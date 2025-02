Выпуск Wine 10.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.1. С момента выпуска 10.0 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 342 изменения. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (9.0.0, 10.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (10.0.1, 10.0.2, 10.0.3). Экспериментальные версии, публикуемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (10.1, 10.2, 10.3). Наиболее важные изменения: В библиотеке crypt32 улучшена работа с сертификатами. Решены проблемы с обновлением сертификатов для Battle.net.

Расширены возможности подсистемы Print Provider и библиотеки prntvpt, предоставляющей функции для работы с принтерами и управления печатью.

Продолжена разработка драйвера для Bluetooth. Добавлены новые вызовы BluetoothGetRadioInfo и BluetoothIsConnectable, BluetoothIsDiscoverable.

Обеспечена поддержка версии API Vulkan 1.4.307.

В winecfg добавлена поддержка UBR-ключей (Update Build Revision).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: GameMaker 8, OpenGL Extensions Viewer 4.x, Moldex3D, Telegram, Rhinoceros 8.6, Paint Tool SAI 2, 7zFM, reMarkable, SteuerErklarung 2025, osu!, Reason.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Battlefield: Bad Company 2, StarCraft 2, Heroes of Might and Magic III: In the Wake of Gods, Final Fantasy XI Online, SudoCue.