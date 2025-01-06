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Скрытая командная оболочка в синтезаторе Yamaha, позволившая выполнить код через MIDI

06.01.2025 11:25

Анна Антоненко, занимающаяся разработкой встраиваемых систем и в свободное время развивающая операционную систему BOSS (BEAM-based Operating System with Security), опубликовала результаты обратного инжиниринга музыкального синтезатора Yamaha PSR-E433. В ходе проведённой работы в синтезаторе был выявлен обфусцированный shell-интерфейс, позволивший организовать выполнение своего кода на уровне прошивки. Доступ к shell-интерфейсу осуществляется посредством отправки MIDI-пакетов с сообщениями SysEx, которые можно передать при подключении синтезатора через порт USB. Полученные в ходе обратного инжиниринга сведения о чипе и прошивках, а также примеры кода и отладочные дампы размещены на GitHub.

Интерес к обратному инжинирингу возник несколько лет назад, после того как Анна решила почистить внутренности синтезатора от пыли и заодно удовлетворить своё любопытство, связанное с желанием посмотреть начинку устройства. На плате присутствовал чип YAMAHA SWL01U, про который в интернете не удалось найти подробную информацию. Пару месяцев назад Анна натолкнулась на руководство по похожей модели синтезатора, в котором была приведена распиновка этого чипа. Анна вновь разобрала устройство и начала эксперименты, воспользовавшись имевшимися на плате выводами для отладочного интерфейса JTAG и порта UART.

При помощи отладчика OpenOCD, подключения к JTAG и экспериментов было выяснено, что на плате используется чип с процессорным ядром ARM7TDMI. Изучив раскладку памяти в отладчике, удалось выгрузить содержимое прошивок, размещённых в ПЗУ и Flash-памяти. После этого образы прошивок были проанализированы в пакете для обратного инжиниринга Ghidra.

В процессе просмотра выделенных из прошивки строковых данных был замечен набор строк ("help, "info", "ver", "logout" и т.п.), напоминающих команды программной оболочки. Изучение указателей на эти строки позволило найти код, вызывающий функции для обработки команд, напоминающий интерфейс входа и командную оболочку. Так же было выявлено, что для активации оболочки предусмотрена команда "login", в которую необходимо передать пароль "#0000". 


void shell_run_command(char* command_input) {
    if (shell_login_state == 0) {
        if (shell_compare_command(command_input, "login") == 0) {
            shell_ask_passwd(); // prints "passwd? "
            shell_login_state = 1;
        }
    } else if (shell_login_state == 1) {
        if (shell_compare_command(command_input, "#0000") == 0) {
            shell_login_ok(); // prints "login OK"
            shell_login_state = 2;
        } else {
            shell_print("Passwd Error\r");
            shell_login_state = 0;
        }
    } else {
        // actually run the command
    }
}

Дальнейшее изучение прошивки показало, что команды обрабатываются в пакетах, всегда начинающихся с одних и тех же 8 байт данных и заканчивающихся кодом 0xf7. Так как внешнее взаимодействие с синтезатором осуществляется только через MIDI, а в спецификации MIDI предусмотрен специальный служебный тип сообщений SysEx, было предположено, что именно он может использоваться для передачи команд. Догадку также подкрепляло то, что сообщения SysEx и пакеты, разбираемые оболочкой, начинались с одного кода 0xf0, за которым следовал идентификатор производителя 0x43 (Yamaha).

Для проверки гипотезы был написан Python-скрипт, который транслировал вводимые данные в пакеты протокола MIDI. И метод сработал: 


   login
   passwd? #0000
   login OK
   > help
   logout
   help
   ?
   info
   ver
   stack
   perf-on
   perf-off
   perf-disp
   d
   dp
   d   xxxxx
   d/s xxxxx
   m   ADDRESS DATA
   m/b ADDRESS DATA
   m/w ADDRESS DATA
   m/l ADDRESS DATA
   > info
   DevelopName        PSR-E433
   DevelopNumber      #3341
   Main DevelopNumber #3341
   Make data & time   MAY 16 2012 19:00:57
   J/E Select         English
   >

В подсказке, показанной при отправке команды "help", среди прочего присутствовали команды для изменения содержимого памяти. При помощи данных команд можно было загрузить произвольный код в память и передать на него управление, подменив указатель в стеке, используемый для возврата после завершения обработки команды. В качестве эксперимента в неиспользуемой области памяти было размещено написанное на ассемблере простейшее приложение, выводящее строку "HeloWrld" в 8-символьный индикатор ЖК-дисплея. Программа была оформлена в виде обычного MIDI-файла, который достаточно было передать на устройство.

