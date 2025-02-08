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Выпуск Wine 10.1

08.02.2025 09:24

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.1. С момента выпуска 10.0 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 342 изменения. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (9.0.0, 10.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (10.0.1, 10.0.2, 10.0.3). Экспериментальные версии, публикуемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (10.1, 10.2, 10.3).

Наиболее важные изменения:

  • В библиотеке crypt32 улучшена работа с сертификатами. Решены проблемы с обновлением сертификатов для Battle.net.
  • Расширены возможности подсистемы Print Provider и библиотеки prntvpt, предоставляющей функции для работы с принтерами и управления печатью.
  • Продолжена разработка драйвера для Bluetooth. Добавлены новые вызовы BluetoothGetRadioInfo и BluetoothIsConnectable, BluetoothIsDiscoverable.
  • Обеспечена поддержка версии API Vulkan 1.4.307.
  • В winecfg добавлена поддержка UBR-ключей (Update Build Revision).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: GameMaker 8, OpenGL Extensions Viewer 4.x, Moldex3D, Telegram, Rhinoceros 8.6, Paint Tool SAI 2, 7zFM, reMarkable, SteuerErklarung 2025, osu!, Reason.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Battlefield: Bad Company 2, StarCraft 2, Heroes of Might and Magic III: In the Wake of Gods, Final Fantasy XI Online, SudoCue.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62691-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, зомбированный (?), 09:43, 08/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    кто-нибудь запускал игры на FreeBSD через Wine ?
     
     
  • 2.2, grut (?), 09:48, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через вайн не знаю, но вот компилируют : https://youtu.be/5K2yLjPOrPI?si=VnDst6AymoZX-B6Y
     
  • 2.3, Алексей (??), 09:51, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да. С nvidia картой нормально.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:55, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Nvidia (610 и 710) вообще не смог систему установить. Пока AMD не поставил.
     
  • 2.5, анон (?), 10:00, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно только это был. В Hitman играл на Desktop BSD. Что очевидно при наличии видео драйверов оно  мало чем отличается.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:31, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На плейстейшн игры идут без вина.
     

  • 1.7, Аноним (8), 10:30, 08/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Отличный день для нового вина. Или в субботу запрещено открывать бутылки?
     

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