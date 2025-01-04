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Выпуск Winlator 9.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

04.01.2025 09:38

Опубликован выпуск Android-приложения Winlator 9.0, предоставляющего обвязку над Wine и эмуляторами Box86 и Box64 для выполнения Windows-приложений на платформе Android. Winlator создаёт Linux-окружение на базе Ubuntu с Mesa, DXVK, D8VK, Vkd3d и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Размер APK-пакета 190 МБ.

В новой версии:

  • Добавлен экспериментальный Vulkan-драйвер Vortek (libvulkan_vortek.so).
  • Добавлены опции для установки компонентов Box64, Turnip и DXVK.
  • Улучшена работа плагина для звуковой подсистемы ALSA.
  • Улучшена работа возможности для принудительного запуска в полноэкранном режиме (полезно для игр с низким экранным разрешением).
  • Эмулятор Box64 обновлён до версии 0.3.2.
  • Добавлена поддержка игры Ghost Song.
  • Внесены изменения для повышения производительности X-сервера.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/brunodev85/...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 407, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр
  5. OpenNews: Сравнение производительности игр в Windows 11 и Fedora Linux 40
  6. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62507-winlator
Ключевые слова: winlator, wine, game, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:09, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это костыль конечно...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:37, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    это не просто костыль,  это мего кастыыыылеще
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:12, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да нет, обычная прослойка для реализации совместимости с api системы чтобы софт запускать, никто не будет тратить 1+ млн часов на переписывание софта под все платформы
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:49, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    никто не будет тратить миллион часов на настройку вайна под ведром
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 16:07, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не нужно. Третьи герои из коробки с онлайн мультиплеером сразу запустились. Вот только экранной клавиатуры не хватает
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:45, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а как ещё третьих героев на телефоне запускать.
     
     
  • 3.13, gimrock (ok), 13:11, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с помощью ExaGear Strategies
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 16:08, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онлайн мультиплеер работает?
     
  • 4.32, AlexYeCu_not_logged (?), 16:54, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ExaGear давно уж всё, нет?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:54, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, а это можно запустить в Android-эмуляторе на Windows? Просто чтобы круг замкнуть :D
     
     
  • 2.16, Anoni (?), 13:29, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А потом еще раз эмулятор андроида запустить
     
  • 2.38, Аноним (38), 18:57, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет банк. Многие даже на сайте не весь функционал имеют такой как в приложении.  
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:55, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Помню лет 10-15 назад, ради прикола пробовал qemu на андроиде запускать, 95(или 98) винду запускал, забавно было
    Интересно, как с нынешнеми процами, и, возможно, с лучшей оптимизацией эта штука будет работать
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:40, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, тоже помню как xp тормозила в бохсе. Более менее только вин95 на Андроиде работала. Но тут вроде трансляция api тоже имеется, кроме роста аппаратной производительности и это должно помочь.
     
  • 2.11, Аноним (12), 12:44, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QEMU в качестве эмулятора дикий тормоз же. Вот навскидку сравнение нашёл https://box86.org/2022/03/box86-box64-vs-qemu-vs-fex-vs-rosetta2/
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:23, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это чудеса какие-то. 30 лет в разработке, и уступает в скорости какому-то никому не известному box64, написанному в прошлом году.

    Единственное, что приходит на ум это то, что в новых arm есть какие-то инструкции вроде VT-x, чтобы ускорить эмуляцию, а qemu их ещё не поддерживает.

     
  • 2.36, qweo (?), 17:55, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И 20 лет назад на PocketPC запускали 98
     

  • 1.8, Хо (?), 12:36, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это на нём гта5 запускали?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:42, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно блохеры хайпили на этой теме просто через потоковую трансляцию... Так то гта и на ееепк "показывали"
     
  • 2.18, кнео (?), 13:34, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и множество других игр.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:16, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем Wine?

    Почему нельзя просто в box64 windows поставить?

     
     
  • 2.24, anonimd (?), 14:56, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы с прыжка получить расход ОЗУ в ~10 раз больше, чем Wine, который берёт менее 200 МБ,  и 50 ГБ места на накопителе? Как дела с головкой?
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 17:25, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    50 гб это вообще не проблема на современных телефонах.

    А память... Ну, зато без танцев с wine всё будет работать, как на родной системе.

     

  • 1.15, gimrock (ok), 13:20, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что на системе, которая работает на ядре Linux, запускают эмулятор, в котором работает ещё один Linux, чтобы запустить ещё один эмулятор, который запускает приложения для Windows?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 13:50, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    которая внутри тоже с POSIX, да
     
  • 2.23, 12см (?), 13:51, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но это глупо. Нужно в системе которая работает на Линукс запустить контейнер с системой которая работает на Линукс и вот в нем запустить уже Линукс с НЕЭМУЛЯТОРОМ винды.
    А потом еще запустить линукс в котом эмулироват ФС чтобы винда туда писала. И потом запустить линукс с рдп чтобы подключаться
     
  • 2.35, Einhander (?), 17:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы как там chroot используется.
     

  • 1.17, noname2 (?), 13:33, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=V5trbf9QmsQ
     
  • 1.19, Chromium (ok), 13:36, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какой смысл в Windows-приложениях на Android, если Google движется к полноценному десктопному Android черепашьими шагами? Китайцы с уже мёртвой RemixOS были впереди ещё в 2015 году.
     
  • 1.20, noname2 (?), 13:37, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    всякие писаки "коментов ради коментов" - вы сходите на ютубу и посмотрите как оно работает!
    я считаю что очень хорошо что нечто вроде Winlator вообще существует!
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 19:40, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у "писак" ютуб не работает, не могут найти сорцы (;
     

  • 1.25, Ефрщ (?), 15:07, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Внесены изменения для повышения производительности X-сервера

    Для чего x-сервер откапали?

     
     
  • 2.26, name (??), 15:15, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вайна, он только с 10 версии обвейлендится.
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:20, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь бы QEMU не использовать.
     
     
  • 2.28, name (??), 15:39, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Используй, если тебе не нужна производительность.
     

  • 1.29, name (??), 16:05, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Vortek это прослойка для стандартного драйвера, как я понял.
     
  • 1.37, Аноним (38), 18:56, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы вот звездите, а запускать на Андроид телеке некоторые виндовые программы вообще норм.
     
  • 1.39, DESKTOP3HBS8ID (?), 19:08, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По размеру как приложение "Мой МТС".
     

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