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Опубликована распределённая СУБД Citus 13.0

10.02.2025 13:20

Компания Citus Data, принадлежащая Microsoft, опубликовала распределённую СУБД Citus 13.0, реализованную в форме расширения к PostgreSQL 17. Citus обеспечивает горизонтальное масштабирование PostgreSQL в кластере на базе типового оборудования и позволяет разносить данные по узлам при помощи шардинга (sharding) с настройкой разделения на уровне столбцов и схемы хранения. Для приложений кластер Citus выглядит как один большой сервер PostgreSQL, объединяющий ресурсы образующих его узлов. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией AGPLv3.

Шардинг позволяет организовать хранение очень большого объёма данных, суммарный размер которых существенно превышает локальные накопители каждого из узлов кластера. Отдельные таблицы могут принудительно реплицироваться на все узлы для ускорения выполнения операций слияния и работы с внешними ключами. Для экономии дискового пространства распределённые по разным узлам данные могут хранится в сжатом виде.

Распределённые запросы могут отправляться на любой из узлов кластера, но управление и изменение схемы данных должно производиться только через узел, координирующий работу кластера. Поступающие от клиентов запросы распределяются по необходимым узлам и, если они охватывают несколько узлов, то их обработка распараллеливается. Кластер можно расширять по мере роста размера хранимых данных, добавляя дополнительные узлы и инициируя ребалансировку.

В качестве типовых примеров использования Citus отмечается выполнение аналитических запросов и обработка больших массивов данных в форме временного ряда (например, логи или опрос состояния датчиков). Citus также подходит для модернизации имеющейся инфраструктуры на базе одиночного сервера PostgreSQL, производительности и накопителей на котором перестало хватать из-за увеличения нагрузки или объёма поступающих данных. При помощи инструментария Patroni можно создавать отказоустойчивые конфигурации с реплицированными запасными узлами, способными в случае сбоя занять место основных узлов.

Изменения в выпуске Citus 13.0:

  • Переход на использование ветки PostgreSQL 17.
  • Возможность использования в распределённых запросах функции JSON_TABLE() для преобразования данных из формата JSON в реляционное представление, с которым можно работать как с обычными таблицами PostgreSQL.
  • Поддержка синтаксиса "MERGE ... WHEN NOT MATCHED BY SOURCE".
  • Возможность определения метода доступа для распределённых секционированных таблиц при помощи выражения "CREATE TABLE ... USING", а также изменения метода доступа через "ALTER TABLE ... SET ACCESS METHOD".
  • Добавлена поддержка указания в распределённых секционированных таблицах автоматически генерируемых столбцов идентификации.
  • Разрешено применение ограничений-исключений в распределённых секционированных таблицах.
  • Решены проблемы с синхронизацией ролей между узлами.
  • Улучшено распределение данных для шардинга при добавлении новых узлов в кластер.
  • В команду "EXPLAIN" добавлены опции "MEMORY" и "SERIALIZE", при помощи которых можно определить размер использованной памяти и время, потраченное на преобразование данных для передачи по сети.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Microsoft поглотил компанию Citus, развивающую СУБД на базе PostgreSQL
  3. OpenNews: Доступны IvorySQL 4.0 и SynchDB 1.0, надстройки к PostgreSQL для взаимодействия с другими СУБД
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты СУБД CitusDB
  5. OpenNews: Microsoft открыл код СУБД DocumentDB, основанной на PostgreSQL
  6. OpenNews: Релиз открытой СУБД VoltDB 3.0, развиваемой одним из основателей Ingres и PostgreSQL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62701-citus
Ключевые слова: citus, postgresql
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Анонем (?), 14:54, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, с 1С совместимо?
     
