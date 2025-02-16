Обновление CADBase, платформы для обмена 3D-моделями и чертежами

|
|
|
|2.19, margarin (?), 19:13, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чем он плох, для пользователя это будет тот же wasm файл, что и на плюсах или чем-то ещё. Или нужно было на JavaScript?
|
|2.23, Аноним (23), 19:33, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А какая разница? Так решили разрабы, значит им удобнее. Иди к ним, спроси. Что за мания лезть не в свое дело?
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 19:59, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот такая, нужно знать зачем люди наносят себе самоувечия растом. У них должна быть конечно причина. Да и что за мания есть что дают. Спроси у чатгпт что такое критическое мышление и зачем оно нужно.
|
|2.35, Аноним (35), 21:11, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы поглядите на проект, если бы он был бы не rust то чем могли бы объяснить то что мы видим делалось 3 года? Ему скорее всего нужно просто изучать Rust, если бы ему был важен проект то уже подобное, с более большим функционалом смог бы за неделю запилить на каком нибудь Django или подобном.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 18:46, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам прикинь как они могут быть совместимы, художники и инженеры...
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 19:02, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А почему нет?
Если художник моделирует технику, оружие например, то вполне можно воспользоваться инструментами инженерной графики.
Уже есть даже специальный "CAD" для художников - Plasticity, который внутри, насколько я помню, использует ядро Parasolid.
|
|
|
|4.13, Аноним (8), 19:06, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Очень хорошо и нескучно, фрезеровщику это объясни, модель и дурак сгонашит, параметры, допуски тоже нарисуешь?
|
|
|
|3.22, Аноним (8), 19:33, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ребят, есть кто с политехом?
просто я строитель, но даже я понимаю, что чел вообще не в курсе, он думает это 3Д печать, всё просто и легко...
|
|1.9, Аноним (8), 18:53, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати, какой из "FreeCAD"? Пишут уверенно типа очевидно, не, неочевидно, колитесь дальше пейсатели новостей.
|
|
|
|2.21, margarin (?), 19:26, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пока что не очевидно, как понять вопрос)
Для FreeCAD с версии 0.19 верстак CADBase Library должен работать.
|
|1.12, Аноним (12), 19:05, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
На расте ничего не пишут
На расте только переписывают
На расте не пишут ничего полезного <---- Вы находитесь здесь
На расте мало пишут
На расте пишут
Посоветуйте курсы по расту, надоело сидеть без работы
|
|
|
|2.28, Аноним (27), 20:02, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сколько бы не трепыхались растики, но их боров чекер принудительно продолжает бить по рукам у них сдают нервы и они уходят в закат (на работу)
|
|
|
|2.20, margarin (?), 19:20, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, можно и так сказать. Много общего с traceparts, grabcad и другими решениями. И это не удивительно, если обобщить, то решается одна задача - совместный доступ к данным проектирования и моделирования.
|
|1.26, Ан Оним (?), 19:53, 16/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Облачный архив конструкторской документации - это хорошо? Не украдут из облака секреты?
|
|
|
|2.29, Аноним (25), 20:04, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще, в таких решениях должено быть разграничение доступа. А концептуальную модель продукта и так вместе с прочей инфой по изделию направляют.
|
|2.30, Обычный русский парень Иван (?), 20:06, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Я как обычный руски парень Иван гарантировать безопасность полностью. Пользоваться очень хорошо. Гарантия возврата 100%. Хорошо хранит данные мои данные безопасность. Я пользоватся CADBase.
|