После этого началась работа по изучению особенностей вывода графики на ЖК-дисплей, кульминацией которой стала подготовка кода, выводящего произвольное пиксельное содержимое в символьную область, синхронно с воспроизведением видео Bad Apple на внешнем устройстве (видео с демонстрацией).





  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  3. OpenNews: Linux запущен на Intel 4004, первом коммерческом микропроцессоре
  4. OpenNews: Выпуск проекта FPDoom 1.20241031, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов
  5. OpenNews: Релиз фреймворка для реверс-инжиниринга Rizin 0.4.0 и GUI Cutter 2.1.0
  6. OpenNews: Инструментарий для создания патчей к прошивкам чипов TI CC13XX и CC26XX с поддержкой BLE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62516-yamaha
Ключевые слова: yamaha, midi, hardware, hack, reverse, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 11:50, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Это же так заморочиться надо. Моё почтение.
     
  • 1.2, kravich (ok), 11:53, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    >синхронно с воспроизведением видео Bad Apple на внешнем устройстве

    Некоторые вещи не меняются <3

     
  • 1.3, Аноним (-), 11:55, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Количество труда впечатляет.
    Осталось запустить DOOM!
    Благо клавиатура уже есть, трактористы будут довольны)
     
  • 1.7, Брус Ю (?), 12:13, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Респект! Снимаю шляпу.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:28, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Как говорится, при обратном инжиниринге главное не попасть в ловушку.
     
     
  • 2.14, Sadok (ok), 12:30, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    главное не выйти на саого себя
     

  • 1.16, Аноним (-), 12:34, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Забавный персонаж.

    С гитхаба: "My favorite languages are C and Elixir."
    При этом пишет ось BOSS (github.com/portasynthinca3/boss) на rust! Это какой-то любитель си с подвохом!

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:15, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это какой-то любитель си с подвохом!

    С - это, кроме языка программирования, мировосприятие и эстетика. Тоже пишу на разных языках, но на столе у меня - книги Кернигана-Ритчи и Хоббит Толкиена (кто в курсе - С и Хоббит весьма тонко взаимосвязаны).
    Если кто-то воспринимает язык программирования только как средство зарабатывания денег - с ним нам не по пути.

     
     
  • 3.48, Аноним (12), 14:30, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гуманитарная болтовня. Инструмент - это инструмент. Мировосприятие и эстетика - это в РГУ на факультет филологии, пара и соплей.
     
  • 3.56, Аноним (-), 14:40, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен Мировозрение и так сойдет и эстетика уровня дырка в полу ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.64, Bottle (?), 15:08, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си и Хоббит взаимосвязаны - оба сочинены, а не продуманы до мелочей. Это и делает их крайне наивными творениями человеческого разума.
     
  • 3.65, Аноним (65), 15:11, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С - это, кроме языка программирования, мировосприятие и эстетика

    Знаем мы такую "эстетику". Написание проекта на си - это довольно надёжный предиктор говнокода. Обычно идёт в паре с мэйкфайлами. Нормальные люди давно пишут на плюсах, а не макросодолбятся и гадают по сигнатуре функции. А собирают - CMakeом.

     
     
  • 4.74, Ivan_83 (ok), 15:53, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моей практике наоборот: С++ признак того что код может быть далеко не самым оптимальным, потому что в крестах всё достаточно запутанно и безобидные на вид конструкции могут генерировать тонны ненужных действий.

    CMake - такое себе, я бы сказал лучшее из худьшего, для тех кто недолюбливает питон и потому не юзает meson.
    Собственно уже сейчас при сборке Cmake на чистой системе в начале для одной из зависимостей собирается meson, ещё немного и круг замнётся.

    В идеале сборочная система должна быть целиком на LUA чтобы не ждать часами пока там m4+gettext+... тонна остального скопилится.

     
     
  • 5.75, ptr (ok), 16:07, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С++ признак того что код может быть далеко не самым оптимальным, потому что в крестах всё достаточно запутанно и безобидные на вид конструкции могут генерировать тонны ненужных действий.

