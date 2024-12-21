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Представлен открытый голосовой AI-ассистент Home Assistant Voice

21.12.2024 20:38

Проект Home Assistant, развивающий открытую платформу домашней автоматизации, объявил о разработке аппаратного устройства Home Assistant Voice с реализацией голосового ассистента. Устройство может применяться для управлений умным домом, выполнения задач и формирования ответов на вопросы пользователя при взаимодействии на естественном языке. Схемы, распайка платы, макеты для печати корпуса на 3D-принтере распространяются под открытыми лицензиями. Код прошивки доступен под лицензией MIT. Готовое устройство выставлено в продажу за $59.

Home Assistant Voice оптимизирован для использования совместно с умными домом на базе открытой платформы Home Assistant. Для задействования ассистента достаточно просто включить устройство и Home Assistant автоматически предложит интегрировать его в домашнюю сеть. По сравнению с имеющимися на рынке коммерческими системами, такими как Google Mini, Apple HomePod, Amazon Echo и Яндекс Станция, проект Home Assistant даёт возможность создать полностью автономное решение, не зависящее от внешних сервисов и подключения к интернету. Распознавание и синтез речи, а также формирование ответов производится на отдельном сервере c использованием AI-технологий и большой языковой модели.

Пользователь может запустить собственный сервер в своей домашней сети или воспользоваться внешним облачным сервисом. Для локальной обработки голосовых команд рекомендуется использование системы как минимум с процессором Intel N100. Программное окружение базируется на компоненте Assist, использующем для распознавания речи модель Whisper или систему Rhasspy Speech. Для формирования ответов на вопросы, заданные на естественном языке, задействована большая языковая модель LLaMA. При нежелании создавать свой сервер, пользователь может подключить голосовой ассистент к облачному сервису Home Assistant Cloud. Кроме того, возможна интеграция с AI-сервисами Open AI, Google AI и Anthropic.

Взаимодействующее с пользователем устройство имеет размер 9.4 x 9.4 x 3 см и весит 120 гр. Устройство оснащено SoC ESP32-S3 на базе двухядерного микроконтроллера XTensa LX7 240 MHz с 16 MB Flash и 8 MB ОЗУ. Для обработки звука задействован чип XMOS XU316, выполняющих такие функции, как подавление эха, устранение шумов и автоматическая настройка уровня входного сигнала. Подключение к домашней сети и другим устройствам осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Для подсоединения дополнительных датчиков и аксессуаров предусмотрен порт Grove.

На текущем этапе разработки в продажу выпущена предварительная модель Home Assistant Voice PE (Preview Edition). Предварительный статус объясняется желанием учесть пожелания сообщества и сформировать полноценный продукт, готовый для использования в любом доме в любой стране. В текущем виде не вся запланированная функциональность готова и не все языки поддерживаются. Например, русский язык уже заявлен как поддерживаемый на локальном сервере и в облаке, но украинский язык пока может использоваться только при подключении к внешнему облаку.

При помощи ассистента пользователь может использовать голосовые команды для включения/выключения света, активации бытовых устройств, добавления заметок в список покупок, управления кондиционером, получения информации о температуре и времени, запуска таймера, открытия ворот, воспроизведения музыки, запуска робота-пылесоса и выполнения сценариев, заранее определённых в Home Assistant. Корпус снабжён подсветкой для визуальной индикации приёма команд. Имеется аппаратный выключатель микрофонов, гарантирующий сохранение конфиденциальности, когда это необходимо пользователю. Через звуковой порт 3.5mm можно подключить внешние колонки для воспроизведения музыки.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.home-assistant.io/...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в платформе Home Assistant
  3. OpenNews: Проект Valetudo развивает модификации прошивок для локального управления роботами-пылесосами
  4. OpenNews: Выпуск WebThings Gateway 1.1, шлюз для умного дома и IoT-устройств
  5. OpenNews: Представлен Sirius, открытый персональный ассистент, напоминающий Apple Siri и Google Now
  6. OpenNews: Выпуск Dragonfire 1.0, виртуального голосового помощника для Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62450-voice
Ключевые слова: voice, homeassistant
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:03, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Молодцы они.
     
  • 1.2, Устин (ok), 21:07, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо, прям годно. С удовольствием свалю на это дело с Яндекса, когда допилят, если ещё погоду на сегодня научится озвучивать)
     
     
  • 2.5, alexandr_0503 (ok), 21:16, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто перейти мало, надо это ещё и поддерживать, а в основном все производители устройств умного дома вливают как раз-таки в коммерческие решения
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:51, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни разу не видел живого человека кто бы пользовался этими голосовыми ассистентами. Всех кого знаю их в своих телефонах отключают первым делом.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:57, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Но почему?
    Это же так прикольно, приходишь домой с сумками и, вместо того, чтобы коленкой щёлкнуть влючатель, говоришь:
    - Алиса!
    - ... тишина...
    - АЛИСА!
    - Чем я могу вам помочь?
    - ВКЛЮЧИ СВЕТ В ПРИХОЖЕЙ!
    - Ха-ха-ха, какая смешная шутка!
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 23:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Достаточно сказать: «Алиса, включи свет в прихожей».

