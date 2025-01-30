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Collabora возродит разработку Libsurvive, системы отслеживания движений в VR-окружениях

30.01.2025 09:23

Компания Collabora объявила о продолжении разработки инструментария libsurvive, развивающего открытую реализацию технологии отслеживания движений Lighthouse для систем виртуальной реальности. Инструментарий находился в стагнации с 2022 года. После нескольких лет неактивности старые сопровождающие libsurvive приняли решение полностью отстраниться от разработки и передали права на GitHub-проект компании Collabora. Для курирования дальнейшей разработки проекта назначены два новых сопровождающих, работающих в компанде, разрабатывающем в Collabora решения для систем виртуальной реальности.

Libsurvive реализует механизм отслеживания положения и ориентации гарнитур и VR-контроллеров в 3D-пространстве по 6 степеням свободы (3 координаты положения и 3 угла ориентации), используя технологию Lighthouse, реализованную компанией Valve в платформе SteamVR и поддерживаемую в 3D-шлемах HTC Vive. Метод Lighthouse основан на размещении в помещении нескольких маяков с инфракрасными лазерами, постоянно сканирующими пространство по горизонтали и вертикали синхронизированными импульсами. Гарнитуры оснащаются датчиками, которые улавливают данные импульсы и на их основе определяют положение и ориентацию устройства.

Libsurvive может использоваться с устройствами, поддерживающими платформы SteamVR 1.0 и SteamVR 2.0, а также применяться в качестве драйвера для отслеживания движений в открытом стеке Monado, предоставляющем реализацию стандарта OpenXR. Monado с драйвером Libsurvive может применяться для навигации в приложениях и играх, поддерживающих OpenXR (например, через OpenXR-плагин для игрового движка Godot). Код Libsurvive написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  5. OpenNews: Google открыл приложение для создания 3D-моделей с использованием виртуальной реальности
  6. OpenNews: Опубликован Wolvic 1.7, web-браузер для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62640-collabora
Ключевые слова: collabora, libsurvive
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, деаноним (?), 10:20, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В OpenTTD в шлеме можно будет играть? А в Битву за Веснот? Про Вторых Героев не спрашиваю - это, я думаю, как минимум обязано поддерживаться.
     
     
  • 2.10, pic (??), 11:47, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для этого есть RTX 5090, у остальных RX 470 или VEGA 7.
     
  • 2.17, Соль земли (?), 12:09, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно любую плоскую игру запустить в шлеме с помощью PCVR способа.
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 12:24, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    в таких шлемах обычно не играют, а дрочат. без порно оно бы вообще не продавалось
     
     
  • 3.21, Соль земли (?), 12:32, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По себе не суди. Там детей 90% играет.
     
     
  • 4.27, 12yoexpert (ok), 13:11, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем более. по-твоему дети не дрочат?
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:52, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Капец, я в шоке от вашей деградации.
     
     
  • 4.26, 12yoexpert (ok), 13:11, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня как раз такого шлема нет
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:23, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >с инфракрасными лазерами, постоянно сканирующими пространство по горизонтали и вертикали синхронизированными импульсами.

    То, что доктор прописал! Офтальмолог.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:44, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Инфракрасные не ультрафиолетовые. Энергия такого фотона не повреждает сетчатку.
     

  • 1.6, афроним (?), 10:46, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игрунов со шламами ВР ничтожное количество, на них можно забить.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:26, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один только Oculus Quest 2 продан в количестве 15 млн. штук, это уже никак нельзя считать ничтожным количеством.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:55, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То что они проданы не значит что на них кто-то играет. У частников они лежат и просто пылятся.
     
     
  • 4.15, Аноним (8), 12:05, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так можно про любую железку сказать. Тот же стимдек тоже много кто на полку забросил.
     
  • 4.23, дододо (?), 12:49, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот свечу держащий. Пыльную с полки взял и держит зачем-то.
     
  • 3.12, Аноним (11), 11:56, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плюс неизвестно сколько из покупателей стошнило с первого раза как они его надели.
     
     
  • 4.14, Соль земли (?), 12:03, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Естественный отбор. Но вестибулярный аппарат хорошо поддаётся тренировке.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 12:08, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так обратный же. У кого всё хорошо с вестибуляркой, тот никогда и не размножится, потому что, кхм, контент есть.

    А кто не может в шлеме, тот будет живого человека искать.

     
     
  • 6.18, Соль земли (?), 12:12, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты говоришь про людей, которые только по огороженным тропинкам может ходить и не падать. Но нет, в жизни есть и более умные люди, кому не "контент" интересен, а технологии впринципе.
     
  • 6.22, OpenHacker (?), 12:45, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кому они нужны эти живые? Я вон по 6 раз в день на выхлоп компилятора разряжаюсь и норм. С живыми пусть вандузятники извращаются.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:12, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они все равно платежеспособнее линуксоидов. Выбор для кого делать игры очевиден
     

  • 1.13, Соль земли (?), 12:02, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет, от датчиков на стенах и колец на контроллерах надо отказываться. В Quest 3 никаких маяков и проводов, кольца убрали, идеально отслеживает и положение шлема и контроллеров и даже голые руки распознает (правда с микрозадержкой).
     
  • 1.25, Аноним (24), 13:05, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Данные от Valve (https://store.steampowered.com/hwsurvey/?platform=combined)

    Oculus Quest 2
    34.21%
    +0.06%

    Meta Quest 3
    20.14%
    +0.06%

    Valve Index HMD
    15.47%
    +1.02%

     

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