    Чаще проблема возникает совсем в другом. Технически или слишком дорого, или почти невозможно держать все хосты в кластере k8s с одинаковыми CPU. На одном хосте поддерживается AVX-512, на другом - только AVX2, на третьем - вообще AVX не поддерживается. А прибивать гвоздями каждый контейнер к хосту, копилируя именно под его CPU - не лучшая идея, так как ограничивает масштабирование и усложняет управление k8s кластером.

    В итоге мы практически полностью на текущих проектах отказались от C++ для сервисов в контейнерах в пользу C# или Java. Если на хосте без AVX производительность CLR или JVM лишь незначительно уступается скопмилированному C++ коду, то на хостах с AVХ-512 в ряде случаев видим кратный прирост производительности.

    Вторая проблема - ограниченные возможности рефлексии С++. Если на C# или Java без проблем можно на лету скомпилировать новый класс для сериализации/десериализации новой схемы, то на C++ такое решение оказывется слишком тяжеловесным для использования в контейнерах.

     
     
  • 6.79, Аноним (79), 16:10, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё не проблема. Вообще нет никакой проблемы компилить LLVMом под все актуальные архитектуры. И нет никакой проблемы проаннотировать код, чтобы clang сгенерил код пот туеву хучу вариантов архитектуры в одном бинарнике, обернув в диспетчеризацию по CPUIDу.
     
     
  • 7.84, ptr (ok), 16:15, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае контенеризации - это как раз проблема, так как компиляция кучи вариантов приводит к распуханию контейнеров и излишнему потреблению памяти.
    И это никак не решает проблему рефлексии для компиляции на лету классов для сериализации/десериализации новых схем.
     
  • 6.82, Ivan_83 (ok), 16:14, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кода с SIMD не так много, критичные вещи делают с run time автоопределением какие SIMD юзать или вообще на generic работать.
     
  • 5.76, Аноним (79), 16:08, 06/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:26, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Забавный персонаж
    >При этом пишет ось BOSS (github.com/portasynthinca3/boss) на rust!

    Что тут забавного? Она же явно говорит:
    Goals
    - learn Rust

     
  • 2.72, ptr (ok), 15:46, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что с того? Когда-то мне нравился PL/I и REXX, потом C и Perl, затем много пришлось писать на C# и Python. А сейчас веду разработку на Rust. Каждому инструменту своё место и своё время.
    Rust, по ряду причин, еще не может полностью заменить C. Но перспективы этого довольно отчётливы и весьма вероятны.
     
  • 2.86, Аноним (86), 16:20, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно.

    Это ж транскошкодевочка, а rust и NixOS — сейчас у них в тренде.

     

  • 1.17, Аноним (17), 12:35, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно сделано, надо было сформировать midi файл, который одновременно проигрывает и показывает Bad Apple
     
  • 1.18, ijuij (?), 12:38, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Классно! Мне понравилась статья Анны в блоге. Спасибо ей! 😊

     
  • 1.19, Аноним (-), 12:39, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда не понимал логику распределения новостей в главные и мини-новости.
    Реверс ямахи это конечно прикольно, но считать, что она важнее улучшений в КДЕ из соседней новости... это как-то странно даже.
     
     
  • 2.24, Швондик (?), 13:09, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то ямаха ≠ опенсорс, лучше кидайте сюда новости про реверс филипсов и т.п.
     
  • 2.34, А это не я (?), 13:27, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не важнее. Значимость одинакова.
     
  • 2.62, Аноним (62), 15:07, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот когда будет новость что плазма 100% не крашится вот тогда я думаю она будет в топе)))
     
     
  • 3.85, Аноним (-), 16:17, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну вот когда будет новость что плазма 100% не крашится
    > вот тогда я думаю она будет в топе)))

    Don't Do That.
    Don't Give Me Hope!

    т.е. никогда?)))

     

  • 1.23, Аноним (23), 13:03, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Далее, должна последовать кульминация - запуск Linux на синтезаторе.
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:16, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересное иследование, но синтезатор так себе
     
  • 1.41, Аноним (41), 14:05, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/

    Нужно было ставить Томоё

     
  • 1.46, Аноним (65), 14:22, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >После этого образы прошивок были проанализированы в пакете для обратного инжиниринга Ghidra.

    Не бояздно NSAшного монстра гонять? Проприетарная IDA Pro и то на порядки довереннее.

