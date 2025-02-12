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Для systemd развивается возможность загрузки системных образов по HTTP

12.02.2025 12:18

Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering) предложил включить в системный менеджер systemd изменение, позволяющие загружать систему с использованием образа корневой ФС, получаемого c внешнего хоста по протоколу HTTP. Изменение сводится к расширению systemd возможностью не только скачивать дисковый образ по HTTP на начальной стадии загрузки, но и распаковывать загруженный образ, связывать с блочным устройством в loopback-режиме, монтировать блочное устройство как /sysroot и загружать с него систему.

Поддержка скачивания дисковых образов во время загрузки системы при помощи systemd-import-generator уже включена в состав systemd 257. Остальная функциональности пока находится на стадии рабочего прототипа, требующего доработки. В реализации пока не поддерживается полный цикл загрузки, но в дальнейшем функциональность планируют довести до загрузки через UEFI HTTP Boot универсальных образов ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющих в одном файле загрузчик для UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd.

URL для загрузки системного образа планируют вычислять на основании URL, заданного для EFI-образа в настройках UEFI HTTP Boot (например, при загрузке через EFI HTTP Boot "http://example.com/somedir/myimage.efi", присутствующий в UKI initrd-обработчик загрузит образ rootfs как "http://example.com/somedir/myimage.raw.xz"). В дальнейшем помимо HTTP в качестве транспорта для получения образа планируется добавить поддержку технологии NVMe-over-TCP, позволяющей обращаться к NVMe-накопителям по сети (NVM Express over Fabrics), используя протокол TCP.

Предполагается, что загрузка с образов, получаемых с внешнего хоста, упростит организацию тестирования современных неизменяемых ("immutable") операционных систем на реальном оборудовании. Разработчик может на своём компьютере сформировать образ с системным окружением утилитой mkosi и сделать его доступным через HTTP командой "mkosi -f serve". На компьютере, на котором требуется протестировать работу системы, достаточно включить в EFI загрузку по HTTP и добавить URL загружаемого образа командой: 


   kernel-bootcfg --add-uri=http://192.168.47.11:8081/image.efi --title=testloop --boot-order=0

После чего можно просто перезагрузить компьютер и он загрузит типовой образ ядра UKI, который затем загрузит подготовленный разработчиком дисковый образ с корневой ФС. До отключения в EFI загрузки по HTTP каждая последующая перезагрузка компьютера будет приводить к загрузке свежего системного образа. При подобном тестировании никак не затрагиваются локальные диски.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.social/@pid_e...)
  2. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  3. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов
  5. OpenNews: перезагрузки
  6. OpenNews: Инициатива по сокращению зависимостей у libsystemd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62711-systemd
Ключевые слова: systemd, boot, uki
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Константавр (ok), 13:31, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял. Вообще ничего не понял. В Uefi выставляется опция агрузит всё системд???
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:35, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс -- это запускалка инита. В данном случае - системды. Всегда так было. Дефолтный линукс без ничего показывает строку "инит не найден, гуляй, вася".
     
     
  • 3.8, пп (?), 13:51, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дефолтный это какой? а тругие оси как? а че тогда?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:21, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В других "ОС" инит часть "ОС". В линуксе кто-то должен дать приказ что запускать. Например запустить баш чтобы мигала каретка ввода.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:37, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Где Шигорин?
     
     
  • 2.10, ijuij (?), 14:05, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Telegram!
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:45, 12/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:46, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    1 человек будет грузить по сети образы, а миллионы людей держат на компьютере переусложненное и небезопасное решение. Удивительные дела происходят!
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:49, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > а миллионы людей держат на компьютере переусложненное

    ... которое даже так лучше, чем заношенные башпортянки

    > и небезопасное решение.

    Необоснованный наброс.

     
  • 2.7, Герострат (?), 13:50, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Use gentoo, мой падаван
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:05, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема не в дистре, а в Поттеринге.
     
     
  • 4.13, анон (?), 14:06, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    системдешнутые дистры обычно не дают возможности выбора, так что и в дистрах тоже
     
  • 4.17, Ilya Indigo (ok), 14:13, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проблема, как минимум, в IBM, а может и ещё глубже!
     
     
  • 5.21, Соль земли (?), 14:18, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесмысленно обсуждать работу крупных фирм. Он делают что хотят. Если бы у кого-то из нас были связи там...
     
     
  • 6.25, Ilya Indigo (ok), 14:32, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бесмысленно обсуждать работу крупных фирм. Он делают что хотят. Если бы у
    > кого-то из нас были связи там...

    Я согласен, что именно в этом смысла нет.
    Смысл есть в том, чтобы объяснить недалёкого ума обывателям, что любой отдельно взятый человек, особенно в крупной компании НИКОГДА не является ключевой решающей фигурой!
    Он лишь исполнитель, а не инициатор.
    И даже если он продвигает свои идеи, значит они не противоречат целям "партии".

     
  • 3.12, анон (?), 14:06, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или Void, если есть личная жизнь
     
  • 2.9, пп (?), 13:52, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ipxe давно умеет, и что?
     

  • 1.14, name (??), 14:10, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём systemd-ai
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:11, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полезная идея, альтернатива загрузки iSCSI-лунок. Скоро в эту страну перестанут завозить новые харды и твердотельники, а старые со временем выйдут из строя.
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:12, 12/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:17, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем? Можно же просто положить HTTP-клиент в initramfs и прописать ему чтобы при старте качал что захочет и kexec'ал куда захочет. Бюррократ +бучий
     
     
  • 2.24, Аноним (11), 14:22, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и в прочем зачем systemd.
     

  • 1.22, Аноним (23), 14:19, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То о чём так долго говорили все на опеннет наконец случилось. Системд официально и открыто стал трояном.
     

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