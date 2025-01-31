Доступен OpenVox, форк системы управления конфигурацией Puppet

Представлен первый выпуск проекта OpenVox, развивающего форк системы автоматизации управления конфигурацией Puppet, позволяющей автоматизировать администрирование группы серверов и организовать централизованное выполнение таких задач, как управление пользователями, установка пакетов и обновление конфигурации. Отмечается, что первый выпуск OpenVox 8.11 эквивалентен аналогичной версии Puppet и может использоваться для её прозрачной замены. Код проекта написан на языке Ruby и распространяется под лицензией Apache 2.0.

OpenVox планируют развивать как мягкий форк ("soft-fork"), синхронизированный с кодовой базой Puppet и сохраняющий полную совместимой с выпусками Puppet. В настоящее время команда, создавшая форк, работает с представителями компании Perforce, владеющей проектом Puppet, над созданием совместного руководящего комитета, который будет определять направление развития OpenVox и Puppet.

Отмечается, что до окончания процесса ребрендинга и развёртывания системы тестирования, OpenVox не рекомендован для рабочих внедрений в критически важных инфраструктурах. По функциональности OpenVox поддерживает те же команды, модули, расширения и настройки, что и Puppet.

Среди целей OpenVox упомянуты: модернизация кодовой базы и экосистемы (например, добавление поддержки актуальных операционных систем); фокусирование разработки на потребностях сообщества и пользователей; демократизация поддержки платформы и предоставление возможности передавать необходимые изменения, без оглядки на требования бизнеса; поддержание активного и отзывчивого сообщества.

В качестве причины создание форка называется изменение политики компании Perforce, в 2022 году поглотившей проект Puppet. Осенью 2024 года компания Perforce прекратила публичное распространение бинарных пакетов с Puppet, сосредоточилась на развитии внутреннего ответвления и свернула разработку открытой кодовой базы. Лицензия на Puppet оставлена прежней, но исходный код, созданный Perforce, перестал был общедоступным.

По мнению создателей OpenVox, данный проект следует считать основным, так как, по сути, Perforce создала свой проприетарный форк Puppet на основе подготовленного и отлаженного при участии сообщества кода. Разработчики OpenVox продолжат развитие основной кодовой базы, но не могут использовать имя Puppet, которое принадлежит Perforce. Компания Perforce пыталась навязать сообществу одностороннее сотрудничество, при котором сообщество должно было сопровождать community-версию Puppet, не предоставляя при этом должных возможностей и свобод. Но такое сотрудничество не устроило сообщество.



