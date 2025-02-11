Выпуск дистрибутива EndeavourOS 25.02

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|1.1, Аноним (1), 11:36, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для установки предлагаются KDE (по умолчанию)
И так должно быть везде.
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|4.9, Аноним (9), 13:11, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там в нагрузку Ubuntu идёт. Плюс на минус даёт минус.
Меж тем самый адекватный дистрибутив с KDE на текущий момент. И LTS система для людей, а не тестовый полигон и 5ая ветка KDE, которую уже не ломают шаловливые ручки желателей накатывать по КД новых свистоперделок.
Была бы какая-нибудь красношляпа и клоны официально ещё и с KDE, были бы ещё лучше альтернативы, а так - пока только Kubuntu. ¯\_(ツ)_/¯
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|2.13, Росен (?), 13:38, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто сказал что только КДЕ должно быть везде по умолчанию?
Это самое глупое решение!
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|6.24, Аноним (18), 15:13, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старьё не значит что хуже новья Гном это новью и им невозможно пользоваться без слёз.
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|2.4, trolleybus (?), 12:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути это арч, поэтому все свежие патчи подъезжают быстро. Несколько лет пользуюсь, полет нормальный.
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|3.14, Аноним (14), 13:45, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему всё время полёт у всех? Вот в фильме Бразилия чувак летал всё время. Норкоманы чтоле?
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|3.8, Аноним (8), 13:04, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем ещё? Код открыт, любые удачные нововведения быстро растащат по всем линуксам. Обои хоть под копирайт подпадают, какая никакая возможность выделиться.
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|1.7, Аноним (-), 13:00, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> предоставление возможности без лишних усложнений установить Arch Linux с выбранным рабочим столом
Школьники настолько обленились, что для них приходится делать отдельный дистрибутив?
> предлагаются KDE (по умолчанию), Mate, LXQt, Cinnamon, Xfce, GNOME, Budgie, а также мозаичные оконные менеджеры i3, BSPWM и Sway
Удивительно если все они работают нормально.
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|2.12, trolleybus (?), 13:38, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Удивительно если все они работают нормально.
KDE, Gnome, Budgie и Cinnamon работают нормально.
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|3.19, Аноним (18), 14:32, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>KDE, Gnome, Budgie и Cinnamon работают нормально.
Вот если бы они делали отдельный дистрибутив под каждую СРС, было бы удобнее.
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