Выпуск дистрибутива Siduction 2024.1

Представлен выпуск Siduction 2024.1, десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, основанного на пакетной базе Debian Sid (unstable). Дистрибутив Siduction отделился в 2011 году от проекта Aptosid из-за желания поставлять свежие версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE. В свою очередь Aptosid в 2010 году отделился от дистрибутива Sidux из-за конфликта разработчиков. Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (3.5 ГБ), Xfce (2.7 ГБ) и LXQt (3 ГБ), а также минималистичная сборка "noX" (1 ГБ) и сборка Xorg (2 ГБ) для пользователей, которые желают самостоятельно сформировать рабочее окружение. Сборки Siduction 2024.1 с GNOME, Cinnamon и MATE не сформированы из-за отсутствия сопровождающего (данные окружения можно установить из репозитория).

В новом выпуске пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable. Обновлены версии ядра Linux 6.12, системного менеджера systemd 257 и инсталлятора Calamares. Из рабочих столов предложены KDE Plasma 6.2 c использованием по умолчанию Wayland (в прошлом выпуске использовалась ветка KDE 5), LXQt 2.1 и Xfce 4.20. Расширена поддержка файловой системы Btrfs, для управления снапшотами в которой в состав включена утилита Snapper, применяемая в SUSE Linux. Добавлена возможность использования загрузчика systemd-boot с разделами Btrfs, помимо GRUB.