Представлен открытый голосовой AI-ассистент Home Assistant Voice

Проект Home Assistant, развивающий открытую платформу домашней автоматизации, объявил о разработке аппаратного устройства Home Assistant Voice с реализацией голосового ассистента. Устройство может применяться для управлений умным домом, выполнения задач и формирования ответов на вопросы пользователя при взаимодействии на естественном языке. Схемы, распайка платы, макеты для печати корпуса на 3D-принтере распространяются под открытыми лицензиями. Код прошивки доступен под лицензией MIT. Готовое устройство выставлено в продажу за $59.

Home Assistant Voice оптимизирован для использования совместно с умными домом на базе открытой платформы Home Assistant. Для задействования ассистента достаточно просто включить устройство и Home Assistant автоматически предложит интегрировать его в домашнюю сеть. По сравнению с имеющимися на рынке коммерческими системами, такими как Google Mini, Apple HomePod, Amazon Echo и Яндекс Станция, проект Home Assistant даёт возможность создать полностью автономное решение, не зависящее от внешних сервисов и подключения к интернету. Распознавание и синтез речи, а также формирование ответов производится на отдельном сервере c использованием AI-технологий и большой языковой модели.

Пользователь может запустить собственный сервер в своей домашней сети или воспользоваться внешним облачным сервисом. Для локальной обработки голосовых команд рекомендуется использование системы как минимум с процессором Intel N100. Программное окружение базируется на компоненте Assist, использующем для распознавания речи модель Whisper или систему Rhasspy Speech. Для формирования ответов на вопросы, заданные на естественном языке, задействована большая языковая модель LLaMA. При нежелании создавать свой сервер, пользователь может подключить голосовой ассистент к облачному сервису Home Assistant Cloud. Кроме того, возможна интеграция с AI-сервисами Open AI, Google AI и Anthropic.

Взаимодействующее с пользователем устройство имеет размер 9.4 x 9.4 x 3 см и весит 120 гр. Устройство оснащено SoC ESP32-S3 на базе двухядерного микроконтроллера XTensa LX7 240 MHz с 16 MB Flash и 8 MB ОЗУ. Для обработки звука задействован чип XMOS XU316, выполняющих такие функции, как подавление эха, устранение шумов и автоматическая настройка уровня входного сигнала. Подключение к домашней сети и другим устройствам осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Для подсоединения дополнительных датчиков и аксессуаров предусмотрен порт Grove.

На текущем этапе разработки в продажу выпущена предварительная модель Home Assistant Voice PE (Preview Edition). Предварительный статус объясняется желанием учесть пожелания сообщества и сформировать полноценный продукт, готовый для использования в любом доме в любой стране. В текущем виде не вся запланированная функциональность готова и не все языки поддерживаются. Например, русский язык уже заявлен как поддерживаемый на локальном сервере и в облаке, но украинский язык пока может использоваться только при подключении к внешнему облаку.

При помощи ассистента пользователь может использовать голосовые команды для включения/выключения света, активации бытовых устройств, добавления заметок в список покупок, управления кондиционером, получения информации о температуре и времени, запуска таймера, открытия ворот, воспроизведения музыки, запуска робота-пылесоса и выполнения сценариев, заранее определённых в Home Assistant. Корпус снабжён подсветкой для визуальной индикации приёма команд. Имеется аппаратный выключатель микрофонов, гарантирующий сохранение конфиденциальности, когда это необходимо пользователю. Через звуковой порт 3.5mm можно подключить внешние колонки для воспроизведения музыки.



