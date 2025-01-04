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В KDE улучшена поддержка графических планшетов и устройств домашней автоматизации

04.01.2025 10:39

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. За последние несколько недель в KDE расширены функции, связанные с настройкой графических планшетов и средств для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, представлен фоновый процесс Kiot ("KDE Internet of Things") для взаимодействия с платформой домашней автоматизации Home Assistant, используя протокол MQTT.

Kiot находится на альфа-стадии разработки и настраивается только через файл конфигурации (GUI пока не готов). Kiot может передавать в Home Assistant информацию о выполняемых пользователем операциях для инициирования совершения действий. Поддерживается передача таких сведений, как активность пользователя, состояние блокировки экрана, переход в спящий режим, включение камеры, нажатие определённых кнопок, включение ночного режима или режима "не беспокоить". Например, Kiot может передать сведения о включении камеры, к которым в настройках Home Assistant можно привязать действие, включающее яркий свет.

Среди изменений, добавленных в ветку KDE Plasma 6.3:

  • В конфигураторе переработан интерфейс настройки графического планшета - содержимое страницы разделено на три отдельные вкладки.
  • Реализовано более привычное отображение матрицы калибровки графического планшета. Изменения теперь выделяются и доступны для сохранения или сброса.
  • При тестировании работы стилуса реализовано отображение информации о наклоне и давлении.
  • Добавлена возможность сопоставления поверхности графического планшета со всем экраном.
  • Добавлена возможность настройки диапазона давления стилуса для графического планшета, например, для игнорирования слишком лёгких или слишком сильных касаний.
  • Добавлена настройка, автоматически отключающая тачпад при подсоединении мыши.
  • В полях поиска на базе KRunner теперь доступна возможность преобразования единиц измерения длины.
  • В менеджере приложений Discover разбивка на больших экранах ограничена двумя столбцами. Обеспечено выделение цветом изменений полномочий в новых версиях программ.
  • При попытке редактирования файлов с расширением ".desktop" через меню "Edit Application…" теперь запускается приложение KMenuEdit вместо диалога со свойствами файла.
  • При запуске приложений, которым предоставлены полномочия захвата устройств ввода и экрана, теперь выводится уведомление с подсказкой, как отключить захват и вернуть себе управление.
  • Улучшена навигация с использованием клавиатуры.
  • Сокращено потребление памяти при хранении большой истории работы с буфером обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/01/...)
  2. OpenNews: В GNOME реализована возможность сборки только с Wayland и улучшена поддержка графических планшетов
  3. OpenNews: Исправление в ядре Linux привело к проблемам с некоторыми графическими планшетами
  4. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
  5. OpenNews: В KDE повышена надёжность работы при наличии сбойных виджетов
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.12, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62510-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Жесть какая! То есть улучшать поддержку канонических и комфортабельных Коре 2 Дуба они не хотят, а лепят поддержку планшетов и других смузяхлёбных игрулечек! Это не настоящий опенсорс!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:22, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:03, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для коры дуба есть крыса, не говоря уже про icewm или искаробочный twm. У крысы недавно 420 версия вышла.
     
  • 2.9, pic (??), 12:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У KDE парадигма многообразия настроек, а конкретно что-то, так что не надо тут ля-ля.
     
     
  • 3.10, pic (??), 12:14, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > а _не_ конкретно что-то

    поправочка (но не на пеньках :)

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 18:56, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не на 32-битных, поправочка.
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:35, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ними и так все в порядке
     
  • 2.22, Admino (ok), 16:26, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В интернете кто-то делает не то, что мне нужно! Я буду жаловаться в комментариях на опеннет! РРРРРЯЯЯЯ!!!
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:34, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а что есть планшеты под линуксом? не разу не в одном магазине не видел, ну походу это для избранных.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь про другие планшеты, которые просто устройство ввода, для художников.
     
  • 2.12, pic (??), 13:28, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Речь о графических планшетах, таких как WACOM.
     
  • 2.17, АнонимичныйАноним (?), 14:56, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть как минимум парочка, у меня например StarLabs Starlite MK V с Fedora (пока-что, я жду GNOME 46 на GNU Guix System, тогда перейду на него, ибо хочется одинаковой системы на всех устройствах).

    В целом поддержка тачскринов неплохая, с GNOME всё работает хорошо, с KDE не пробовал :)

     
  • 2.24, AlexYeCu_not_logged (?), 16:50, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а что есть планшеты под линуксом? не разу не в одном магазине не видел, ну походу это для избранных.

    В каждой, вот прям вообще в каждой новости про графические планшеты, всплывает чудило, которое не знает, что это такое, но считает себя обязанным вывалить своё сверхценное мнение на всеобщее обозрение. Это с генетикой проблема какая или приобретённый недуг?

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:37, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто, вот бы теперь в нормальных DE сделать то же самое
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:50, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальные DE — это те, в которых сделано.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:34, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же поддержка Коре 2 Дуба  и пня?
     
     
  • 2.32, Аноним (33), 18:53, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С поддержкой C2D на, по крайней мере, Plasma 5 всё в порядке. На 6-й пока ещё не проверял.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 19:48, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему, не взлетает?)
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:31, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они там совсем долбанулись со своим QMeLectronом Всё это адски жрёт памятью Та... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 14:51, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они там совсем долбанулись со своим QMeLectronом. Всё это адски жрёт памятью.

