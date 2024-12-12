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Релиз Cozystack 0.20, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

12.12.2024 21:51

Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.20.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

Основные изменения:

  • Kube-OVN обновлён до версии 0.13.0.
  • Улучшена логика KubeVirt CCM (Cloud Controller Manager), теперь платформа предоставляет более стабильные балансировщики для tenant-Kubernetes.
  • Решены проблемы с правами пользователей в OIDC.
  • Добавлена группа для администратора кластера.
  • Исправлены алерты и dashboard-ы в Grafana.
  • NATS получил возможность включать jetstream и передавать конфигурацию.
  • Добавлена возможность использовать Terraform для взаимодействия с API платформы.

В предыдущем релизе Cozystack 0.19 была реализована поддержка OIDC (OpenID Connect), но из-за работы по стабилизации кодовой базы данный выпуск отдельной не анонсировался. Теперь вместе с Cozystack поставляется Keycloak, в котором автоматически настраивается realm Cozy, внутри которого можно создавать локальных пользователей и настраивать связь с внешними OIDC-провайдерами. Для каждого tenant предоставляется 4 группы по умолчанию, а в приложении tenant можно автоматически скачать сгенерированный kubeconfig-файл, который настроен на аутентификацию через Keycloak. Предоставлена возможность конфигурировать "Keycloak as Code" за счёт внедрения Keycloak Operator. Интеграция Keycloak с K8s-кластером и Dashboard настраивается автоматически.

  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/aenix_io/174...)
  2. OpenNews: Релиз Cozystack 0.18, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
  3. OpenNews: Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS
  4. OpenNews: Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра
  5. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  6. OpenNews: Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62392-cozystack
Ключевые слова: cozystack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому нужен этот козий стейк?
     
     
  • 2.2, Maxim (??), 22:58, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Планируем мигрировать с самопального собранного куба на что-то более менее собранное нормально

    Козистек выглядит неплохо как платформа чтобы поверх натянуть

     
     
  • 3.8, Серж (??), 23:05, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они используют Talos под капотом. Лучше мигрировать сразу на него тогда. Козья стопка больше про всякие свистоперделки вокруг него, которые лучше самому руками добавлять по мере необходимости.
     
     
  • 4.9, tym83 (ok), 23:14, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в нем нет ни тенантов, ни всей обвязки кубовой, ни баз данных, ни managed-сервисов. а уж чтобы удобно раздавать все это внутренним или внешним кастомерам, придется сильно заморачиваться. при этом сам талос классный проект и ребята также пилят что-то вроде платформы сейчас.
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:26, 13/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.3, Павел (??), 23:02, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За cozystack будущее. Очень перспективная штука
     
  • 2.4, tym83 (ok), 23:02, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а так много по-настоящему open source-платформ для контейнеризации, да чтобы с ванильными версиями приложений и с bare metal перформансом?))
     
  • 2.5, Maxim (??), 23:02, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще
    Зачем это все надо - чтобы каждый перестал куб собирать сам со своими компонентами и костылями
     
     
  • 3.7, tym83 (ok), 23:04, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот да, на днях примерно об этом писали как раз https://habr.com/ru/companies/aenix/articles/865238/
     
  • 2.6, DeerFriend (?), 23:03, 12/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гораздо интереснее какого-нибудь вмвария или гипер-в
     
  • 2.11, Жора (??), 00:33, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Козы это хорошо. Лучше, чем бараны.
     

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