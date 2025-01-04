Выпуск Winlator 9.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android

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|3.7, Аноним (7), 12:12, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да нет, обычная прослойка для реализации совместимости с api системы чтобы софт запускать, никто не будет тратить 1+ млн часов на переписывание софта под все платформы
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|4.21, Аноним (21), 13:49, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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никто не будет тратить миллион часов на настройку вайна под ведром
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|5.30, Аноним (30), 16:07, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И не нужно. Третьи герои из коробки с онлайн мультиплеером сразу запустились. Вот только экранной клавиатуры не хватает
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|1.5, Аноним (5), 11:54, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, а это можно запустить в Android-эмуляторе на Windows? Просто чтобы круг замкнуть :D
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|2.38, Аноним (38), 18:57, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интернет банк. Многие даже на сайте не весь функционал имеют такой как в приложении.
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|1.6, Аноним (6), 11:55, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Помню лет 10-15 назад, ради прикола пробовал qemu на андроиде запускать, 95(или 98) винду запускал, забавно было
Интересно, как с нынешнеми процами, и, возможно, с лучшей оптимизацией эта штука будет работать
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|2.9, Аноним (9), 12:40, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, тоже помню как xp тормозила в бохсе. Более менее только вин95 на Андроиде работала. Но тут вроде трансляция api тоже имеется, кроме роста аппаратной производительности и это должно помочь.
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|3.33, Аноним (33), 17:23, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это чудеса какие-то. 30 лет в разработке, и уступает в скорости какому-то никому не известному box64, написанному в прошлом году.
Единственное, что приходит на ум это то, что в новых arm есть какие-то инструкции вроде VT-x, чтобы ускорить эмуляцию, а qemu их ещё не поддерживает.
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|2.10, Аноним (9), 12:42, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно блохеры хайпили на этой теме просто через потоковую трансляцию... Так то гта и на ееепк "показывали"
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|2.24, anonimd (?), 14:56, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы с прыжка получить расход ОЗУ в ~10 раз больше, чем Wine, который берёт менее 200 МБ, и 50 ГБ места на накопителе? Как дела с головкой?
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|3.34, Аноним (33), 17:25, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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50 гб это вообще не проблема на современных телефонах.
А память... Ну, зато без танцев с wine всё будет работать, как на родной системе.
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|1.15, gimrock (ok), 13:20, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что на системе, которая работает на ядре Linux, запускают эмулятор, в котором работает ещё один Linux, чтобы запустить ещё один эмулятор, который запускает приложения для Windows?
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|2.23, 12см (?), 13:51, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но это глупо. Нужно в системе которая работает на Линукс запустить контейнер с системой которая работает на Линукс и вот в нем запустить уже Линукс с НЕЭМУЛЯТОРОМ винды.
А потом еще запустить линукс в котом эмулироват ФС чтобы винда туда писала. И потом запустить линукс с рдп чтобы подключаться
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|1.19, Chromium (ok), 13:36, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Какой смысл в Windows-приложениях на Android, если Google движется к полноценному десктопному Android черепашьими шагами? Китайцы с уже мёртвой RemixOS были впереди ещё в 2015 году.
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|1.20, noname2 (?), 13:37, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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всякие писаки "коментов ради коментов" - вы сходите на ютубу и посмотрите как оно работает!
я считаю что очень хорошо что нечто вроде Winlator вообще существует!
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|1.25, Ефрщ (?), 15:07, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Внесены изменения для повышения производительности X-сервера
Для чего x-сервер откапали?
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|1.37, Аноним (38), 18:56, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вы вот звездите, а запускать на Андроид телеке некоторые виндовые программы вообще норм.
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