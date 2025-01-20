Для ядра Linux предложен драйвер с реализацией режима NVMe PCI Endpoint

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:17, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ну почему сразу так критично. Как вариант соединить два хоста - из второго сделать убер (не убиваемый, не ограниченный TWB) накопитель поверх tmpfs второй машины, для кешей например. Очень годно. ddr3 хватит - она дюже дешевая сейчас. За счет pcie интерфейса не надо заморачиваться дорогими nic на несколько GB и TB1-4 интерфейсы не нужны. Профит!

2.6 , Аноним ( 6 ), 17:30, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 2.8GB/s для PCIe3.0 вполне адекватный результат. Не на порядки разница.

2.7 , letsmac ( ok ), 17:34, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В оригинале есть зачем: The NVMe PCI endpoint target driver is not intended for production use.

It is a tool for learning NVMe, exploring existing features and testing

implementations of new NVMe features.

Это просто для отладки. RK3588 в последнее время прямо стал чипом для всего. От NAS до EDGE И NVME endpoint.

3.9 , Аноним ( - ), 18:38, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это просто для отладки. Всё! Расходимся, тред закрываем.

2.10 , Аноним ( 10 ), 18:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Затем, что никому не хочется ждать несколько лет, пока появятся идеальные FPGA и ASIC реализации, для 99% задач достаточно просто «good enough», и это оно. Затем, что это обычный цикл развития индустрии, когда процессоры общего назначения догоняют по производительности асики предыдущих поколений и любые идеи можно реализовать в софте быстро, качественно и универсально, пока не упрутся в производительность, после чего начинают оптимизировать с другого конца при помощи асиков и fpga. Затем, что обычное железо с полки куда проще и дешевле в эксплуатации любого специализированного. Достаточно причин?

3.34 , Аноним ( 28 ), 01:32, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Затем, что это обычный цикл развития индустрии, когда процессоры общего назначения догоняют по производительности асики предыдущих поколений и любые идеи можно реализовать в софте быстро, качественно и универсально настолько догоняют что интел почти банкрот, а для GPU процессоры общего назначения к которым все привыкли скоро будут не нужны, ну останутся в крестьянских мобильниках чтобы к облаку присосаться

2.11 , Аноним ( - ), 18:51, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Но зачем? смысл NVME же в скорости. Никакая программная реализация за FPGA и ASICами не угонится. Вообще, вы господа зажрались: 2.8 гигабайта в секунду - даст мастеркласс В РАЗЫ любому SATA SSD например. То-есть теперь можно из одноплатничка на линухе запилить себе SSDшник в наглую - и он порвет в разы как минимум любой SATA девайс. В основном все упрется, имхо, в том что у таких SoC нет дофига каналов NAND'а чтоб туде _быстро_ записи фигачить.

3.15 , Аноним ( 15 ), 19:44, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем что-то рвать? Глупо сравнивать с сата. Ssd pcie/nvme и так гигабайт-два вытягивают. Гдето есть у меня парочка u2 - надо глянуть сколько они вытянут.

4.29 , Аноним ( - ), 21:55, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем что-то рвать? Глупо сравнивать с сата. Ssd pcie/nvme и так

> гигабайт-два вытягивают. Гдето есть у меня парочка u2 - надо глянуть

> сколько они вытянут. Ну как бы вон то - у владельца технологии, их фирмваре их confidential proprietary. А тут, вот, из линуха прямо такое же - и даже не супертормоз. Так что интересным технологиям - быть. Конечно такой процык под косплей SSD это весьма пафосно, он так то и с таким обвесом и весь небольшой лаптоп скосплеит с таким обвесом, но идея - прикольная.

3.33 , chdlb ( ? ), 23:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что ты лапочишь? все преимущество в латенси, а оно будет как раз тухлым, сложно сравнивать но точно не меньше чем у SATA, тем более что это одноплатник )))

> 2.8 гигабайта в секунду - даст мастеркласс В РАЗЫ любому SATA SSD например. твоя линейная скорость никому не интересна, а наче добро пожаловать в мир RAID0 на HDD а еще и стоить это будет космос в сравнении даже с каким-нибудь IB-QDR QSFP+ а на вторичке так вообще, хоть кушай задом

2.31 , Ivan_83 ( ok ), 22:25, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Затем что потребности бывают сильно разными.

Скорость там вроде на уровне SATA если не выше, у меня до сих пор механически SATA диски для хранения больших данных и мне скорости в принципе хватает.

