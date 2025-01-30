Collabora возродит разработку Libsurvive, системы отслеживания движений в VR-окружениях

Компания Collabora объявила о продолжении разработки инструментария libsurvive, развивающего открытую реализацию технологии отслеживания движений Lighthouse для систем виртуальной реальности. Инструментарий находился в стагнации с 2022 года. После нескольких лет неактивности старые сопровождающие libsurvive приняли решение полностью отстраниться от разработки и передали права на GitHub-проект компании Collabora. Для курирования дальнейшей разработки проекта назначены два новых сопровождающих, работающих в компанде, разрабатывающем в Collabora решения для систем виртуальной реальности.

Libsurvive реализует механизм отслеживания положения и ориентации гарнитур и VR-контроллеров в 3D-пространстве по 6 степеням свободы (3 координаты положения и 3 угла ориентации), используя технологию Lighthouse, реализованную компанией Valve в платформе SteamVR и поддерживаемую в 3D-шлемах HTC Vive. Метод Lighthouse основан на размещении в помещении нескольких маяков с инфракрасными лазерами, постоянно сканирующими пространство по горизонтали и вертикали синхронизированными импульсами. Гарнитуры оснащаются датчиками, которые улавливают данные импульсы и на их основе определяют положение и ориентацию устройства.

Libsurvive может использоваться с устройствами, поддерживающими платформы SteamVR 1.0 и SteamVR 2.0, а также применяться в качестве драйвера для отслеживания движений в открытом стеке Monado, предоставляющем реализацию стандарта OpenXR. Monado с драйвером Libsurvive может применяться для навигации в приложениях и играх, поддерживающих OpenXR (например, через OpenXR-плагин для игрового движка Godot). Код Libsurvive написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.



