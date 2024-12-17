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Уязвимость в Apache Struts, позволяющая выполнить код на сервере

17.12.2024 17:10

В web-фреймворке Apache Struts, применяемом для создания web-приложений на языке Java с использованием парадигмы ММС (Model-View-Controller), выявлена уязвимость (CVE-2024-53677). Уязвимость даёт возможность внешнему злоумышленнику записать файл в произвольное место файловой системы на сервере через отправку специально оформленного HTTP-запроса. Проблема затрагивает выпуски с 2.0.0 по 2.3.37, c 2.5.0 по 2.5.33 и с 6.0.0 по 6.3.0.2, и проявляется в приложениях, использующих компонент FileUploadInterceptor за загрузки файлов сервер.

Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки параметров, передаваемых при загрузке файлов. При наличии доступа к функциям загрузки файлов в реализованном на базе Apache Struts web-интерфейсе, атакующий может указать значение вида "../../../../../webapps/ROOT" и добиться сохранения файла за пределами каталога для хранения загружаемых данных (прототип эксплоита). Получив возможность записи файлов в произвольные части ФС можно организовать выполнение своих команд на сервере, перезаписав скрипты или файлы конфигурации, насколько это позволяют права пользователя, под которым выполняется web-приложение. Если web-приложение выполняется в контейнере Apache Tomcat, запускаемом с правами root, атакующий может получить привилегированный доступ в систему.

Уязвимости в Apache Struts имеют значение, так как данный фреймворк пользуется популярностью в корпоративных системах, доступных через web. По статистике RedMonk фреймворк Apache Struts применялся в web-приложениях 65% компаний из списка Fortune 100. В 2017 году атака на информационную систему компании Equifax, использующую уязвимую версию Apache Struts, привела к утечке персональных данных 143 млн жителей США.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qualys.com/vulner...)
  2. OpenNews: WordPress и Apache Struts среди web-платформ лидируют по числу уязвимостей с эксплоитами
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  4. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  6. OpenNews: Волна взломов сайтов через неисправленную уязвимость в Apache Struts
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62424-apache
Ключевые слова: apache, struts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:30, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Страница на проприетарный confluence.

    Про апач можно забыть. С таким отношением к спо.

     
  • 1.2, дАнон (?), 17:33, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Java уже одна большая уязвимость. CVE-666
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:42, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж побезопаснее вашего раста. В расте все стдлиб протроянена cve насквозь.  
     

  • 1.3, Аноним (1), 17:35, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в контейнере Apache Tomcat, запускаемом с правами root

    Запускаем с привелегиями, затем контейнер героически пытается не допустить повышения прав. Зачем? Почему _просто_ не запустить обычный сервис от пользователя?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:38, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно очень понадобился порт 80 вместо 8080.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 17:41, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого есть обратный прокси.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 18:06, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перенаправить трафик с одного порта на другой — ставить обратный прокси? Системное администрирование уровня локалхост какое-то.
     

  • 1.4, Аноним (5), 17:38, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > применялся в web-приложениях 65% компаний из списка Fortune 100

    Помню ещё в 2007г struts рассматривался как нечто совсем легаси в мире Java.

     
     
  • 2.8, Аноним (11), 17:39, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел написать рассматривался как нечто совсем надёжное.  
     

  • 1.6, Аноним (11), 17:39, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доказательство полной и безоговорочной ненужности раста.
     
  • 1.7, Аноним (7), 17:39, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Apache Struts

    Впервые слышу о таком. Наверное что-то очень древнее из 2000-х.

     
     
  • 2.9, Аноним (11), 17:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выросло поколение.
     

  • 1.12, Аноним (13), 18:03, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Если web-приложение выполняется в контейнере Apache Tomcat, запускаемом с правами root

    Если… Я такое последний раз видел в начале двухтысячных, и уже тогда с недоумением.

     
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