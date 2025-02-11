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Выпуск дистрибутива EndeavourOS 25.02

11.02.2025 11:27

Представлен выпуск дистрибутива EndeavourOS 25.02 "Mercury", продолжающего развитие проекта Antergos и нацеленного на предоставление возможности без лишних усложнений установить Arch Linux с выбранным рабочим столом. Начинка среды рабочего стола соответствует исходной поставке выбранного проекта. Размер установочного образа 2.7 ГБ (x86_64).

Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux, основанный на инструментарии Calamares. Для установки предлагаются KDE (по умолчанию), Mate, LXQt, Cinnamon, Xfce, GNOME, Budgie, а также мозаичные оконные менеджеры i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.

В новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.13. Задействован новый выпуск инсталлятора Calamares 25.02.1.4. Обновлены компоненты графического стека: Mesa 24.3.4, Xorg-server 21.1.15 и драйверы NVIDIA 570.86.16.
  • Пакеты со средой рабочего стола Xfce обновлены до версии 4.20. Настройки темы оформления приближены к поставке по умолчанию.
  • В ISO-образ добавлена утилита для тестирования памяти Memtest86 с поддержкой запуска на системах с UEFI.
  • Решены проблемы при установке на устаревшие системы с BIOS.
  • В пользовательских окружениях KDE, Gnome, XFCE4, Mate, Budgie и Cinnamon по умолчанию включена тёмная тема оформления.
  • Возвращена возможность для установки на существующий свободный раздел на диске (опция "replace Partition"). Для управления дисковыми разделами задействованы sfdisk и kpmcore.


  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/o...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 24.04
  3. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 241221, включающего ядро с дополнительными оптимизациями
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2025.01
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62704-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:36, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Для установки предлагаются KDE (по умолчанию)

    И так должно быть везде.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:43, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kubuntu.org/news/kubuntu-24-10-oracular-oriole-released/
     
     
  • 3.6, dullish (ok), 12:39, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там в нагрузку Ubuntu идёт. Плюс на минус даёт минус.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:11, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там в нагрузку Ubuntu идёт. Плюс на минус даёт минус.

    Меж тем самый адекватный дистрибутив с KDE на текущий момент. И LTS система для людей, а не тестовый полигон и 5ая ветка KDE, которую уже не ломают шаловливые ручки желателей накатывать по КД новых свистоперделок.

    Была бы какая-нибудь красношляпа и клоны официально ещё и с KDE, были бы ещё лучше альтернативы, а так - пока только Kubuntu. ¯\_(ツ)_/¯

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:20, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меж тем самый адекватный дистрибутив с KDE на текущий момент. И LTS система для людей, а не тестовый полигон и 5ая ветка KDE, которую уже не ломают шаловливые ручки желателей накатывать по КД новых свистоперделок.

    Есть дебиан, вон, даже автор Pepper&Carrot советует https://www.davidrevoy.com/article1030/debian-12-kde-plasma-2024-install-guide

     
  • 2.13, Росен (?), 13:38, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал что только КДЕ должно быть везде по умолчанию?

    Это самое глупое решение!

     
     
  • 3.15, Karl Richter (ok), 13:47, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое лучше решение из всех существующих DE.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:27, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Trinity TDE.
     
     
  • 5.21, Karl Richter (ok), 14:50, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старье. Если много не ест, то для слабых ПК пойдет.
     
     
  • 6.24, Аноним (18), 15:13, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старьё не значит что хуже новья Гном это новью и им невозможно пользоваться без слёз.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:07, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив очень красив, но интересно как он в плане безопасности?
     
     
  • 2.4, trolleybus (?), 12:09, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути это арч, поэтому все свежие патчи подъезжают быстро. Несколько лет пользуюсь, полет нормальный.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:45, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему всё время полёт у всех? Вот в фильме Бразилия чувак летал всё время. Норкоманы чтоле?
     
  • 2.5, Анансит (?), 12:36, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем он очень красивше других ? Как всегда обоями ?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:04, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем ещё? Код открыт, любые удачные нововведения быстро растащат по всем линуксам. Обои хоть под копирайт подпадают, какая никакая возможность выделиться.
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:14, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.7, Аноним (-), 13:00, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > предоставление возможности без лишних усложнений установить Arch Linux с выбранным рабочим столом

    Школьники настолько обленились, что для них приходится делать отдельный дистрибутив?

    > предлагаются KDE (по умолчанию), Mate, LXQt, Cinnamon, Xfce, GNOME, Budgie, а также мозаичные оконные менеджеры i3, BSPWM и Sway

    Удивительно если все они работают нормально.

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 13:23, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, trolleybus (?), 13:38, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удивительно если все они работают нормально.

    KDE, Gnome, Budgie и Cinnamon работают нормально.

     
     
  • 3.19, Аноним (18), 14:32, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >KDE, Gnome, Budgie и Cinnamon работают нормально.

    Вот если бы они делали отдельный дистрибутив под каждую СРС, было бы удобнее.

     

  • 1.17, Аноним (17), 14:26, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дебиан солиднее этого школодистра.
     
  • 1.20, Аноним (18), 14:32, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда брать софт? Магазин приложений есть?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:53, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В арче софта нет, есть АУР
     
     
  • 3.23, Аноним (18), 15:12, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда юзабельность этого дистрибуитва сводится к нулю.
     

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