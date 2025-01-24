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На базе Clang для языка Си реализован режим проверки границ буферов

24.01.2025 14:22

Инженеры из компании Apple объявили о готовности для тестирования режима "-fbounds-safety" для компилятора Clang, предоставляющего гарантии безопасной работы с буферами в коде на языке Си. Режим включён в состав форка LLVM, поддерживаемого компанией Apple для проекта Swift. В дальнейшем запланирована постепенная передача функциональности "-fbounds-safety" в основную кодовую базу LLVM/Clang.

Отмечается, что предложенный механизм защиты уже активно применяется в продуктах Apple, таких как ядро XNU, прошивки, библиотеки для работы со звуком и декодировщики изображений. Включение режима "-fbounds-safety" снижает производительность приложений в среднем на 5% (разброс от -1% до 29%), увеличивает размер кода на 9.1% (разброс от -1.4% до 38%) и замедляет компиляцию на 11%.

Использование режима "-fbounds-safety" для автоматического выявления выхода за границы области памяти, связанной с указателем, требует добавления в код специальных аннотаций и включения заголовочного файла "ptrcheck.h". Суть предложенного метода защиты в автоматическом прикреплении проверок соблюдения допустимых границ, добавляемых на основе выставленных вручную аннотаций или известных компилятору размеров.

В отличие от использования в коде расширенных указателей (wide pointer), в которых кроме адреса имеются сведения о верхней и нижней границе буфера, использование режима "-fbounds-safety" не нарушает ABI (Application Binary Interface), не меняет формат экспортируемых указателей и не требует переработки сразу для всего проекта. В режиме "-fbounds-safety" расширенные указатели применяются только в областях, не пересекающихся с ABI, а для указателей, влияющих на ABI, применяются обычные указатели с подстановкой проверок, формируемых на основе аннотаций с информацией о границах.

Аннотации необходимо прикреплять к указателям в полях структур и параметрах функций, указывающих на массив объектов, а также к глобальным переменным с указателями. Для указателей в локальных переменных аннотации добавлять не нужно, так как они автоматически обрабатываются как расширенные указатели, уже включающие информацию о допустимых границах. Подсказки о конструкциях в коде, для которых требуется добавление аннотаций, выводятся компилятором при запуске с флагом "-fbounds-safety".

Модель защиты на основе "-fbounds-safety" можно внедрять постепенно, файл за файлом, не прерывая разработку всего проекта. Добавление защиты в проект сводится к указанию аннотаций в определённом файле с кодом, устранению предупреждений компилятора и проведению тестирования работы программы, после чего данные этапы повторяются для следующего файла. Код с добавленными аннотациями остаётся совместим с обычным Си-кодом и компиляторами, не поддерживающими "-fbounds-safety" (при сборке другими компиляторами или при сборке без флага "-fbounds-safety" просто не будут добавлены дополнительные проверки границ).

Во время работы программы, в случае выявления обращения за пределы допустимых границ, генерируется исключение и программа завершает своё выполнение. Аварийное завершение также может произойти при указании некорректных аннотаций, поэтому при использовании "-fbounds-safety" необходимо проведение дополнительного тестирования работы программы.

В примере ниже в параметр "int *p" вставлена аннотация "__counted_by(n)", добавляющая дополнительную проверку на допустимые границы, действующую во время выполнения. Если попытаться скомпилировать код в режиме "-fbounds-safety" без указания данной аннотации, компилятор выведет предупреждение об отсутствии информации о границах массива при обработке выражения "p[i] = 0". 


   #include <ptrcheck.h>

   void init_buf(int *__counted_by(n) p, int n) {
      for (int i = 0; i < n; ++i)
         p[i] = 0; // в режиме "-fbounds-safety" компилятор сам подставит проверку, аналогичную коду "if (i < 0 || i >= n) trap();"
   }

Для локальных переменных с указателями проверки прикрепляются автоматически, например: 


   void foo(int i){
      char *buf = (char *)malloc(10); // для указателя buf будут сохранены сведения о границах
      buf[i] = 0xff; // будет автоматически подставлена проверка "if (buf + i < buf || buf + i >= buf + 10) trap();"
   }

По возможности компилятор проводит оптимизацию и исключает добавление лишнего кода, если в коде уже имеются необходимые проверки. Например: 


   for (size_t i = 0; i < count; ++i) {
      buf[i] = i; // проверка "if (i < 0 || i >= count) trap()" добавлена не будет, так как выше уже имеется условие "i < count" и i не может быть меньше 0.
   }

