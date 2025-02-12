Для systemd развивается возможность загрузки системных образов по HTTP

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|2.2, Аноним (2), 13:35, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линукс -- это запускалка инита. В данном случае - системды. Всегда так было. Дефолтный линукс без ничего показывает строку "инит не найден, гуляй, вася".
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|3.8, пп (?), 13:51, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дефолтный это какой? а тругие оси как? а че тогда?
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|4.23, Аноним (23), 14:21, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В других "ОС" инит часть "ОС". В линуксе кто-то должен дать приказ что запускать. Например запустить баш чтобы мигала каретка ввода.
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|1.5, Аноним (5), 13:46, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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1 человек будет грузить по сети образы, а миллионы людей держат на компьютере переусложненное и небезопасное решение. Удивительные дела происходят!
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|2.6, Аноним (-), 13:49, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> а миллионы людей держат на компьютере переусложненное
... которое даже так лучше, чем заношенные башпортянки
> и небезопасное решение.
Необоснованный наброс.
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|4.13, анон (?), 14:06, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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системдешнутые дистры обычно не дают возможности выбора, так что и в дистрах тоже
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|5.21, Соль земли (?), 14:18, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесмысленно обсуждать работу крупных фирм. Он делают что хотят. Если бы у кого-то из нас были связи там...
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|6.25, Ilya Indigo (ok), 14:32, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бесмысленно обсуждать работу крупных фирм. Он делают что хотят. Если бы у
> кого-то из нас были связи там...
Я согласен, что именно в этом смысла нет.
Смысл есть в том, чтобы объяснить недалёкого ума обывателям, что любой отдельно взятый человек, особенно в крупной компании НИКОГДА не является ключевой решающей фигурой!
Он лишь исполнитель, а не инициатор.
И даже если он продвигает свои идеи, значит они не противоречат целям "партии".
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|1.15, Аноним (15), 14:11, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Полезная идея, альтернатива загрузки iSCSI-лунок. Скоро в эту страну перестанут завозить новые харды и твердотельники, а старые со временем выйдут из строя.
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|1.20, Аноним (20), 14:17, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем? Можно же просто положить HTTP-клиент в initramfs и прописать ему чтобы при старте качал что захочет и kexec'ал куда захочет. Бюррократ +бучий
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|1.22, Аноним (23), 14:19, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То о чём так долго говорили все на опеннет наконец случилось. Системд официально и открыто стал трояном.
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