Выпуск Winlator 9.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:40, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, тоже помню как xp тормозила в бохсе. Более менее только вин95 на Андроиде работала. Но тут вроде трансляция api тоже имеется, кроме роста аппаратной производительности и это должно помочь.

2.11 , Аноним ( 12 ), 12:44, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – QEMU в качестве эмулятора дикий тормоз же. Вот навскидку сравнение нашёл https://box86.org/2022/03/box86-box64-vs-qemu-vs-fex-vs-rosetta2/

3.33 , Аноним ( 33 ), 17:23, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это чудеса какие-то. 30 лет в разработке, и уступает в скорости какому-то никому не известному box64, написанному в прошлом году. Единственное, что приходит на ум это то, что в новых arm есть какие-то инструкции вроде VT-x, чтобы ускорить эмуляцию, а qemu их ещё не поддерживает.

2.36 , qweo ( ? ), 17:55, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И 20 лет назад на PocketPC запускали 98

