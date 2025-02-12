Для systemd развивается возможность загрузки системных образов по HTTP

Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering) предложил включить в системный менеджер systemd изменение, позволяющие загружать систему с использованием образа корневой ФС, получаемого c внешнего хоста по протоколу HTTP. Изменение сводится к расширению systemd возможностью не только скачивать дисковый образ по HTTP на начальной стадии загрузки, но и распаковывать загруженный образ, связывать с блочным устройством в loopback-режиме, монтировать блочное устройство как /sysroot и загружать с него систему.

Поддержка скачивания дисковых образов во время загрузки системы при помощи systemd-import-generator уже включена в состав systemd 257. Остальная функциональности пока находится на стадии рабочего прототипа, требующего доработки. В реализации пока не поддерживается полный цикл загрузки, но в дальнейшем функциональность планируют довести до загрузки через UEFI HTTP Boot универсальных образов ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющих в одном файле загрузчик для UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.

URL для загрузки системного образа планируют вычислять на основании URL, заданного для EFI-образа в настройках UEFI HTTP Boot (например, при загрузке через EFI HTTP Boot "http://example.com/somedir/myimage.efi", присутствующий в UKI initrd-обработчик загрузит образ rootfs как "http://example.com/somedir/myimage.raw.xz"). В дальнейшем помимо HTTP в качестве транспорта для получения образа планируется добавить поддержку технологии NVMe-over-TCP, позволяющей обращаться к NVMe-накопителям по сети (NVM Express over Fabrics), используя протокол TCP.

Предполагается, что загрузка с образов, получаемых с внешнего хоста, упростит организацию тестирования современных неизменяемых ("immutable") операционных систем на реальном оборудовании. Разработчик может на своём компьютере сформировать образ с системным окружением утилитой mkosi и сделать его доступным через HTTP командой "mkosi -f serve". На компьютере, на котором требуется протестировать работу системы, достаточно включить в EFI загрузку по HTTP и добавить URL загружаемого образа командой:

kernel-bootcfg --add-uri=http://192.168.47.11:8081/image.efi --title=testloop --boot-order=0

После чего можно просто перезагрузить компьютер и он загрузит типовой образ ядра UKI, который затем загрузит подготовленный разработчиком дисковый образ с корневой ФС. До отключения в EFI загрузки по HTTP каждая последующая перезагрузка компьютера будет приводить к загрузке свежего системного образа. При подобном тестировании никак не затрагиваются локальные диски.



