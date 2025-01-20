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Для ядра Linux предложен драйвер с реализацией режима NVMe PCI Endpoint

20.01.2025 16:41

Компания Western Digital разработала для ядра Linux драйвер с реализацией NVMe PCI Endpoint Function Target. При наличии контроллера PCIe, поддерживающего режим endpoint, драйвер позволяет системе под управлением Linux изображать из себя контроллер PCI NVMe, который для других систем будет выглядеть как накопитель с интерфейсом NVMe.

Как пример, подобный накопитель был реализован на основе платы Rock5B, использующей SoC Rockchip RK3588 с контроллером PCI Gen3x4, умеющем работать в режиме endpoint. При использовании блочного устройства null_blk и в конфигурации с 4 очередями ввода/вывода накопитель показал пропускную способность в 2.8 GB/sec при последовательном чтении блоков 512KB и производительность в 131 тысяч операций ввода/вывода в секунду при случайных операциях чтения блоками 4K.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe-oF/TCP из состава ядра Linux
  3. OpenNews: Выпуск UDisks 2.10.0 с поддержкой NVMe
  4. OpenNews: WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD
  5. OpenNews: Доступен набор утилит для управления SSD-накопителями - nvme-cli 2.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62588-pcie
Ключевые слова: pcie, nvme, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:52, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А ваш хвалёный мак такое поддерживает? Нет? А туда же критиковать что на линуксе нет дров.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:05, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С каких это пор мак - хвалёный? Он же днищем всегда был закрытым и кривым. Он даже линукс не умеет, в отличие от винды.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 17:06, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    С тех пор как первый хомячек купивший в тридорого мак стал доказывать какой он не немамонт.
     
  • 2.8, G0Dzilla (??), 17:59, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вас в детстве маководы унижали? Почему Вы первым комментом накинулись на систему, которой даже не пользуетесь?
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 18:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Вас в детстве маководы унижали? Почему Вы первым комментом накинулись
    > на систему, которой даже не пользуетесь?

    И не только в детстве. Попробуй ипад купить. И тут ты узнаешь что без благославления белого человека - он вообще не работает!

     
  • 3.16, Аноним (16), 20:01, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что на маке такие драйвера без благословения самого Тима Кука невозможны.
     
     
  • 4.19, _kp (ok), 20:10, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и присутствие существующего драйвера или его удаление только с его заднеприводста.
     
  • 3.30, scriptkiddis (?), 22:03, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и где он не прав?
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:07, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надеюсь ты угораешь. В макбуках этот режим есть с 1991 года.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Target_Disk_Mode

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:40, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нунифигасебе. Прикольно.
     
  • 3.25, Аноним (-), 21:42, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надеюсь ты угораешь. В макбуках этот режим есть с 1991 года.

    Поздравлю, граджанин соврамши. В 1991 году - PCIe совершенно точно не было. Не говоря уж про NVMe. Там простой PCI то - спасибо если уже вылупился.

    А если валить все технологии хранения в кучу - так линух умел диск косплеить дюжиной разных способов. На одноплатнике например можно usb mass storage откосплеить. Будет такая вот флешка, с Linux на борту. А NVMe интересен - тем что эффективная штука, оптимизирован на скорость.

     
  • 3.28, Аноним (28), 21:55, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В макбуках этот режим есть с 1991 года.

    опять какая-то альтернативная интерпретация новостей, этот режим у макбуков
    1) в загрузчике
    2) где вы там увидели pcie ep

     

  • 1.4, Аноним (4), 17:08, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем? смысл NVME же в скорости. Никакая программная реализация за FPGA и ASICами не угонится.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:17, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну почему сразу так критично. Как вариант соединить два хоста - из второго сделать убер (не убиваемый, не ограниченный TWB) накопитель поверх tmpfs второй машины, для кешей например. Очень годно. ddr3 хватит - она дюже дешевая сейчас. За счет pcie интерфейса не надо заморачиваться дорогими nic на несколько GB и TB1-4 интерфейсы не нужны. Профит!
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:30, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.8GB/s для PCIe3.0 вполне адекватный результат. Не на порядки разница.
     
  • 2.7, letsmac (ok), 17:34, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В оригинале есть зачем:

    The NVMe PCI endpoint target driver is not intended for production use.
    It is a tool for learning NVMe, exploring existing features and testing
    implementations of new NVMe features.


    Это просто для отладки.

    RK3588 в последнее время прямо стал чипом для всего. От NAS до EDGE И NVME endpoint.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 18:38, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это просто для отладки.

    Всё! Расходимся, тред закрываем.

     
  • 2.10, Аноним (10), 18:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем, что никому не хочется ждать несколько лет, пока появятся идеальные FPGA и ASIC реализации, для 99% задач достаточно просто «good enough», и это оно. Затем, что это обычный цикл развития индустрии, когда процессоры общего назначения догоняют по производительности асики предыдущих поколений и любые идеи можно реализовать в софте быстро, качественно и универсально, пока не упрутся в производительность, после чего начинают оптимизировать с другого конца при помощи асиков и fpga. Затем, что обычное железо с полки куда проще и дешевле в эксплуатации любого специализированного. Достаточно причин?
     
