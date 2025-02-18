Инициатива по портированию Firеfox на GTK4

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|1.1, Аноним (1), 08:54, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какие то метания на фоне qt то obs не поделили то это началось что со всеми ?
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|2.44, Аноним (44), 10:32, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Qt еще всех кончит. Странно, что задержались немного. Я рассчитывал, что это сделает MS после покупки Nokia. Может, и к лучшему бы было.
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|1.5, Аноним (5), 09:02, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Другое дело Trinity TDE на своём собственном TQt фреймворке, вот это я понимаю стабильность.
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|2.62, Аноним (62), 11:03, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осталось определить, как это тринити работает с современными технологиями, например, с масштабированием
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|3.83, Аноним (83), 12:14, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фраза "с масштабированием" и контекст с современными технологиями - лично у меня как-то не укладываются..
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|2.75, tm (?), 11:45, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В KDE Plasma тоже есть классы-обертки над Qt, называются с KModuleName. Сейчас большая часть кода на Qml, но в раннем KDE тоже по сути был свой фреймворк над Qt.
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|2.32, serg (??), 10:14, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дак в этом и суть - недоведя до ума одно изобретать новый велосипед, с еще более квадратными колесами и просить бабла их раскруглить.
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|1.7, Аноним (5), 09:04, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вообще эта гонка за новыми версиями GTK, Qt это тупиковое развитие, обоснование, за что, программисты деньги получают.
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|2.14, анонимоус (?), 09:19, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему только gtk, Qt? Идёт гонка за новыми версиями всех библиотек. Так не должно быть все должно быть на библиотеках, срок развития которых уже закончился. Выпуски новых версий библиотек надо бойкотировать. Тогда сразу будет нетупиковое развитие.
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|2.15, Аноним (15), 09:19, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дело не в новых версиях, а в политике "стабильность это нонсенс". Вон, винду обновляют 30 лет, но всё работает, новые версии никак не мешают, а у этих каждые пол года новая версия всё ломающая. Кажется, вся эта шарага служит не написанию софта (которое они всеми силами саботируют постоянно ломая), а распилу и отмыванию денег от мутных спонсоров.
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|3.20, Аноним (5), 09:27, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>а распилу и отмыванию денег от мутных спонсоров.
Именно. Некоммерческая организация, живущая за счёт спонсоров не заинтересована в качестве производимого продукта, а в имитации бурной деятельности.
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|3.56, Аноним (56), 10:51, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вон, винду обновляют 30 лет, но всё работает
Увы, но после эпопеи с эвакуацией финских манагеров из нокии в мс и изгнанием Балмера теперь там тоже бардак и работает всё хуже и меньше. Хуавей чётко сказал, что от винды будут отказываться — и это при наличии у китайцев лицензии винды с исходниками. Оказалось проще пилить свою систему, чем полагаться на вечно бухих и угашенных нитаких личностей.
Начиная с десятки это уже не винда, а несерьёзный цирк с конями, живущий только на отваливающемся легаси да инъекциях денег.
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|3.59, Аноним (62), 10:56, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Заходим в любую тему, где обсуждаются винды, и пользователи не стесняясь линуксо... большой текст свёрнут, показать
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|2.17, n00by (ok), 09:25, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подумайте об истории всевозможных стратегий доступа к данным, разработанным Microsoft. ODBC, RDO, DAO, ADO, OLEDB, теперь вот ADO.NET - И все абсолютно новые! Может это было вызвано технологической необходимостью? Может это результат некомпетентной группы проектирования, которой необходимо придумывать по-новой доступ к данным каждый чертов год? (Возможно, это в самом деле так.) Но конечный результат - всего лишь огонь для прикрытия. Конкуренты не имеют никакого другого выбора, кроме как тратить своё время, переписывая код под новые библиотеки и поспевая за лидером - время, которое они не могут использовать для создания новых возможностей.
Джоэл Сполски, "Огонь и движение".
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|3.57, Аноним (56), 10:54, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мощная статья, он тогда знатно подорвал соевых, живущих сплошным «я вместо работы каждый квартал вникаю в новую технологию».
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|1.12, анонимоус (?), 09:15, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А кто такой этот товарищ Йенс Перссон (Jens Persson), соавтор приложения Panucci, последний комитет в который был сделан 12 лет назад? Что-то его профиль на гитхаб не внушает оптимизма.
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|1.46, Аноним (40), 10:35, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё что-то меняют, а табы, которые выглядят как жирные кнопки всё не пофиксят.
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|1.52, Аноним (-), 10:39, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Инициатива по портированию Firеfox на GTK4
А кто-то может пояснить зачем это нужно?