Основные аннотации:

  • "__counted_by(N)" - определяет размер буфера в элементах целевого типа.
  • "__sized_by(N)" - определяет размер буфера в байтах.
  • " __ended_by(P)" - задаёт верхнюю границу буфера.
  • "__null_terminated" - учитывает нулевой символ в качестве конца буфера.
  • "__single" - привязывает указатель к одному объекту. Применяется по умолчанию для указателей, влияющих на ABI, если явно не выставлена аннотация.
  • "__bidi_indexable" - расширенный указатель с информацией о верхней и нижней границах. Применяется по умолчанию для указателей, не влияющих на ABI.
  • "__indexable" - расширенный указатель с информацией о верхней границе.
  • "__unsafe_indexable" - указатель без проверки границ (для переносимости с незащищённым кодом, например, для получения указателей из внешнего кода).


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.llvm.org/t/t...)
  2. OpenNews: Fil-C - компилятор для языков C и C++, гарантирующий безопасную работу с памятью
  3. OpenNews: Проект TrapC развивает Си-подобный язык, безопасно работающий с памятью
  4. OpenNews: Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android
  5. OpenNews: Оценка эффективности применения MiraclePtr для предотвращения уязвимостей в Chrome
  6. OpenNews: Microsoft открыл CHERIoT, аппаратное решение для повышения безопасности кода на языке Си
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62606-clang
Ключевые слова: clang, llvm, compile, safe, buffer, overflow
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:35, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Растоконец?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:39, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто нас ждёт новая мода на новый язык.
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:44, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да почему же, просто костыль.
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:49, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Растоконец?

    Пффф... если бы...

    > снижает производительность приложений в среднем на 5% (разброс от -1% до 29%)
    > увеличивает размер кода на 9.1% (разброс от -1.4% до 38%)
    > замедляет компиляцию на 11%.

    Если на последнее можно забить, то предыдущие два выглядят остойно.
    Плюс оно не будет работать со старым кодом автоматом:
    > требует добавления в код специальных аннотаций и включения заголовочного файла "ptrcheck.h"

    Пройтись по всей кодовой базе и подобавлять аннотации это конечно не так сложно как на раст переписать, но учитывая предыдущие недостатки... имеет ли оно вообще смысл?

    Ну и вишенка - оно исправляет только выход за границы буфера.
    А как же use-after-free? А как же double-free? А int overflow?

     
     
  • 3.13, Mr bdsm (?), 14:54, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как отправить е-мэйл через жо...

    Используйте himalaya cli и buttplug io

     
  • 3.16, Аналгин (?), 14:57, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто в другиях ЯП проверки бесплатные. Нет, в расте магическим образом бесплатным оно не станет.
     
     
  • 4.20, Alladin (?), 15:03, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в расте есть множество способов сделать это бесплатным, банально тип &[u8; 128] это уже тип с макс границей 128,
    а обработка массивов на расте считает плохим тоном прямое обращение по индексу, люди используют итераторы.


    а функции с платной проверкой границ максимально явные так как возвращают option.

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 15:13, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  в расте есть множество способов сделать это бесплатным, банально тип &[u8; 128] это уже тип с макс границей 128,

    И чё? Это просто другая форма записи того же самое, что и в новости. Это не бесплатно

     
     
  • 6.34, Alladin (?), 15:38, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и то, что зная что тип слайс с 128 элементами:
    1. не нужно хранить количество элементов в runtime, а следовательно нет runtime проверок и не нужно доп памяти. прямое обращение к элементу с const номером не добавляет runtime проверок, а обращение к 129 элементу напрямую создает паник функцию (или None если это функция с option), также первый элемент массива абсолютно бесплатен.
    2. нет потери характеристик типа между функциями. это также не пустой массив с 128 элементамм от функции к функции (всегда не null, указывает на не освобожденную память, по памяти такой же указатель, размер определен в compltime, размер и тип элемента определен).

    и таких моментов в расте множество

     
     
  • 7.37, Аноним (37), 15:48, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не нужно-то, вот ты хочешь цикл фор по этому слайсу, откуда рантайму знать, сколько шагов нужно сделать?
     
