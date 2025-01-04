В KDE улучшена поддержка графических планшетов и устройств домашней автоматизации

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|1.1, Аноним (1), 11:11, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Жесть какая! То есть улучшать поддержку канонических и комфортабельных Коре 2 Дуба они не хотят, а лепят поддержку планшетов и других смузяхлёбных игрулечек! Это не настоящий опенсорс!
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|2.8, Аноним (8), 12:03, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для коры дуба есть крыса, не говоря уже про icewm или искаробочный twm. У крысы недавно 420 версия вышла.
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|2.9, pic (??), 12:13, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У KDE парадигма многообразия настроек, а конкретно что-то, так что не надо тут ля-ля.
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|3.10, pic (??), 12:14, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а _не_ конкретно что-то
поправочка (но не на пеньках :)
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|2.22, Admino (ok), 16:26, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В интернете кто-то делает не то, что мне нужно! Я буду жаловаться в комментариях на опеннет! РРРРРЯЯЯЯ!!!
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|1.5, Аноним (5), 11:34, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а что есть планшеты под линуксом? не разу не в одном магазине не видел, ну походу это для избранных.
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|2.6, Аноним (6), 11:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Речь про другие планшеты, которые просто устройство ввода, для художников.
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|2.17, АнонимичныйАноним (?), 14:56, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть как минимум парочка, у меня например StarLabs Starlite MK V с Fedora (пока-что, я жду GNOME 46 на GNU Guix System, тогда перейду на него, ибо хочется одинаковой системы на всех устройствах).
В целом поддержка тачскринов неплохая, с GNOME всё работает хорошо, с KDE не пробовал :)
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|2.24, AlexYeCu_not_logged (?), 16:50, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а что есть планшеты под линуксом? не разу не в одном магазине не видел, ну походу это для избранных.
В каждой, вот прям вообще в каждой новости про графические планшеты, всплывает чудило, которое не знает, что это такое, но считает себя обязанным вывалить своё сверхценное мнение на всеобщее обозрение. Это с генетикой проблема какая или приобретённый недуг?
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|2.32, Аноним (33), 18:53, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С поддержкой C2D на, по крайней мере, Plasma 5 всё в порядке. На 6-й пока ещё не проверял.
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|1.15, Аноним (15), 14:31, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Они там совсем долбанулись со своим QMeLectronом Всё это адски жрёт памятью Та... большой текст свёрнут, показать
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|2.16, Fracta1L (ok), 14:51, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они там совсем долбанулись со своим QMeLectronом. Всё это адски жрёт памятью.
Ну, 1,4 ГБ со старта для кед с плазмоидами - это адски жрёт? Хотя да, многовато. Метров 600 бы норм было.
LxQt, к сожалению, слишком недоделан.
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|3.18, Аноним (15), 15:15, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Метров 600 бы норм было
Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи. XPюше было 64 мегабайта физической достаточно - это ещё для с запасом, чтобы для приложений оставалось.
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|4.21, Аноним (21), 15:40, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> XPюше было 64 мегабайта физической достаточно - это ещё для с запасом, чтобы для приложений оставалось.
Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи. В реальности, 64 даже для "твикнутой" 2к было слишком мало для чего-то осмысленного.
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|5.25, Аноним (25), 17:32, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В реальности твои QMeLectronные кеды бы на таком количестве оперативы бы даже не запустились. А винда была полнофункцианальная. А семёрке 2 гига были за глаза. Так бы и сидел на семёрке, если бы не вредоносные обновления, а после - неисправленные уязвимости дроп семёрки софтом.
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|6.27, Аноним (21), 17:54, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В реальности твои QMeLectronные кеды бы на таком количестве оперативы бы даже
Экий неуклюжий спрыг с темы. Значит я угадал - хрюшу на 64мб ты видел/запускал лишь в виртуалке. А чеб ей там не работать шустро, если свап виртуалки в ОЗУ хоста кешируется.
А в реальности, на 64мб вполне себе тертьи кеды работали (а запускались на 32, но да, маловато было).
> не запустились. А винда была полнофункцианальная. А семёрке 2 гига были
> за глаза. Так бы и сидел на семёрке, если бы не вредоносные обновления,
Да знаю я, что большей части местных "идейных" пингвиняш нужна лишь "как венда, но нахаляву", не надо это лишний раз выпячивать.
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|4.28, AlexYeCu_not_logged (?), 18:02, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>XPюше было 64 мегабайта физической достаточно
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники…
Вообще-то, одна их главных претензий к XP на момент её выхода была как раз жручесть в отношении RAM в сравнении с тем же 2k. При том, что 2k крайне не рекомендовалось запускать на менее чем 128 метрах. 256 рекомендовали, вроде, но на 192 нормально работали, если чисто домашняя машинка. А вот XP — уже нет, до первого сервиспака оно вообще тормозное было, а ко времени выхода второго обычный домашний комп уже гиг оперативки на борту имел, это ж уже время четверопней и атлоновXP. Так что без понятия, кто там её на 64 использовать пытался. Что до 64, то на таком объёми даже у 98 было не всё гладко: сам докупал планку на 128 к имеющимся 64, в том числе и потому, что не все игры того времени на 64 вывозили. До смешного доходило: игра могла выдавать нормальный fps всю дорогу, но где-то в середине мог попасться кусок, роняющий его до 0 или вообще вешающий комп. А с большим объёмом памяти проблемный участок проходился на 5 fps, затем всё опять нормально шло. А уж если было желание хоть 3D, хоть 2D графикой на любительском уровне заняться — какие уж тут 64? Не, так-то сборки с 64 на борту были самыми популярными в то время, но это от бедности. У некоторых и 32 было уже за счастье, в комплекте с видюхой без ускорения. И даже в Героев третьих на таком играли и дипломы в 97 мсофисе набирали. Не на XP, ясное дело.
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|3.20, name (??), 15:33, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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LxQt доделан, там просто нужно добавить wayland композитор вручную.
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|2.26, AlexYeCu_not_logged (?), 17:45, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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export QT_PLATFORMTHEME="qt6ct"
export QT_PLATFORM_PLUGIN="qt6ct"
export QT_QPA_PLATFORMTHEME="kde"
export QT_QPA_PLATFORM="xcb"
export XDG_CURRENT_DESKTOP="xKDE"
Темы, значки и прочее работают вот с этим. Не поручусь, что нужны все строки, и что среди них нет устаревших, но тем не менее.
Но! Тема создана в oomox (themix) на базе их warp-овской вроде, значки взяты из Mint-а. И да, единого центра для задачи темы тупо нет: для всех версий Qt и GTK придётся создавать вручную. Это тебе не 2005-й, тут люди два десятилетия над несовместимостью работали. Единообразие более-менее есть, на тройку с плюсом по меркам того же 2005-го. Из минусов: не подхватывается тема приложениями из AppImage и Flatpak пакетов.
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|1.31, Аноним (33), 18:51, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, зачем платформе домашней автоматизации нужны сведения об активности пользователя на его собственном планшете?
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