Скрытая командная оболочка в синтезаторе Yamaha, позволившая выполнить код через MIDI

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|1.2, kravich (ok), 11:53, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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>синхронно с воспроизведением видео Bad Apple на внешнем устройстве
Некоторые вещи не меняются <3
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|1.3, Аноним (-), 11:55, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Количество труда впечатляет.
Осталось запустить DOOM!
Благо клавиатура уже есть, трактористы будут довольны)
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|1.12, Аноним (12), 12:28, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Как говорится, при обратном инжиниринге главное не попасть в ловушку.
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|1.16, Аноним (-), 12:34, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Забавный персонаж.
С гитхаба: "My favorite languages are C and Elixir."
При этом пишет ось BOSS (github.com/portasynthinca3/boss) на rust! Это какой-то любитель си с подвохом!
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|2.43, Аноним (43), 14:15, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это какой-то любитель си с подвохом!
С - это, кроме языка программирования, мировосприятие и эстетика. Тоже пишу на разных языках, но на столе у меня - книги Кернигана-Ритчи и Хоббит Толкиена (кто в курсе - С и Хоббит весьма тонко взаимосвязаны).
Если кто-то воспринимает язык программирования только как средство зарабатывания денег - с ним нам не по пути.
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|3.48, Аноним (12), 14:30, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Гуманитарная болтовня. Инструмент - это инструмент. Мировосприятие и эстетика - это в РГУ на факультет филологии, пара и соплей.
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|3.56, Аноним (-), 14:40, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Полностью согласен Мировозрение и так сойдет и эстетика уровня дырка в полу ... большой текст свёрнут, показать
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|3.64, Bottle (?), 15:08, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Си и Хоббит взаимосвязаны - оба сочинены, а не продуманы до мелочей. Это и делает их крайне наивными творениями человеческого разума.
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|3.65, Аноним (65), 15:11, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>С - это, кроме языка программирования, мировосприятие и эстетика
Знаем мы такую "эстетику". Написание проекта на си - это довольно надёжный предиктор говнокода. Обычно идёт в паре с мэйкфайлами. Нормальные люди давно пишут на плюсах, а не макросодолбятся и гадают по сигнатуре функции. А собирают - CMakeом.
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|4.74, Ivan_83 (ok), 15:53, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В моей практике наоборот: С++ признак того что код может быть далеко не самым оптимальным, потому что в крестах всё достаточно запутанно и безобидные на вид конструкции могут генерировать тонны ненужных действий.
CMake - такое себе, я бы сказал лучшее из худьшего, для тех кто недолюбливает питон и потому не юзает meson.
Собственно уже сейчас при сборке Cmake на чистой системе в начале для одной из зависимостей собирается meson, ещё немного и круг замнётся.
В идеале сборочная система должна быть целиком на LUA чтобы не ждать часами пока там m4+gettext+... тонна остального скопилится.
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|5.75, ptr (ok), 16:07, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С++ признак того что код может быть далеко не самым оптимальным, потому что в крестах всё достаточно запутанно и безобидные на вид конструкции могут генерировать тонны ненужных действий.
Чаще проблема возникает совсем в другом. Технически или слишком дорого, или почти невозможно держать все хосты в кластере k8s с одинаковыми CPU. На одном хосте поддерживается AVX-512, на другом - только AVX2, на третьем - вообще AVX не поддерживается. А прибивать гвоздями каждый контейнер к хосту, копилируя именно под его CPU - не лучшая идея, так как ограничивает масштабирование и усложняет управление k8s кластером.
В итоге мы практически полностью на текущих проектах отказались от C++ для сервисов в контейнерах в пользу C# или Java. Если на хосте без AVX производительность CLR или JVM лишь незначительно уступается скопмилированному C++ коду, то на хостах с AVХ-512 в ряде случаев видим кратный прирост производительности.
Вторая проблема - ограниченные возможности рефлексии С++. Если на C# или Java без проблем можно на лету скомпилировать новый класс для сериализации/десериализации новой схемы, то на C++ такое решение оказывется слишком тяжеловесным для использования в контейнерах.
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|6.79, Аноним (79), 16:10, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это всё не проблема. Вообще нет никакой проблемы компилить LLVMом под все актуальные архитектуры. И нет никакой проблемы проаннотировать код, чтобы clang сгенерил код пот туеву хучу вариантов архитектуры в одном бинарнике, обернув в диспетчеризацию по CPUIDу.
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|7.84, ptr (ok), 16:15, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В случае контенеризации - это как раз проблема, так как компиляция кучи вариантов приводит к распуханию контейнеров и излишнему потреблению памяти.
И это никак не решает проблему рефлексии для компиляции на лету классов для сериализации/десериализации новых схем.
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|6.82, Ivan_83 (ok), 16:14, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кода с SIMD не так много, критичные вещи делают с run time автоопределением какие SIMD юзать или вообще на generic работать.
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|2.47, Аноним (47), 14:26, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Забавный персонаж
>При этом пишет ось BOSS (github.com/portasynthinca3/boss) на rust!
Что тут забавного? Она же явно говорит:
Goals
- learn Rust
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|2.72, ptr (ok), 15:46, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что с того? Когда-то мне нравился PL/I и REXX, потом C и Perl, затем много пришлось писать на C# и Python. А сейчас веду разработку на Rust. Каждому инструменту своё место и своё время.
