за багов). Судя по тексту, гитхаб штатно дает смотреть только восходящий тренд. Только позитив, как и в большинстве социальных сетей. Приходится видимо вручную отслеживать какие проекты теряют доверие. А почему он теряет доверие может оказаться весьма и весьма интересно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:30, 21/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Было бы еще круче, если бы сделали тоже самое для Инсты - проверять подписчиков.
     
  • 1.6, Tron is Whistling (?), 09:51, 21/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Snowflakestars для юных любителей звёздочек
     

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