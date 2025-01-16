Live-сборки Fedora намерены перевести со SquashFS на EROFS

В выпуске Fedora 42, намеченном на конец апреля, планируется перевести все Live-сборки дистрибутива со SquashFS на файловую систему EROFS, поддержка которой в прошлом году была реализована в инструментарии для создания загрузочных образов Dracut 103. Предложение пока не утверждено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

В качестве причин перехода упоминается более активная разработка EROFS (последний выпуск инструментария SquashFS был весной 2023 года) и наличие в EROFS расширенных возможностей, которые могут быть задействованы в будущем. На EROFS намерены перевести все сборки, использующие системный образ в режиме только для чтения, например, Live-сборки с KDE, Xfce, Budgie, LXQt, MiracleWM и COSMIC, а также редакции Fedora KDE Plasma Mobile и Fedora CoreOS Live.

Файловые системы SquashFS и EROFS предназначены для работы в режиме "только для чтения" и обеспечивают компактное представление метаданных и хранение данных в сжатом виде. ФС EROFS (Extendable Read-Only File System) создана компанией Huawei и сосредоточена на достижении максимальной производительности. В EROFS применяется отличающийся от других ФС метод сжатия данных, суть которого в использовании результирующих сжатых блоки фиксированного размера (в других ФС блоки фиксированы до сжатия, а после сжатия размер получается разный).

По сравнению со SquashFS в EROFS хуже уровень сжатия (размер образа 2.7 GiB в EROFS против 2.0 GiB в SquashFS при использовании алгоритма сжатия XZ и 3.9 GiB против 3.1 GiB при использовании LZ4), но более высокая скорость случайного доступа и пропускная способность (7.1 MiB/s в EROFS против 5.0 MiB/s в SquashFS для XZ и 30.9 MiB/s против 26.3 MiB/s для LZ4). При сравнении с Ext4, ФС EROFS значительно быстрее при случайном доступе к данным - при уровне сжатия 4 ФС EROFS оказалась быстрее на Flash-накопителе почти в 3 раза, а на жёстком диске в 6 раз).



