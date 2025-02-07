Доступен офисный пакет ONLYOFFICE 8.3

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.3 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.3, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Добавлена поддержка файлов в форматах ".hwp" и ".hwpx", применяемых в пакете Hancom Office, а также форматов ".pages", ".key" (keynote) и ".numbers", используемых в Apple iWork. Указанные форматы теперь можно просмотреть в ONLYOFFICE. При необходимости сохранить изменения содержимое конвертируется в формат OOXML (DOCX, PPTX, XLSX).

Изменения в редакторе PDF-документов: Добавлена поддержка выставления печатей, которые можно использовать для визирования или согласования документов, добавляя соответствующие метки. В сеансе совместной работы над документом нескольких участников предоставлена возможность отмены внесённых изменений (undo). Добавлена возможность выделения сразу нескольких страниц в боковой панели, например, для их удаления или переноса. Для выделения диапазона страниц следует использовать клавишу Shift, для добавления или удаления из числа выделенных - Ctrl. Добавлена контекстная панель для редактирования аннотаций, позволяющая быстро изменить цвет, добавить комментарий или удалить аннотацию. Добавлена возможность настройки уровня прозрачности при добавлении или редактировании аннотаций.

Изменения в табличном процессоре: Реализована возможность отката действий (undo) при совместной работе над электронной таблицей нескольких участников. Добавлена поддержка автоматического обновления данных, получаемых из привязанного внешнего источника. Добавлена поддержка автозаполнения дней, дней недели, месяцев и лет в ячейках. Добавлена поддержка открытия и сохранения вычисленных значений в сводных таблицах (Pivot Table). В интерфейс выбора функций добавлена подсказка с описанием аргументов функций. В диалоге открытия данных в формате CSV реализовано автоматическое определение символа-разделителя на основе содержимого текстового файла. Добавлены опции для управления показом горизонтальных и вертикальных полос прокрутки.

Изменения в редакторе презентаций: Добавлена новая вкладка "Design", предоставляющая инструменты для применения стилей, изменения цветовой схемы и корректировки размера слайда. Предоставлена возможность рисования поверх слайда при нахождении в режиме слайд-шоу или презентации при помощи инструментов "ручка" и "маркер". В панель быстрого доступа добавлена опция для показа с самого начала. В режим слайдшоу добавлены кнопки для изменения режима курсора (перемещение/выделение).

Добавлено контекстное меню для управления окнами и вкладками, предоставляющее такие операции как закрытие, закрепление, перемещение вкладки в начало/конец, преобразование вкладки в окно и наоборот.

Во все редакторы добавлена операция слияния фигур (Merge shapes), поддерживающая режимы объединения, комбинирования, дробления, исключения и пересечения.

В редакторе документов расширены возможности, связанные с поддержкой языков, в которых набор текста производится справа-налево (RTL).

Добавлена поддержка объединения или сравнения текстовых документов на уровне слов или отдельных символов.

Улучшена работа с защищёнными текстовыми документами.

В правую панель и контекстное меню добавлена операция для сброса кадрирования изображений.