    Ну, 1,4 ГБ со старта для кед с плазмоидами - это адски жрёт? Хотя да, многовато. Метров 600 бы норм было.

    LxQt, к сожалению, слишком недоделан.

     
     
  • 3.18, Аноним (15), 15:15, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Метров 600 бы норм было

    Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи. XPюше было 64 мегабайта физической достаточно - это ещё для с запасом, чтобы для приложений оставалось.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 15:40, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/

    > XPюше было 64 мегабайта физической достаточно - это ещё для с запасом, чтобы для приложений оставалось.

    Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи. В реальности, 64 даже для "твикнутой" 2к было слишком мало для чего-то осмысленного.

     
     
  • 5.25, Аноним (25), 17:32, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реальности твои QMeLectronные кеды бы на таком количестве оперативы бы даже не запустились. А винда была полнофункцианальная. А семёрке 2 гига были за глаза. Так бы и сидел на семёрке, если бы не вредоносные обновления, а после - неисправленные уязвимости  дроп семёрки софтом.
     
     
  • 6.27, Аноним (21), 17:54, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В реальности твои QMeLectronные кеды бы на таком количестве оперативы бы даже

    Экий неуклюжий спрыг с темы. Значит я угадал - хрюшу на 64мб ты видел/запускал лишь в виртуалке. А чеб ей там не работать шустро, если свап виртуалки в ОЗУ хоста кешируется.
    А в реальности, на 64мб вполне себе тертьи кеды работали (а запускались на 32, но да, маловато было).

    > не запустились. А винда была полнофункцианальная. А семёрке 2 гига были
    > за глаза. Так бы и сидел на семёрке, если бы не вредоносные обновления,

    Да знаю я, что большей части местных "идейных" пингвиняш нужна лишь "как венда, но нахаляву", не надо это лишний раз выпячивать.


     
  • 4.28, AlexYeCu_not_logged (?), 18:02, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >XPюше было 64 мегабайта физической достаточно

    Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники…
    Вообще-то, одна их главных претензий к XP на момент её выхода была как раз жручесть в отношении RAM в сравнении с тем же 2k. При том, что 2k крайне не рекомендовалось запускать на менее чем 128 метрах. 256 рекомендовали, вроде, но на 192 нормально работали, если чисто домашняя машинка. А вот XP — уже нет, до первого сервиспака оно вообще тормозное было, а ко времени выхода второго обычный домашний комп уже гиг оперативки на борту имел, это ж уже время четверопней и атлоновXP. Так что без понятия, кто там её на 64 использовать пытался. Что до 64, то на таком объёми даже у 98 было не всё гладко: сам докупал планку на 128 к имеющимся 64, в том числе и потому, что не все игры того времени на 64 вывозили. До смешного доходило: игра могла выдавать нормальный fps всю дорогу, но где-то в середине мог попасться кусок, роняющий его до 0 или вообще вешающий комп. А с большим объёмом памяти проблемный участок проходился на 5 fps, затем всё опять нормально шло. А уж если было желание хоть 3D, хоть 2D графикой на любительском уровне заняться — какие уж тут 64? Не, так-то сборки с 64 на борту были самыми популярными в то время, но это от бедности. У некоторых и 32 было уже за счастье, в комплекте с видюхой без ускорения. И даже в Героев третьих на таком играли и дипломы в 97 мсофисе набирали. Не на XP, ясное дело.

     
  • 3.19, Аноним (15), 15:18, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, name (??), 15:33, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    LxQt доделан, там просто нужно добавить wayland композитор вручную.
     
  • 2.26, AlexYeCu_not_logged (?), 17:45, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    export QT_PLATFORMTHEME="qt6ct"
    export QT_PLATFORM_PLUGIN="qt6ct"
    export QT_QPA_PLATFORMTHEME="kde"
    export QT_QPA_PLATFORM="xcb"
    export XDG_CURRENT_DESKTOP="xKDE"

    Темы, значки и прочее работают вот с этим. Не поручусь, что нужны все строки, и что среди них нет устаревших, но тем не менее.

    Но! Тема создана в oomox (themix) на базе их warp-овской вроде, значки взяты из Mint-а. И да, единого центра для задачи темы тупо нет: для всех версий Qt и GTK придётся создавать вручную. Это тебе не 2005-й, тут люди два десятилетия над несовместимостью работали. Единообразие более-менее есть, на тройку с плюсом по меркам того же 2005-го. Из минусов: не подхватывается тема приложениями из AppImage и Flatpak пакетов.

     

  • 1.23, Аноним (23), 16:42, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.29, Аноньимъ (ok), 18:24, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже калькулятор доведут до юзабельного состояния.
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 18:58, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ??? Хочется телеметрии в калькуляторе, какввенде?
     

  • 1.30, Аноним (30), 18:29, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дэвид Ревуа наконец-то сможет пользоваться вялендом?
     
     
  • 2.35, prokoudine (ok), 19:28, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошто сделал француза англосаксом? :)
     

  • 1.31, Аноним (33), 18:51, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, зачем платформе домашней автоматизации нужны сведения об активности пользователя на его собственном планшете?
     

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