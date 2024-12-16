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KVM: регрессии производительности и обсуждение поддержки 32-разрядных систем

16.12.2024 14:37

В состав ядра Linux 6.13-rc3 принято изменение, устраняющее регрессию производительности в гипервизоре KVM, связанную с медленной обработкой вызовов CPUID на новых CPU, например, на CPU Intel Emerald Rapids операции c CPUID выполняются в 3-4 раза медленнее, чем на CPU Intel Skylake. Подобная особенность привела к снижению производительности гипервизора KVM, который использует CPUID в процессе сохранения и восстановления состояния процессора при каждой передаче управления виртуальной машине, в случае использования вложенной виртуализации. Для решения проблемы в ветку ядра 6.13 принят сокращённый патч, позволивший до 40% сократить время операции даже CPU семейства SkyLake, благодаря кэшированию CPUID. В ядре 6.14 будет представлена полная версия патча, дополнительно улучшающая производительность.

Кроме того, можно отметить обсуждение в списке рассылки разработчиков ядра Linux прекращения поддержки 32-разрядных систем в гипервизоре KVM. Изначально для ядра был предложен патч, удаляющий поддержку виртуализации KVM на платформе x86-32. В ответ были высказаны опасения, что поддержка x86-32 может быть полезной для тестирования работы хост-режима в общем виде на 32-системах, так как в ядре помимо x86-32 остаётся ещё три 32-разрядные архитектуры, поддерживаемые в KVM. В ответ был представлен ещё один патч, на этот раз удаляющий из KVM поддержку всех 32-разрядных систем.

Желание избавиться от поддержки 32-разрядных систем объясняется тем, что даже на массовых 32-разрядных процессорах ARM, таких как ARM Cortex A7, виртуализация не получила развития и использование виртуальных машин на 32-разрядных системах ARM было настолько редкостью, что поддержка данных систем в KVM была удалена 2020 году и это не вызвало возражений. Отмечается, что для остальных 32-разрядных систем изменения затронут лишь экзотичные платформы, которые давно не используются на практике или никогда и не были популярны. В числе процессоров, которые затрагивает патч: Intel Core Duo/Silverthorne, PowerPC e300/e500/e600 и MIPS P5600. Патч опубликован как RFC, то есть выставлен на обсуждение.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал попытки привязки к версиям микроархитектуры x86_64
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.12 с поддержкой Realtime-режима
  4. OpenNews: Уязвимость в специфичном для CPU AMD коде KVM, позволяющая выполнить код вне гостевой системы
  5. OpenNews: Broadcom работает над переводом VMware Workstation на гипервизор KVM на платформе Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62415-kvm
Ключевые слова: kvm, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:25, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешел на AMD, проблем не имею. lscpu наконец-то показывает желаемые значения в графе Vulnerabilities.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:31, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот патч и на AMD влияет, дело не процах, а в KVM.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 15:38, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот патч и на AMD влияет, дело не процах, а в KVM.

    Вообще-то дело - в дико тормозной реализации CPUID у именно интела, и особенно - в новых процах. Кто его знает что там интел сотни циклов делает, но так можно было.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 16:36, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В анб передает айбишник хитреца, который решил повиртуализировать тут. Самый умный что-ли?
     
  • 4.31, Аноним (4), 18:21, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, это из-за разноядерности? CPUID зависит от контекста выполнения в P или E ядрях, не?
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:26, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять этот любитель rust'а Arnd Bergmann.

    Все ему неймется.

    Если консерватория не позволяет нормально обрабатывать разные варианты, то исправляете что-то в консерватории, а не варианты по живому отрезайте.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 15:42, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Опять этот любитель rust'а Arnd Bergmann.

    Он так то - майнтайнер ARMов в основном, а вовсе не...

    > Если консерватория не позволяет нормально обрабатывать разные варианты,
    > то исправляете что-то в консерватории, а не варианты по живому отрезайте.

    Так изучение показало что бобик давно сдох.
    - ARM на KVM был но это никто не юзал и вынос KVM оказался всем просто пофиг. Никто даже в рассылку не пискнул. Слишком хилые железки чтоб VM на них запускать.
    - x86 которые не умели 64 бита но умели аппаратную виртуализацию было буквально полтора античные уродца, типа CoreDuo чтоли. И конечно никто не запускает VM всерьез на таком, с 32 бит хостами.
    - Все остальное из этого списка вы вероятно даже на картинке не видели. Если вдруг видели - ну, пискните в рассылку что так и сяк, еще живые и юзаете.

    Иначе однажды они все же посчитают что таки - все с этим сдохли. А раз так - для кого работается работа? Ублажение /dev/null чисто по приколу?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:35, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Core Duo, полагаю, тоже мало кто в живую видел. Оно только на ноутах и было, чем, кстати, и объясняется отсутствие поддержки 64-бит - на ноуты в те времена не ставили столько оперативки, чтобы возникала потребность отказываться от 32-битной ОС.

    Широкие массы познакомились с этим уже в виде десктопных Core2.

