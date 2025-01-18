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Рейтинг языков программирования TIOBE за январь 2025 года

18.01.2025 12:04

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования. Языком года назван Python, который сохранил 1 место и обогнал другие языки по росту популярности за год (+9.3%). По сравнению с январём 2024 года выделяется смещение языка Си со 2 на 4 место, при этом язык С++ поднялся с 3 на 2 место, а язык Java с 4 на 3 место.

Значительный рост популярности зафиксирован для языка Go, который переместился с 11 на 7 место. Язык PHP при этом опустился с 7 места на 13. Рост популярности отмечен для языков: Rust (19 → 14), R (23 → 18), SQL (9 → 8), Fortran (12 → 10), Delphi/Object Pascal (13 → 11), Ruby (18 → 16). Снижение популярности наблюдается для языков: Visual Basic (8 → 9), Scratch (10 → 12), MATLAB (14 → 15), Ассемблер (15 → 17), Swift (16 → 19).

Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu.

В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, лидеры за год не изменились: первое место занимает язык Python, далее следуют Java, JavaScript, С/C++ и C#. По сравнению с январём прошлого года выросла популярность языка Rust, который переместился с 11 на 9 место, а также языков Ada (16 → 15), PowerShell (18 → 17), Abap (23 → 22) и Cobol (28 → 26). Снизилась популярность Swift (9 → 11), Dart (15 → 16), Ruby (17 → 18), Visual Basic (22 → 23), Perl (26 → 27) и Haskell (27 → 28).

По данным рейтинга IEEE Spectrum лидерами остаются языки Python и Java. С 5 на 3 место поднялся язык JavaScript, с 9 на 5 язык TypeScript, с 18 на 11 язык Rust. Язык С++ сместился с 3 на 4 место, а Си - с 4 на 9 место. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, двадцатка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, TypeScript, CSS, C++, Ruby, C, Swift, R, Shell, Kotlin, Scala, Objective-C, PowerShell, Rust и Dart.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: Опубликован рейтинг популярности СУБД
  3. OpenNews: Рейтинг языков программирования TIOBE за январь 2024 года
  4. OpenNews: С++ поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
  5. OpenNews: Рейтинг языков программирования от издания IEEE Spectrum
  6. OpenNews: Январский рейтинг языков программирования TIOBE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62580-tiobe
Ключевые слова: tiobe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 18/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:43, 18/01/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Рейтинг куплен, накручен и проплачен. Не рейтинг, а рекламная вывеска. Проще бы создатели языков просто покупали места в биллборде и то рейтинг лучше бы вышел.
     
     
  • 2.5, Дмитрий (??), 12:54, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О великий аноним опеннета, а расскажи, какой по твоему рейтинг?
     
  • 2.9, Очередной аноним (?), 13:11, 18/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, eugene_martein (ok), 12:45, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    А я напомню, что рейтинг строится по количеству поисковых запросов. Это отображает лишь классификацию языков программирования по возможности их изучить просто погуглив, а не читая официальную документацию.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 12:49, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний рейтинг не по новым запросом так что обломись жёстко.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:03, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я напомню, что рейтинг строится по количеству поисковых запросов. Это отображает лишь

    уровень понятности языков. Зачем мне спрашивать о том, что и так понятно...

     

  • 1.7, SubGun (ok), 13:09, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Мне интересно, почему Go так теряет популярность?
     
     
  • 2.10, Анониматор (?), 13:12, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глаза разуй, на картинке он чуток поднялся
     

  • 1.8, Анониматор (?), 13:10, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    В РФ на первом месте 1С
     

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