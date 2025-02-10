Опубликована распределённая СУБД Citus 13.0

Компания Citus Data, принадлежащая Microsoft, опубликовала распределённую СУБД Citus 13.0, реализованную в форме расширения к PostgreSQL 17. Citus обеспечивает горизонтальное масштабирование PostgreSQL в кластере на базе типового оборудования и позволяет разносить данные по узлам при помощи шардинга (sharding) с настройкой разделения на уровне столбцов и схемы хранения. Для приложений кластер Citus выглядит как один большой сервер PostgreSQL, объединяющий ресурсы образующих его узлов. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией AGPLv3. Шардинг позволяет организовать хранение очень большого объёма данных, суммарный размер которых существенно превышает локальные накопители каждого из узлов кластера. Отдельные таблицы могут принудительно реплицироваться на все узлы для ускорения выполнения операций слияния и работы с внешними ключами. Для экономии дискового пространства распределённые по разным узлам данные могут хранится в сжатом виде. Распределённые запросы могут отправляться на любой из узлов кластера, но управление и изменение схемы данных должно производиться только через узел, координирующий работу кластера. Поступающие от клиентов запросы распределяются по необходимым узлам и, если они охватывают несколько узлов, то их обработка распараллеливается. Кластер можно расширять по мере роста размера хранимых данных, добавляя дополнительные узлы и инициируя ребалансировку. В качестве типовых примеров использования Citus отмечается выполнение аналитических запросов и обработка больших массивов данных в форме временного ряда (например, логи или опрос состояния датчиков). Citus также подходит для модернизации имеющейся инфраструктуры на базе одиночного сервера PostgreSQL, производительности и накопителей на котором перестало хватать из-за увеличения нагрузки или объёма поступающих данных. При помощи инструментария Patroni можно создавать отказоустойчивые конфигурации с реплицированными запасными узлами, способными в случае сбоя занять место основных узлов. Изменения в выпуске Citus 13.0: Переход на использование ветки PostgreSQL 17.

Возможность использования в распределённых запросах функции JSON_TABLE() для преобразования данных из формата JSON в реляционное представление, с которым можно работать как с обычными таблицами PostgreSQL.

Поддержка синтаксиса "MERGE ... WHEN NOT MATCHED BY SOURCE".

Возможность определения метода доступа для распределённых секционированных таблиц при помощи выражения "CREATE TABLE ... USING", а также изменения метода доступа через "ALTER TABLE ... SET ACCESS METHOD".

Добавлена поддержка указания в распределённых секционированных таблицах автоматически генерируемых столбцов идентификации.

Разрешено применение ограничений-исключений в распределённых секционированных таблицах.

Решены проблемы с синхронизацией ролей между узлами.

Улучшено распределение данных для шардинга при добавлении новых узлов в кластер.

В команду "EXPLAIN" добавлены опции "MEMORY" и "SERIALIZE", при помощи которых можно определить размер использованной памяти и время, потраченное на преобразование данных для передачи по сети.