FF и так работает на линуксах.
> На текущем этапе развитие GTK4-порт Firеfox успешно собирается
> и запускается, решены проблемы с изменением размера окна.
Прогресс впечатляет!
> В планах решение проблем, связанных с обработкой ввода,
> а также добавление поддержки буфера обмена, режима drag&drop,
> диалогов для выбора файлов, цветов, Emoji и приложений-обработчиков.
Осталось всего ничего и будет готово)))
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|3.76, Аноним (-), 11:47, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Wayland
Уже обогнал копро-иксы по распространенности среди лучшых дистрибутивов (всякие поделки от васянов даже не считаю).
Немного отстает по тем "фичам" которые нужны паре прдоликов.
Так что пример плохой.
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|4.86, Аноним (86), 12:19, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обогнал по распространенности
> Немного отстает по фичам
Как раз отличный пример современного «прогресса».
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|1.61, Аноним (62), 11:02, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто там говорил про то, что корпорации захватили рынок? Вот вам живой контрпример. Пишите код и будет у вас код
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|2.67, Аноним (40), 11:22, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не верю что настолько бредовая идея как прикрутить gtk4 возникла без дотатов от тех же корпов.
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|1.70, Аноним (70), 11:25, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь скажет, почему изобретается новая версия GTK/Qt? Неужели нельзя просто добавить фич в старые версии?
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|2.74, Аноним (-), 11:45, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кто-нибудь скажет, почему изобретается новая версия GTK/Qt? Неужели нельзя просто добавить фич в старые версии?
А как ты это себе представляешь?
"Роллинг" библиотека в которой в зависимости от даты скачивания новые фичи, меняются аргументы функций и тд?
А как тогда к̶а̶к̶а̶т̶ь̶ делать разработку?
Может добавить каких-то циферок, ну хотя бы Год-Месяц.
Отлично мы изобрели версионирование!)
Но не все функции будут совместимы.
Значит нам нужно будет помечать такие релизы как ломающие. Ну или мажорные.
И выпускать их пореже, ну там раз в пару лет.
Назовем их Qt3, Qt4, wait oh shi...!
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|3.81, Аноним (40), 11:59, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты сам-то понял что написал?
Достаточно либе иметь стабильный API/интерфейс.
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|4.82, Аноним (-), 12:10, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты сам-то понял что написал?
Да.
> Достаточно либе иметь стабильный API/интерфейс.
Stable api is nonsense (с)
Ты же понимаешь что апи тоже может меняться?
Оно же не высечено в камне с обещанием "не менять никогда под страхом смертной казни".
И как раз ломание апи выносится в мажорную версию.
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|5.89, Аноним (40), 12:25, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно иметь несколько поддерживаемых API, которые используют один кодбейз.
Элементы гуя практически не меняются, поэтому иметь одну имплементацию вполне возможно.
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|2.77, Аноним (77), 11:52, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну очевидно же, идет переосмысление UX, идет развитие с учетом новых возможностей, с учетом новых зависимостей. Идет чистка устаревщего кода, т.к. зависимости неудавлетворяют или их поддержка заброшена. Да и ресурсов для поддержки легаси нет. Добавление фич и привод к тому что "изобретается новая версия".
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|2.78, Kerr (ok), 11:55, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В рамках одной версии, например, GTK3, гарантируется совместимость, то есть отсутствие необходимости переписывать приложение для поддержки обновлений в рамках одной версии. То есть максимум что может понадобиться при обновлении, это перекомпилировать приложение с использованием новой версии, в рамках одной значительной версии, но нет необходимости переписывать код приложения. Но для перехода на GTK4 необходимо переписывать значительную часть приложения.
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|2.87, Аноним (80), 12:22, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-нибудь скажет, почему изобретается новая версия GTK/Qt? Неужели нельзя просто добавить
> фич в старые версии?
Тсс, ты чо?! С умасошол?! А какжи пилить бабло и заниматься ИБД? Нужно чтобы кипела "работа" по переписыванию на новые либы и фреймворки всегда, иначе запаха прогресса не будет ощущаться! Ересь каккую-то городишь! Ловите еретика!
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|2.88, Аноним (80), 12:24, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы Firefox на Qt запилили, чем на убогом Gtk.
Пока они выкладыают собранные бинари со статической линковкой, пусть хоть с FLTK собирают!
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|1.90, Аноним (84), 12:27, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В текущем виде работа сосредоточена только на использовании Wayland, а X11 пока не поддерживается.
Как такое может быть?
Ведь весь смысл использования тулкита (gtk) в том, чтобы не зависеть от того, какой там внизу движок, х11, aqua, quartz, beos, winapi...
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