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 17:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Core Duo, полагаю, тоже мало кто в живую видел. Оно только на
    > ноутах и было, чем, кстати, и объясняется отсутствие поддержки 64-бит -
    > на ноуты в те времена не ставили столько оперативки, чтобы возникала
    > потребность отказываться от 32-битной ОС.
    > Широкие массы познакомились с этим уже в виде десктопных Core2.

    Ну так собственно пойнт той возни: множество (умеет HW Virt) && (не умеет 64 бита) - на x86 крайне маргинальное и являет собой буквально полторы малорпспостраненных уродца от интеля, докор2дубной эпохи ажно.

    На ARM - при всем моем интересе к ARM я так ни разу KVM там и не заюзал на 32 битах. А кто еще из 32 бит остался в результате? А, ну вот те полтора экзота. Их кто-то видел хотя-бы на картинке? Я лично - нет. Тут у девов и вопрос - а для кого фича таскается? Они - есть?

     
  • 2.15, Аноним (15), 16:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отрезайте-отрезайте. Не должно сообщество платить за любителей музейных древностей, которые ещё и планету зря греюсь своим недожелезом.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 16:47, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты планету зря греешь.
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:56, 16/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 17:16, 16/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.3, Аноним (4), 15:30, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В ядре 6.14 будет представлена полная версия патча, дополнительно улучшающая производительность.

    Я так понял, там еще будет третий патч, связанный с кэшированием всего CPUID. В данном только XSAVE закэшировали.

     
  • 1.5, Аноним (5), 15:37, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > на CPU Intel Emerald Rapids операции c CPUID выполняются в 3-4 раза медленнее, чем на CPU Intel Skylake

    Интел. 2024 год. Итоги.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, учитывают ли они это во всех этих CPU benchmark-ах где пишут число попугаев?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:03, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CPUID не такая уж часто выполняемая команда.
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 16:20, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CPUID не такая уж часто выполняемая команда.

    Как оказалось - в ряде случаев достаточно часто выполняемая для того чтобы пришлось костылить.

     
     
  • 5.30, Аноним (4), 18:19, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кэширование CPUID, которое никогда не меняется - костылить? Однако...
     

  • 1.11, Анон1110м (?), 16:33, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Intel Core Duo

    Не–е–е–е–е–ет.

     
     
  • 2.20, Аноним (22), 17:04, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да небоись, это не наш любимый C2D, который 64-битный.
     

  • 1.12, Аноним (14), 16:35, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На святое замахнулись на кор 2 дуо. Изверги. Как их земля носит.
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 16:55, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расходимся они про Core Duo где 64 бит никогда не было. Core 2 Duo есть 64 биты. Расходимся, тут не на что смотреть.
     
  • 2.21, Аноним (22), 17:05, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Core ONE Duo
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:25, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут простая логика: если человек пользует старинное железо - значит он по характеру консерватор (нищих пока не рассматриваем). Если он консерватор - то наверняка пользует ядро 3, 4, ну максимум 5 версии.
    Вывод - выкидывать можно. Если хозяин нищий - то есть workaround в виде старых ядер, многие из которых даже на LTS поддержке.
     
  • 1.24, Аноним (24), 17:33, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужна ли мне на 3 пеньтиуме KVM?
     
     
  • 2.32, Аноним (14), 18:25, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.25, Аноним (23), 17:36, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А остались ли в свежих ядрах драйвера устройств, которые были типичны на компах с этими корами дуба (не дуо)? Сдается мне оно и так уже не пригодно для античного железа
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 17:44, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А остались ли в свежих ядрах драйвера устройств, которые были типичны на
    > компах с этими корами дуба (не дуо)? Сдается мне оно и
    > так уже не пригодно для античного железа

    Да вроде остались пока. Ну не, EISA вроде таки - выпилили. А так ядро 6.10 вполне себе взлетело на каком-то атлон XP чтоли или как там его, даже без SSE2 который еще. Но это на правах научного курьеза.

     
  • 2.28, Аноним (24), 17:54, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня 12 дебиан работает с Ati AGP видимокарточкой - даже ускорение есть и в 3d стрелялку-убивалку из реп можно поиграть
     

  • 1.29, КО (?), 18:10, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    никогда и не были популярны. В числе процессоров, которые затрагивает патч: Intel Core Duo
    Мне тоже отсыпьте там
     
     
  • 2.33, Аноним (14), 18:28, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel Core Duo != Intel Core 2 Duo
     

  • 1.34, Аноним (-), 18:31, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Изначально для ядра был предложен патч, удаляющий поддержку виртуализации KVM на платформе x86-32. В ответ были высказаны опасения, что поддержка x86-32 может быть полезной для тестирования работы хост-режима ... В ответ был представлен ещё один патч, на этот раз удаляющий из KVM поддержку всех 32-разрядных систем.

    Современный Ералаш не смешной. Режисёры Ералаша учитесь, вот так как надо! Обожаю Линукс! :)
    Ха-ха-ха!

     

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