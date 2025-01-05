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Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2024Q4

05.01.2025 09:53

Разработчики проекта NetBSD представили релиз репозитория пакетов pkgsrc-2024Q4, который стал 85 по счёту выпуском проекта. Pkgsrc поддерживает 23 платформы, среди которых AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare. Система создана в 1997 году на основе портов FreeBSD и в настоящее время используется по умолчанию для управления коллекцией приложений в NetBSD и Minix. В качестве дополнительного источника пакетов pkgsrc применяется пользователями Solaris/illumos и macOS.

В репозитории предложено более 20 тысяч пакетов. По сравнению с прошлым выпуском добавлено 110 пакетов, удалено 33 пакета, обновлено 1580 пакетов, в том числе 24 связанных с языком Go, 3 - с OCaml, 66 - с Perl, 5 - с PHP, 626 - с Python, 282 - с Ruby и 44 - с TeX.

Предложены новые пакеты MinGW-w64 14.2.0, OpenSMTPD Tables, Python 3.13, Ruby On Rails 7.2.2.1 и Thunderbird 115. Удалены пакеты со старыми ветками Firefox 102, PostgreSQL 12, Python 3.8 и Thunderbird 102.

В инфраструктуру сборки добавлен инструментарий mktool, предоставляющий альтернативные реализации различных mk-скриптов, демонстрирующие более высокую производительность (ускорение от 5 до 500 раз).

  1. Главная ссылка к новости (https://mail-index.netbsd.org/...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 10.1
  3. OpenNews: Проект OpenBSD охватил изменениями всю отделившуюся от NetBSD кодовую базу
  4. OpenNews: SmolBSD - инструментарий для создания микро-сборок NetBSD
  5. OpenNews: В NetBSD введён запрет на использование кода, сгенерированного AI-системами
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62513-pkgsrc
Ключевые слова: pkgsrc, netbsd
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:57, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как они тестируют как минимум сборку на всех этих системах? - у них должен же быть какой-нибудь инструментарий, типа фрибздёвый пудриеры, но с виртуалками вместо джейлов?
     
     
  • 2.5, Трон (?), 10:28, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На kali linux pkgsrc собрал плеер консольний moc и работает
     

  • 1.2, Афроним (?), 10:18, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не так круто как запилить multilb,но все же интересно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:24, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот спасибо! Не нужон этот ваш pkgsrc! ./configure && make && make install хватит всем!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:29, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как менеджер пакетов возможно не нужен, но как коллекция пакетов с исходным кодом будет полезна когда отрубят Интернет.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:54, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Русскому нравится когда его бьёт начальник. Вот такая вот она загадочная русская дуща. а ещё, русский испытывает наслаждение от грусти и страдания.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:53, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, конечно. По твоему норм зависеть от корпораций, которые в любой момент могут лишить тебя уже приобретенного/скачанного контента? Любой адекватный человек скажет, что подписки и прочее, подразумевающее так или иначе зависимость от левых сервисов это путь в никуда
     
     
  • 5.17, Аноним (-), 13:59, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты можешь создать зеркало YouTube? С торрентами всё нормально, а вот Youtube нехватает.

    >Любой адекватный человек скажет, что подписки и прочее, подразумевающее так или иначе зависимость от левых сервисов это путь в никуда

    Я адекватный, и я считаю стриминговые сервисы это нормально.

     
     
  • 6.19, Афроним (?), 14:20, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Название видосика ищи с припиской vk video и норм. Я три года привыкал к Рутубу и ничего - нравится. Или выдели три сотни в месяц с холодной флешки на впн. Поуехи в ближнем зарубежье продолжают контент клепать с надеждой на светлоликих.
     
  • 6.21, Аноним (12), 14:28, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ютуб не берет деньги за свой контент, это главное отличие от стримингов. Не очень приятно, когда отнимают уже купленное.
    Весь ютуб конечно в силу объема отзеркалировать крайне затруднительно, но думаю у многих тут в закладках не так много видео, которые вполне по силам выкачать для личной библиотеки

    Я сам пару месяцев пользовался я.музыкой и кинопоиском, но для себя так и не нашел преимуществ. Музыку всю жизнь на ютубе слушаю, а фильмы на так часто смотрю, можно и на сайтах, если приспичит, глянуть
    Много чего на стримингах найти просто невозможно

     
  • 4.13, Аноним (13), 11:56, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По первой части не соглашусь, гораздо приятнее бить начальника. А по второй части тоже не соглашусь, это все дебильное клише и стереотип
     
  • 4.16, Ося Бендер (?), 13:55, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и насальника любит когда с него иногда кожа сдирают.
     
  • 3.10, набутылёк (?), 11:04, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное, чтобы не начали наказывать за использование недружественного исходного кода. Объявлять иносорсагентами какими-нибудь.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 14:04, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Ivan_83 (ok), 13:40, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и после make install оно навалит кучу каких то файлов невесть куда в систему, и потом вы их сами будете искать и удалять. И хорошо если не затрёт чего то нужного по пути.

    Порты это не только кучка мэйк файлов, это система позволяющая легко следить за тем что и куда ставится, и иметь кучу костылей для сборки разными сборочными системами, та же самая подстановка путей куда что инсталировать и где искать инклюды.
    Так же отслеживание зависимостей и возможность выбора опций.

     
     
  • 3.25, crypt (ok), 18:42, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правда, как мы знаем, все возможные опции сборки никем не тестируются и глючат. а так отличная система, продолжай писать это креп.
     

  • 1.4, Аноним (6), 10:24, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где размер репозитория и способы его зеркалирования? Не знаю на какой планете розовых пони живут разработчики, но планета Земля на пороге ядерной войны. Репозитории должны иметь возможность использоваться локально, когда погибнут все человеки и воцарится тьма.
     
     
  • 2.7, нейм (?), 10:38, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Репозитории должны иметь возможность использоваться локально, когда погибнут все человеки и воцарится тьма.

    Так енто, тут недоработка за недоработкой. Если воцарится тьма, так еще и фонарик нужен получается или свечка. А тоже вот не положили.

     
     
  • 3.8, Аноним (6), 10:45, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тьмой ИИ сам как-нибудь справится. А вот пакеты с исходниками ему с нуля не разработать. Нашел на yandex mirror зеркало, а там только инструкции и бинарники для netbsd.
     
  • 2.11, набутылёк (?), 11:07, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, вопрос кому и зачем тогда будут нужны эти локальные репозитории и тем более такие, не задаётся.
     
  • 2.14, An (??), 12:16, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак есть же make fetch-list. Можно закачать все сорцы.
    Или имелось ввиду что-то другое?
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:24, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот или какой-нибудь другой пакетный менеджер поддерживает кросс-компиляцию linux-to-windows?
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 15:52, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. У винды свои системные библиотеки, свой WinAPI, свой компилятор, короче свои требования. Слышал слово "экосистема"? Unix-like и Windows - это разные экосистемы.
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:00, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я третьего дня устанавливал NetBSD на виртуалку, так на i386 не найден пакет xfce4. Для x86_64 пакет xfce4 найден и установился, но запустился один раз и я так и не смог запустить его через xdm.
    Потом был не доступен pkgin сервер cdn. Я скачивал пакеты и устанавливал pkg_add.
    В целом система мне понравилась, но не смог собрать tcc.
     

  • 1.26, crypt (ok), 18:43, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве дополнительного источника пакетов pkgsrc применяется пользователями Solaris/illumos

    вот это интересно. от них самих об этом ни слова. с учетом отсутствия софта под эти системы, это был бы вариант.

     

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