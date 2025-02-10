Опубликована распределённая СУБД Citus 13.0

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|2.11, Семен (??), 15:19, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да, только Сitus это не СУБД, в новости ошибка, это расширение для PostgreSQL, которое на себя берет функции шардинга. "Citus is a PostgreSQL extension that transforms Postgres into a distributed database—so you can achieve high performance at any scale." Т.е. вы можете иметь любую версию PostgreSQL, накатить расширение и развернуть кластер. Для 1c для лучшей производительности и работы с юникодом вам желательно накатить патчи для PostgreSQL и пересобрать PostgreSQL. Плюс Сitus не берет на себя функции менеджера соединений, в PostgreSQL дорогое создание соединений, поэтому для нормального кластера вам понадобится еще что-то типа PgBouncer, да и без кластера PgBouncer может быть не лишним. Суть в том, что если вам нужна быстрая аналитика и построение отчетов, то к примеру вам выгоднее иметь 10 серверов с шардами по 100гб, чем один сервер с базой 1TB. Т.е. вы можете получить плюсы OLTP и OLAP одновременно. С OLTP на больших базах у вас будет очень дорогое и медленное создание индексов, индексы могут весить намного больше полезных данных, в итоге вы будете вынуждены минимизировать количество индексов в бд, и практиковать частичные индексы, чтобы это работало более менее нормально, но не везде это применимо.
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|3.22, Аноним (22), 16:45, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1C - позорище, до сих пор не могут сделать поддержку Postgre без патчей.
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|2.15, Семен (??), 15:39, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это так же как сравнить куй с пальцем. Есть условно ваниальный PostgreSQL которому почти 30 лет, он надежен как автомат калашникова, а есть хипстерские новомодные СУБД с блекджеком и шардингом, там больше функций, но и больше багов, что может быть критично в продакшене. Citus в РФ более популярен, и большая часть багов адекватно решаемые.
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|1.7, chdlb (?), 15:01, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а всё, вопрос снимается, эта шляпа single-master, а multi-master только через DTC и вообще не является режимом по умолчанию, или с кастомным механизмом резолва конфликтов
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|2.8, Аноним (8), 15:08, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У Майкрософта и documentdb на базе постгри. Этим они открыто показывают полную несостоятельность ms sql server.
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|3.10, Ося Бендер (?), 15:16, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В таком случае и Оракул несостоятелен. У них тоже МайЭсКюЗль есть.
Думаю МикроСофт все делает, чтобы поднасрать. Ну или, когда не можешь победить, нужно возглавить.
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|1.9, Аноним (9), 15:15, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А сами PG не смогли это реализовать? Все нужные фичи приходится корпорациям добавлять.
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|2.12, Семен (??), 15:30, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они реализованы сторонними компаниями и за не малые бабки. Потому что сделать надежный шардинг на уровне бд довольно сложно, много подводных моментов, ошибок, которые надо отловить. По этой причине не мало компаний практикуют шардинг на уровне приложения, вместо шардинга средствами СУБД. Про это даже есть не мало научных статей, это только со стороны обывателей кажется легкой задачей. Даже если взять просто PgBouncer, который является менеджером соединений, вроде все просто, ничего сложного обрабатывать соединения и проксировать запросы к СУБД, но даже там есть кучу серьезных багов, которое отлавливали и фиксили годами, просто так даже такое "простое" приложение не написать. Плюс у PostgreSql есть определенные архитектурные проблемы, которые мешают реализовать все это, поэтому проще создать новую СУБД заточенную именно под шардинг, и так появились некоторые модные субд.
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|2.14, Аноним (14), 15:38, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А корпорации не могли реализовать свои БД, почему они делют это для постгреса?
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|2.17, Аноним (8), 15:46, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты наверно поправильному хотел спросить зачем вообще шардирование нужно рсубд. Ведь всем кому это действительно нужно используют nosql где шардирование работает из коробки с нулём лишних телодвижений.
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|3.21, Аноним (9), 16:36, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз мс это сделал, значит им это было нужно и готовые варианты их не устроили.
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|1.13, Аноним (13), 15:30, 10/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошо, я это все забыл. Голова реально взрывалась от этих идиотских прослоек! Почему этого нет в функционале СУБД, когда это реально нужно?!
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|2.16, Семен (??), 15:45, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что вы не закоммитили этот функционал. Опенсорс же, критикуешь - предлагай свое решение и коммить его. Кому реально нужно, они нанимают разработчиков и реализуют функционал сами, а даренному коню в зубы не смотрят. Как выше писал, с виду простые проблемы в СУБД, требуют огромных, дорогих исследований и научной работы, не всегда есть такие ресурсы у опенсорс.
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|3.18, Аноним (8), 15:46, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не простая проблема. Это вообще ненужная функция в рамках рсубд.
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