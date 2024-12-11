Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 24

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 24, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки в ближайшее время будут сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS. Среди предложенных изменений: В редакторе добавлена поддержка предпросмотра кода в результатах поиска, а также возможность быстрого предпросмотра содержимого файлов, обнаруженных при использовании функции "Find Usage" и инструментов рефакторинга.

В редакторе расширены возможности подсветки идентификаторов, на которых находится курсор. Добавлена опция для сохранения выделения после перемещения курсора в другое место. В полосе прокрутки реализованы метки позиций подсвеченных идентификаторов.

Добавлены масштабируемые пиктограммы в формате SVG, а также ICO-файлы в более высоком разрешении.

В редакторе кода обеспечен показ символов, несмотря на их отсутствие в выбранном шрифте.

Движок тем оформления FlatLaf обновлён до версии 3.5.2.

Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol).

Улучшена поддержка систем сборки Gradle и Maven. Добавлена начальная поддержка API для загрузки проектов Gradle и Maven. Движок индексации данных в Maven обновлён до Lucene 9.12.0.

При сборке с использованием инструментария Ant реализована поддержка Java-архивов src.zip, включающих несколько модулей, размещённых в разных подкаталогах.

Для проектов на языке Java реализована поддержка использования разметки Markdown в документации javadoc.

В окружении для языка PHP появилась поддержка статического анализатора Psalm.

Добавлена поддержка платформ Jakarta EE 11 и Payara 7.

В окружении для web-проектов добавлена поддержка @-правил в CSS и улучшена поддержка языка Typescript.