     
  • 2.11, Семен (??), 15:19, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, только Сitus это не СУБД, в новости ошибка, это расширение для PostgreSQL, которое на себя берет функции шардинга. "Citus is a PostgreSQL extension that transforms Postgres into a distributed database—so you can achieve high performance at any scale." Т.е. вы можете иметь любую версию PostgreSQL, накатить расширение и развернуть кластер. Для 1c для лучшей производительности и работы с юникодом вам желательно накатить патчи для PostgreSQL и пересобрать PostgreSQL. Плюс Сitus не берет на себя функции менеджера соединений, в PostgreSQL дорогое создание соединений, поэтому для нормального кластера вам понадобится еще что-то типа PgBouncer, да и без кластера PgBouncer может быть не лишним. Суть в том, что если вам нужна быстрая аналитика и построение отчетов, то к примеру вам выгоднее иметь 10 серверов с шардами по 100гб, чем один сервер с базой 1TB. Т.е. вы можете получить плюсы OLTP и OLAP одновременно. С OLTP на больших базах у вас будет очень дорогое и медленное создание индексов, индексы могут весить намного больше полезных данных, в итоге вы будете вынуждены минимизировать количество индексов в бд, и практиковать частичные индексы, чтобы это работало более менее нормально, но не везде это применимо.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:32, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да, только Сitus это не СУБД,

    На сайте и в  документации называют "Citus database". Например https://docs.citusdata.com/en/v13.0/get_started/what_is_citus.html


     
  • 3.22, Аноним (22), 16:45, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1C - позорище, до сих пор не могут сделать поддержку Postgre без патчей.
     

  • 1.6, chdlb (?), 14:55, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто может сравнить c Yugabyte?
     
     
  • 2.15, Семен (??), 15:39, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так же как сравнить куй с пальцем. Есть условно ваниальный PostgreSQL которому почти 30 лет, он надежен как автомат калашникова, а есть хипстерские новомодные СУБД с блекджеком и шардингом, там больше функций, но и больше багов, что может быть критично в продакшене. Citus в РФ более популярен, и большая часть багов адекватно решаемые.
     

  • 1.7, chdlb (?), 15:01, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а всё, вопрос снимается, эта шляпа single-master, а multi-master только через DTC и вообще не является режимом по умолчанию, или с кастомным механизмом резолва конфликтов
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:08, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У Майкрософта и documentdb на базе постгри. Этим они открыто показывают полную несостоятельность ms sql server.
     
     
  • 3.10, Ося Бендер (?), 15:16, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В таком случае и Оракул несостоятелен. У них тоже МайЭсКюЗль есть.
    Думаю МикроСофт все делает, чтобы поднасрать. Ну или, когда не можешь победить, нужно возглавить.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:15, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А сами PG не смогли это реализовать? Все нужные фичи приходится корпорациям добавлять.
     
     
  • 2.12, Семен (??), 15:30, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они реализованы сторонними компаниями и за не малые бабки. Потому что сделать надежный шардинг на уровне бд довольно сложно, много подводных моментов, ошибок, которые надо отловить. По этой причине не мало компаний практикуют шардинг на уровне приложения, вместо шардинга средствами СУБД. Про это даже есть не мало научных статей, это только со стороны обывателей кажется легкой задачей. Даже если взять просто PgBouncer, который является менеджером соединений, вроде все просто, ничего сложного обрабатывать соединения и проксировать запросы к СУБД, но даже там есть кучу серьезных багов, которое отлавливали и фиксили годами, просто так даже такое "простое" приложение не написать. Плюс у PostgreSql есть определенные архитектурные проблемы, которые мешают реализовать все это, поэтому проще создать новую СУБД заточенную именно под шардинг, и так появились некоторые модные субд.
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:38, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А корпорации не могли реализовать свои БД, почему они делют это для постгреса?
     
  • 2.17, Аноним (8), 15:46, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты наверно поправильному хотел спросить зачем вообще шардирование нужно рсубд. Ведь всем кому это действительно нужно используют nosql где шардирование работает из коробки с нулём лишних телодвижений.
     
     
  • 3.21, Аноним (9), 16:36, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз мс это сделал, значит им это было нужно и готовые варианты их не устроили.
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:30, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошо, я это все забыл. Голова реально взрывалась от этих идиотских прослоек! Почему этого нет в функционале СУБД, когда это реально нужно?!
     
     
  • 2.16, Семен (??), 15:45, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что вы не закоммитили этот функционал. Опенсорс же, критикуешь - предлагай свое решение и коммить его. Кому реально нужно, они нанимают разработчиков и реализуют функционал сами, а даренному коню в зубы не смотрят. Как выше писал, с виду простые проблемы в СУБД, требуют огромных, дорогих исследований и научной работы, не всегда есть такие ресурсы у опенсорс.
     
     
  • 3.18, Аноним (8), 15:46, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не простая проблема. Это вообще ненужная функция в рамках рсубд.
     
  • 2.23, chdlb (?), 17:00, 10/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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