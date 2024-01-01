Выпуск дистрибутива Siduction 2024.1

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|1.1, Аноним (1), 09:06, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередной безыдейный дистрибутец. В нем нет ничего такого, чего бы не было в других дистрах.
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|2.2, Аноним (2), 09:09, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно же есть. Кто будет лепить свой дистрибутив без собственного зонда. Или двух.
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|2.11, Аноним (11), 10:29, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, странно что он заслужил пост здесь ибо подобных дистрибутивов тьма
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|1.3, Аноним (3), 09:14, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Очередной васянодистр от васянов и для васянов! Спасибо линуксу, что и здесь есть аналоги зверь-двд, не один а тысячи!
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|2.5, Аноним (-), 09:35, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говоришь как васян. И оргинальные дебиан, и ред хат/федору, и любой другой оригинальный дистр, включая бубнту, можно скачать в том формате наполнения приложениями, что ты называешь "зверь-двд". Основная разница между оригинальными дистрами и их форками не в том, что в оригинальных мало приложений. Или может ты думаешь, что ядро линукс, которое пилит Торвальдс это и есть линукс, а все остальное это "зверь-двд"?
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|1.6, Cyber100 (ok), 09:42, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нам нужно больше одноразовых дистрибутивов, ну конечно же! что в мозгах у мейнтейнеров сего... на что рассчитывают, вероятно, завоевать вселенную со своим стотыщпицотым форком демьяна, ага.
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