Представлен открытый голосовой AI-ассистент Home Assistant Voice

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|1.2, Устин (ok), 21:07, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень хорошо, прям годно. С удовольствием свалю на это дело с Яндекса, когда допилят, если ещё погоду на сегодня научится озвучивать)
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|2.5, alexandr_0503 (ok), 21:16, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто перейти мало, надо это ещё и поддерживать, а в основном все производители устройств умного дома вливают как раз-таки в коммерческие решения
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|2.20, Аноним (20), 21:51, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ни разу не видел живого человека кто бы пользовался этими голосовыми ассистентами. Всех кого знаю их в своих телефонах отключают первым делом.
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|3.23, Аноним (23), 21:57, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Но почему?
Это же так прикольно, приходишь домой с сумками и, вместо того, чтобы коленкой щёлкнуть влючатель, говоришь:
- Алиса!
- ... тишина...
- АЛИСА!
- Чем я могу вам помочь?
- ВКЛЮЧИ СВЕТ В ПРИХОЖЕЙ!
- Ха-ха-ха, какая смешная шутка!
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|4.38, Аноним (38), 23:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Достаточно сказать: «Алиса, включи свет в прихожей».
Диалог выше, от пенсионера который в детстве каналы телика плоскогубцами переключал.
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|1.7, Аноним (-), 21:34, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох уж эти голосовые ассистенты, сколько их уже было, а воз и ныне там... Вот и Home Assistant туда же, выпустили своего "умного" помощника. За $59, между прочим! Хотя постойте, а зачем он мне? Я уже давно перешёл на GNOME, и знаете, ни капельки не жалею!
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|2.42, Аноним (42), 00:35, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот там голосовой помошник вам точно необходим. А то одной кнопкой с управлением не справиьтся.
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|1.10, Параноик (?), 21:38, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Беспроводные интерфейсы в умном автономном доме не нужны. Иначе он не автономный ни разу. ;)
Поэтому, либо сразу отключать WiFi функционал в ESP32-S3, либо лучше пилить своё решение на ESP32-P4 — когда они его таки допилят. Джва года уже жду. :(
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|2.14, Хихи (?), 21:43, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через микрофон в принципе можно также взломать. Особенно если специально добавить соответствующую закладку.
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|2.24, Аноним (23), 22:00, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иначе он не автономный ни разу.
Как беспроводной интерфейс коррелирует с автономностью?
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|3.29, Параноик (?), 22:30, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откройте любой changelog того же Android, к примеру. Там постоянно всплывают исправление уязвимостей в беспроводных драйверах имеющих критический уровень. Думаете, при исправлении уязвимости в SDK к MCU с беспроводным интерфейсом все производители вот прям возьмут и побегут их исправлять во всяких лампочках и прочих релюшках?! Что-то я сомневаюсь. Особенно, если с момента выпуска пройдёт несколько лет.
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|5.32, Параноик (?), 22:37, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не купил. И к HA лично у меня доверия нет. Но это сугубо моя личная паранойя. :)
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|2.43, Аноним (43), 00:51, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С таким же успехом можно убедать в лес и жить в палатке. Ибо сколько устройств в мире не обновляются и с дырами торчат в интернет
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|1.12, Аноним (20), 21:41, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Все эти голосовые ассистенты не более чем игрушки и нафиг не нужны. Начиная от siri и заканчивая всеми этими "вумными" на основе "ИИ". Это моё личное мнение.
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|3.18, Аноним (20), 21:49, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Учитывая сколько стоит память сегодня - крайне не нормально. Нормально это было бы лет 20 назад. А тут очевидная жадность китайцев, где себестоимость этих mcu менее 1 доллара.
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|1.36, Аноним (36), 23:08, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пользователь может запустить собственный сервер в своей домашней сети или воспользоваться внешним облачным сервисом. Для локальной обработки голосовых команд рекомендуется использование системы как минимум с процессором Intel N100.
> Взаимодействующее с пользователем устройство имеет размер 9.4 x 9.4 x 3 см и весит 120 гр. Устройство оснащено SoC ESP32-S3
костыль на костыле костылём управляет. ovos поинтересней выглядит
https://www.openvoiceos.org
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|1.39, Ананоним (?), 23:56, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какой-нибудь дурачёк подключит управление нагревательными приборами к этому голосовому ассистенту, ну а кто-нибудь с громкоговорителем через окно или дверь поглумится. "Алиса, спали хату!", "Слушаюсь, хозяин!"
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|2.44, Аноним (44), 00:53, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так работает, если только с чайниками. Но скорее там тен хлопнет, защита только один раз сработала, сам свидетель, но к сожалению чайник был мой
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|1.46, Аноним (46), 02:43, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно читал что есть реализация голосового управления на TinyML, как раз на есп, один наш чел даже продает готовые платы с моделью под великий и могучий
А про новость, это здорово, что есть такие открытые решения
Лично я всегда был противником готовых решений, и уж если строить умный дом, то самому и на основе открытых технологий
Ибо здесь использовать готовое, это как приглашать к себе всех подряд
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