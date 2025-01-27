The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Hangover 10.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

27.01.2025 10:03

Опубликован релиз инструментария Hangover 10.0, позволяющего запускать 32-разрядные Windows-приложения, собранные для архитектур x86 (i386) и ARM32, в окружениях на базе архитектуры ARM64 (Aarch64). В разработке находится реализация варианта Hangover для архитектуры RISC-V. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPL 2.1.

Hangover заметно обгоняет по производительности конфигурации, в которых Wine запускается целиком в режиме эмуляции, так как при использовании Hangover эмулятор применяется только для выполнения кода самого приложения, а все системные вызовы, библиотеки и компоненты Wine выполняются вне эмулятора в родном для текущей платформы исполнении (Hangover разрывает цепочку эмуляции на уровне обращений к win32 и wine). В слое эмуляции могут использоваться эмуляторы QEMU, FEX и Box64, в зависимости от предпочтений пользователя. Начата, но пока не завершена работа по поддержке эмулятора Blink.

Среди изменений в версии 10.0:

  • Переход на использование кодовой базы Wine 10.
  • Добавлена поддержка архитектуры ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible), позволяющей выполнять в окружении ARM64 отдельные модули с кодом x86_64 при помощи эмулятора.
  • Началось формирование готовых сборок для Debian 13 (testing) и Ubuntu 20.04/22.04/24.04/24.10 (ранее сборки формировались только для Debian 11 и 12).
  • Для архитектур ARM64 и ARM64EC реализована сборка DXVK с реализацией Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan.
  • Обеспечена совместимость с пакетом fex-emu-wine. Эмулятор FEX обновлён до версии 2412.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AndreRH/han...)
  2. OpenNews: Выпуск Armbian 24.11, дистрибутива для одноплатных компьютеров
  3. OpenNews: Опубликован Fedora Asahi Remix 41, дистрибутив для ARM-чипов Apple
  4. OpenNews: Проект ExectOS развивает открытую ОС, нацеленную на совместимость с приложениями Windows
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Winlator 9.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62622-hangover
Ключевые слова: hangover, arm, game, wine, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонем (?), 10:15, 27/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    А какая сейчас наиболее доступная железка, где можно потестить это?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:19, 27/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:20, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый доступный арм сейчас это малина, но процессор желает оставлять лучшего. Если только не появилось способов поставить линукс на обычный телефон
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:18, 27/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Виндeкaпeц неумолимо падает на нас стремительным домкратом!
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 10:22, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Капец наступит когда ПО для неё перестанут писать, а не делать костыли для его запуска на других ОС
     
     
  • 3.6, Илья (??), 10:26, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну серверные приложения уже под винду не пишут. Dotnet теперь гораздо лучше в докере работает, чем старый виндовый фреймворк
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:35, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Венда только десктоп, а это устаревшая единица как паровой двигатель. На смартфонах везде Линукс, на умных телевизорах только Линукс на 100% на часах Линукс на суперкомпьютерах Линукс.
     

  • 1.7, Шарп (ok), 10:32, 27/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    >позволяющего запускать 32-разрядные Windows-приложения

    Такие сейчас не найти. Не понятно зачем вообще в 2k25 поддерживать что-либо 32 разрядное.

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:36, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы был хоть какой-то прикладной софт.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру