Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2024Q4

Разработчики проекта NetBSD представили релиз репозитория пакетов pkgsrc-2024Q4, который стал 85 по счёту выпуском проекта. Pkgsrc поддерживает 23 платформы, среди которых AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare. Система создана в 1997 году на основе портов FreeBSD и в настоящее время используется по умолчанию для управления коллекцией приложений в NetBSD и Minix. В качестве дополнительного источника пакетов pkgsrc применяется пользователями Solaris/illumos и macOS.

В репозитории предложено более 20 тысяч пакетов. По сравнению с прошлым выпуском добавлено 110 пакетов, удалено 33 пакета, обновлено 1580 пакетов, в том числе 24 связанных с языком Go, 3 - с OCaml, 66 - с Perl, 5 - с PHP, 626 - с Python, 282 - с Ruby и 44 - с TeX.

Предложены новые пакеты MinGW-w64 14.2.0, OpenSMTPD Tables, Python 3.13, Ruby On Rails 7.2.2.1 и Thunderbird 115. Удалены пакеты со старыми ветками Firefox 102, PostgreSQL 12, Python 3.8 и Thunderbird 102.

В инфраструктуру сборки добавлен инструментарий mktool, предоставляющий альтернативные реализации различных mk-скриптов, демонстрирующие более высокую производительность (ускорение от 5 до 500 раз).



