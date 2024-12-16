KVM: регрессии производительности и обсуждение поддержки 32-разрядных систем

|
|1.1, Аноним (1), 15:25, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Перешел на AMD, проблем не имею. lscpu наконец-то показывает желаемые значения в графе Vulnerabilities.
|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (-), 15:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Этот патч и на AMD влияет, дело не процах, а в KVM.
Вообще-то дело - в дико тормозной реализации CPUID у именно интела, и особенно - в новых процах. Кто его знает что там интел сотни циклов делает, но так можно было.
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 16:36, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В анб передает айбишник хитреца, который решил повиртуализировать тут. Самый умный что-ли?
|
|4.31, Аноним (4), 18:21, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видимо, это из-за разноядерности? CPUID зависит от контекста выполнения в P или E ядрях, не?
|
|1.2, Аноним (2), 15:26, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Опять этот любитель rust'а Arnd Bergmann.
Все ему неймется.
Если консерватория не позволяет нормально обрабатывать разные варианты, то исправляете что-то в консерватории, а не варианты по живому отрезайте.
|
|
|
|2.7, Аноним (-), 15:42, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Опять этот любитель rust'а Arnd Bergmann.
Он так то - майнтайнер ARMов в основном, а вовсе не...
> Если консерватория не позволяет нормально обрабатывать разные варианты,
> то исправляете что-то в консерватории, а не варианты по живому отрезайте.
Так изучение показало что бобик давно сдох.
- ARM на KVM был но это никто не юзал и вынос KVM оказался всем просто пофиг. Никто даже в рассылку не пискнул. Слишком хилые железки чтоб VM на них запускать.
- x86 которые не умели 64 бита но умели аппаратную виртуализацию было буквально полтора античные уродца, типа CoreDuo чтоли. И конечно никто не запускает VM всерьез на таком, с 32 бит хостами.
- Все остальное из этого списка вы вероятно даже на картинке не видели. Если вдруг видели - ну, пискните в рассылку что так и сяк, еще живые и юзаете.
Иначе однажды они все же посчитают что таки - все с этим сдохли. А раз так - для кого работается работа? Ублажение /dev/null чисто по приколу?
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 16:35, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Core Duo, полагаю, тоже мало кто в живую видел. Оно только на ноутах и было, чем, кстати, и объясняется отсутствие поддержки 64-бит - на ноуты в те времена не ставили столько оперативки, чтобы возникала потребность отказываться от 32-битной ОС.
Широкие массы познакомились с этим уже в виде десктопных Core2.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 17:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Core Duo, полагаю, тоже мало кто в живую видел. Оно только на
> ноутах и было, чем, кстати, и объясняется отсутствие поддержки 64-бит -
> на ноуты в те времена не ставили столько оперативки, чтобы возникала
> потребность отказываться от 32-битной ОС.
> Широкие массы познакомились с этим уже в виде десктопных Core2.
Ну так собственно пойнт той возни: множество (умеет HW Virt) && (не умеет 64 бита) - на x86 крайне маргинальное и являет собой буквально полторы малорпспостраненных уродца от интеля, докор2дубной эпохи ажно.
На ARM - при всем моем интересе к ARM я так ни разу KVM там и не заюзал на 32 битах. А кто еще из 32 бит остался в результате? А, ну вот те полтора экзота. Их кто-то видел хотя-бы на картинке? Я лично - нет. Тут у девов и вопрос - а для кого фича таскается? Они - есть?
|
|2.15, Аноним (15), 16:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Отрезайте-отрезайте. Не должно сообщество платить за любителей музейных древностей, которые ещё и планету зря греюсь своим недожелезом.
|
|1.3, Аноним (4), 15:30, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В ядре 6.14 будет представлена полная версия патча, дополнительно улучшающая производительность.
Я так понял, там еще будет третий патч, связанный с кэшированием всего CPUID. В данном только XSAVE закэшировали.
|
|1.5, Аноним (5), 15:37, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> на CPU Intel Emerald Rapids операции c CPUID выполняются в 3-4 раза медленнее, чем на CPU Intel Skylake
Интел. 2024 год. Итоги.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 15:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, учитывают ли они это во всех этих CPU benchmark-ах где пишут число попугаев?
|
|
|
|
|
|4.10, Аноним (-), 16:20, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> CPUID не такая уж часто выполняемая команда.
Как оказалось - в ряде случаев достаточно часто выполняемая для того чтобы пришлось костылить.
|
|
|
|5.30, Аноним (4), 18:19, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кэширование CPUID, которое никогда не меняется - костылить? Однако...
|
|
|
|2.18, Аноним (14), 16:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Расходимся они про Core Duo где 64 бит никогда не было. Core 2 Duo есть 64 биты. Расходимся, тут не на что смотреть.
|
|1.23, Аноним (23), 17:25, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тут простая логика: если человек пользует старинное железо - значит он по характеру консерватор (нищих пока не рассматриваем). Если он консерватор - то наверняка пользует ядро 3, 4, ну максимум 5 версии.
Вывод - выкидывать можно. Если хозяин нищий - то есть workaround в виде старых ядер, многие из которых даже на LTS поддержке.
|
|1.25, Аноним (23), 17:36, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А остались ли в свежих ядрах драйвера устройств, которые были типичны на компах с этими корами дуба (не дуо)? Сдается мне оно и так уже не пригодно для античного железа
|
|
|
|2.27, Аноним (-), 17:44, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А остались ли в свежих ядрах драйвера устройств, которые были типичны на
> компах с этими корами дуба (не дуо)? Сдается мне оно и
> так уже не пригодно для античного железа
Да вроде остались пока. Ну не, EISA вроде таки - выпилили. А так ядро 6.10 вполне себе взлетело на каком-то атлон XP чтоли или как там его, даже без SSE2 который еще. Но это на правах научного курьеза.
|
|2.28, Аноним (24), 17:54, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у меня 12 дебиан работает с Ati AGP видимокарточкой - даже ускорение есть и в 3d стрелялку-убивалку из реп можно поиграть
|
|1.29, КО (?), 18:10, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
никогда и не были популярны. В числе процессоров, которые затрагивает патч: Intel Core Duo
Мне тоже отсыпьте там
|
|1.34, Аноним (-), 18:31, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Изначально для ядра был предложен патч, удаляющий поддержку виртуализации KVM на платформе x86-32. В ответ были высказаны опасения, что поддержка x86-32 может быть полезной для тестирования работы хост-режима ... В ответ был представлен ещё один патч, на этот раз удаляющий из KVM поддержку всех 32-разрядных систем.
Современный Ералаш не смешной. Режисёры Ералаша учитесь, вот так как надо! Обожаю Линукс! :)
Ха-ха-ха!
|