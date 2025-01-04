В KDE улучшена поддержка графических планшетов и устройств домашней автоматизации

2.16 , Fracta1L ( ok ), 14:51, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они там совсем долбанулись со своим QMeLectronом. Всё это адски жрёт памятью. Ну, 1,4 ГБ со старта для кед с плазмоидами - это адски жрёт? Хотя да, многовато. Метров 600 бы норм было. LxQt, к сожалению, слишком недоделан.

3.18 , Аноним ( 15 ), 15:15, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Метров 600 бы норм было Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи. XPюше было 64 мегабайта физической достаточно - это ещё для с запасом, чтобы для приложений оставалось.

4.21 , Аноним ( 21 ), 15:40, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / –

> XPюше было 64 мегабайта физической достаточно - это ещё для с запасом, чтобы для приложений оставалось. Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи. В реальности, 64 даже для "твикнутой" 2к было слишком мало для чего-то осмысленного.

5.25 , Аноним ( 25 ), 17:32, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В реальности твои QMeLectronные кеды бы на таком количестве оперативы бы даже не запустились. А винда была полнофункцианальная. А семёрке 2 гига были за глаза. Так бы и сидел на семёрке, если бы не вредоносные обновления, а после - неисправленные уязвимости дроп семёрки софтом.

6.27 , Аноним ( 21 ), 17:54, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В реальности твои QMeLectronные кеды бы на таком количестве оперативы бы даже Экий неуклюжий спрыг с темы. Значит я угадал - хрюшу на 64мб ты видел/запускал лишь в виртуалке. А чеб ей там не работать шустро, если свап виртуалки в ОЗУ хоста кешируется.

А в реальности, на 64мб вполне себе тертьи кеды работали (а запускались на 32, но да, маловато было). > не запустились. А винда была полнофункцианальная. А семёрке 2 гига были

> за глаза. Так бы и сидел на семёрке, если бы не вредоносные обновления, Да знаю я, что большей части местных "идейных" пингвиняш нужна лишь "как венда, но нахаляву", не надо это лишний раз выпячивать.



4.28 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 18:02, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >XPюше было 64 мегабайта физической достаточно Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники…

Вообще-то, одна их главных претензий к XP на момент её выхода была как раз жручесть в отношении RAM в сравнении с тем же 2k. При том, что 2k крайне не рекомендовалось запускать на менее чем 128 метрах. 256 рекомендовали, вроде, но на 192 нормально работали, если чисто домашняя машинка. А вот XP — уже нет, до первого сервиспака оно вообще тормозное было, а ко времени выхода второго обычный домашний комп уже гиг оперативки на борту имел, это ж уже время четверопней и атлоновXP. Так что без понятия, кто там её на 64 использовать пытался. Что до 64, то на таком объёми даже у 98 было не всё гладко: сам докупал планку на 128 к имеющимся 64, в том числе и потому, что не все игры того времени на 64 вывозили. До смешного доходило: игра могла выдавать нормальный fps всю дорогу, но где-то в середине мог попасться кусок, роняющий его до 0 или вообще вешающий комп. А с большим объёмом памяти проблемный участок проходился на 5 fps, затем всё опять нормально шло. А уж если было желание хоть 3D, хоть 2D графикой на любительском уровне заняться — какие уж тут 64? Не, так-то сборки с 64 на борту были самыми популярными в то время, но это от бедности. У некоторых и 32 было уже за счастье, в комплекте с видюхой без ускорения. И даже в Героев третьих на таком играли и дипломы в 97 мсофисе набирали. Не на XP, ясное дело.

3.19 , Аноним ( 15 ), 15:18, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.20 , name ( ?? ), 15:33, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – LxQt доделан, там просто нужно добавить wayland композитор вручную.

2.26 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 17:45, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – export QT_PLATFORMTHEME="qt6ct"

export QT_PLATFORM_PLUGIN="qt6ct"

export QT_QPA_PLATFORMTHEME="kde"

export QT_QPA_PLATFORM="xcb"

export XDG_CURRENT_DESKTOP="xKDE" Темы, значки и прочее работают вот с этим. Не поручусь, что нужны все строки, и что среди них нет устаревших, но тем не менее. Но! Тема создана в oomox (themix) на базе их warp-овской вроде, значки взяты из Mint-а. И да, единого центра для задачи темы тупо нет: для всех версий Qt и GTK придётся создавать вручную. Это тебе не 2005-й, тут люди два десятилетия над несовместимостью работали. Единообразие более-менее есть, на тройку с плюсом по меркам того же 2005-го. Из минусов: не подхватывается тема приложениями из AppImage и Flatpak пакетов.

