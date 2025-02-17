Опубликована AI-модель синтеза речи Zonos, поддерживающая клонирование голоса

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|1.3, Аноним (3), 12:32, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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открыл себе такой новость, а тебе хором четыре семпла с порога в уши долбят
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|2.12, Шарп (ok), 13:08, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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яшка.браузер. Автоматически ничего не воспроизводится. У тетя там lynx?
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|1.7, Аноним (7), 12:45, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Поддерживается синтез на английском, японском, китайском, французском
> и немецком языках.
этот терминатор бракованный, мою маму не обманет, несите следующего.
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|2.16, X86 (ok), 13:20, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эти все лезут регулировать то, в чем не разбираются. Потом будут в OpenAI GPT свой "браузер" продвигать)
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|4.33, Смузихлёб (ok), 13:53, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Le Chat от Mistral AI
Который недавно стал платным. Раньше годный продукт был, часто использовал, теперь оно даже более упоротое по лимитам, если сравнивать с чатгпт.
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|3.34, Смузихлёб (ok), 13:56, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тот редкий случай, когда лучше зарегулировать. И чем раньше, тем лучше.
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|1.10, поле Name (?), 13:05, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну не знаю, из 4х семплов мне меньше всех понравился сабж. Слишком звучит как робот из колцентра, а добавленное мычание
звучит принужденно. Fish хороший.
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|2.23, тоже Аноним (ok), 13:43, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собственно, Пелевин предсказал использование компьютерной графики для полноценного телевизионного симулякра еще в прошлом веке, в "Generation П".
И это действительно проблема - для людей, которые готовы верить лицу из телевизора.
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|2.27, Аноним (27), 13:48, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен. Человечество само себя погубит, предварительно погрузив во всемирный хаос. Выживут только затворники в глухих не_электрифицированных деревнях под Соликамском.
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|1.17, Аноним (17), 13:21, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А синтезатор, который можно заставить говорить мультяшным голосом, кто-нибудь может посоветовать?
Предполагаемое использование: глупый попугай, повторяющий на разные лады одну и ту же выученную фразу в рекламных роликах.
Magic Goody почти подходит, но этот голос заезженный и несвободный.
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|2.28, Аноним (27), 13:50, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мультяшным голосом
Для этого не нужны нейросети. Просто увеличь скорость воспроизведения на своём катушечном бобиннике.
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|2.25, Аноним (27), 13:45, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Могут уже достаточно чтобы разводить людей мошенниками. Таких случаев полно уже не первый год. Особенно, когда звонят "родственники", которые оказались в сложном положении своим 80-летним бабушкам, которые бегут снимать миллионы. Одна южная "страна" очень хорошо в этом преуспела.
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|1.24, Аноним (27), 13:43, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Для работы рекомендуется наличие GPU NVIDIA как минимум серии 3000 с 6 Гб видеопамяти.
Т.е. недоступно для большинства людей.
А бесплатно онлайн есть?
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|1.31, mustai (ok), 13:53, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> монотонной (как в аудиокнигах)
Такие аудиокниги невозможно долго слушать.
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