     
     
  • 2.71, Аноним (71), 15:46, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага лучше крякованный с левого торрента, отключите антивирь при установке :))) горе хакир
     
     
  • 3.83, Аноним (79), 16:14, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну есть всем известные чистые релизы.
     

  • 1.49, Аноним (49), 14:31, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите кто знает, делаю то же самое с zebra zxp3(третий месяц, как хобби) , в прошивке точно есть Шелл, там есть строки help и описание команд.

    Подключаюсь по юарт, он данные выдает (например можно включить дебаг через юсб интерфейс, а логи сыпятся в юарт).

    Но по юарту ни на какие команды не реагирует, только выводит текст.

    Есть ли какой-то туториал, сайт или форум где занимаются такими вещами?

     
     
  • 2.55, Аноним (49), 14:40, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    … Проц nxp coldfire, есть jtag, но его надо распаивать и я пока не знаю чем туда подключаться
     
  • 2.67, eugener (ok), 15:31, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по юарту ни на какие команды не реагирует, только выводит текст

    Пробовали играться с разными настройками битов чётности и стоп-битов? Симптом такой как будто у вас что-то не совпадает с настройками на другом конце (конечно, если там вообще поддерживается ввод через uart).

     

  • 1.66, Аноним (65), 15:29, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >J-Link BASE Classic, USB-JTAG/SWD адаптер с широким спектром поддерживаемых CPU ядер 126 500 руб.

    Дороговато, не находишь, за платку с GPIO? И почему именно "адаптер" ядра поддерживает, а не OpenOCD?

    Неужели какая-нибудь Raspberry Pi не сможет сделать дело?

     
  • 1.68, Аноним (68), 15:32, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это даже не дыра, и не закладка просто штатный Шелл для разработки сабжа. Чего тут такого не понятно. Лучше уж прошивки роутера гонять вот где будет показать все что скрыто.
     
  • 1.70, Tron is Whistling (?), 15:34, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Влезли в прошивку
    May 16 2012
    Но зачем?
     
     
  • 2.80, Ivan_83 (ok), 16:10, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно как некоторые считают что сделанное 13 лет назад безнадёжно устарело.
    Понимая что такое MIDI - там и из 1980х годов ничего не могло устареть.
     

  • 1.73, Ivan_83 (ok), 15:48, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не удивительно что они заюзали SysEx как транспорт для доступа в shell (туда же можно что угодно пихать и длинна не очень ограничена), но скорее всего про это знают только несколько разрабов в компании :)
    Для остальных они написали диагностические утилиты которые через это делают нужное.

    Зачем там понадобилось логинится - интересный вопрос, при захардкоженном пароле.
    Или кто то копировал шелл и хотел пароль потом менять да так и забил или на случай если кто то случайно наткнётся или защита от выполнения случайного мусора, малоли что может прилететь.

     
     
  • 2.81, Аноним (79), 16:12, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего гораздо проще. Сначала написали аутентификацию. А потом получили за это люлей от коллег и начальства, и вместо того, чтобы выпиливать уже реализованное и отлаженное - просто захардкодили пароль.
     
     
  • 3.87, Ivan_83 (ok), 16:21, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там аутентификация - 10 строк кода.
    Начальству и коллегам вообще фиолетово на это.
    Вот кодить чтобы пароль менялся - это как раз доп код надо и возможно не тривиальный, я хз насколько там есть какое то API чтобы писать/читать конфиг.
    Да и смена пароля по сути никому не нужна, и что делать потом если поменял и забыл тот ещё вопрос.
    А девайс то простой как топор для таких же простых музыкантов.
     

  • 1.77, Аноним (-), 16:09, 06/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Понимаешь ли, важно - самому не замараться.

    Конечно понимаю.
    Но я не люблю непричемышей и тех, которые не хотят брать ответственность за свои действия или бездействия.
    Поэтому стравив два "класса объектов" к которым я испытываю презрение, ИМХО мир станет немного лучше.

    > А ты замарался как минимум трижды.

    Поэтому считаю это допустимыми потерями. Это не самые плохие поступки? которые я совершал в жизни и буду продолжать совершать.

     
     
  • 2.78, Аноним (-), 16:10, 06/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После чистки комментов, ветки посыпались.
    И теперь тема выглядит очень страно))

    Аноним (65), если что - это был ответ тебе.

     

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