    Диалог выше, от пенсионера который в детстве каналы телика плоскогубцами переключал.

     
  • 4.41, Аноним (41), 00:12, 22/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.45, Rezzet (??), 02:07, 22/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.7, Аноним (-), 21:34, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж эти голосовые ассистенты, сколько их уже было, а воз и ныне там... Вот и Home Assistant туда же, выпустили своего "умного" помощника. За $59, между прочим! Хотя постойте, а зачем он мне? Я уже давно перешёл на GNOME, и знаете, ни капельки не жалею!

     
     
  • 2.40, анон (?), 00:02, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А на расте пишешь? На расте то?
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:35, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот там голосовой помошник вам точно необходим. А то одной кнопкой с управлением не справиьтся.
     

  • 1.10, Параноик (?), 21:38, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Беспроводные интерфейсы в умном автономном доме не нужны. Иначе он не автономный ни разу. ;)
    Поэтому, либо сразу отключать WiFi функционал в ESP32-S3, либо лучше пилить своё решение на ESP32-P4 — когда они его таки допилят. Джва года уже жду. :(
     
     
  • 2.14, Хихи (?), 21:43, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через микрофон в принципе можно также взломать. Особенно если специально добавить соответствующую закладку.
     
  • 2.24, Аноним (23), 22:00, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иначе он не автономный ни разу.

    Как беспроводной интерфейс коррелирует с автономностью?

     
     
  • 3.29, Параноик (?), 22:30, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте любой changelog того же Android, к примеру. Там постоянно всплывают исправление уязвимостей в беспроводных драйверах имеющих критический уровень. Думаете, при исправлении уязвимости в SDK к MCU с беспроводным интерфейсом все производители вот прям возьмут и побегут их исправлять во всяких лампочках и прочих релюшках?! Что-то я сомневаюсь. Особенно, если с момента выпуска пройдёт несколько лет.
     
     
  • 4.31, Пноним (?), 22:31, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вывод не покупать или какой?
     
     
  • 5.32, Параноик (?), 22:37, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не купил. И к HA лично у меня доверия нет. Но это сугубо моя личная паранойя. :)
     
  • 5.34, Аноним (34), 22:47, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вывод: не использовать ничего несертифицированного!
     
  • 2.43, Аноним (43), 00:51, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С таким же успехом можно убедать в лес и жить в палатке. Ибо сколько устройств в мире не обновляются и с дырами торчат в интернет
     

  • 1.12, Аноним (20), 21:41, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все эти голосовые ассистенты не более чем игрушки и нафиг не нужны. Начиная от siri и заканчивая всеми этими "вумными" на основе "ИИ". Это моё личное мнение.
     
  • 1.15, Аноним (20), 21:45, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > 16 MB Flash и 8 MB ОЗУ

    Это в 2024 году то?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:47, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это MCU. Для MCU это нормально.
     
     
  • 3.18, Аноним (20), 21:49, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Учитывая сколько стоит память сегодня - крайне не нормально. Нормально это было бы лет 20 назад. А тут очевидная жадность китайцев, где себестоимость этих mcu менее 1 доллара.
     
     
  • 4.27, Пноним (?), 22:28, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собери свой комп на базе Интел нюк какие проблемы?
     

  • 1.36, Аноним (36), 23:08, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пользователь может запустить собственный сервер в своей домашней сети или воспользоваться внешним облачным сервисом. Для локальной обработки голосовых команд рекомендуется использование системы как минимум с процессором Intel N100.
    > Взаимодействующее с пользователем устройство имеет размер 9.4 x 9.4 x 3 см и весит 120 гр. Устройство оснащено SoC ESP32-S3

    костыль на костыле костылём управляет. ovos поинтересней выглядит

    https://www.openvoiceos.org

     
  • 1.39, Ананоним (?), 23:56, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой-нибудь дурачёк подключит управление нагревательными приборами к этому голосовому ассистенту, ну а кто-нибудь с громкоговорителем через окно или дверь поглумится. "Алиса, спали хату!", "Слушаюсь, хозяин!"
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 00:53, 22/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так работает, если только с чайниками. Но скорее там тен хлопнет, защита только один раз сработала, сам свидетель, но к сожалению чайник был мой
     

  • 1.46, Аноним (46), 02:43, 22/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно читал что есть реализация голосового управления на TinyML, как раз на есп, один наш чел даже продает готовые платы с моделью под великий и могучий
    А про новость, это здорово, что есть такие открытые решения
    Лично я всегда был противником готовых решений, и уж если строить умный дом, то самому и на основе открытых технологий
    Ибо здесь использовать готовое, это как приглашать к себе всех подряд
     

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