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Обновление CADBase, платформы для обмена 3D-моделями и чертежами

16.02.2025 17:36

Продолжается развитие платформы CADBase, предназначенной для хранения данных, связанных с инженерным делом и компьютерным дизайном. Основная задача платформы - обмен 3D-моделями, чертежами и сопутствующей информацией, такой как сопроводительная документация, каталоги с информацией о поставщиках, сертификаты, документы по стандартизации и классификации. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Среди изменений:

  • Добавлены новые возможности для интеграции с проектами FreeCAD и Blender: предварительный просмотр изменений перед отправкой; сохранение краткой информации об изменениях при обновлении данных; настройки принудительного обновления и отключения проверки вычисления хэша.
  • Обновлён пользовательский интерфейс: добавлена поддержка Markdown-разметки; реализовано отображение сообщений об изменениях в информации о файлах; в верхней части страницы появился поиск по компонентам.
  • Расширены возможности API: добавлен запрос component, позволяющий получить информацию о связанных с компонентам объектах платформы. Для компонентов и их модификаций добавлена поддержка сортировки по полям: name (наименование), actualStatusId (идентификатор статуса), createdAt (дата создания) и updatedAt (дата обновления). Расширен перечень запросов с поддержкой сортировки и разделения на несколько страниц.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/cadbase/cdb...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 1.0
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.3
Автор новости: margarin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62730-cadbase
Ключевые слова: cadbase
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:51, 16/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.3, Аноним (4), 17:54, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем и кому тут мог понадобится Раст?
     
     
  • 2.19, margarin (?), 19:13, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем он плох, для пользователя это будет тот же wasm файл, что и на плюсах или чем-то ещё. Или нужно было на JavaScript?
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:33, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какая разница? Так решили разрабы, значит им удобнее. Иди к ним, спроси. Что за мания лезть не в свое дело?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 19:59, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот такая, нужно знать зачем люди наносят себе самоувечия растом. У них должна быть конечно причина. Да и что за мания есть что дают. Спроси у чатгпт что такое критическое мышление и зачем оно нужно.
     
  • 2.35, Аноним (35), 21:11, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы поглядите на проект, если бы он был бы не rust то чем могли бы объяснить то что мы видим делалось 3 года? Ему скорее всего нужно просто изучать Rust, если бы ему был важен проект то уже подобное, с более большим функционалом смог бы за неделю запилить на каком нибудь Django или подобном.
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:00, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    совместимы ли модели с blender?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:46, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам прикинь как они могут быть совместимы, художники и инженеры...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 19:02, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нет?
    Если художник моделирует технику, оружие например, то вполне можно воспользоваться инструментами инженерной графики.
    Уже есть даже специальный "CAD" для художников - Plasticity, который внутри, насколько я помню, использует ядро Parasolid.
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 19:06, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень хорошо и нескучно, фрезеровщику это объясни, модель и дурак сгонашит, параметры, допуски тоже нарисуешь?
     
     
  • 5.16, Аноним (11), 19:08, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты вообще о чём?
     
  • 3.15, margarin (?), 19:08, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё же речь про параметрическую САПР и средство моделирования/создание анимации, у каждой программы свои задачи.
    Пример использования и FreeCAD, и Blender в одном деле: https://wiki.freecad.org/Tutorial_Render_with_Blender
     
  • 2.17, margarin (?), 19:09, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они созданы в Blender, то конечно совместимы :)
    Дополнение [[https://extensions.blender.org/add-ons/cadbase-library/ CADBase Library]] для Blender.
     
     
  • 3.22, Аноним (8), 19:33, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребят, есть кто с политехом?
    просто я строитель, но даже я понимаю, что чел вообще не в курсе, он думает это 3Д печать, всё просто и легко...
     

  • 1.9, Аноним (8), 18:53, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, какой из "FreeCAD"? Пишут уверенно типа очевидно, не, неочевидно, колитесь дальше пейсатели новостей.
     
     
  • 2.21, margarin (?), 19:26, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что не очевидно, как понять вопрос)
    Для FreeCAD с версии 0.19 верстак CADBase Library должен работать.
     
     
  • 3.24, Аноним (8), 19:36, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понять просто, их три FreeCAD, не версии, просто три
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 19:41, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огласите весь список, пожалуйста (с)
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:05, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На расте ничего не пишут
    На расте только переписывают
    На расте не пишут ничего полезного <---- Вы находитесь здесь
    На расте мало пишут
    На расте пишут
    Посоветуйте курсы по расту, надоело сидеть без работы
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 20:02, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько бы не трепыхались растики, но их боров чекер принудительно продолжает бить по рукам у них сдают нервы и они уходят в закат (на работу)
     

  • 1.18, Аноним (11), 19:10, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это типа такой русский аналог grabcad?
     
     
  • 2.20, margarin (?), 19:20, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно и так сказать. Много общего с traceparts, grabcad и другими решениями. И это не удивительно, если обобщить, то решается одна задача - совместный доступ к данным проектирования и моделирования.
     

  • 1.26, Ан Оним (?), 19:53, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Облачный архив конструкторской документации - это хорошо? Не украдут из облака секреты?
     
     
  • 2.29, Аноним (25), 20:04, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, в таких решениях должено быть разграничение доступа. А концептуальную модель продукта и так вместе с прочей инфой по изделию направляют.
     
     
  • 3.31, Обычный русский парень Иван (?), 20:07, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доступ делать хорошо. Модули отлично. Все есть. Гаранти возврата 100%. Я довольно.
     
     
  • 4.32, Аноним (25), 20:09, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про гарантию возврата, это наверное из "as is" вычитал :D
     
  • 2.30, Обычный русский парень Иван (?), 20:06, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я как обычный руски парень Иван гарантировать безопасность полностью. Пользоваться очень хорошо. Гарантия возврата 100%. Хорошо хранит данные мои данные безопасность. Я пользоватся CADBase.
     

  • 1.33, Хру (?), 20:16, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рад за Ивана и за проект :) Приятно читать такие новости.
     
  • 1.34, Аноним (-), 20:50, 16/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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