     
  • 3.34, Аноним (28), 01:32, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Затем, что это обычный цикл развития индустрии, когда процессоры общего назначения догоняют по производительности асики предыдущих поколений и любые идеи можно реализовать в софте быстро, качественно и универсально

    настолько догоняют что интел почти банкрот, а для GPU процессоры общего назначения к которым все привыкли скоро будут не нужны, ну останутся в крестьянских мобильниках чтобы к облаку присосаться

     
  • 2.11, Аноним (-), 18:51, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но зачем? смысл NVME же в скорости. Никакая программная реализация за FPGA и ASICами не угонится.

    Вообще, вы господа зажрались: 2.8 гигабайта в секунду - даст мастеркласс В РАЗЫ любому SATA SSD например.

    То-есть теперь можно из одноплатничка на линухе запилить себе SSDшник в наглую - и он порвет в разы как минимум любой SATA девайс. В основном все упрется, имхо, в том что у таких SoC нет дофига каналов NAND'а чтоб туде _быстро_ записи фигачить.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:44, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем что-то рвать? Глупо сравнивать с сата. Ssd pcie/nvme и так гигабайт-два вытягивают. Гдето есть у меня парочка u2 - надо глянуть сколько они вытянут.
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 21:55, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем что-то рвать? Глупо сравнивать с сата. Ssd pcie/nvme и так
    > гигабайт-два вытягивают. Гдето есть у меня парочка u2 - надо глянуть
    > сколько они вытянут.

    Ну как бы вон то - у владельца технологии, их фирмваре их confidential proprietary. А тут, вот, из линуха прямо такое же - и даже не супертормоз. Так что интересным технологиям - быть.

    Конечно такой процык под косплей SSD это весьма пафосно, он так то и с таким обвесом и весь небольшой лаптоп скосплеит с таким обвесом, но идея - прикольная.

     
  • 3.33, chdlb (?), 23:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты лапочишь? все преимущество в латенси, а оно будет как раз тухлым, сложно сравнивать но точно не меньше чем у SATA, тем более что это одноплатник )))


    > 2.8 гигабайта в секунду - даст мастеркласс В РАЗЫ любому SATA SSD например.

    твоя линейная скорость никому не интересна, а наче добро пожаловать в мир RAID0 на HDD

    а еще и стоить это будет космос в сравнении даже с каким-нибудь IB-QDR QSFP+

    а на вторичке так вообще, хоть кушай задом

     
  • 2.31, Ivan_83 (ok), 22:25, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем что потребности бывают сильно разными.
    Скорость там вроде на уровне SATA если не выше, у меня до сих пор механически SATA диски для хранения больших данных и мне скорости в принципе хватает.
     

  • 1.13, Аноним (15), 19:08, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего то не нашел как одна система к другому физически коннектится. Через usb что-ли? Или в слот m2 (что за адаптер? Прямо в pcie слот (опчть таки - как). Не понимаю
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:41, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По логике через PCIe. Через все что может сие изобразить.

    Хоть между 2 SoC на 1 плате дорожки прокинуть, хоть как карту PCIe или вон, закосить под накопитель m2 - но придется придумать как спихивать тепло и куда шустрого флеша в этом всем пристроить, null_blk такой себе стораж :)

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 20:05, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гибкий шлейф сделай и выводи куда твоей душе угодно.
     
  • 2.20, letsmac (ok), 20:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Физически  rk3588 - SOC с 4х pcie 3 + 3x pcie 2. Как хочешь, так и разводи.

    Rk35хх очень интересные процы.  Collabora обещает полную поддержку вроде к 6.14.

    Шита тут - https://www.rock-chips.com/uploads/pdf/2022.8.26/192/RK3588%20Brief%

     
     
  • 3.26, Аноним (-), 21:52, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rk35хх очень интересные процы.  Collabora обещает полную поддержку вроде к 6.14.
    > Шита тут - https://www.rock-chips.com/uploads/pdf/2022.8.26/192/RK3588&...

    Нафиченый процик, из него даже мини-лаптопчик напрашивается, все "взрослые" интерфейсы в наличии, как и все мобилочные. Хардварные декодеры/энкодеры, 8 ядер, .... красота :). Даже 2 GigE затолкали.

     
  • 2.21, Аноним (21), 20:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй NVME over IP, например.
     

  • 1.24, commiethebeastie (ok), 21:21, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Завезите лучше raw access.
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 21:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Завезите лучше raw access.

    Raw access к чему тебе надо и в каком виде?

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, для объединения материнских плат посредством PCI-E в кластер?
     
     
  • 4.35, Аноним (15), 04:33, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По токам не вытянет. Паразитную емкость проводов на таких частотах перезаряжать стандартный pcie не потянет. Скорей всего и наводки окажутся сильно выше того что он может переварить. Нужен мощный выходной каскад чтобы длина провода превышала хотя бы полметра.
     

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