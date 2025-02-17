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Опубликована AI-модель синтеза речи Zonos, поддерживающая клонирование голоса

17.02.2025 11:51

Компания Zyphra опубликовала под лицензией Apache 2.0 первый бета-выпуск AI-модели для синтеза речи Zonos. Предлагаемый вместе с моделью инструментарий поддерживает функцию клонирования голоса, позволяющую синтезировать речь желаемым голосом, для воспроизведения которого модели достаточно предоставить 30-секундную эталонную запись речи говорящего. Поддерживается синтез на английском, японском, китайском, французском и немецком языках.

Модель охватывает 1.6 млрд параметров и обучена на 200 тысячах часов аудиозаписей. Поддерживается синтез монотонной (как в аудиокнигах) и эмоциональной речи (как в живом разговоре), а также синтез на основе заданного префикса (приводится аудиозапись с началом речи, на основе которой модель синтезирует продолжение по указанному тексту, воспроизводя исходные характеристики речи, например, продолжая говорить шёпотом).

На выходе генерируется звук с частотой дискретизации 44kHz. Поддерживается подстановка синтезируемых вставок для симуляции выступлений с несколькими говорящими или построения интерактивных диалогов, а также добавление меток для управления скоростью речи, тональностью и выражением эмоций, таких как радость, страх, печаль и гнев.

По заявлению разработчиков, по качеству генерируемой речи модель не уступает или превосходит все публично доступные открытые и коммерческие системы синтеза (в тестах приводится сравнение с ElevenLabs, Cartesia и FishSpeech). Из недостатков отмечается более высокая концентрация звуковых артефактов, таких как кашель, звук дыхания или скрипы, в начале или в конце формируемого звукового материала.

  • Zonos:
  • ElevenLabs:
  • Cartesia:
  • Fish Speech v1.5:

Для использования модели на своей системе подготовлен готовый к работе образ для системы Docker, в состав которого входит web-интерфейс для управления синтезом, основанный на платформе Gradio. Для начала работы достаточно установить образ командой "git clone https://github.com/Zyphra/Zonos.git; cd Zonos; docker compose up" и открыть в браузере страницу "http://localhost:7860". Для работы рекомендуется наличие GPU NVIDIA как минимум серии 3000 с 6 Гб видеопамяти. Производительность работы на системе с GPU RTX 4090 в два раза превышает возможности, необходимые для синтеза в режиме реального времени.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Опубликована AI-модель ChatTTS для синтеза речи
  3. OpenNews: Новый выпуск системы синтеза речи Silero
  4. OpenNews: Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.8.0
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet
  6. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62733-zonos
Ключевые слова: zonos, speach, tts, ai, model
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:32, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    открыл себе такой новость, а тебе хором четыре семпла с порога в уши долбят
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:36, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    потому что надо юзать Firefox :D
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:44, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    noscript
     
  • 2.12, Шарп (ok), 13:08, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    яшка.браузер. Автоматически ничего не воспроизводится. У тетя там lynx?
     

  • 1.5, Аноним (4), 12:39, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто тестил, оно лучше XTTSv2 и F5-TTS?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:53, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На смартфоне может?
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:45, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Поддерживается синтез на английском, японском, китайском, французском
    > и немецком языках.

    этот терминатор бракованный, мою маму не обманет, несите следующего.

     
     
  • 2.8, EULA (?), 12:48, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меняй на Электроника - мальчика из чемодана.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:00, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны интересно, но всё чаще такой "дипфейковый" прогресс вызывает настороженность:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_Act
     
     
  • 2.16, X86 (ok), 13:20, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти все лезут регулировать то, в чем не разбираются. Потом будут в OpenAI GPT свой "браузер" продвигать)
     
     
  • 3.21, Аноним (9), 13:32, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Франции есть Le Chat от Mistral AI:
    https://chat.mistral.ai/chat
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mistral_AI
     
     
  • 4.33, Смузихлёб (ok), 13:53, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Le Chat от Mistral AI

    Который недавно стал платным. Раньше годный продукт был, часто использовал, теперь оно даже более упоротое по лимитам, если сравнивать с чатгпт.

     
  • 3.34, Смузихлёб (ok), 13:56, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот редкий случай, когда лучше зарегулировать. И чем раньше, тем лучше.
     

  • 1.10, поле Name (?), 13:05, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не знаю, из 4х семплов мне меньше всех понравился сабж. Слишком звучит как робот из колцентра, а добавленное мычание
    звучит принужденно. Fish хороший.
     
  • 1.11, Аноним (-), 13:07, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 2.13, пппппп (?), 13:15, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.29, Аноним (32), 13:52, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.35, Аноним (-), 13:56, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:20, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не переживай, скоро всё закончится
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 13:23, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, тоже Аноним (ok), 13:43, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, Пелевин предсказал использование компьютерной графики для полноценного телевизионного симулякра еще в прошлом веке, в "Generation П".
    И это действительно проблема - для людей, которые готовы верить лицу из телевизора.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:48, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен. Человечество само себя погубит, предварительно погрузив во всемирный хаос. Выживут только затворники в глухих не_электрифицированных деревнях под Соликамском.
     

  • 1.14, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:17, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Поддерживается синтез на английском, японском, китайском, французском и немецком языках

    Почему этот мусор вообще опубликован ?

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:21, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А синтезатор, который можно заставить говорить мультяшным голосом, кто-нибудь может посоветовать?

    Предполагаемое использование: глупый попугай, повторяющий на разные лады одну и ту же выученную фразу в рекламных роликах.

    Magic Goody почти подходит, но этот голос заезженный и несвободный.

     
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:50, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мультяшным голосом

    Для этого не нужны нейросети. Просто увеличь скорость воспроизведения на своём катушечном бобиннике.

     

  • 1.18, bOOster (ok), 13:22, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И все равно точно голос все эти поделки клонировать не могут.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 13:29, 17/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (27), 13:45, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Могут уже достаточно чтобы разводить людей мошенниками. Таких случаев полно уже не первый год. Особенно, когда звонят "родственники", которые оказались в сложном положении своим 80-летним бабушкам, которые бегут снимать миллионы. Одна южная "страна" очень хорошо в этом преуспела.
     

  • 1.22, Уууууъъъ (?), 13:34, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Архитектурная диаграмма понравилась, красиво!
     
     
  • 2.26, Аноним (27), 13:46, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать там что-то понял.
     

  • 1.24, Аноним (27), 13:43, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Для работы рекомендуется наличие GPU NVIDIA как минимум серии 3000 с 6 Гб видеопамяти.

    Т.е. недоступно для большинства людей.

    А бесплатно онлайн есть?

     
  • 1.31, mustai (ok), 13:53, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > монотонной (как в аудиокнигах)

    Такие аудиокниги невозможно долго слушать.

     

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