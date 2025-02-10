Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin и Kubuntu, опубликовала выпуск дистрибутива Netrunner 25, предлагающего рабочий стол KDE 5. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и бесшовной интеграцией Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.5 Гб (x86_64). Новый выпуск синхронизирован с пакетной базой Debian 12. Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.1.0, KDE Plasma 5.27.5, Qt 5.15.2, Firefox 128.6.0 ESR, LibreOffice 7.4.7.2 и VLC 3.0.21.



