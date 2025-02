Опубликована AI-модель синтеза речи Zonos, поддерживающая клонирование голоса

2.16 , X86 ( ok ), 13:20, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – эти все лезут регулировать то, в чем не разбираются. Потом будут в OpenAI GPT свой "браузер" продвигать)

3.21 , Аноним ( 9 ), 13:32, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Франции есть Le Chat от Mistral AI:

https://chat.mistral.ai/chat

https://en.wikipedia.org/wiki/Mistral_AI

4.33 , Смузихлёб ( ok ), 13:53, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Le Chat от Mistral AI Который недавно стал платным. Раньше годный продукт был, часто использовал, теперь оно даже более упоротое по лимитам, если сравнивать с чатгпт.

3.34 , Смузихлёб ( ok ), 13:56, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это тот редкий случай, когда лучше зарегулировать. И чем раньше, тем лучше.