На базе Clang для языка Си реализован режим проверки границ буферов

We anticipate that MiraclePtr meaningfully reduces the browser process attack surface of Chrome by protecting ~50% of use-after-free issues ...

> Chrome by protecting ~50% of use-after-free issues ... "Потребление памяти основным процессом браузера при применении MiraclePtr увеличивается на 5.5-8% в сборках для настольных систем и на 2% в версии для Android. Среднее повышение потребления для всех процессов оценивается в 1-3%. Кроме того, при использовании MiraclePtr зафиксированы отдельные регрессии, приводящие к снижению производительности" И вторая половина ошибок еще осталась.

По принципу Парето найти остальные 50% будет гораздо сложнее и дороже чем первые. К сожалению это только для С++.

Было бы интересно применить оба подхода одновременно и получить что-то типа "на 50% медленнее, 50% жрет больше памяти, на 25% дольше компилируется".

Ну т.е., меньшее замедление, чем затыкание всевозможных Spectre-Meltdown'ов.