  • 5.31, Аноним (31), 15:19, 24/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.29, Аноним (29), 15:18, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто в другиях ЯП проверки бесплатные. Нет, в расте магическим образом бесплатным оно не станет.

    Разумеется.
    Но в расте ты платишь в основном временем компиляции.
    При использовании слайсов - проверка делается только один раз.
    При использовании итераторов - тоже только один раз.
    При использовании прямой итерации по массиву, то да - получается также как тут.
    Т.е. получается лучше во всех случаях кроме такого.

     
     
  • 5.33, Аноним (37), 15:33, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что мешает обсуждаемому компилятору, раз он уже знает максимально возможный индекс, проверить только его? Ничего.
     
  • 4.32, Аноним (32), 15:22, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В расте большая часть проверок в compile-time.
    Т.е разработчику придется подождать подольше, CI будет бегать не так шустро.
    Может придется купить билд-машину помощнее.

    А в предложенном варианте
    > снижает производительность приложений в среднем на 5% (разброс от -1% до 29%)

    у КАЖДОГО пользователя.
    А если их будут миллионы?

     
  • 3.25, Аноним (25), 15:08, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так кланг же высылает ворнинги при использовании обнуленного указателя
     

  • 1.4, laindono (ok), 14:39, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В современных языках это и так есть по умолчанию. В целом хорошая идея, всё равно сишников заставить писать нормальный код невозможно. А так хоть падать будет с читабельной ошибкой. Это определённо лучше, чем код, который то работает, то не работает, то работает, но странно.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:46, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включение режима "-fbounds-safety" снижает производительность приложений в среднем на 5% (разброс от -1% до 29%), увеличивает размер кода на 9.1% (разброс от -1.4% до 38%) и замедляет компиляцию на 11%.

    Ахахах, т.е. мяу! (с)
    Нафига оно тогда надо?

    Напомнило историю с MiraclePTR

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:52, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    We anticipate that MiraclePtr meaningfully reduces the browser process attack surface of Chrome by protecting ~50% of use-after-free issues ...
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 15:01, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > We anticipate that MiraclePtr meaningfully reduces the browser process attack surface of
    > Chrome by protecting ~50% of use-after-free issues ...

    "Потребление памяти основным процессом браузера при применении MiraclePtr увеличивается на 5.5-8% в сборках для настольных систем и на 2% в версии для Android. Среднее повышение потребления для всех процессов оценивается в 1-3%. Кроме того, при использовании MiraclePtr зафиксированы отдельные регрессии, приводящие к снижению производительности"

    И вторая половина ошибок еще осталась.
    По принципу Парето найти остальные 50% будет гораздо сложнее и дороже чем первые.

    К сожалению это только для С++.
    Было бы интересно применить оба подхода одновременно и получить что-то типа "на 50% медленнее, 50% жрет больше памяти, на 25% дольше компилируется".

     
  • 2.15, Аноним (15), 14:56, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну т.е., меньшее замедление, чем затыкание всевозможных Spectre-Meltdown'ов.
     

  • 1.8, Аноним (26), 14:48, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > char *buf = (char *)malloc(10); // для указателя buf будут сохранены сведения о границах

    Если это Си, а не С++, то приведение типов тут не нужно, void* можно сохранить в любой указатель

     
  • 1.17, xsignal (ok), 14:58, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Rust is obsolete", главную фичу раста реализовали в Си.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:14, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Borrow checker'а нет, не реализовали выходит
     

  • 1.28, Аноним (26), 15:17, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > for (size_t i = 0; i < count; ++i) {
    >       buf[i] = i; // проверка "if (i < 0 || i >= count) trap()" добавлена не будет, так как выше уже имеется условие "i < count" и i не может быть меньше 0.
    >    }

    А если count - 1 > длинны буфера?

     
     
  • 2.35, Аноним (-), 15:42, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если count - 1 > длинны буфера?

    Ты что не любишь сюрпризы? (с)
    И вообще, надо оставлять фичи для следущих релизов - чтобы было видно, как в поте лица работают.


     

  • 1.30, bOOster (ok), 15:18, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Единственно что смог раст - так это потянуть дидов все-таки начать что-то делать с проверками границ буферов и т.п.
     
     
  • 2.36, anonymmmeer (?), 15:47, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно было писать на dafni и генерировать си код.
    анотации можно было и на frama-c делать, там они вообще в коментах
     

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