Опубликована распределённая СУБД Citus 13.0

2.11 , Семен ( ?? ), 15:19, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – да, только Сitus это не СУБД, в новости ошибка, это расширение для PostgreSQL, которое на себя берет функции шардинга. "Citus is a PostgreSQL extension that transforms Postgres into a distributed database—so you can achieve high performance at any scale." Т.е. вы можете иметь любую версию PostgreSQL, накатить расширение и развернуть кластер. Для 1c для лучшей производительности и работы с юникодом вам желательно накатить патчи для PostgreSQL и пересобрать PostgreSQL. Плюс Сitus не берет на себя функции менеджера соединений, в PostgreSQL дорогое создание соединений, поэтому для нормального кластера вам понадобится еще что-то типа PgBouncer, да и без кластера PgBouncer может быть не лишним. Суть в том, что если вам нужна быстрая аналитика и построение отчетов, то к примеру вам выгоднее иметь 10 серверов с шардами по 100гб, чем один сервер с базой 1TB. Т.е. вы можете получить плюсы OLTP и OLAP одновременно. С OLTP на больших базах у вас будет очень дорогое и медленное создание индексов, индексы могут весить намного больше полезных данных, в итоге вы будете вынуждены минимизировать количество индексов в бд, и практиковать частичные индексы, чтобы это работало более менее нормально, но не везде это применимо.

3.20 , Аноним ( 20 ), 16:32, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > да, только Сitus это не СУБД, На сайте и в документации называют "Citus database". Например https://docs.citusdata.com/en/v13.0/get_started/what_is_citus.html

3.22 , Аноним ( 22 ), 16:45, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1C - позорище, до сих пор не могут сделать поддержку Postgre без патчей.