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В готовящемся в релизу ядре Linux 6.13 выявлен сбой, вызванный кодом сотрудника Microsoft

15.01.2025 09:49

Линус Торвальдс намеревался опубликовать релиз ядра Linux 6.13 в это воскресенье, но скорее всего тестирование ветки 6.13 будет продлено на неделю из-за проблем со стабильностью в изменениях, подготовленных сотрудником Microsoft и принятых в ветку 6.13 в ноябре. Дополнительно отмечается, что патч, ставший причиной сбоя, был подан нестандартно - но был принят, хотя не получил ни одного подтверждения (ACK) от мэйнтайнеров архитектуры x86, что является нарушением общепринятых практик.

Патч добавлял возможность использования больших страниц памяти в режиме ROX (Read Only Execute) при выделении памяти, предназначенной для размещения исполняемого кода. ROX позволяет использовать память с исполняемым кодом в режиме только для чтения, что усложняет эксплуатацию некоторых уязвимостей. В ядре 6.13 для исполняемого кода модулей на системах x86_64 по умолчанию было включено использование кэша больших исполняемых страниц памяти, отражённых как ROX. Изменение решало проблему с маппингом в режиме ROX страниц для ещё полностью не сформированного исполняемого кода и позволяло обойтись без временного репаминга ROX-страниц в режим записи до завершения подготовки модулей ядра к работе.

На финальном этапе тестирования ядра 6.13 инженер из компании Intel выявил сбой, не позволяющий ядру корректно выйти из спящего режима на некоторых ноутбуках с процессорами Intel (например, с CPU на базе микроархитектуры Alderlake). Сбой проявлялся при сборке ядра компилятором Clang с включённым режимом защиты CFI (Control Flow Integrity), блокирующим нарушения нормального порядка выполнения (control flow) в результате применения эксплоитов, изменяющих хранимые в памяти указатели на функции. В качестве временного решения мэйнтейнеры из компаний Intel и AMD, отвечающие за архитектуру x86, предложили отключить использование EXECMEM_ROX в ядре 6.13, до того как буде подготовлен и протестирован полноценный патч, решающий проблему (первый вариант исправления не решил проблему).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: KVM: регрессии производительности и обсуждение поддержки 32-разрядных систем
  3. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал попытки привязки к версиям микроархитектуры x86_64
  4. OpenNews: Технический комитет Linux Foundation официально объявил о временном отстранении автора BсacheFS
  5. OpenNews: Доступно ядро Linux-libre 6.12. Решение лицензионных проблем с драйверами Tuxedo
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.12 с поддержкой Realtime-режима
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62555-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ой, это же конечно случайность!
    (Сарказм)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:04, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сколько кривого кода добавляется в каждый пингвиний релиз, но опенет заостряет внимание именно на этом инциденте... очевидно, зачем ;)
     
     
  • 3.8, Дмитрий (??), 10:10, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не очевидно
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 10:16, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну, что бы хомячки вроде тебя понабижали строчить сюда свои важные тезисы
    и это работает
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:20, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может это у тебя проблемы, если из всей новости ты заметил только Microsoft, но не «патч, ставший причиной сбоя, был подан нестандартно - но был принят, хотя не получил ни одного подтверждения (ACK) от мэйнтайнеров архитектуры x86, что является нарушением общепринятых практик» и то, что это, крайне неожиданно, привело к проблемам?
     
     
  • 4.14, Аноним (4), 10:24, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблемы наверное у линукс, раз такие патчи в их бюрократической системе проходят до самого верхнего уровня?
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 10:40, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сформулировал "в том числе".
     
  • 3.26, _kp (ok), 10:46, 15/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, User (??), 10:05, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не, вполне себе закономерность - если по процессу никто - начиная с владельца процесса - не работает.
    Но конкретно тут ничего страшного -  hybernation в linux'е нормально и не работал никогда, одним зависоном больше, одним меньше - с ноября вот никто и не заметил, что что-то поменялось.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:09, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Но злой умысел можно увидеть везде. Погода плохая? Это боги специально захотели лично тебе нагадить.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:36, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ау, геоинженерия и стратосферные аэрозоли ещё факт прошлого века. Прочитай самих авторов - Первая глобальная революция.
     

  • 1.6, Аноним (4), 10:06, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    может он решил отложить релиз из-за педали всё-таки? нашёл так сказать козла отпущения
     
  • 1.9, Аноним (-), 10:12, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > инженер из компании Intel выявил сбой, не позволяющий ядру корректно
    > выйти из спящего режима на некоторых ноутбуках с процессорами Intel

    Компания Intel забыла сообщить компании Microsoft, что еще не адаптировала все бекдоры на под новый фикс?
    Поэтому фикс отложили?))

     
  • 1.10, soarin (ok), 10:15, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    наградить педалью нашедшего баг
     
     
  • 2.13, User (??), 10:21, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или наказать ею же того, кто патч принимал? )
     
     
  • 3.21, Советский инженер (ok), 10:39, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так никто не принимал 🤷‍♂️
     
     
  • 4.25, Аноним (19), 10:46, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ответственность ложится на главного - заругать и отстранить Линуса на релизный цикл пока не извинится.
     

  • 1.16, Я (??), 10:30, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сотрудник Леня Портеринг?
     
  • 1.17, hiveliberty (ok), 10:30, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь он должен ввести ограничения против этого разраба, а ответственных мейнтейнеров снять.
    Как, собственно, он это сделал со многими из РФ
     
  • 1.18, Аноним (19), 10:31, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > патч был подан нестандартно - но был принят

    Платиновому спонсору можно. Линус не заругает и КоКом не ударит.

     
     
  • 2.20, ijuij (?), 10:36, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Материальные интересы часто оказываются важнее моральных ценностей, и именно поэтому я не очень люблю капитализм. 💸🤷‍♂️ Я считаю, что настоящее богатство заключается не только в деньгах, но и в отношениях с людьми и соблюдении этических норм. 🌱
     
     
  • 3.24, Аноним (19), 10:43, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит как первый абзац КоКа, которым принуждают к мировозрению хозяина.. ээ "этическим" нормам!
     

  • 1.22, тоже Аноним (ok), 10:40, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - В вашем коде выявлена уязвимость!
    - Да что вы говорите?.. все-таки выявлена...
     
  • 1.27, Аноним (27), 10:47, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нexpeн было их туда пускать!
     

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