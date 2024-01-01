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Выпуск дистрибутива Siduction 2024.1

24.12.2024 08:54

Представлен выпуск Siduction 2024.1, десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, основанного на пакетной базе Debian Sid (unstable). Дистрибутив Siduction отделился в 2011 году от проекта Aptosid из-за желания поставлять свежие версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE. В свою очередь Aptosid в 2010 году отделился от дистрибутива Sidux из-за конфликта разработчиков. Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (3.5 ГБ), Xfce (2.7 ГБ) и LXQt (3 ГБ), а также минималистичная сборка "noX" (1 ГБ) и сборка Xorg (2 ГБ) для пользователей, которые желают самостоятельно сформировать рабочее окружение. Сборки Siduction 2024.1 с GNOME, Cinnamon и MATE не сформированы из-за отсутствия сопровождающего (данные окружения можно установить из репозитория).

В новом выпуске пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable. Обновлены версии ядра Linux 6.12, системного менеджера systemd 257 и инсталлятора Calamares. Из рабочих столов предложены KDE Plasma 6.2 c использованием по умолчанию Wayland (в прошлом выпуске использовалась ветка KDE 5), LXQt 2.1 и Xfce 4.20. Расширена поддержка файловой системы Btrfs, для управления снапшотами в которой в состав включена утилита Snapper, применяемая в SUSE Linux. Добавлена возможность использования загрузчика systemd-boot с разделами Btrfs, помимо GRUB.



  1. Главная ссылка к новости (https://siduction.org/2024/12/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2023.1
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  4. OpenNews: Выпуск непрерывно обновляемого дистрибутива Rhino Linux 2023.4
  5. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  6. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62461-siduction
Ключевые слова: siduction, debian
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:06, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной безыдейный дистрибутец. В нем нет ничего такого, чего бы не было в других дистрах.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:09, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно же есть. Кто будет лепить свой дистрибутив без собственного зонда. Или двух.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:29, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, странно что он заслужил пост здесь ибо подобных дистрибутивов тьма
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:14, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередной васянодистр от васянов и для васянов! Спасибо линуксу, что и здесь есть аналоги зверь-двд, не один а тысячи!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:17, 24/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.5, Аноним (-), 09:35, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говоришь как васян. И оргинальные дебиан, и ред хат/федору, и любой другой оригинальный дистр, включая бубнту, можно скачать в том формате наполнения приложениями, что ты называешь "зверь-двд". Основная разница между оригинальными дистрами и их форками не в том, что в оригинальных мало приложений. Или может ты думаешь, что ядро линукс, которое пилит Торвальдс это и есть линукс, а все остальное это "зверь-двд"?
     

  • 1.6, Cyber100 (ok), 09:42, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нам нужно больше одноразовых дистрибутивов, ну конечно же! что в мозгах у мейнтейнеров сего... на что рассчитывают, вероятно, завоевать вселенную со своим стотыщпицотым форком демьяна, ага.
     
  • 1.7, Герострат (?), 09:54, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приятное оформление.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:56, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сидушка
     
  • 1.9, Жироватт (ok), 10:11, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Читаю пост, играет музыка из Санта-Барбары
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:26, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нашел, чей суверенный. Похоже, германский.
     

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