Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL 17.3, 16.7, 15.11, 14.16 и 13.19, в которых исправлено более 70 ошибок и устранена уязвимость (CVE-2025-1094), в конце декабря задействованная в атаке на компанию BeyondTrust и Министерство финансов США. Проблема в PostgreSQL выявлена при анализе удалённой уязвимости (CVE-2024-12356) в сервисах BeyondTrust PRA (Privileged Remote Access) и BeyondTrust RS (Remote Support), при эксплуатации которой дополнительно была задействована ранее неизвестная (0-day) уязвимость в libpq. В результате атаки злоумышленникам удалось получить ключ для доступа к API, применяемому для удалённого оказания услуг технической поддержки клиентам SaaS-сервисов BeyondTrust. Данный API был использован для сброса пароля и компрометации инфраструктуры Министерства финансов США, пользующегося продуктами BeyondTrust. В ходе атаки злоумышленники смогли загрузить конфиденциальные документы и получили доступ к рабочим станциям сотрудников министерства. Уязвимость проявляется в библиотеке libpq, предоставляющей API для взаимодействия с СУБД из программ на языке Си (поверх библиотеки также реализованы библиотеки-обвязки для C++, Perl, PHP и Python). Проблема затрагивает приложения, использующие для экранирования спецсимволов и нейтрализации кавычек функции PQescapeLiteral(), PQescapeIdentifier(), PQescapeString() или PQescapeStringConn(). Атакующий может добиться подстановки своего SQL-кода, если получаемый извне текст перед использованием внутри SQL-запроса экранируется при помощи вышеотмеченных функций libpq. В приложениях BeyondTrust экранированные подобным образом запросы передавались через утилиту командной строки psql. Уязвимость вызвана отсутствием в функциях экранирования проверки корректности используемых в тексте Unicode-символов, что позволяет обойти нормализацию кавычек через указание некорректных многобайтовых последовательностей UTF-8. Для эксплуатации уязвимость можно использовать некорректный UTF-8 символ, состоящий из байт 0xC0 и 0x27 ("└'"). Байт 0x27 в ASCII-кодировке соответствует одинарной кавычке ("'"), подлежащей экранированию. В коде экранирования сочетание байтов 0xC0 и 0x27 обрабатывается как один Unicode-символ. Соответственно, байт 0x27 в такой последовательности остаётся не экранирован, при том, что при обработке SQL-запроса в утилите psql он обрабатывается как кавычка. При запуске SQL-запросов при помощи утилиты psql для организации выполнения произвольного кода можно использовать подстановку в строку команды "\!", предназначенной в psql для запуска произвольных программ. Например, для запуска на сервере утилиты "id" можно передать значение "hax\xC0'; \! id #". В примере ниже для экранирования вызывается PHP-скрипт dbquote, использующий PHP-функцию pg_escape_string, работающую поверх функции PQescapeString из libpq: $ echo -e "hello \xC0'world'" | ./dbquote 'hello └'world''' $ quoted=$(echo -e "hax\xC0'; \! id # " | ./dbquote) $ echo "SELECT COUNT(1) FROM gw_sessions WHERE session_key = $quoted AND session_type = 'sdcust' AND (expiration IS NULL OR expiration>NOW())" | psql -e SELECT COUNT(1) FROM gw_sessions WHERE session_key = 'hax└'; ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xc0 0x27 uid=1000(myexamplecompany) gid=1000(myexamplecompany)