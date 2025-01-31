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Доступен OpenVox, форк системы управления конфигурацией Puppet

31.01.2025 12:20

Представлен первый выпуск проекта OpenVox, развивающего форк системы автоматизации управления конфигурацией Puppet, позволяющей автоматизировать администрирование группы серверов и организовать централизованное выполнение таких задач, как управление пользователями, установка пакетов и обновление конфигурации. Отмечается, что первый выпуск OpenVox 8.11 эквивалентен аналогичной версии Puppet и может использоваться для её прозрачной замены. Код проекта написан на языке Ruby и распространяется под лицензией Apache 2.0.

OpenVox планируют развивать как мягкий форк ("soft-fork"), синхронизированный с кодовой базой Puppet и сохраняющий полную совместимой с выпусками Puppet. В настоящее время команда, создавшая форк, работает с представителями компании Perforce, владеющей проектом Puppet, над созданием совместного руководящего комитета, который будет определять направление развития OpenVox и Puppet.

Отмечается, что до окончания процесса ребрендинга и развёртывания системы тестирования, OpenVox не рекомендован для рабочих внедрений в критически важных инфраструктурах. По функциональности OpenVox поддерживает те же команды, модули, расширения и настройки, что и Puppet.

Среди целей OpenVox упомянуты: модернизация кодовой базы и экосистемы (например, добавление поддержки актуальных операционных систем); фокусирование разработки на потребностях сообщества и пользователей; демократизация поддержки платформы и предоставление возможности передавать необходимые изменения, без оглядки на требования бизнеса; поддержание активного и отзывчивого сообщества.

В качестве причины создание форка называется изменение политики компании Perforce, в 2022 году поглотившей проект Puppet. Осенью 2024 года компания Perforce прекратила публичное распространение бинарных пакетов с Puppet, сосредоточилась на развитии внутреннего ответвления и свернула разработку открытой кодовой базы. Лицензия на Puppet оставлена прежней, но исходный код, созданный Perforce, перестал был общедоступным.

По мнению создателей OpenVox, данный проект следует считать основным, так как, по сути, Perforce создала свой проприетарный форк Puppet на основе подготовленного и отлаженного при участии сообщества кода. Разработчики OpenVox продолжат развитие основной кодовой базы, но не могут использовать имя Puppet, которое принадлежит Perforce. Компания Perforce пыталась навязать сообществу одностороннее сотрудничество, при котором сообщество должно было сопровождать community-версию Puppet, не предоставляя при этом должных возможностей и свобод. Но такое сотрудничество не устроило сообщество.

  1. Главная ссылка к новости (https://voxpupuli.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Компания Perforce объявила о поглощении проекта Puppet
  3. OpenNews: Выпуск системы управления конфигураций серверов Puppet 4
  4. OpenNews: Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом
  5. OpenNews: Проект Puppet меняет лицензию с GPL на Apache
  6. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62650-openvox
Ключевые слова: openvox, puppet, perforce
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:00, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    еще один glimpse.

     
  • 1.3, Аноним (3), 14:02, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем больше форков - тем лучше! А если оригинал перейдёт на своей собственный форк - ещё лучше!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:48, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иногда мне кажется, что идею создания форков продвинули корпораты...
    Разобщение вместо сплочения. Удобно же, когда разработчики конкурентного продукта грызутся, делают одну и ту же работу дважды-трижды-четырежды, каждый в своём "уютном" форке, и топчутся на месте. А ты идёшь вперёд.

     
     
  • 3.10, Анониссимус (?), 14:55, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как раз возможность делать форки -- это возможность идти вперёд. А если форкнуть нельзя, приходится переписывать с нуля.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 16:09, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как раз возможность делать форки -- это возможность идти вперёд.

    Угу. Особенно когда после каждой TEH DRAMA делается очередной форк со словами "не, ну мы же не лопухи-папередныки, мы точно сделаем как нужно!".

    И в итоге у тебя куча недопиленных несовместимых форков разной степени васянности, которые шли куда угодно, только не вперед. Лучше бы учились договариваться, а не форкать.

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 17:14, 31/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (-), 14:21, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > на основе подготовленного и отлаженного при участии сообщества кода
    > исходный код, созданный Perforce, перестал был общедоступным

    Т.е. Perforce создала этот код, а сообщество просто его "подготовило" (чтобы это ни значило) и отлажали?))
    Но не смотря на это они считают "данный проект следует считать основным".
    Наглость "сообщеста" просто переходит все границы

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:24, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проект изначально был открытым, но потом вокруг него создали компанию для оказания техподдержки и оплаты труда основных разработчиков. Эту компанию и купил Perforce.
     

  • 1.16, Аноним (15), 17:18, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странная инициатива. Паппет умер ещё до покупки Перфорсом. У кого-то (того же Перфорса) на него было много чего завязано, но уже в 2010 было очевидно, что и Паппет, и Шеф вчистую слили Терраформу и Ансиблу. Кому сегодня этот тормоз может понадобиться — ума не приложу. Но раз надо так надо, удачи проекту и спонсоров побогаче.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:25, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, анзибл умеет за оркестровку кучи серверов?
    обычно, я слышал, его используют для разворачивания однотипного сложноконфигурационного ПО, ибо руками делать одно и то же в (10 и более) конфигах на разных машинах - утомляет.
     

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