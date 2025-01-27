Выпуск Hangover 10.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

Опубликован релиз инструментария Hangover 10.0, позволяющего запускать 32-разрядные Windows-приложения, собранные для архитектур x86 (i386) и ARM32, в окружениях на базе архитектуры ARM64 (Aarch64). В разработке находится реализация варианта Hangover для архитектуры RISC-V. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPL 2.1. Hangover заметно обгоняет по производительности конфигурации, в которых Wine запускается целиком в режиме эмуляции, так как при использовании Hangover эмулятор применяется только для выполнения кода самого приложения, а все системные вызовы, библиотеки и компоненты Wine выполняются вне эмулятора в родном для текущей платформы исполнении (Hangover разрывает цепочку эмуляции на уровне обращений к win32 и wine). В слое эмуляции могут использоваться эмуляторы QEMU, FEX и Box64, в зависимости от предпочтений пользователя. Начата, но пока не завершена работа по поддержке эмулятора Blink. Среди изменений в версии 10.0: Переход на использование кодовой базы Wine 10.

Добавлена поддержка архитектуры ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible), позволяющей выполнять в окружении ARM64 отдельные модули с кодом x86_64 при помощи эмулятора.

Началось формирование готовых сборок для Debian 13 (testing) и Ubuntu 20.04/22.04/24.04/24.10 (ранее сборки формировались только для Debian 11 и 12).

Для архитектур ARM64 и ARM64EC реализована сборка DXVK с реализацией Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan.

Обеспечена совместимость с пакетом fex-emu-wine. Эмулятор FEX обновлён до версии 2412.



