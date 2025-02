Инициатива по портированию Firеfox на GTK4

2.74 , Аноним ( - ), 11:45, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Кто-нибудь скажет, почему изобретается новая версия GTK/Qt? Неужели нельзя просто добавить фич в старые версии? А как ты это себе представляешь?

"Роллинг" библиотека в которой в зависимости от даты скачивания новые фичи, меняются аргументы функций и тд?

А как тогда к̶а̶к̶а̶т̶ь̶ делать разработку? Может добавить каких-то циферок, ну хотя бы Год-Месяц.

Отлично мы изобрели версионирование!) Но не все функции будут совместимы.

Значит нам нужно будет помечать такие релизы как ломающие. Ну или мажорные.

И выпускать их пореже, ну там раз в пару лет.

Назовем их Qt3, Qt4, wait oh shi...!

3.81 , Аноним ( 40 ), 11:59, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты сам-то понял что написал?

Достаточно либе иметь стабильный API/интерфейс.

4.82 , Аноним ( - ), 12:10, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты сам-то понял что написал? Да. > Достаточно либе иметь стабильный API/интерфейс. Stable api is nonsense (с)

Ты же понимаешь что апи тоже может меняться?

Оно же не высечено в камне с обещанием "не менять никогда под страхом смертной казни".

И как раз ломание апи выносится в мажорную версию.

5.89 , Аноним ( 40 ), 12:25, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно иметь несколько поддерживаемых API, которые используют один кодбейз.

Элементы гуя практически не меняются, поэтому иметь одну имплементацию вполне возможно.

2.77 , Аноним ( 77 ), 11:52, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну очевидно же, идет переосмысление UX, идет развитие с учетом новых возможностей, с учетом новых зависимостей. Идет чистка устаревщего кода, т.к. зависимости неудавлетворяют или их поддержка заброшена. Да и ресурсов для поддержки легаси нет. Добавление фич и привод к тому что "изобретается новая версия".

2.78 , Kerr ( ok ), 11:55, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В рамках одной версии, например, GTK3, гарантируется совместимость, то есть отсутствие необходимости переписывать приложение для поддержки обновлений в рамках одной версии. То есть максимум что может понадобиться при обновлении, это перекомпилировать приложение с использованием новой версии, в рамках одной значительной версии, но нет необходимости переписывать код приложения. Но для перехода на GTK4 необходимо переписывать значительную часть приложения.

2.87 , Аноним ( 80 ), 12:22, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто-нибудь скажет, почему изобретается новая версия GTK/Qt? Неужели нельзя просто добавить

> фич в старые версии? Тсс, ты чо?! С умасошол?! А какжи пилить бабло и заниматься ИБД? Нужно чтобы кипела "работа" по переписыванию на новые либы и фреймворки всегда, иначе запаха прогресса не будет ощущаться! Ересь каккую-то городишь! Ловите еретика!