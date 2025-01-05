Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2024Q4

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|1.1, Аноним (1), 09:57, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как они тестируют как минимум сборку на всех этих системах? - у них должен же быть какой-нибудь инструментарий, типа фрибздёвый пудриеры, но с виртуалками вместо джейлов?
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|2.5, Трон (?), 10:28, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На kali linux pkgsrc собрал плеер консольний moc и работает
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|1.3, Аноним (3), 10:24, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот спасибо! Не нужон этот ваш pkgsrc! ./configure && make && make install хватит всем!
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|2.6, Аноним (6), 10:29, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как менеджер пакетов возможно не нужен, но как коллекция пакетов с исходным кодом будет полезна когда отрубят Интернет.
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|3.9, Аноним (9), 10:54, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Русскому нравится когда его бьёт начальник. Вот такая вот она загадочная русская дуща. а ещё, русский испытывает наслаждение от грусти и страдания.
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|4.12, Аноним (12), 11:53, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, конечно. По твоему норм зависеть от корпораций, которые в любой момент могут лишить тебя уже приобретенного/скачанного контента? Любой адекватный человек скажет, что подписки и прочее, подразумевающее так или иначе зависимость от левых сервисов это путь в никуда
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|5.17, Аноним (-), 13:59, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты можешь создать зеркало YouTube? С торрентами всё нормально, а вот Youtube нехватает.
>Любой адекватный человек скажет, что подписки и прочее, подразумевающее так или иначе зависимость от левых сервисов это путь в никуда
Я адекватный, и я считаю стриминговые сервисы это нормально.
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|6.19, Афроним (?), 14:20, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Название видосика ищи с припиской vk video и норм. Я три года привыкал к Рутубу и ничего - нравится. Или выдели три сотни в месяц с холодной флешки на впн. Поуехи в ближнем зарубежье продолжают контент клепать с надеждой на светлоликих.
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|6.21, Аноним (12), 14:28, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ютуб не берет деньги за свой контент, это главное отличие от стримингов. Не очень приятно, когда отнимают уже купленное.
Весь ютуб конечно в силу объема отзеркалировать крайне затруднительно, но думаю у многих тут в закладках не так много видео, которые вполне по силам выкачать для личной библиотеки
Я сам пару месяцев пользовался я.музыкой и кинопоиском, но для себя так и не нашел преимуществ. Музыку всю жизнь на ютубе слушаю, а фильмы на так часто смотрю, можно и на сайтах, если приспичит, глянуть
Много чего на стримингах найти просто невозможно
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|4.13, Аноним (13), 11:56, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По первой части не соглашусь, гораздо приятнее бить начальника. А по второй части тоже не соглашусь, это все дебильное клише и стереотип
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|3.10, набутылёк (?), 11:04, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главное, чтобы не начали наказывать за использование недружественного исходного кода. Объявлять иносорсагентами какими-нибудь.
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|2.15, Ivan_83 (ok), 13:40, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, и после make install оно навалит кучу каких то файлов невесть куда в систему, и потом вы их сами будете искать и удалять. И хорошо если не затрёт чего то нужного по пути.
Порты это не только кучка мэйк файлов, это система позволяющая легко следить за тем что и куда ставится, и иметь кучу костылей для сборки разными сборочными системами, та же самая подстановка путей куда что инсталировать и где искать инклюды.
Так же отслеживание зависимостей и возможность выбора опций.
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|3.25, crypt (ok), 18:42, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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правда, как мы знаем, все возможные опции сборки никем не тестируются и глючат. а так отличная система, продолжай писать это креп.
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|1.4, Аноним (6), 10:24, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Где размер репозитория и способы его зеркалирования? Не знаю на какой планете розовых пони живут разработчики, но планета Земля на пороге ядерной войны. Репозитории должны иметь возможность использоваться локально, когда погибнут все человеки и воцарится тьма.
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|2.7, нейм (?), 10:38, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Репозитории должны иметь возможность использоваться локально, когда погибнут все человеки и воцарится тьма.
Так енто, тут недоработка за недоработкой. Если воцарится тьма, так еще и фонарик нужен получается или свечка. А тоже вот не положили.
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|3.8, Аноним (6), 10:45, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С тьмой ИИ сам как-нибудь справится. А вот пакеты с исходниками ему с нуля не разработать. Нашел на yandex mirror зеркало, а там только инструкции и бинарники для netbsd.
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|2.11, набутылёк (?), 11:07, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, вопрос кому и зачем тогда будут нужны эти локальные репозитории и тем более такие, не задаётся.
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|2.14, An (??), 12:16, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак есть же make fetch-list. Можно закачать все сорцы.
Или имелось ввиду что-то другое?
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|1.20, Аноним (20), 14:24, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот или какой-нибудь другой пакетный менеджер поддерживает кросс-компиляцию linux-to-windows?
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|2.22, Аноним (-), 15:52, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. У винды свои системные библиотеки, свой WinAPI, свой компилятор, короче свои требования. Слышал слово "экосистема"? Unix-like и Windows - это разные экосистемы.
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|1.23, Аноним (23), 17:00, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я третьего дня устанавливал NetBSD на виртуалку, так на i386 не найден пакет xfce4. Для x86_64 пакет xfce4 найден и установился, но запустился один раз и я так и не смог запустить его через xdm.
Потом был не доступен pkgin сервер cdn. Я скачивал пакеты и устанавливал pkg_add.
В целом система мне понравилась, но не смог собрать tcc.
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|1.26, crypt (ok), 18:43, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве дополнительного источника пакетов pkgsrc применяется пользователями Solaris/illumos
вот это интересно. от них самих об этом ни слова. с учетом отсутствия софта под эти системы, это был бы вариант.
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