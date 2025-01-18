Рейтинг языков программирования TIOBE за январь 2025 года

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования. Языком года назван Python, который сохранил 1 место и обогнал другие языки по росту популярности за год (+9.3%). По сравнению с январём 2024 года выделяется смещение языка Си со 2 на 4 место, при этом язык С++ поднялся с 3 на 2 место, а язык Java с 4 на 3 место.

Значительный рост популярности зафиксирован для языка Go, который переместился с 11 на 7 место. Язык PHP при этом опустился с 7 места на 13. Рост популярности отмечен для языков: Rust (19 → 14), R (23 → 18), SQL (9 → 8), Fortran (12 → 10), Delphi/Object Pascal (13 → 11), Ruby (18 → 16). Снижение популярности наблюдается для языков: Visual Basic (8 → 9), Scratch (10 → 12), MATLAB (14 → 15), Ассемблер (15 → 17), Swift (16 → 19).

Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu.

В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, лидеры за год не изменились: первое место занимает язык Python, далее следуют Java, JavaScript, С/C++ и C#. По сравнению с январём прошлого года выросла популярность языка Rust, который переместился с 11 на 9 место, а также языков Ada (16 → 15), PowerShell (18 → 17), Abap (23 → 22) и Cobol (28 → 26). Снизилась популярность Swift (9 → 11), Dart (15 → 16), Ruby (17 → 18), Visual Basic (22 → 23), Perl (26 → 27) и Haskell (27 → 28).

По данным рейтинга IEEE Spectrum лидерами остаются языки Python и Java. С 5 на 3 место поднялся язык JavaScript, с 9 на 5 язык TypeScript, с 18 на 11 язык Rust. Язык С++ сместился с 3 на 4 место, а Си - с 4 на 9 место. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, двадцатка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, TypeScript, CSS, C++, Ruby, C, Swift, R, Shell, Kotlin, Scala, Objective-C, PowerShell, Rust и Dart.