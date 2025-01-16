Live-сборки Fedora намерены перевести со SquashFS на EROFS

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|1.5, Аноним (5), 09:05, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересует поддержка атрибутов файлов в этих ФС: ACL, XATTR, ATTR.
Лично, для Live CD/DVD/BD, выберу ФС с большим сжатием и лучшей поддержкой атрибутов.
Скорость ФС при чтении с CD/DVD/BD неважна.
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|2.9, Ефрщ (?), 09:27, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лично, для Live CD/DVD/BD, выберу ФС с большим сжатием
Ты новость читал? О каком выборе ты говоришь, если его не будет:
> планируется перевести все Live-сборки дистрибутива со SquashFS на файловую систему EROFS
или ты не в контесте новости флудишь?
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|1.7, Афроним (?), 09:09, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ещё сильнее сжать образ, а то педали не влазят. Прогресс не жалует, то, что и так хорошо работает.
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|1.11, Аноним (-), 09:49, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По сравнению со SquashFS в EROFS ниже уровень сжатия (2.0 GiB против 2.7 GiB для XZ и 3.1 GiB против 3.9 GiB для LZ4),
Вот те и новые фичи - место на флешке/сидюке сильнее жрет.
> но более высокая скорость доступа (5.0 MiB/s против 7.1 MiB/s для XZ и 26.3 MiB/s против 30.9 MiB/s для LZ4)
Как эти системные эксперты такую зашакаленную скорость LZ4 вообще получили?! Он же даже на коре дуба делает гигабайты в секунду сам по себе?!
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|2.15, Аноним (15), 10:24, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наверное очень классная флешка с алика, я недавно тестил чтение sqfs с образов в озу, xz - 200мб/с, zstd что-то около 1500, ddr5-5200
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|1.21, Аноним (21), 10:48, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новых ядрах для EROFS добавили алгоритмы сжатия DEFLATE и zstd, а в SquashFS вроде не добавили. Поэтому сравнивают только одинаковые алгоритмы в обоих файловых системах.
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|1.27, A.Stahl (ok), 11:09, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>SquashFS
Сталкивался. Вроде прикольная идея, а потом мне понадобилось внести изменения в парочку файлов. А архив был гиг на 20-30.
Возможности override файлов я не нашёл, хотя казалось бы.
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|2.33, pfg21 (ok), 12:23, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"утилита делает одно и делает это хорошо"
что эро что сквош делают сжатую р/о фс и не мудрят с каскадированием.
каскадирование делают соответвующие утилиты.
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|1.32, anonymous (??), 12:21, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Управляющие пакетом livecd-tools в каждом релизе Fedora не успевают в гонке за новшествами пайтона. Каждый релиз начинается с рабочей композиции, а потом сразу поступают обновления к этому "питону" и.. сплошные ошибки при создании live.
Теперь, значит, ещё один "развивающийся" фактор добавить хотят. К гадалке не ходи, вся эта автоматизация создания live, основанная на пакете livecd-tools, уйдёт в позабытое прошлое.
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