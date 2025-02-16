Обновление CADBase, платформы для обмена 3D-моделями и чертежами

2.19 , margarin ( ? ), 19:13, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чем он плох, для пользователя это будет тот же wasm файл, что и на плюсах или чем-то ещё. Или нужно было на JavaScript?

2.23 , Аноним ( 23 ), 19:33, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А какая разница? Так решили разрабы, значит им удобнее. Иди к ним, спроси. Что за мания лезть не в свое дело?

3.27 , Аноним ( 27 ), 19:59, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот такая, нужно знать зачем люди наносят себе самоувечия растом. У них должна быть конечно причина. Да и что за мания есть что дают. Спроси у чатгпт что такое критическое мышление и зачем оно нужно.

2.35 , Аноним ( 35 ), 21:11, 16/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы поглядите на проект, если бы он был бы не rust то чем могли бы объяснить то что мы видим делалось 3 года? Ему скорее всего нужно просто изучать Rust, если бы ему был важен проект то уже подобное, с более большим функционалом смог бы за неделю запилить на каком нибудь Django или подобном.

