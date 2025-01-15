В готовящемся в релизу ядре Linux 6.13 выявлен сбой, вызванный кодом сотрудника Microsoft

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|2.4, Аноним (4), 10:04, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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сколько кривого кода добавляется в каждый пингвиний релиз, но опенет заостряет внимание именно на этом инциденте... очевидно, зачем ;)
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|4.11, Аноним (4), 10:16, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, что бы хомячки вроде тебя понабижали строчить сюда свои важные тезисы
и это работает
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|3.12, Аноним (12), 10:20, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так может это у тебя проблемы, если из всей новости ты заметил только Microsoft, но не «патч, ставший причиной сбоя, был подан нестандартно - но был принят, хотя не получил ни одного подтверждения (ACK) от мэйнтайнеров архитектуры x86, что является нарушением общепринятых практик» и то, что это, крайне неожиданно, привело к проблемам?
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|4.14, Аноним (4), 10:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проблемы наверное у линукс, раз такие патчи в их бюрократической системе проходят до самого верхнего уровня?
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|2.5, User (??), 10:05, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не, вполне себе закономерность - если по процессу никто - начиная с владельца процесса - не работает.
Но конкретно тут ничего страшного - hybernation в linux'е нормально и не работал никогда, одним зависоном больше, одним меньше - с ноября вот никто и не заметил, что что-то поменялось.
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|2.7, Аноним (7), 10:09, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Но злой умысел можно увидеть везде. Погода плохая? Это боги специально захотели лично тебе нагадить.
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|3.19, Аноним (19), 10:36, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ау, геоинженерия и стратосферные аэрозоли ещё факт прошлого века. Прочитай самих авторов - Первая глобальная революция.
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|1.6, Аноним (4), 10:06, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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может он решил отложить релиз из-за педали всё-таки? нашёл так сказать козла отпущения
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|1.9, Аноним (-), 10:12, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> инженер из компании Intel выявил сбой, не позволяющий ядру корректно
> выйти из спящего режима на некоторых ноутбуках с процессорами Intel
Компания Intel забыла сообщить компании Microsoft, что еще не адаптировала все бекдоры на под новый фикс?
Поэтому фикс отложили?))
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|4.25, Аноним (19), 10:46, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит ответственность ложится на главного - заругать и отстранить Линуса на релизный цикл пока не извинится.
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|1.17, hiveliberty (ok), 10:30, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь он должен ввести ограничения против этого разраба, а ответственных мейнтейнеров снять.
Как, собственно, он это сделал со многими из РФ
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|1.18, Аноним (19), 10:31, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> патч был подан нестандартно - но был принят
Платиновому спонсору можно. Линус не заругает и КоКом не ударит.
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|2.20, ijuij (?), 10:36, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Материальные интересы часто оказываются важнее моральных ценностей, и именно поэтому я не очень люблю капитализм. 💸🤷♂️ Я считаю, что настоящее богатство заключается не только в деньгах, но и в отношениях с людьми и соблюдении этических норм. 🌱
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|3.24, Аноним (19), 10:43, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит как первый абзац КоКа, которым принуждают к мировозрению хозяина.. ээ "этическим" нормам!
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