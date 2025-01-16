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Live-сборки Fedora намерены перевести со SquashFS на EROFS

16.01.2025 07:23

В выпуске Fedora 42, намеченном на конец апреля, планируется перевести все Live-сборки дистрибутива со SquashFS на файловую систему EROFS, поддержка которой в прошлом году была реализована в инструментарии для создания загрузочных образов Dracut 103. Предложение пока не утверждено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

В качестве причин перехода упоминается более активная разработка EROFS (последний выпуск инструментария SquashFS был весной 2023 года) и наличие в EROFS расширенных возможностей, которые могут быть задействованы в будущем. На EROFS намерены перевести все сборки, использующие системный образ в режиме только для чтения, например, Live-сборки с KDE, Xfce, Budgie, LXQt, MiracleWM и COSMIC, а также редакции Fedora KDE Plasma Mobile и Fedora CoreOS Live.

Файловые системы SquashFS и EROFS предназначены для работы в режиме "только для чтения" и обеспечивают компактное представление метаданных и хранение данных в сжатом виде. ФС EROFS (Extendable Read-Only File System) создана компанией Huawei и сосредоточена на достижении максимальной производительности. В EROFS применяется отличающийся от других ФС метод сжатия данных, суть которого в использовании результирующих сжатых блоки фиксированного размера (в других ФС блоки фиксированы до сжатия, а после сжатия размер получается разный).

По сравнению со SquashFS в EROFS хуже уровень сжатия (размер образа 2.7 GiB в EROFS против 2.0 GiB в SquashFS при использовании алгоритма сжатия XZ и 3.9 GiB против 3.1 GiB при использовании LZ4), но более высокая скорость случайного доступа и пропускная способность (7.1 MiB/s в EROFS против 5.0 MiB/s в SquashFS для XZ и 30.9 MiB/s против 26.3 MiB/s для LZ4). При сравнении с Ext4, ФС EROFS значительно быстрее при случайном доступе к данным - при уровне сжатия 4 ФС EROFS оказалась быстрее на Flash-накопителе почти в 3 раза, а на жёстком диске в 6 раз).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Представлены патчи, существенно ускоряющие работу SquashFS
  3. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0
  4. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
  5. OpenNews: Composefs вместо развития отдельной ФС, теперь реализована поверх OverlayFS и EROFS
  6. OpenNews: Компания Huawei предложила новую ФС EROFS для ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62566-fedora
Ключевые слова: fedora, live, boot, squashfs, erofs
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 09:05, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересует поддержка атрибутов файлов в этих ФС: ACL, XATTR, ATTR.

    Лично, для Live CD/DVD/BD, выберу ФС с большим сжатием и лучшей поддержкой атрибутов.

    Скорость ФС при чтении с CD/DVD/BD неважна.

     
     
  • 2.9, Ефрщ (?), 09:27, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лично, для Live CD/DVD/BD, выберу ФС с большим сжатием

    Ты новость читал? О каком выборе ты говоришь, если его не будет:

    > планируется перевести все Live-сборки дистрибутива со SquashFS на файловую систему EROFS

    или ты не в контесте новости флудишь?

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:29, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    — Петрович, их читать учат?
    — Учат. Но в контексте.
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:55, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CD/DVD/BD : UDF, NIX-атрибуты поддерживает.
     

  • 1.7, Афроним (?), 09:09, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё сильнее сжать образ, а то педали не влазят. Прогресс не жалует, то, что и так хорошо работает.
     
  • 1.11, Аноним (-), 09:49, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > По сравнению со SquashFS в EROFS ниже уровень сжатия (2.0 GiB против 2.7 GiB для XZ и 3.1 GiB против 3.9 GiB для LZ4),

    Вот те и новые фичи - место на флешке/сидюке сильнее жрет.

    > но более высокая скорость доступа (5.0 MiB/s против 7.1 MiB/s для XZ и 26.3 MiB/s против 30.9 MiB/s для LZ4)

    Как эти системные эксперты такую зашакаленную скорость LZ4 вообще получили?! Он же даже на коре дуба делает гигабайты в секунду сам по себе?!

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:24, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное очень классная флешка с алика, я недавно тестил чтение sqfs с образов в озу, xz - 200мб/с, zstd что-то около 1500, ddr5-5200
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:26, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Диверсифицированные инженеры федоры.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:13, 16/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:48, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новых ядрах для EROFS добавили алгоритмы сжатия DEFLATE и zstd, а в SquashFS вроде не добавили. Поэтому сравнивают только одинаковые алгоритмы в обоих файловых системах.
     
  • 1.27, A.Stahl (ok), 11:09, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SquashFS

    Сталкивался. Вроде прикольная идея, а потом мне понадобилось внести изменения в парочку файлов. А архив был гиг на 20-30.

    Возможности override файлов я не нашёл, хотя казалось бы.

     
     
  • 2.28, Аноним (21), 11:41, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого есть OverlayFS.
     
     
  • 3.29, anonymous (??), 12:10, 16/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, pfg21 (ok), 12:23, 16/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "утилита делает одно и делает это хорошо"
    что эро что сквош делают сжатую р/о фс и не мудрят с каскадированием.
    каскадирование делают соответвующие утилиты.
     

  • 1.31, Аноним (30), 12:13, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У хуавея все какое хуаевеё
     
  • 1.32, anonymous (??), 12:21, 16/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Управляющие пакетом livecd-tools в каждом релизе Fedora не успевают в гонке за новшествами пайтона. Каждый релиз начинается с рабочей композиции, а потом сразу поступают обновления к этому "питону" и.. сплошные ошибки при создании live.
    Теперь, значит, ещё один "развивающийся" фактор добавить хотят. К гадалке не ходи, вся эта автоматизация создания live, основанная на пакете livecd-tools, уйдёт в позабытое прошлое.
     

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