Collabora возродит разработку Libsurvive, системы отслеживания движений в VR-окружениях

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|1.3, деаноним (?), 10:20, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В OpenTTD в шлеме можно будет играть? А в Битву за Веснот? Про Вторых Героев не спрашиваю - это, я думаю, как минимум обязано поддерживаться.
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|2.10, pic (??), 11:47, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так для этого есть RTX 5090, у остальных RX 470 или VEGA 7.
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|2.20, 12yoexpert (ok), 12:24, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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в таких шлемах обычно не играют, а дрочат. без порно оно бы вообще не продавалось
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|1.4, Аноним (4), 10:23, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>с инфракрасными лазерами, постоянно сканирующими пространство по горизонтали и вертикали синхронизированными импульсами.
То, что доктор прописал! Офтальмолог.
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|2.9, Аноним (9), 11:44, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Инфракрасные не ультрафиолетовые. Энергия такого фотона не повреждает сетчатку.
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|2.8, Аноним (8), 11:26, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один только Oculus Quest 2 продан в количестве 15 млн. штук, это уже никак нельзя считать ничтожным количеством.
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|3.11, Аноним (11), 11:55, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То что они проданы не значит что на них кто-то играет. У частников они лежат и просто пылятся.
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|4.15, Аноним (8), 12:05, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так можно про любую железку сказать. Тот же стимдек тоже много кто на полку забросил.
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|3.12, Аноним (11), 11:56, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плюс неизвестно сколько из покупателей стошнило с первого раза как они его надели.
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|5.16, Аноним (16), 12:08, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так обратный же. У кого всё хорошо с вестибуляркой, тот никогда и не размножится, потому что, кхм, контент есть.
А кто не может в шлеме, тот будет живого человека искать.
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|6.18, Соль земли (?), 12:12, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты говоришь про людей, которые только по огороженным тропинкам может ходить и не падать. Но нет, в жизни есть и более умные люди, кому не "контент" интересен, а технологии впринципе.
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|6.22, OpenHacker (?), 12:45, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да кому они нужны эти живые? Я вон по 6 раз в день на выхлоп компилятора разряжаюсь и норм. С живыми пусть вандузятники извращаются.
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|2.19, Аноним (19), 12:12, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они все равно платежеспособнее линуксоидов. Выбор для кого делать игры очевиден
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|1.13, Соль земли (?), 12:02, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет, от датчиков на стенах и колец на контроллерах надо отказываться. В Quest 3 никаких маяков и проводов, кольца убрали, идеально отслеживает и положение шлема и контроллеров и даже голые руки распознает (правда с микрозадержкой).
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