Для ядра Linux предложен драйвер с реализацией режима NVMe PCI Endpoint

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|1.1, Аноним (1), 16:52, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А ваш хвалёный мак такое поддерживает? Нет? А туда же критиковать что на линуксе нет дров.
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|2.2, Аноним (2), 17:05, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С каких это пор мак - хвалёный? Он же днищем всегда был закрытым и кривым. Он даже линукс не умеет, в отличие от винды.
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|3.3, Аноним (1), 17:06, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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С тех пор как первый хомячек купивший в тридорого мак стал доказывать какой он не немамонт.
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|2.8, G0Dzilla (??), 17:59, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вас в детстве маководы унижали? Почему Вы первым комментом накинулись на систему, которой даже не пользуетесь?
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|3.12, Аноним (-), 18:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Вас в детстве маководы унижали? Почему Вы первым комментом накинулись
> на систему, которой даже не пользуетесь?
И не только в детстве. Попробуй ипад купить. И тут ты узнаешь что без благославления белого человека - он вообще не работает!
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|3.16, Аноним (16), 20:01, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что на маке такие драйвера без благословения самого Тима Кука невозможны.
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|4.19, _kp (ok), 20:10, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там и присутствие существующего драйвера или его удаление только с его заднеприводста.
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|3.25, Аноним (-), 21:42, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надеюсь ты угораешь. В макбуках этот режим есть с 1991 года.
Поздравлю, граджанин соврамши. В 1991 году - PCIe совершенно точно не было. Не говоря уж про NVMe. Там простой PCI то - спасибо если уже вылупился.
А если валить все технологии хранения в кучу - так линух умел диск косплеить дюжиной разных способов. На одноплатнике например можно usb mass storage откосплеить. Будет такая вот флешка, с Linux на борту. А NVMe интересен - тем что эффективная штука, оптимизирован на скорость.
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|3.28, Аноним (28), 21:55, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В макбуках этот режим есть с 1991 года.
опять какая-то альтернативная интерпретация новостей, этот режим у макбуков
1) в загрузчике
2) где вы там увидели pcie ep
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|1.4, Аноним (4), 17:08, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но зачем? смысл NVME же в скорости. Никакая программная реализация за FPGA и ASICами не угонится.
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|2.5, Аноним (5), 17:17, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну почему сразу так критично. Как вариант соединить два хоста - из второго сделать убер (не убиваемый, не ограниченный TWB) накопитель поверх tmpfs второй машины, для кешей например. Очень годно. ddr3 хватит - она дюже дешевая сейчас. За счет pcie интерфейса не надо заморачиваться дорогими nic на несколько GB и TB1-4 интерфейсы не нужны. Профит!
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|2.6, Аноним (6), 17:30, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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2.8GB/s для PCIe3.0 вполне адекватный результат. Не на порядки разница.
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|2.7, letsmac (ok), 17:34, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В оригинале есть зачем:
The NVMe PCI endpoint target driver is not intended for production use.
It is a tool for learning NVMe, exploring existing features and testing
implementations of new NVMe features.
Это просто для отладки.
RK3588 в последнее время прямо стал чипом для всего. От NAS до EDGE И NVME endpoint.
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|2.10, Аноним (10), 18:50, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Затем, что никому не хочется ждать несколько лет, пока появятся идеальные FPGA и ASIC реализации, для 99% задач достаточно просто «good enough», и это оно. Затем, что это обычный цикл развития индустрии, когда процессоры общего назначения догоняют по производительности асики предыдущих поколений и любые идеи можно реализовать в софте быстро, качественно и универсально, пока не упрутся в производительность, после чего начинают оптимизировать с другого конца при помощи асиков и fpga. Затем, что обычное железо с полки куда проще и дешевле в эксплуатации любого специализированного. Достаточно причин?
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|3.34, Аноним (28), 01:32, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Затем, что это обычный цикл развития индустрии, когда процессоры общего назначения догоняют по производительности асики предыдущих поколений и любые идеи можно реализовать в софте быстро, качественно и универсально
настолько догоняют что интел почти банкрот, а для GPU процессоры общего назначения к которым все привыкли скоро будут не нужны, ну останутся в крестьянских мобильниках чтобы к облаку присосаться
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|2.11, Аноним (-), 18:51, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но зачем? смысл NVME же в скорости. Никакая программная реализация за FPGA и ASICами не угонится.
Вообще, вы господа зажрались: 2.8 гигабайта в секунду - даст мастеркласс В РАЗЫ любому SATA SSD например.
То-есть теперь можно из одноплатничка на линухе запилить себе SSDшник в наглую - и он порвет в разы как минимум любой SATA девайс. В основном все упрется, имхо, в том что у таких SoC нет дофига каналов NAND'а чтоб туде _быстро_ записи фигачить.
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|3.15, Аноним (15), 19:44, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем что-то рвать? Глупо сравнивать с сата. Ssd pcie/nvme и так гигабайт-два вытягивают. Гдето есть у меня парочка u2 - надо глянуть сколько они вытянут.
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|4.29, Аноним (-), 21:55, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем что-то рвать? Глупо сравнивать с сата. Ssd pcie/nvme и так
> гигабайт-два вытягивают. Гдето есть у меня парочка u2 - надо глянуть
> сколько они вытянут.
Ну как бы вон то - у владельца технологии, их фирмваре их confidential proprietary. А тут, вот, из линуха прямо такое же - и даже не супертормоз. Так что интересным технологиям - быть.
Конечно такой процык под косплей SSD это весьма пафосно, он так то и с таким обвесом и весь небольшой лаптоп скосплеит с таким обвесом, но идея - прикольная.
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|3.33, chdlb (?), 23:28, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что ты лапочишь? все преимущество в латенси, а оно будет как раз тухлым, сложно сравнивать но точно не меньше чем у SATA, тем более что это одноплатник )))
> 2.8 гигабайта в секунду - даст мастеркласс В РАЗЫ любому SATA SSD например.
твоя линейная скорость никому не интересна, а наче добро пожаловать в мир RAID0 на HDD
а еще и стоить это будет космос в сравнении даже с каким-нибудь IB-QDR QSFP+
а на вторичке так вообще, хоть кушай задом
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|2.31, Ivan_83 (ok), 22:25, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем что потребности бывают сильно разными.
Скорость там вроде на уровне SATA если не выше, у меня до сих пор механически SATA диски для хранения больших данных и мне скорости в принципе хватает.
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|1.13, Аноним (15), 19:08, 20/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего то не нашел как одна система к другому физически коннектится. Через usb что-ли? Или в слот m2 (что за адаптер? Прямо в pcie слот (опчть таки - как). Не понимаю
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|2.14, Аноним (14), 19:41, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По логике через PCIe. Через все что может сие изобразить.
Хоть между 2 SoC на 1 плате дорожки прокинуть, хоть как карту PCIe или вон, закосить под накопитель m2 - но придется придумать как спихивать тепло и куда шустрого флеша в этом всем пристроить, null_blk такой себе стораж :)
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|2.27, Аноним (-), 21:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Завезите лучше raw access.
Raw access к чему тебе надо и в каком виде?
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|3.32, Аноним (32), 22:53, 20/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, для объединения материнских плат посредством PCI-E в кластер?
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|4.35, Аноним (15), 04:33, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По токам не вытянет. Паразитную емкость проводов на таких частотах перезаряжать стандартный pcie не потянет. Скорей всего и наводки окажутся сильно выше того что он может переварить. Нужен мощный выходной каскад чтобы длина провода превышала хотя бы полметра.
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