Выпуск дистрибутива EndeavourOS 25.02

> Там в нагрузку Ubuntu идёт. Плюс на минус даёт минус.

Меж тем самый адекватный дистрибутив с KDE на текущий момент. И LTS система для людей, а не тестовый полигон и 5ая ветка KDE, которую уже не ломают шаловливые ручки желателей накатывать по КД новых свистоперделок.

Была бы какая-нибудь красношляпа и клоны официально ещё и с KDE, были бы ещё лучше альтернативы, а так - пока только Kubuntu. ¯\_(ツ)_/¯

