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Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 24

11.12.2024 22:18

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 24, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки в ближайшее время будут сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений:

  • В редакторе добавлена поддержка предпросмотра кода в результатах поиска, а также возможность быстрого предпросмотра содержимого файлов, обнаруженных при использовании функции "Find Usage" и инструментов рефакторинга.
  • В редакторе расширены возможности подсветки идентификаторов, на которых находится курсор. Добавлена опция для сохранения выделения после перемещения курсора в другое место. В полосе прокрутки реализованы метки позиций подсвеченных идентификаторов.
  • Добавлены масштабируемые пиктограммы в формате SVG, а также ICO-файлы в более высоком разрешении.
  • В редакторе кода обеспечен показ символов, несмотря на их отсутствие в выбранном шрифте.
  • Движок тем оформления FlatLaf обновлён до версии 3.5.2.
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).
  • Улучшена поддержка систем сборки Gradle и Maven. Добавлена начальная поддержка API для загрузки проектов Gradle и Maven. Движок индексации данных в Maven обновлён до Lucene 9.12.0.
  • При сборке с использованием инструментария Ant реализована поддержка Java-архивов src.zip, включающих несколько модулей, размещённых в разных подкаталогах.
  • Для проектов на языке Java реализована поддержка использования разметки Markdown в документации javadoc.
  • В окружении для языка PHP появилась поддержка статического анализатора Psalm.
  • Добавлена поддержка платформ Jakarta EE 11 и Payara 7.
  • В окружении для web-проектов добавлена поддержка @-правил в CSS и улучшена поддержка языка Typescript.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apache/netb...)
  2. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 22
  3. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0
  4. OpenNews: Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.2
  6. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 15
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62383-netbeans
Ключевые слова: netbeans
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:22, 11/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то совсем вяленько
     
  • 1.2, Швондик (?), 22:32, 11/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    поддержку компиляции для Arduino, STM32 сюды можно прикрутить?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:25, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда-то очень давно прикручивал, нетбинсу всё равно под что ты собираешь, если у тебя Makefile есть.
     

  • 1.3, Швондик (?), 22:34, 11/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    если оно поддерживает Gradle и Maven, может можно тогда собирать под Android, ну хотя бы под Android 8 ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:48, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проверь и доложи
     
     
  • 3.5, Швондик (?), 22:51, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я такое не умею
     
  • 2.6, Аноним (7), 23:23, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрать gradle проект хоть из консоли можно, из ide подавно.
     
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