Опубликована AI-модель синтеза речи Zonos, поддерживающая клонирование голоса

Компания Zyphra опубликовала под лицензией Apache 2.0 первый бета-выпуск AI-модели для синтеза речи Zonos. Предлагаемый вместе с моделью инструментарий поддерживает функцию клонирования голоса, позволяющую синтезировать речь желаемым голосом, для воспроизведения которого модели достаточно предоставить 30-секундную эталонную запись речи говорящего. Поддерживается синтез на английском, японском, китайском, французском и немецком языках.

Модель охватывает 1.6 млрд параметров и обучена на 200 тысячах часов аудиозаписей. Поддерживается синтез монотонной (как в аудиокнигах) и эмоциональной речи (как в живом разговоре), а также синтез на основе заданного префикса (приводится аудиозапись с началом речи, на основе которой модель синтезирует продолжение по указанному тексту, воспроизводя исходные характеристики речи, например, продолжая говорить шёпотом).

На выходе генерируется звук с частотой дискретизации 44kHz. Поддерживается подстановка синтезируемых вставок для симуляции выступлений с несколькими говорящими или построения интерактивных диалогов, а также добавление меток для управления скоростью речи, тональностью и выражением эмоций, таких как радость, страх, печаль и гнев.

По заявлению разработчиков, по качеству генерируемой речи модель не уступает или превосходит все публично доступные открытые и коммерческие системы синтеза (в тестах приводится сравнение с ElevenLabs, Cartesia и FishSpeech). Из недостатков отмечается более высокая концентрация звуковых артефактов, таких как кашель, звук дыхания или скрипы, в начале или в конце формируемого звукового материала.

Zonos:



ElevenLabs:



Cartesia:



Fish Speech v1.5:



Для использования модели на своей системе подготовлен готовый к работе образ для системы Docker, в состав которого входит web-интерфейс для управления синтезом, основанный на платформе Gradio. Для начала работы достаточно установить образ командой "git clone https://github.com/Zyphra/Zonos.git; cd Zonos; docker compose up" и открыть в браузере страницу "http://localhost:7860". Для работы рекомендуется наличие GPU NVIDIA как минимум серии 3000 с 6 Гб видеопамяти. Производительность работы на системе с GPU RTX 4090 в два раза превышает возможности, необходимые для синтеза в режиме реального времени.