Rust, по ряду причин, еще не может полностью заменить C. Но перспективы этого довольно отчётливы и весьма вероятны.
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|2.86, Аноним (86), 16:20, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё правильно.
Это ж транскошкодевочка, а rust и NixOS — сейчас у них в тренде.
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|1.17, Аноним (17), 12:35, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странно сделано, надо было сформировать midi файл, который одновременно проигрывает и показывает Bad Apple
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|1.19, Аноним (-), 12:39, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Никогда не понимал логику распределения новостей в главные и мини-новости.
Реверс ямахи это конечно прикольно, но считать, что она важнее улучшений в КДЕ из соседней новости... это как-то странно даже.
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|2.24, Швондик (?), 13:09, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то ямаха ≠ опенсорс, лучше кидайте сюда новости про реверс филипсов и т.п.
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|2.62, Аноним (62), 15:07, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну вот когда будет новость что плазма 100% не крашится вот тогда я думаю она будет в топе)))
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|3.85, Аноним (-), 16:17, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну вот когда будет новость что плазма 100% не крашится
> вот тогда я думаю она будет в топе)))
Don't Do That.
Don't Give Me Hope!
т.е. никогда?)))
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|1.46, Аноним (65), 14:22, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>После этого образы прошивок были проанализированы в пакете для обратного инжиниринга Ghidra.
Не бояздно NSAшного монстра гонять? Проприетарная IDA Pro и то на порядки довереннее.
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|2.71, Аноним (71), 15:46, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага лучше крякованный с левого торрента, отключите антивирь при установке :))) горе хакир
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|1.49, Аноним (49), 14:31, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите кто знает, делаю то же самое с zebra zxp3(третий месяц, как хобби) , в прошивке точно есть Шелл, там есть строки help и описание команд.
Подключаюсь по юарт, он данные выдает (например можно включить дебаг через юсб интерфейс, а логи сыпятся в юарт).
Но по юарту ни на какие команды не реагирует, только выводит текст.
Есть ли какой-то туториал, сайт или форум где занимаются такими вещами?
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|2.55, Аноним (49), 14:40, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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… Проц nxp coldfire, есть jtag, но его надо распаивать и я пока не знаю чем туда подключаться
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|2.67, eugener (ok), 15:31, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по юарту ни на какие команды не реагирует, только выводит текст
Пробовали играться с разными настройками битов чётности и стоп-битов? Симптом такой как будто у вас что-то не совпадает с настройками на другом конце (конечно, если там вообще поддерживается ввод через uart).
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|1.66, Аноним (65), 15:29, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>J-Link BASE Classic, USB-JTAG/SWD адаптер с широким спектром поддерживаемых CPU ядер 126 500 руб.
Дороговато, не находишь, за платку с GPIO? И почему именно "адаптер" ядра поддерживает, а не OpenOCD?
Неужели какая-нибудь Raspberry Pi не сможет сделать дело?
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|1.68, Аноним (68), 15:32, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это даже не дыра, и не закладка просто штатный Шелл для разработки сабжа. Чего тут такого не понятно. Лучше уж прошивки роутера гонять вот где будет показать все что скрыто.
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|2.80, Ivan_83 (ok), 16:10, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно как некоторые считают что сделанное 13 лет назад безнадёжно устарело.
Понимая что такое MIDI - там и из 1980х годов ничего не могло устареть.
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|1.73, Ivan_83 (ok), 15:48, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не удивительно что они заюзали SysEx как транспорт для доступа в shell (туда же можно что угодно пихать и длинна не очень ограничена), но скорее всего про это знают только несколько разрабов в компании :)
Для остальных они написали диагностические утилиты которые через это делают нужное.
Зачем там понадобилось логинится - интересный вопрос, при захардкоженном пароле.
Или кто то копировал шелл и хотел пароль потом менять да так и забил или на случай если кто то случайно наткнётся или защита от выполнения случайного мусора, малоли что может прилететь.
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|2.81, Аноним (79), 16:12, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего гораздо проще. Сначала написали аутентификацию. А потом получили за это люлей от коллег и начальства, и вместо того, чтобы выпиливать уже реализованное и отлаженное - просто захардкодили пароль.
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|3.87, Ivan_83 (ok), 16:21, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там аутентификация - 10 строк кода.
Начальству и коллегам вообще фиолетово на это.
Вот кодить чтобы пароль менялся - это как раз доп код надо и возможно не тривиальный, я хз насколько там есть какое то API чтобы писать/читать конфиг.
Да и смена пароля по сути никому не нужна, и что делать потом если поменял и забыл тот ещё вопрос.
А девайс то простой как топор для таких же простых музыкантов.
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|1.77, Аноним (-), 16:09, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Понимаешь ли, важно - самому не замараться.
Конечно понимаю.
Но я не люблю непричемышей и тех, которые не хотят брать ответственность за свои действия или бездействия.
Поэтому стравив два "класса объектов" к которым я испытываю презрение, ИМХО мир станет немного лучше.
> А ты замарался как минимум трижды.
Поэтому считаю это допустимыми потерями. Это не самые плохие поступки? которые я совершал в жизни и буду продолжать совершать.
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|2.78, Аноним (-), 16:10, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После чистки комментов, ветки посыпались.
И теперь тема выглядит очень страно))
Аноним (65), если что - это был ответ тебе.
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