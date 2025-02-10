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Выпуск дистрибутива Netrunner 25

10.02.2025 12:30

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin и Kubuntu, опубликовала выпуск дистрибутива Netrunner 25, предлагающего рабочий стол KDE 5. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и бесшовной интеграцией Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.5 Гб (x86_64). Новый выпуск синхронизирован с пакетной базой Debian 12. Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.1.0, KDE Plasma 5.27.5, Qt 5.15.2, Firefox 128.6.0 ESR, LibreOffice 7.4.7.2 и VLC 3.0.21.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.netrunner.com/netr...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner 2019.01
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner Rolling 2018.01
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 3.8.0 с пользовательским окружением NX Desktop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62700-netrunner
Ключевые слова: netrunner
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Доктор Франкештейн (?), 12:42, 10/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    > интеграцией Wine и GTK-программ в окружение KDE

    В Kubuntu с синхронизацией с Debian 12

    итс а лайв

     
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